15 женщин пошли в салон просто почистить перышки, а вышли с историей, которой срочно надо поделиться

Поход в салон красоты — это почти как визит к фее-крестной. Но иногда что-то идет не по плану. Фея оказывается не в духе, у гравитации свои планы на вашу укладку, а муж, как выясняется, должен был лично завизировать новую стрижку. Героини нашей подборки тоже шли за преображением, а получили нечто гораздо большее — историю, от которой щеки горят то ли от смеха, то ли от неловкости.