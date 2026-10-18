Вы удивитесь но польский борщ, это не украинский. Он из свеклы и его не процеживают он так и выглядит)))
15+ историй о том, как общение с иностранцами превратилось в ребус, который невозможно разгадать без чувства юмора
Истории
18.10.2026
Когда люди из разных стран начинают общаться, выясняется, что даже самые привычные вещи они могут воспринимать совершенно по-разному. То, что одному кажется очевидным, у другого вызывает искреннее удивление. Особенно хорошо это замечают те, у кого есть иностранные друзья, родственники или супруги. Иногда достаточно одного неудачно подобранного слова, чтобы разговор пошел совсем не так, как предполагалось. И самое интересное, что обе стороны при этом могут быть совершенно уверены в своей правоте. К счастью, многие умеют посмеяться над такими недоразумениями, а заодно узнать что-то новое друг о друге.
- Замужем за немцем. Возвращаюсь как-то домой, а он мне взволнованно сообщает: «Liebes, у нас бабУшка!» и рукой в сторону спальни тычет. Я растерялась, думаю, чья это бабушка нас навестила? А он продолжает: «В окно залезла!» И тащит меня в комнату, а там бабочка! Бабочка в окно залетела! Как мне полегчало, даже не описать, живем-то на пятом этаже.
ADME
- К нам по работе приехал француз — он у нас бывает каждые полгода, наводит порядок в финансовых документах. Предлагаю чаю, а он отмахивается, не хочет. «Ну и зря — говорю, — у нас к чаю конфетки вкусные». И тут он сообщает, что конфеты вообще не уважает, а вот если бы я ему предложила «сухой хлеб», таким как его у нас в прошлый раз угощали..Был он так хорошо, что он о нем до сих пор мечтает. «Твердый такой, маленький, сухой хлеб», — мол, что тут непонятного. «Печенье? Сухари? Пряники?» — начала гадать я. «Нет», — качает головой. В конце концов выяснили, что это были обычные сушки. Я купила ему сразу две упаковки — сколько же было счастья! Он трескал их за обе щеки. Теперь всегда к его приезду мы закупаемся сушками.
- На Бали местный гид вдруг обратился ко мне с вопросом:, мол, правда ли, что у людей в вашей стране очень много одежды? «Вот сколько у тебя, например, пар обуви?» — спросил он. Ну я и ответил, что четыре или пять. «А зачем тебе так много?» — искренне удивился он. Пришлось объяснять про разницу температур зимой и летом, про то, что на улице у нас бывает холоднее, чем в морозильной камере, а снега выпадает столько, что дороги приходится чистить тракторами. тут он мне с немым упреком в глазах выдал: «Да видел я как целый мешок со льдом выпал из машины на тротуар — он же сразу растаял, ничего чистить не надо!»
Alex Bali / Dzen
- На заре нашего знакомства мой будущий муж-швед впервые ехал ко мне в гости через границу. Я его готовила: давала советы, чего ожидать и как реагировать. А он мне: «Спокойно, я уже подготовился! Я выучил универсальную фразу на твоем языке!» Я спрашиваю: «И какую же?» Он с важным видом гордо выпалил: «Но у меня же нет карандаша!» До сих пор не знаю, откуда он это взял.
lettipaa
Если жениться на японке, хвастается автор, то вам будут собирать такие ссобойки
- Шесть утра. Открываю глаза: муж-испанец пытается встать с кровати. Я ему спросонья: «Куда ты?» Он смотрит на меня непонимающим взглядом. Я опять: «Амор, куда ты?» И тут до меня доходит, что я говорю по-русски. Начинаю смеяться. А он рассказывает, что подумал, будто я говорю «cuídate», что в переводе означает «береги себя». «Надо же, — говорит, — думаю: какая заботливая! Только глаза открыла, а уже беспокоится обо мне».
tinana1983
- Мой англичанин сообщил моей маме по телефону, что только что съел три чебурашки и было очень вкусно. Чебуреки, дорогой дневник...
alnaroni
- Сосед-итальянец поделился со мной рецептом тирамису, который узнал от своей прабабушки. Битый час он эмоционально размахивал руками, объясняя, что яйца для крема нужно взбивать исключительно с душой. Я не выдержала и спросила: «А без яиц можно?» Сосед закатил глаза и вскричал: «Что ты такое говоришь? Ты хочешь лишить его настоящего вкуса!» С тех пор и он и я здороваемся только с собаками друг друга.
kspringwald
- Был у меня знакомый — француз. Общались онлайн, часто созванивались по видео и всерьез строили планы на встречу — в Париже или Алматы. Как-то раз во время звонка он спросил: «Почему ты всегда либо в домашних платьях, либо в офисных?» Я, не удержавшись от шутки, ответила: «Хорошо, в следующий раз надену шляпу и сапоги». На следующий день он несколько раз интересовался, вернулась ли я уже домой. Когда мы наконец созвонились, он первым же делом спросил: «А где шляпа? Где сапоги?» Я даже не сразу поняла, о чем он. А у него на лице прямо обида и разочарование. Жалобно заявил, что он в тот день специально пораньше отпросился с работы, чтобы увидеть этот мой обещанный «образ». А я долго не могла понять о чем он.
yelena__li
Интересно, будете ли вы удивлены также как мы, увидев этот французский автомат по продаже багетов
- В студенческие годы зашел к товарищу в общежитие. Пока разговаривали, заходит наш одногруппник — Сулей из Нигера и спрашивает: «Дима, у тебя есть люк?» Думаю, куда он лезть через люк собрался? Но Дима сразу отвечает: «Возьми в пакете под столом». Сулей достает из пакета луковицу. Картошку с луком человек решил пожарить!
Андрей Фёдоров / Dzen
- Как-то раз мы ехали по делам с двумя итальянцами. Едем уже часа четыре — вокруг сплошной лес. Один из иностранцев вдруг спрашивает: «Тут, наверное, тигры водятся?» Мы решили, что он шутит и подыграли: «Нет, здесь только медведи. А тигры на востоке — до них еще недели три ехать». Итальянцы изумились до глубины души: «Как можно ехать так долго? Мы и так в пути целую вечность!» «Всего-то четыре часа, — пожал я плечами. — Мне до дачи шесть добираться, так что мы еще, считай, никуда и не уехали». После долгого молчания один из гостей тихо признался: «Я живу на острове. Его весь можно за час пешком обойти, особо не торопясь...»
- Отправились с мужем-датчанином в путешествие на фирменном поезде, в спальном вагоне. Проводница постоянно заглядывала и спрашивала, не хотим ли мы чаю. Мужу это надоело, и, когда она заглянула в очередной раз, он сказал: «Целюй меня долго и крепко». Проводница остолбенела... Пришлось объяснить, что он не говорит по-нашему. На следующий день в вагоне-ресторане ему принесли шикарную тарелку с мясом и разной зеленью. Просто угостили.
- Подруга выходила замуж за поляка. Свадьба была шумной и долгой, гуляли до самого рассвета. Сил танцевать уже не было совсем, и я просто мечтала присесть где-нибудь в уголке. Один из друзей жениха заметил мой уставший вид и бодро заявил: «Спокойно, сейчас я тебя мигом на ноги поставлю!» И протянул мне чашку. Я была уверена, что там крепкий кофе или чай, сделала приличный глоток и замерла в полном недоумении. «Это что... борщ?» — спросила я. И представьте, оказалось, у поляков это старинная свадебная традиция. Свекольный борщ специально процеживают и подают, чтобы помочь гостям взбодриться и с новыми силами окунуться в водоврот праздника.
ADME
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Так в историческом центре Зальцбурга выглядит вывеска всем знакомой сети фастфуда
- Мой бывший муж, норвежец, начал учить наш язык, когда мы встретились. И первое время его было вообще не понять. Упорно называл такси дорожками (drosje — по-норвежски такси), а как-то в магазине попросил бюбки. После лингвистического расследования оказалось, что пытался сказать «брюки», но имел в виду зонт.
olesiclar
- Мой американский друг прикатил в Москву по делам. Язык знал хорошо, поэтому без проблем снял квартиру, затарился едой. А после перекуса обнаружил, что посуду помыть нечем — губки нет. Ну и отправился в хозяйственный магазин, подошел к молодой продавщице и максимально вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, а у вас есть губы?» Девушка растерянно на него посмотрела. Друг решил, что во всем виноват его акцент, и повторил более отчетливо: «Ну, губы у вас такие есть? Понимаете?» Продавщица решила пошла звать на помощь заведующую. Та оказалась опытнее и, быстро сообразила, что требуется. Позже друг объяснил мне свою логику: «Я не хотел говорить „губка“, потому что это звучит как нечто небольшое. А „губы“ звучало как раз как надо»
- Когда я впервые привезла мужа-испанца на дачу к родителям, там вовсю кипела работа — папа нанял бригаду строить баню. Молодые рабочие целыми днями сновали по участку, а мой горячий испанец становился все мрачнее и мрачнее. На третий день он не выдержал: «Я все понимаю, у вас может так принято, но мне не нравится, что рабочие называют тебя зайкой!» Я только рот открыла от изумления, как из-за горы бревен вынырнул прораб и крикнул: «Хозяйка! А водички нам не вынесешь?» И муж такой: «Ну вот, ты слышала?! Опять „Зяйка“! Почему они так с тобой разговаривают?!»
ADME
- Однажды коллега-китаец попросил меня распределить гостей по номерам в отеле. Главное условие было простым: расселить мужчин и женщин отдельно. Я за пару минут выделила женские имена и отправила ему готовый список. Через минуту он буквально прибежал ко мне: «А как ты поняла, кто из них женщины? Ты уверена, что не ошиблась?» «Конечно, уверена, — отвечаю я. — У нас мужские и женские имена почти всегда отличаются». Он на секунду замер и с искренним благоговением в голосе спросил: «Погоди... Ты что, знаешь абсолютно все русские имена наизусть?!» Меня этот вопрос страшно развеселил. Впрочем, я его понимаю: угадать пол Лу Джень, Сяо Лань или Джоу Сяоюнь человеку со стороны сложно.
poslevckusie
Больше историй о том, как забавно иногда сталкиваются разные культуры, вы найдете в этих статьях:
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