Я не поняла, почему вдруг "цаца"? Из-за того, что у парикмахера кривые руки?
15 женщин пошли в салон просто почистить перышки, а вышли с историей, которой срочно надо поделиться
Поход в салон красоты — это почти как визит к фее-крестной. Но иногда что-то идет не по плану. Фея оказывается не в духе, у гравитации свои планы на вашу укладку, а муж, как выясняется, должен был лично завизировать новую стрижку. Героини нашей подборки тоже шли за преображением, а получили нечто гораздо большее — историю, от которой щеки горят то ли от смеха, то ли от неловкости.
- Подруге на свадьбу сделали прическу. Собрали волосы в валик поперек головы и украсили его прядками чужих волос. В процессе свадьбы концы прядок постоянно выбивались. А какой шок был у жениха, когда перед первой брачной ночью она начала разбирать прическу, складывая чужие волосы отдельно, потому что их надо было вернуть... Самое интересное, эта же женщина делала укладки маме и тете невесты, все было великолепно. © SON5SON / ADME
- Позвала подругу в салон на восковую эпиляцию. С нее взяли вдвое меньше, чем с меня. Я, решив, что это какая-то ошибка, в шутку спросила, мол, это потому что я более волосатая? Администратор вылупилась и на полном серьезе ответила: «Да». Потом с каменным лицом удалилась. © Карамель / VK
И зачем возвращать эти прядки после такого? Или их под залог вплели?
- Когда я училась в 4-м классе, бабушка решила отвести меня в салон красоты. Это было мое первое преображение, поэтому я была очень взволнована. Я взглянула на себя после манипуляций парикмахера и поняла, что выгляжу как бабушка, только моложе: с короткими волосами и плотной завивкой. Домашние подтрунивали надо мной весь день. © Roo514 / Reddit
- Работаю парикмахером. Самые интересные и веселые клиентки у меня — невесты. Для них я не только парикмахер, но и психолог. Успокаиваю их, настраиваю на лучшее, ведь они все время так нервничают. Тут пришла ко мне одна невеста, мы шутили с ней, болтали и тут у нее звонит телефон. Слышу она говорит в трубку: «Да, милый. Я уже у парикмахера, полчасика и мы закончим». Повисла пауза, а потом: «Как отменить? Ты что? Я уже почти готова, мы не можем отменить. Да не завязывай ты этот галстук, я завяжу, как встретимся. Или соседку попроси, она наверняка умеет. Котик, мы не будем из-за галстука переносить свадьбу». И тут я поняла, что женихи нервничают не меньше невест, а может, даже и больше. © Рабочие истории / VK
- Пришла к своему мастеру на педикюр. А она посмотрела на ногти и выдала: «Куда отдыхать ездили? Судя по песчинкам, куда-то далеко, не в наших краях были». А я реально только из Таиланда вернулась. © zhanym.soul
- Вчера ходила к парикмахеру. Она уложила мне волосы так, что слева они были закручены вовнутрь, к лицу, а справа — от лица. Я выкатила претензию. Она на полном серьезе отмочила то, от чего я выпала в осадок: «Я ничего не могу с этим поделать. Планета движется вокруг Солнца и гравитация тянет волосы в обратном направлении. Поэтому как их ни укладывай, одна сторона завьется внутрь, а другая — наружу». Ох уж эта гравитация! © Подслушано у девушек / VK
- Захотела покрасить свои темно-каштановые волосы в блонд. 4-часовой процесс завершился фразой: «Смотрите, как здорово получилось!» На самом деле волосы стали желтого цвета, который в жизни смотрелся ужасно. Я знала, что больше ни за что не вернусь в этот салон. Пришлось найти другого мастера, и уже через месяц меня покрасили именно в тот блонд, о котором я грезила. © Sue Croke / Quora
- Пошла на маникюр. Через 1,5 часа раздается звонок от мужа:
— Ты где? Скоро придешь?
— Осталось 2 пальца докрасить. 5 минут и я готова.
— Вы 8 пальцев 1,5 часа красили. А 2 пальца — 5 минут? Дорогая, что-то туговато у тебя с математикой. © aigulkootova
Эммм…а то,что до окрашивания с пальцами что-то еще делали,это не считается?
- Несколько месяцев ходила в понравившийся салон. Зареклась ходить туда после того, как моя маникюрша устроила при мне скандал. Она ругалась с хозяйкой, так как ей приходится работать, хотя она планировала отдохнуть. Орали они минут 15 в главном зале. Ну идите вы в подсобке выяснять отношения, ну не при клиентах же. Больше я туда не ходила, нашла новый салон. © indecentXpo5ure / Reddit
- Как-то отправилась сделать модную стрижку. Объяснила мастеру, чего хочу, показала фото. Там меня уже стригли, результатом осталась довольна, поэтому и выбрала ту же сеть парикмахерских. Спустя 20 минут возни я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что это полное фиаско. Спросила у мастера, что же мне делать с этим великолепием. В ответ услышала: «Отрастут как было, тогда и придете». © Подслушано у девушек / VK
- У меня нестандартный рост волос. Но я решилась на короткую стрижку. Нашла парикмахера на дому. Ходила к ней, была довольна. Потом она открыла салон. Пришла к ней на стрижку. Она стрижет и вдруг выдает: «Как же я не люблю стричь эту голову!» Конечно, ходить я к ней после этого перестала. © Елена Горнова / Dzen
- Перед свадьбой пошла в салон. Пришла покраситься со своей краской. Полголовы не покрасили, сказали, что краски не хватило. Странно, ну да ладно. Накрутили бигуди на ночь, договорились, что я приду в 5 утра на прическу. Только представьте себе, как я шла по улице. Пришла в салон. Мой запрос был таким — пышная гуля внизу, по бокам локоны и челка. Ну классика такая. Фата планировалась внизу. Мне сказали, что это давно не модно. Сделали прическу с начесом, так что я была чуть ли не с домом на голове. Все это великолепие залили 2 флаконами лака и лаком с блестками. А что творилось с фатой вообще жуть. Пришла домой, рыдаю. Мама сначала утешала, а потом сказала, чтобы я все это дело смыла. В общем, помыла голову, сделали плойкой локоны, подобрали, закололи и получилось почти то, что я и хотела. Ну как так-то? © Наталия Захарчук / ADME
- Года 3-4 назад у меня была прическа короткий боб каре. Захотела вернуться к своей постоянной — классическое каре чуть ниже плеч. Мой парикмахер уехала на лечение на 3-4 месяца, так что я подумала, что пускай хотя бы волосы подровняют, их ведь выравнивать по длине надо. Пришла в ближайшую парикмахерскую, попросила подровнять на 5-6 см. Молодая девочка взяла мои волосы, собрала их в хвост, отрезала его и сказала: «Ну, пока так». Я была в шоке от такого мастера. Переспросила, мол, точно все? Сказала, что да. © Missis K / Dzen
- Пришла богатенькая цаца с длиннющими волосами. Попросила состричь 7 см. Сказала убрать еще, ибо криво. Укоротили на 15 см. Опять криво! Коллега выбежала из зала. Вернулась уже в ожидании увольнения. А клиентка вдруг выдает: «Без вас я бы не решилась состричь, спасибо!» © Рабочие истории / VK
- Пришла на маникюр. Долго не могла определиться, чего хочу. Мастер предложила сделать на свой вкус. Доверилась, блин. В недоумении рассматриваю маникюр, и вдруг в кабинет врывается парень и делает мне предложение. Мастер написала его имя и нарисовала кольцо на ногтях. © Не все поймут / VK
Эти истории еще раз доказывают: за дверью с надписью «Стрижка» или «Маникюр» скрывается целый мир непредсказуемых событий и ярких эмоций. И все же мы снова и снова идем туда с надеждой на лучшее. Уверены, что и у вас в запасе есть подобная история, которой так и хочется поделиться.
Комментарии
А зачем одну и ту же историю по два раза повторять? Или редакция думает, что до читателей доходит так же туго, как комментарии читателей до авторов?