15+ случаев, когда ожидание и реальность обманули людей жесточайшим способом

Кому не знакомо чувство радостного предвкушения — от долгожданной пьесы, обращения к мастеру маникюра или получения онлайн заказа? Вот и героям этой статьи довелось это испытать. Но следом их ждал целый спектр эмоций: от дикого хохота до требования вернуть деньги. Реальность оказалась максимально далека от ожиданий.

«Смотрите, милый зефир на палочке. Интересно, будет ли он таким, как на упаковке...»

Может, это и к лучшему. То лицо на обертке будто прямо в душу пялится. © epicgamershellyyay / Reddit

«Решила попробовать что-то новенькое на ужин»

«Мой заказ и то, что я получил. Ору!»

Чего-чего, а такого я точно не ожидала. © CherryKiss8 / Reddit

«Заказал плюшевую подушку. Вот что доставили»

Сейчас 3 часа ночи, а я ржу как не в себя. © ExHippieChick / Reddit

«Угощение на Хеллоуин выглядит так, будто я пыталась сделать трюк, но с треском провалилась»

Я рассмеялся гораздо сильнее, чем следовало бы. © boneheadthugbois / Reddit

«Я заказала „Ягодных монстров“. Ну, я точно получила монстров»

Ужасающий эффект у них точно получился. Но они забыли, что вообще-то их нужно есть. © Neat_Olive_3679 / Reddit

«Да, я это съел. И да, я хочу назад мои деньги!»

Я никогда не видел, чтобы с мясом делали такое. © imnotnotcrying / Reddit

«Да вы только посмотрите на это!»

«Я ожидала увидеть внутри маленькие имбирные пряники. А не это»

Боюсь вас расстроить, но похоже, что это печенье для собак. © TulpaPal / Reddit

«Я думал, что это должно быть на вкус как Париж»

«Какой маникюр я попросила и что получила в итоге»

И что, ты просто сидела и молча смотрела, как они делают этот кошмар? © IConsume**** / Reddit

«Моя мачеха заказала платье, потому что думала, что оно украшено кристаллами»

«Я заказал ковер на приличном сайте. А получил версию будто бы с дешевого маркетплейса»

Пожалуй, лучше просто отправить его назад. © Dapper_Special_8587 / Reddit

«Я заказал суши. Прикиньте, единственный номер для связи, что я нашел — бесполезная автоматизированная система»

«Я заплатил $ 200, чтобы увидеть эту пьесу на Бродвее»

«Какой букет я заказала и какой они отправили»

Это отвратительно! Нужно требовать возврата денег. © MadTownMich / Reddit

«Какую кружку мне прислали вместо той, что я заказала»

Это ж какое воображение нужно иметь, чтобы всерьез утверждать, что они похожи

«Я заказал набор Лего. Открываю, а там вот что лежало»