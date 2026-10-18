15+ историй о том, как общение с иностранцами превратилось в ребус, который невозможно разгадать без чувства юмора

Когда люди из разных стран начинают общаться, выясняется, что даже самые привычные вещи они могут воспринимать совершенно по-разному. То, что одному кажется очевидным, у другого вызывает искреннее удивление. Особенно хорошо это замечают те, у кого есть иностранные друзья, родственники или супруги. Иногда достаточно одного неудачно подобранного слова, чтобы разговор пошел совсем не так, как предполагалось. И самое интересное, что обе стороны при этом могут быть совершенно уверены в своей правоте. К счастью, многие умеют посмеяться над такими недоразумениями, а заодно узнать что-то новое друг о друге.