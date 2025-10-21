20 пушистиков, которые своим примером доказали, что осень — время собирать лайки
Животные
2 часа назад
Пока мы достаем теплые пледы и жалуемся на осеннюю хандру, у наших питомцев начинается лучшая пора в году. Мир вокруг них наполняется миллионом шуршащих листьев, в которые так приятно нырнуть с головой. Для них осень — это время идеальных фотосессий и долгих прогулок. Мы собрали 20 доказательств того, что у наших хвостатых с осенью самые теплые отношения.
«Моя старушка cходит с ума из-за этой травы!»
Ну просто до неприличия красивый кот
«Он поиграл в грязи — и теперь он филин»
«После долгой прогулки он выглядел самым счастливым псом на свете. А осенний шарфик добавил ему уверенности в себе»
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
Попробуйте устоять перед этим взглядом!
«Корж-балдеж. Дворник в саду сгреб нам листочков. Рыжий так пролежал еще минут десять»
«Риз родилась в Хэллоуин 13 лет назад, поэтому мы относимся к октябрю очень серьезно»
Кот смотрит на осень
«Наш слепой котик впервые вышел на улицу!»
- Кажется, он в восторге от этого нового мира!
Песель наслаждается осенью
Когда знаешь толк в красивом и полезном отдыхе
«Осенние фотки моего кота. Очередная попытка»
- Я так ржала, что мой кот разозлился. © Seayarn / Reddit
«Мой малыш уснул прямо на прогулке!»
«Кот решил сбежать. А вот как он выглядел через 30 секунд... Он явно пожалел о своем решении»
Встречайте, мисс Совершенство!
«Купили наш первый дом и забрали из приюта эту малышку. Это первая фотка Грейс в новом мире!»
«Мой 8-летний малыш обожает поездки на машине. Ничто не делает его счастливее, чем ощущение ветра»
Ну вы только поглядите на эту милашку
«Мой кот считает себя принцем»
А вот статья про пушистиков, которые нырнули в осень с головой.
Фото на превью yamagoochii / Reddit
