20+ историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в «Рабыне Изауре»

С денежными конвертами дважды попадала в неловкое положение, первый раз договорилась с подругой, что куплю ей платье, а подарок дарить не буду, и вдруг тамада неожиданно провозгласил, что все гости должны по очереди поднести молодоженам подарки. Начинать следовало с меня, как со свидетельницы. Я посмотрела на подругу с ужасом, она побежала к тамаде объясняться, замяли, но момент был скользкий. Что бы мне оставалось, только взять невесту на ручки) И на другой свадьбе невеста попросила пустить их с мужем в нашу квартиру на медовый месяц и это будет лучший подарок - история повторилась,только туда притащили отдельный стол для подарков и каждому надо было принести свой подарок на этот стол под аплодисменты присутствующих и произнести поздравление. К счастью, тогда начиналось не с меня, я просто сбежала на полчаса из зала. Конечно, оба раза я покупала букеты и мелочи вроде бокалов со стразами, но на фоне пухленьких денежных взносов и ключей от машин я бы выглядела жалко, не объяснять же прилюдно обстоятельства. Мне кажется, такое вручение подарков не лучшая идея, мало ли о чем договаривались молодожены с отдельными гостями. Можно предложить продемонстрировать подарок, но по желанию.