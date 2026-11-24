А я не могу, мне очень тоскливо спать одной. И кошке придется выбирать, а так спит между нами
Мы с мужем 10 лет спим в разных спальнях. Родня не понимает, а мы ни разу не пожалели
Как-то раз, много лет назад, мой муж Леша мне выдал, что хотел бы иметь собственную кровать и отдельную спальню. Я тогда обиделась — как так, любимый человек хочет спать отдельно? Значит, «прошла любовь, завяли помидоры»? Но вот уже 10 лет, как мы с ним спим в разных комнатах, и это одна из самых замечательных вещей, которые случались со мной в жизни. И если нас обоих это устраивает, то у близких и друзей возникают вопросы.
У нас с мужем разные привычки
Мужу для сна нужна полная темнота: перед сном он опускает ролеты, задергивает шторы блэкаут, да еще и маску для сна иногда надевает. Мне свет не мешает вообще — наоборот, я люблю, проснувшись, видеть залитую солнцем спальню или наблюдать, как по стеклу стекают капли дождя, а ты тут — нежишься себе под теплым одеялком.
Кстати, одеяла мы тоже любим совершенно разные: мне нужно толстое и пухлое, чтобы закутаться до подбородка, а Леше — тонкое и дышащее. В общем, мы довольно быстро обзавелись отдельными одеялами. Перед сном касались друг друга ногами или брались за руки. Мне очень нравились эти моменты. Но потом хотелось повернуться, вытянуть ногу, устроиться поудобнее. И я начинала переживать, что разбужу Лешу. И вот — вроде лежишь в своей кровати, а полностью расслабиться не получается.
И еще мы все никак не могли договориться по поводу свежего воздуха — я даже зимой люблю приоткрытое окно, чтобы было свежо и прохладно, а Леша ворчит, ему комфортнее в тепле.
Первой в другую комнату ушла я
Мужу нравилось перед сном посмотреть телевизор, и когда дочка уезжала на каникулах в лагерь или ночевала у подружек, я стала ложиться в ее комнате. И сразу заметила, насколько же лучше мне спится одной. Можно раскинуться хоть поперек кровати и не беспокоиться, что заденешь мужа. Я даже не думала, что так привыкла себя контролировать.
При этом я не перестала хотеть обнять мужа или поваляться в обнимку за сериалом. Просто спать мне оказалось удобнее отдельно. Потом дочка возвращалась, и я снова перебиралась к любимому под бочок. И все-таки постепенно я стала задумываться над тем, что хотела бы собственную кровать.
Через пару лет мы искали новую квартиру, начали смотреть варианты, и я наконец прямо предложила: пусть комнаты будут меньше, но зато у каждого — своя. Леша поддержал, и для нас это и правда оказалось удобнее, чем одна большая супружеская спальня. Муж может устраивать себе темноту и спать в тепле, а я — открывать окно и кутаться в теплый кокон из одеяла. И никто не обязан терпеть ради того, чтобы наша жизнь соответствовала чужим представлениям.
Родственникам пришлось объяснять наши взгляды
Казалось бы, проблема была решена. Разве сон — не наше личное дело? Но не тут-то было. Однажды приезжаем в гости к моей бабушке с ночевкой. Она приготовила нам постель и положила одно одеяло. Я прошу второе, а бабуля выдает: «Ты чего это удумала?» Еле уговорила. Тогда меня удивило, сколько значения можно придавать такой мелочи. Для меня второе одеяло означает, что мне будет удобно, а для бабушки оно почему-то говорит о наших отношениях. И оказалось, не только для нее.
Сидели на семейном застолье, свекровь хвасталась торшером новым. Я говорю: «Мне такой в мою спальню нужен». Свекровь фыркнула: «В смысле, в твою? В вашу!» Говорю, мол, мы уже много лет спим раздельно. Все резко притихли. И вдруг свекор бросает мужу: «А как тогда ты с ней договариваешься, кто утром первый в душ?» Все смеются, накал спал. Через время ко мне подошла тетя и сказала, что теперь понимает, почему мы с мужем никогда с утра не ссоримся (я ей рассказывала такое). Мы успеваем соскучиться, и у каждого есть свое личное пространство.
Я не обиделась на удивление родных. Сама ведь когда-то думала примерно так же. Но было странно объяснять то, что для нас с Лешей уже давно стало привычным.
Подруги тоже меня не поняли
Как-то раз подняли мы эту тему на посиделках с подружками — Таней и Леной. Даже у них я не нашла понимания. Танечка мне заявляет:
— Мне без мужа наоборот хуже спится! Ну как это, отдельно спать — ни обнимешь, ни прижмешься! Я не для этого замуж выходила!
И Лена туда же:
— Мы с моим и так за день толком не видимся! Еще и на ночь расходиться?
Я им ответила, что наши с мужем общие вечера никуда не делись: мы не стали меньше разговаривать или реже проводить время вместе, просто спим по отдельности.
А Танечка:
— Ну не знаю! Если бы мой муж так захотел, я бы обиделась. Получается, ему без меня лучше?
Так мы и остались при своем. Подруги считали, что мы с мужем отказались от чего-то важного, а я — что всем просто должно быть удобно жить.
Что изменилось за эти 10 лет
За прошедшие годы мы ни разу не пожалели о нашем решении. Муж встает строго по расписанию и собирается, не боясь меня разбудить. Я работаю на удаленке и могу проснуться попозже и поваляться, радуясь утреннему солнышку.
Я не буду утверждать, что в совместном сне нет ничего приятного. И я понимаю, что для кого-то возможность проснуться рядом, обняться, поговорить, еще не встав с кровати, важнее неудобств. У нас получилось иначе. Раньше мне требовалась причина, чтобы уйти спать отдельно: муж смотрит телевизор, дочки нет дома, завтра нужно выспаться. Теперь достаточно того, что мне так нравится. И Леше — тоже.
А еще — не поверите! — я исполнила свою девчачью мечту: обставила спальню в своем вкусе (и да, тут много розового).
А вы согласились бы на отдельные спальни? Или для вас засыпать и просыпаться вместе — важно?
Комментарии
Давайте делиться!
А так, кому какое дело, кто как спит
Можно только порадоваться, что квартира позволяет иметь раздельные спальни.
Муж как выдал, бабушка:ты что удумала? В лучших традициях адми! Жаль, никто за стену не схватился.
Это же вопрос удобства обоих в паре. Если двоих это устраивает - отлично, нет никаких норм или правил.
Я бы так спать/жить не хотела, но это просто дело внутренних предпочтений))
Я живу и работаю с мужем в одной комнате получается, что мы 24/7 и уже 17 лет вместе. Ужасно не хватает личного пространства, я бы точно спала отдельно будь у меня возможность.
Хорошо, что есть такая опция - не отчитываться перед родственниками и друзьями, как и с кем вы спите 😌