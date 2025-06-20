16 фото, где ожидание и реальность оказались на разных полюсах
Нашей жизнью управляет ожидание. Мы заказываем еду в ресторане и хотим, чтобы она совпадала с аппетитной картинкой и была очень вкусной. Отправляемся в отпуск и еще до поездки начинаем мечтать о том, как будем валяться на берегу моря и наслаждаться отдыхом. Заказываем за тридевять земель какую-то крутую штуку и представляем, насколько уютным станет наш дом. А потом наступает реальность и мы видим, насколько далека картинка от того, что мы себе напридумывали. Ну что ж, остается только посмеяться и вынести из этого уроки.
«Сходила к парикмахеру в ожидании роскошного оттенка волос. В итоге получила такое разочарование»
- Боже, я не была готова к этому! © Wrong-Preference5336 / Reddit
«Бассейн, как его показали на сайте съема жилья и то, как он выглядел в реальности»
- Это просто мастер-класс по маркетингу. © PanzerSloth / Reddit
«Итак, мой друг заказал лампу в виде собаки. Как на фото слева...»
«Какую челку я хотела и какую получила»
«Естественно, я добилась полного возврата средств»
«Хот дог. Должен признать, это немножко, совсем чуть-чуть не соответствует моим ожиданиям»
Что из этого хрючева сосиска? Хотя не хочу знать, не рассказывайте, пожалуйста
«Что я заказала и что, в итоге, получила»
«О боже, они выглядят как очень плохие зубы! Еще и краска эта облупилась...»
- Честно говоря, на первой фотке они тоже выглядят как очень плохие зубы. Особенно, если закрыть яблоко. © diamond_denture / Reddit
«Я не злюсь, я просто разочарована»
Не сразу поняла, что маска для сна na коричневой деревяшке оказывается печенько
«Я даже не знаю, мне смеяться или плакать»
«Заказал себе на стену постер GTA 5. Ага, класс»
«Муж решил устроить мне сюрприз и заказал эту лампу. Ну что ж, ему действительно удалось меня удивить, так как вместо ожидаемой красочной лампы я получила вот это»
- Я злюсь за тебя. © findingsynchronisity / Reddit
«Я просто готова разрыдаться»
«Скульптура продается со скидкой 80%. Интересно, что же может пойти не так?»
«Думаю, я пропустила какой-то шаг»
«Левое фото — в 2019 году мне руку на ярмарке разрисовали хной. Правое — за те же деньги разрисовали хной на ярмарке, но 6 лет спустя»
Примеров того, как людям не повезло и их реальность оказалась бесконечно далека от ожиданий — великое множество. Поэтому предлагаем заглянуть в наши статьи по той же теме и посочувствовать бедолагам: