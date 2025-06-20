16 фото, где ожидание и реальность оказались на разных полюсах

Нашей жизнью управляет ожидание. Мы заказываем еду в ресторане и хотим, чтобы она совпадала с аппетитной картинкой и была очень вкусной. Отправляемся в отпуск и еще до поездки начинаем мечтать о том, как будем валяться на берегу моря и наслаждаться отдыхом. Заказываем за тридевять земель какую-то крутую штуку и представляем, насколько уютным станет наш дом. А потом наступает реальность и мы видим, насколько далека картинка от того, что мы себе напридумывали. Ну что ж, остается только посмеяться и вынести из этого уроки.