18 фотомоментов, которые произошли в обычной жизни, а рассмешили не хуже анекдота

Забавные семейные ритуалы, будни наших детишек в детском саду, кошачьи выкрутасы и даже собачьи библиотеки — все это наполняет нашу жизнь и привносит в нее те самые удивительные моменты, которые хочется запечатлеть в памяти. Мы собрали в одном месте фотографии, на которых люди зафиксировали, казалось бы, мелочи, но какие! Улыбка точно должна появиться на вашем лице.

Эта парочка определенно не так проста, как кажется. Они что-то замышляют!

«Нашел старую фотографию своей племянницы и ее курицы»

У детей и животных есть одна схожая черта — чрезмерное любопытство

«Я просто попросил кошку быть повежливее со своим братом»

Ох уж то самое долгожданное сообщение

Наверное, люди все реже ходят в библиотеки. Зато вот такая «библиотека» палочек для выгуливаемых собак точно будет пользоваться спросом

Нет ничего печальнее на свете, чем кот, требующий еду. Этого прохвоста зовут Тим и, кажется, он фанат пиццы

Иногда мы совсем не жалеем себя и усталость все же берет верх

Вы только посмотрите на этих очаровательных приятелей

Настоящий друг никогда не оставит тебя без помощи. Открыть дверь? Не вопрос!

В гостях у бабушки всегда весело и хорошо

«Не поверите, но я чуть его уломала завести собаку. И вот уже четыре года у нас с мужем один и тот же ритуал перед сном»

«Прислали фото из детского сада...»

Я работаю воспитателем и тоже устраиваю такое детям. Они просто обожают грузовики! © xandrachantal / Reddit

«Итак, моя 98-летняя бабушка учит мою 5-летнюю дочь играть в китайские шашки»

«Мой кот увидел чемодан и сразу же предложил себя на роль попутчика»

Безусловно, собаки очень фотогеничны. И они это знают

Обычно мы любуемся тем, как на солнышке нежатся коты. А чем куры хуже?

Если вы думаете, что котики не улыбаются, то вот доказательство обратного. Почти улыбка Чеширского кота

Бонус: фото, которое точно согреет сердце