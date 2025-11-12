19 чудаковатых питомцев, которым на роду написано шкодить

Пушистые сорванцы никогда не дадут заскучать. То залезут куда не надо, то что-то уронят, а то разбудят среди ночи просто, чтобы поклянчить вкусняшку. Герои этой подборки так славно развлекают своих хозяев, что на это непременно нужно взглянуть. Ну хотя бы на хаски, который любит сидеть на крыше или на котика с массажером.

«Вот так я узнала, что в моем одеяле есть дырка»

«У нас дома есть правило: украл — носи. Но он, похоже, не в восторге»

© Herwiththetwodogs / Reddit fur red coat 14 часов назад О, у меня в доме есть два правила: 1) вся еда попадает в кота через миску, 2) если в миске есть еда, кот сыт.

И вот однажды кот упëр со стола кусок пирога, отволок его в миску, пожевал и оставил. И я, следуя второму правилу, не давала ему другой еды ещё сутки, и приговаривала: Веник, ну вот же у тебя полная миска еды! Тем и отучила кота воровать со стола, кстати. - - Ответить

«Моя кошка обожает засовывать голову в массажер для головы»

«Эмоции моего песеля, когда он впервые увидел пляж. Думаю, что он неплохо повеселился»

«Познакомьтесь с моей кошкой. Она та еще балбеска»

«Соседский хаски любит вид с крыши»

«Я уверен, что с моей собакой что-то не так»

«Мне кажется, что моя кошка самую малость не в себе»

«Каждый раз когда он шкодит, то сам себя наказывает, прячась в этом месте»

«Его самая обычная поза для сна»

«Уехала на работу и скучаю по дому. Жених сегодня утром прислал мне фотографию нашего дурачка, и я как-будто вернулась домой»

«Этот балбес умудрился удариться глазом, когда чихал. Поход к ветеринару влетел нам в нехилую сумму»

«Оставил этого дурашку дома одного на 5 минут»

«Мой лучший друг сделал эти милые фотографии моего маленького чудака, и я просто обязан был ими поделиться»

«Гэри удалось проспать все красивые виды»

«Не та коробка. Ох, не та»

«Мне кажется, что кое-кто ошибся лежанкой»

«Вчера потерял свой телефон. У меня там есть приложение от краж, которое делает фото при попытке разблокировки и шлет на почту. И вот теперь любуюсь»

«Привет, я Хэнк, и я отказываюсь идти гулять, если мама не разрешит мне взять с собой плюшевого друга»