Моя свекровь моей маме как-то сказала, мол, вот теперь бы еще младшего сына так хорошо пристроить 😂 То есть старшего она «хорошо пристроила»)))
20+ историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в «Рабыне Изауре»
Свадьба — это одно из самых романтических событий в жизни. Однако часто за красивой картинкой кроется целая драма, участниками которой могут стать как родня и друзья молодоженов, так и сами виновники торжества. Некоторые ситуации вызывают нервные смешки, другие — шквал эмоций, а третьи просто вводят в ступор.
- Наша дорогая мама отличилась на свадьбе брата. Вместо того чтобы со слезами на глазах поздравлять старшего сыночка с женитьбой, она толкнула такую речь, что весь зал просто упал. Глядя на жениха, а потом и на нас с сестрой, она выдала: «Андрюшенька, ну наконец-то ты от меня отвязался! Скорее бы вы все от меня уже отвязались». © Подслушано / VK
- Был недавно на свадьбе у старых знакомых и стал свидетелем максимально неловкой ситуации. Тамада прохаживался по залу, выбирал случайных гостей, просил сказать тост и вручить подарок. Подошел к одному — тот отдал конверт, к другому — тоже отдал конверт. Но тут тамада зачем-то решил его вскрыть, и оказалось, что там пусто. Чувак, конечно, сделал вид, что это шутка, быстро нашел в кошельке деньги, вложил их, все поржали. В этот момент я незаметно отошел в туалет и тоже положил деньги в пустой конверт, который принес с собой. © Палата № 6 / VK
- Меня, как невесту, по традиции хотели «похитить». Но в итоге я разрешила украсть только одну туфлю перед танцами. И это действительно было весело. Скатерть на столе молодоженов была короткая, поэтому все гости наблюдали, как под стол заползает младший брат, разувает меня, проползает мимо ног жениха, вылезает из-под стола с противоположного конца, отряхивается и уходит с добычей. Только один муж ничего не заметил. В качестве выкупа каждый из друзей жениха по очереди сказал тост, и туфлю вернули. © Таисия К / ADME
- Женился мой друг Николай на моей соседке. Пригласили меня свидетелем. В ЗАГСе все прошло стандартно, а праздновать решили в квартире. Там невесту попыталась украсть «команда мадам». Я, как положено, кинулся спасать «сокровище». Рванул я за похитителями на лестничную клетку, а невеста улепетывает еще быстрее. Я буквально летел, срезал углы через цветники. Моя нога застряла в чистилке для обуви возле подъезда. Я упал, но успел схватить фату и остановил девушку. Когда шли обратно, я опирался на плечо невесты, левая штанина костюма была разорвана. Спросил: «Чего убегала-то?» А она в ответ: «Ну а чего ты гнался?» Кое-как свадьба закончилась. Ногу я долго еще лечил. © OLDGROZ / Pikabu
- Свадьбу отмечали в моем родном городе, моим стареньким родителям было тяжело далеко ехать. Свекры прикатили к нам и открытым текстом на все фукали. Эпик фейл случился в ЗАГСе. Свадебный регистратор толкает речь, и тут мама мужа, как ужаленная, подскакивает ко мне и пробует выдернуть что-то у меня из волос, приговаривая: «Где ты лазила? У тебя какие-то ветки в прическе». Я в шоке: «Это живая роза, украшение для прически. Парикмахер вплел». Регистратор смотрит на нас глазами по 5 копеек. Свекровь сдувается и бормочет: «Странные какие-то вы в этом городе. У нас такое в волосы не пихают».
- Это был один из самых стремных дней в моей жизни. Я была свидетельницей на свадьбе подруги. Казалось бы, ну классно же. Что может пойти не так? Но один из родственников вдруг сказал мне: «Ты приготовила программу? Ты же знаешь, что развлекать гостей — обязанность свидетельницы?» Услышав, что я не в курсе, обругал, всучил поднос и заставил ходить по гостям и выпрашивать деньги. А гости — это 20 человек, которые уже вручили свои подарки. До сих пор передергивает, как вспомню. © Подслушано / VK
- Выдавали подругу замуж. У нас была очень дружная компания. Времена были тогда древние, мобильные были только у крутых бизнесменов, а не у бедных студентов. По мере сбора обнаружили, что не хватает одного нашего друга. Оказалось, невеста указала не тот адрес, где был банкетный зал. В итоге нашли мы друга, а он сразу подхватил нас под руки и поволок в зал с криком, что сейчас начнется церемония. Ели его убедили, что это не наша свадьба. © Elena Marchuk / ADME
- Мать мужа безумно ревновала его ко мне. И когда я узнала, что она купила себе на нашу свадьбу белое платье, да еще и пышное в пол, я сильно разозлилась. Муж пытался поговорить с ней, но она закатила истерику. Тогда я плюнула и купила себе ярко-оранжевое платье. Мне необязательно быть в белом, но я хотела выделяться. У меня получилось, свекровь была в бешенстве. © Подслушано / Ideer
Подруга выходила замуж и узнала от будущей золовки, что маман жениха купила себе белое платье, чтобы быть королевой вечера. После этого подруга тайно разослала всем остальным немногочисленным гостям, что свадьба будет в неформальном стиле. Ее родители - люди с юмором, оценили задумку. И вот картина маслом: компания веселых людей в веселых нарядах и пышущая ненавистью ко всему миру толстая тетка с "халой" на голове и в корсетном платье с пышной юбкой из фатина. Еще и банкет перенесли из городского кафе в ресторанчик в лесу, а потом ходили в этот лес фотографироваться. Это просто пЭстня. Лучшая свадьба, где я была)
- Впервые была на свадьбе, когда мне уже стукнуло 24 года. Всякое я в жизни видала, но после этой свадьбы поняла, что скучно живу. Дядя жениха с криком «За молодых!» влетел головой в свадебный торт. Братья невесты заперли тамаду в туалете и не выпускали, пока он не спел а-капелла «My Heart Will Go On», а 57-летняя тетя Нюра станцевала тектоник на столе. © Палата № 6 / VK
- Поведение мамы жениха на свадьбе было просто вопиющим. Она пришла на церемонию в зеленом платье. Как оказалось, одна гостья надела точно такое же. Так маман загнала ту дамочку в угол и велела переодеться. «Мне не во что. Мы только прилетели», — лепетала девушка. «Ну тогда уходи отсюда. Я серьезно. Я важнее тебя. Я мать жениха», — выдала мать. К счастью, все обошлось словесной перепалкой, но настроение было подпорчено. © persondude27 / Reddit
- Была свидетельницей на свадьбе. Выхожу из туалета в кафе, а рядом парни стоят и ржут, глядя на меня. Оказывается, я свое платье в пол умудрилась сзади частично в колготки заправить. Поняла я это только тогда, когда почувствовала ветерок на бедрах. А пока поправляла платье, увидела, что к каблуку прицепилось полметра туалетной бумаги. Про это позорище невесте только спустя 4 года рассказала. Та каталась от смеха. © tremmy2 / Pikabu
Заправить платье в колготки и не заметить, даже частично... Что бы девушка не проверила себя, не верю. И что, блин, надо делать, что бы бумага прицепилась?
- Мы были очень счастливы на нашей свадьбе, только фотограф омрачил ее. Он долго ворчал, пытался всех построить в протокольную шеренгу и делать кадры в стиле «невеста обнимает березку» и «солнышко на ладошке». Последней каплей стало то, что он начал критиковать мой костюм и приводить в пример «нормальную» невесту с другой свадьбы в платье-торте. Папа, свекор и брат мужа попросили его уйти и не портить праздник. В итоге у нас куча отличных живых фотографий, сделанных гостями. © Подслушано / VK
- Очень странный случай был. Двоюродный брат моего мужа собрался жениться. На свадьбе нас посадили за стол с родственником, который был известной поп-звездой. Во время своей речи отец невесты минут 10 распинался об этом певце. А еще две тетушки буквально оккупировали туалет и устроили там потасовку. © Lucy Hendrickx / Quora
- Нас пригласили на свадьбу в сельской местности. Добрались туда с трудом. Церемония была очень долгой, родители жениха опоздали. Так еще угощений в три раза меньше, чем гостей. Рядом не было даже простенького супермаркета. Все это длилось 7 часов, я чуть не падала в обморок от голода. Лучшее, что произошло в тот день, — я съела гамбургер в фастфуде. © Val879 / Quora
Ну, то есть когда выбирали фотографа не видели ни его портфолио, ни отзывы...?
- Моя подруга — откровенная жлобка. Пригласила ее на свою свадьбу. Скромно накрыли стол дома и позвали только близких. Подруга подарила нам самые дешевые бокалы из супермаркета, а потом выдала: «Вы же все равно не в ресторан меня позвали». Все гости выпали в осадок, а я залилась краской. © Подслушано / VK
- Была я как-то на свадьбе коллеги. Приехали мы вовремя. Все выглядело дорого-богато. Но когда невеста шла к алтарю, ее платье вдруг порвалось. Бедняжка зарыдала, так у нее еще и макияж поплыл. Но это еще не самое стремное. Когда жених произносил свою речь, он вдруг заявил, что собирался жениться на ней только из-за денег, потом развернулся и ушел. © Alicia Imona / Quora
- Двоюродный брат пригласил на свадьбу. Как только я вошла, ко мне подлетела невеста и начала возмущаться, почему я это без фотоаппарата. Я видела эту девушку впервые. Оказывается, брат как-то обмолвился, что я фотограф, и эта дама подумала, что я приду с аппаратурой и начну всех фотографировать. И потому она никого нанимать не стала. Вечер я провела отлично: смеялась больше не над шутками тамады, а над кислой рожей невесты. Самый сок — я фотограф-анималист, снимаю в основном собачек. © Подслушано / Ideer
#Свадьба дома#
Моя малоимущая одноклассница выудила из меня в подарок обручальные кольца и себе и мужу. Я не рвалась поесть у них дома курочку и оливье, но блин... Позже мне сообщили, что меня не приглашают, потому что не хватает средств. Я лох 🤣🤣🤣
- Пригласили нас на свадьбу двоюродного брата моего мужа, а за день до торжества выдали задание. Оказалось, что мы должны быть на празднике официантами! Мне поручили разносить напитки и предлагать закуски. Я была в шоке просто. Так еще и гости некоторые вели себя ужасно. А есть нам с мужем пришлось на кухне. © Bobbi Lum / Quora
- Гуляли на свадьбе моего сына, а там такой забавный тамада был. Ну просто умора. До сих пор его вспоминаю! Подходит к моей невестке и говорит: «Смотри, какая у тебя свекровь хорошая! Веселая, красивая!» Я в шутку: «Она чуть позже поймет, какое у меня самое лучшее качество!» Невестка с удивлением спрашивает: «Какое?» Тамада ответил вместо меня: «Та я знаю таких! Небось, живет далеко очень!» © Подслушано / VK
- В наших краях есть пресловутая банда тетушек, которые приходят на каждую свадьбу с кучей отпрысков, занимают угловой столик и наполняют до краев тарелки едой. А остальное высыпают в свои сумочки, в которые предварительно кладут целлофановые пакеты. Барбекю, соусы, шашлыки, хлеб, десерты и салаты — все туда. Я пытался сделать им замечание, но они и слушать меня не стали. Основной фейл в том, что эти тетушки — моя родня. © Neman Ashraf / Quora
"Мы были официантами на свадьбе".
Есть такое волшебное слово "нет". Очень простое, легко выучить. Действует, правда, где-то в 70% случаев. Там, где не действует, можно использовать еще более волшебное "да вы с ума все посходили" или мощное "пошел к черту!"
- Ездили с мужем на свадьбу к друзьям. Свадьба длилась 2 дня. На второй день нас не хотели впускать из-за того, что мы не заплатили за вход. Точнее, недостаточно заплатили. Налички с собой было мало, хотели перевести безналом, но связи не было. На что жених с невестой сказали: «Ничего не знаем, давайте сейчас. Денег больше надо брать с собой». А ничего, что мы в конверт прилично положили? Меня настолько это взбесило, что я просто развернулась и ушла. © Подслушано / Ideer
- День свадьбы. Жених опаздывает. До регистрации остается 20 минут. Думаю, пойду схожу в туалет, пока жених едет. Сделала свои делишки и медленно выхожу из туалета. А тут фотограф, жених, свидетели, гости — и я с платьем в трусах. Угадайте, что запечатлено на первой фотографии. © Подслушано / Ideer
- Свекровь подарила нам на свадьбу 350 тыс. Мы эти деньги планировали добавить на первый взнос за квартиру. А спустя неделю после свадьбы она эти деньги попросила обратно взаймы. Прошло уже 5 лет. Квартиру мы купили сами. От сестры мужа я потом узнала, что свекровь эти деньги потратила на курсы какого-то «успешного успеха». А мне на свадьбе еще твердила: «Только не промотайте эти деньги!» © Подслушано / VK
Незапланированные драмы на свадьбе — частое явление. Забавных историй случается так много, что не грех поделиться ими с другими.
Комментарии
К счастью, у нас на свадьбе были только мы с мужем и друг-таксист-фотограф (в одном лице)! Друг сказал, что такой весёлой свадьбы он никогда не видел! :)))
Свадьба это средние века. Кто сейчас вообще это делает? Мужчинам давно не нужны свадьбы.
С денежными конвертами дважды попадала в неловкое положение, первый раз договорилась с подругой, что куплю ей платье, а подарок дарить не буду, и вдруг тамада неожиданно провозгласил, что все гости должны по очереди поднести молодоженам подарки. Начинать следовало с меня, как со свидетельницы. Я посмотрела на подругу с ужасом, она побежала к тамаде объясняться, замяли, но момент был скользкий. Что бы мне оставалось, только взять невесту на ручки) И на другой свадьбе невеста попросила пустить их с мужем в нашу квартиру на медовый месяц и это будет лучший подарок - история повторилась,только туда притащили отдельный стол для подарков и каждому надо было принести свой подарок на этот стол под аплодисменты присутствующих и произнести поздравление. К счастью, тогда начиналось не с меня, я просто сбежала на полчаса из зала. Конечно, оба раза я покупала букеты и мелочи вроде бокалов со стразами, но на фоне пухленьких денежных взносов и ключей от машин я бы выглядела жалко, не объяснять же прилюдно обстоятельства. Мне кажется, такое вручение подарков не лучшая идея, мало ли о чем договаривались молодожены с отдельными гостями. Можно предложить продемонстрировать подарок, но по желанию.
Останавливались мы один раз в отеле, в котором проходила свадьба. Долго смотрела на очень нарядных девушек, одна другой краше, каблуки выше, прически замысловатее и пыталась найти невесту. Ну не было ее... Потом узнала, что невеста была - самая скромная выглядевшая девушка. Мне обьяснили, что прическая у нее (просто локоны вдоль лица) - самый писк, а простое платье в пол - тоже не из "простых"))))
Почему подруга подарившая бокалы - жлобка? 🤔 У вас скромная свадьба - от нее скромный подарок 🤷♀️