Ну норм. Соевое мясо примерно так и должно выглядеть. До готовки, разумеется
15+ случаев, когда ожидание и реальность обманули людей жесточайшим способом
Кому не знакомо чувство радостного предвкушения — от долгожданной пьесы, обращения к мастеру маникюра или получения онлайн заказа? Вот и героям этой статьи довелось это испытать. Но следом их ждал целый спектр эмоций: от дикого хохота до требования вернуть деньги. Реальность оказалась максимально далека от ожиданий.
«Смотрите, милый зефир на палочке. Интересно, будет ли он таким, как на упаковке...»
- Может, это и к лучшему. То лицо на обертке будто прямо в душу пялится. © epicgamershellyyay / Reddit
«Решила попробовать что-то новенькое на ужин»
«Мой заказ и то, что я получил. Ору!»
- Чего-чего, а такого я точно не ожидала. © CherryKiss8 / Reddit
«Заказал плюшевую подушку. Вот что доставили»
Прикольный же тюленчик! Взгляд такой: "Я это запомню! Обязательно запомню!"
- Сейчас 3 часа ночи, а я ржу как не в себя. © ExHippieChick / Reddit
«Угощение на Хеллоуин выглядит так, будто я пыталась сделать трюк, но с треском провалилась»
- Я рассмеялся гораздо сильнее, чем следовало бы. © boneheadthugbois / Reddit
«Я заказала „Ягодных монстров“. Ну, я точно получила монстров»
Сделана за неделю до заказа, что ли? Уже вся в плесени и глазурь отвалилась , потому что отмокла
- Ужасающий эффект у них точно получился. Но они забыли, что вообще-то их нужно есть. © Neat_Olive_3679 / Reddit
«Да, я это съел. И да, я хочу назад мои деньги!»
- Я никогда не видел, чтобы с мясом делали такое. © imnotnotcrying / Reddit
«Да вы только посмотрите на это!»
«Я ожидала увидеть внутри маленькие имбирные пряники. А не это»
- Боюсь вас расстроить, но похоже, что это печенье для собак. © TulpaPal / Reddit
«Я думал, что это должно быть на вкус как Париж»
«Какой маникюр я попросила и что получила в итоге»
- И что, ты просто сидела и молча смотрела, как они делают этот кошмар? © IConsume**** / Reddit
«Моя мачеха заказала платье, потому что думала, что оно украшено кристаллами»
Ну это частая проблема китайских сайтов, как и кофта выше, цена обычно соответствует.
«Я заказал ковер на приличном сайте. А получил версию будто бы с дешевого маркетплейса»
- Пожалуй, лучше просто отправить его назад. © Dapper_Special_8587 / Reddit
«Я заказал суши. Прикиньте, единственный номер для связи, что я нашел — бесполезная автоматизированная система»
«Я заплатил $ 200, чтобы увидеть эту пьесу на Бродвее»
«Какой букет я заказала и какой они отправили»
- Это отвратительно! Нужно требовать возврата денег. © MadTownMich / Reddit
«Какую кружку мне прислали вместо той, что я заказала»
- Ну, это даже как-то мило. По-своему, конечно. © urlond / Reddit
Это ж какое воображение нужно иметь, чтобы всерьез утверждать, что они похожи
«Я заказал набор Лего. Открываю, а там вот что лежало»
- Меня аж бесит, насколько умной аферой это оказалось. Если потрясти коробку, звук будет в точности как от деталей Лего. © PlanksBestM8 / Reddit
А у вас были настолько неудачные покупки? Делитесь в комментариях подобными провалами.
