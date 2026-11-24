Мужу для сна нужна полная темнота: перед сном он опускает ролеты, задергивает шторы блэкаут, да еще и маску для сна иногда надевает. Мне свет не мешает вообще — наоборот, я люблю, проснувшись, видеть залитую солнцем спальню или наблюдать, как по стеклу стекают капли дождя, а ты тут — нежишься себе под теплым одеялком.

Кстати, одеяла мы тоже любим совершенно разные: мне нужно толстое и пухлое, чтобы закутаться до подбородка, а Леше — тонкое и дышащее. В общем, мы довольно быстро обзавелись отдельными одеялами. Перед сном касались друг друга ногами или брались за руки. Мне очень нравились эти моменты. Но потом хотелось повернуться, вытянуть ногу, устроиться поудобнее. И я начинала переживать, что разбужу Лешу. И вот — вроде лежишь в своей кровати, а полностью расслабиться не получается.

И еще мы все никак не могли договориться по поводу свежего воздуха — я даже зимой люблю приоткрытое окно, чтобы было свежо и прохладно, а Леша ворчит, ему комфортнее в тепле.