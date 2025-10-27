15 историй об очередях, в которых минута за час идет

Да уж, в очереди к врачу или на кассу можно узнать о людях больше, чем за годы знакомства. И хотя в моменте хочется просто закатить глаза, со временем эти неловкие и смешные ситуации превращаются в отличные байки.

А какой случай в очереди запомнился вам на всю жизнь?