20 пушистиков, которые своим примером доказали, что осень — время собирать лайки

Пока мы достаем теплые пледы и жалуемся на осеннюю хандру, у наших питомцев начинается лучшая пора в году. Мир вокруг них наполняется миллионом шуршащих листьев, в которые так приятно нырнуть с головой. Для них осень — это время идеальных фотосессий и долгих прогулок. Мы собрали 20 доказательств того, что у наших хвостатых с осенью самые теплые отношения.

«Моя старушка cходит с ума из-за этой травы!»

Ну просто до неприличия красивый кот

«Он поиграл в грязи — и теперь он филин»

«После долгой прогулки он выглядел самым счастливым псом на свете. А осенний шарфик добавил ему уверенности в себе»

Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь

Попробуйте устоять перед этим взглядом!

«Корж-балдеж. ⁠⁠Дворник в саду сгреб нам листочков. Рыжий так пролежал еще минут десять»

«Риз родилась в Хэллоуин 13 лет назад, поэтому мы относимся к октябрю очень серьезно»

Кот смотрит на осень

«Наш слепой котик впервые вышел на улицу!»

Кажется, он в восторге от этого нового мира!

Песель наслаждается осенью

Когда знаешь толк в красивом и полезном отдыхе

«Осенние фотки моего кота. Очередная попытка»

«Мой малыш уснул прямо на прогулке!»

«Кот решил сбежать. А вот как он выглядел через 30 секунд... Он явно пожалел о своем решении»

Встречайте, мисс Совершенство!

«Купили наш первый дом и забрали из приюта эту малышку. Это первая фотка Грейс в новом мире!»

«Мой 8-летний малыш обожает поездки на машине. Ничто не делает его счастливее, чем ощущение ветра»

Ну вы только поглядите на эту милашку

«Мой кот считает себя принцем»