16 фото, где ожидание и реальность оказались на разных полюсах

Фотоподборки
53 минуты назад

Нашей жизнью управляет ожидание. Мы заказываем еду в ресторане и хотим, чтобы она совпадала с аппетитной картинкой и была очень вкусной. Отправляемся в отпуск и еще до поездки начинаем мечтать о том, как будем валяться на берегу моря и наслаждаться отдыхом. Заказываем за тридевять земель какую-то крутую штуку и представляем, насколько уютным станет наш дом. А потом наступает реальность и мы видим, насколько далека картинка от того, что мы себе напридумывали. Ну что ж, остается только посмеяться и вынести из этого уроки.

«Сходила к парикмахеру в ожидании роскошного оттенка волос. В итоге получила такое разочарование»

«Бассейн, как его показали на сайте съема жилья и то, как он выглядел в реальности»

«Итак, мой друг заказал лампу в виде собаки. Как на фото слева...»

«Какую челку я хотела и какую получила»

«Естественно, я добилась полного возврата средств»

«Хот дог. Должен признать, это немножко, совсем чуть-чуть не соответствует моим ожиданиям»

«Что я заказала и что, в итоге, получила»

«О боже, они выглядят как очень плохие зубы! Еще и краска эта облупилась...»

  • Честно говоря, на первой фотке они тоже выглядят как очень плохие зубы. Особенно, если закрыть яблоко. © diamond_denture / Reddit

«Я не злюсь, я просто разочарована»

«Я даже не знаю, мне смеяться или плакать»

«Заказал себе на стену постер GTA 5. Ага, класс»

«Муж решил устроить мне сюрприз и заказал эту лампу. Ну что ж, ему действительно удалось меня удивить, так как вместо ожидаемой красочной лампы я получила вот это»

«Я просто готова разрыдаться»

«Скульптура продается со скидкой 80%. Интересно, что же может пойти не так?»

«Думаю, я пропустила какой-то шаг»

«Левое фото — в 2019 году мне руку на ярмарке разрисовали хной. Правое — за те же деньги разрисовали хной на ярмарке, но 6 лет спустя»

Примеров того, как людям не повезло и их реальность оказалась бесконечно далека от ожиданий — великое множество. Поэтому предлагаем заглянуть в наши статьи по той же теме и посочувствовать бедолагам:

Фото на превью juicedatom / Reddit

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