15 историй об очередях, в которых минута за час идет
Если вы думаете, что очередь — это просто скучное ожидание, то вы в ней давно не стояли. На самом деле, это портал в мир, где логика отключается, а градус абсурда зашкаливает. Только здесь можно встретить даму, которая считает вашу скидочную карту общей, или посетителя почты, который так спешит попасть в заветное окошко, что, сделав все свои дела, напрочь забывает о клюшке, с которой еле «приполз».
- Показал карту. Дама, стоявшая за мной, спросила у кассира: «Что это он сделал?» Та ответила, что у меня будет скидка. Женщина не думала униматься! На вопрос большая ли скидка, кассир ответила, что да. Дама смерила меня взглядом и выдала: «Я воспользуюсь вашей скидочной картой!» Сказала она это тоном, не допускающим возражений. Я посмотрел на женщину и спросил: «Вы уверены?» Она величественно кивнула и сказала: «Да!» Я расплатился и ушел. © ПОЗОР / VK
- Набрал продуктов в супермаркете. Лихо пробиваю их на кассе самообслуживания, ловко складывая в пакет. Пробил карту лояльности. Уже начал оплачивать покупку, как стоявшая рядом сотрудница магазина, округлила глаза и ошарашенно произнесла: «Выходите к нам завтра на работу!» © Информбюро / Dzen
- Стояла в очереди. Передо мной была семья с мальчиком. Родители складывали продукты, а малой смотрел на меня и улыбался. Я улыбалась в ответ. Позже поняла причину его улыбки, но мне стало не смешно. Он не выдержал и спросил: «А как вы вашего ребеночка назовете?» Я стою в шоке, не знаю, что ответить. Потом решила, что это ведь дети, они вечно что-то надумают. А у меня как раз задержка в то время была. Через день пошла к гинекологу, оказалось, что я действительно беременна. Сейчас я на 5 месяце, но до сих пор не могу понять, как тот мальчик понял, что внутри меня ребенок. Я ведь и сама об этом еще не догадывалась. © Не все поймут / VK
- Стояла как-то раз на почте за посылкой. В помещении была толпа пенсионеров, пришли за квартиру платить. И тут яростный стук в дверь! Замешкавшись, кто-то все же распахнул дверь. Заполз дедок, не особо-то и старый, с клюшкой. Очень медленно, охая, прополз сквозь плотную очередь. Никто и не думал его останавливать, у деда вид, ну очень страдальческий. Кто-то довел его до окошка, где дед чего-то там оплатил. Затем уже гораздо бодрее свалил в закат. И при этом забыл клюшку у окошка. © Подслушано / Ideer
- Стояла в очереди. Передо мной была парочка. Женщина принесла шоколадный батончик, с улыбкой показала мужчине. Они что-то обсудили, после чего женщина ушла с батончиком в руках. Я подумала: «Муж зажмотил шоколадку!» Смотрю, а она идет уже с коробкой этих батончиков. В общем, водрузила она ее на кассу. © d_aria_stark
Ну насчёт как мальчик понял... Возможно девушка уже была толстой изначально, а беременность просто совпадение?
- Стояла в очереди в рыбную кулинарию. Передо мной парень изучает витрину. Хмурит лоб, потом тыкает в рыбу и спрашивает название. Продавщица ответила: «Это папье-маше!» Парень закатил глаза, с придыханием повторил это слово и ляпнул: «Ее сложно готовить? Она вообще вкусная?» © Убойные Истории / VK
- Сижу на приеме у врача. Народу в коридоре — тьма! Слышу немыслимый шум, гам, ругань в духе: «Не смейте идти без очереди!» Дверь то приоткроется, то закроется. Медсестра решила посмотреть, что же там такое происходит. Оказывается, пришла на смену врач, которая с двух часов, а ее не пускают, тянут за рюкзак. Естественно медсестра как рявкнула, мол, пустите ее, а то будете сидеть до утра. И сразу же посыпалось: простите, извините, мы же не знали, что это доктор. © Нина И / Dzen
- Стою в обед в очереди в столовой. Передо мной мужчина недоуменно головой вертит. Встретился со мной взглядом и спросил: «Я не пойму, что это такое в меню: „Три раза — 170 рублей“»? Я опешила, заглянула в меню, а там написано: «Зраза — 170 рублей». Поржала и объяснила человеку, что это котлетка такая. © Убойные Истории / VK
Интересно, что мужик подумал про три раза? Он? Его? И почему так дёшево?
- Сегодня стояла на кассе в магазине. Передо мной женщина выкладывала свои продукты из корзины. Смотрю, там 2 каких-то фрукта, похожих на большие сливы и по цвету они очень темные. Мне стало интересно, что же это. И вот кассир добирается до них, спрашивает у женщины, мол, что это за фрукты. Она в ответ говорит, что не знает, и пожимает плечами. Кассир начала спрашивать у своих коллег. Кто-то из них распознал маракуйю. Меня удивило, что женщина сама не понимала что это, но купила. Просто для меня эта ситуация очень странная и одновременно с этим смешная. © olga.golos.love
- Пошла в овощной. Народу тьма и одни женщины! Единственный мужчина куда-то отошел. Вернулся, начал уточнять, за кем он стоял. Разразился скандал, мол, мы вас не помним. Мужик растерялся. Конфликт начал затихать, но одна дама как давай щебетать о том, что он просто хам, который лезет без очереди, а у нее три высших образования. Посмотрела на меня в поисках поддержки. А я такая: «У меня одно высшее, значит я тоже хамка?» Теперь у меня комплекс неполноценности. © Палата № 6 / VK
- Сижу в очереди к окулисту. Очередь тянется медленно, плюс еще и экстренного пациента без очереди провели и почти час его там держат. Все сидят с утра, а время уже далеко за полдень — есть-то хочется. Буфета нет. Я плюнул, пошел в аптеку и купил гематоген. Сижу, грызу. Через 5 минут унылая очередь превратилась в толпу, счастливо поедающую гематоген. © Убойные Истории / VK
- Сижу, глубоко беременная, на прием к врачу. 1,5 часа уже прошло, я следующая в очереди. Вдруг примчалась тетка, у нее номерок по времени был раньше моего. Она начала ломиться вперед меня. Я, говорит, пришла, увидела, что много народу и пошла погулять. А теперь, мол, иду без очереди, потому что у меня талон на время раньше, чем у вас. А я уже злая от ожидания. В общем, я прошла, а те, кто был после меня в очереди, ее пропустили. © РыжжаяЯ / ADME
- Как-то пришел в супермаркет за продуктами для бабушки. Набрал полную корзину, подошел к кассе. Перед мной один человек, его покупки уже пробивают. Через несколько минут за мной в очередь встали две женщины. Первая из них вежливо попросила: «Я очень тороплюсь, у меня только вода. Можете пропустить, пожалуйста?» Я ее пропустил, а вторая, которая была за ней, через пару минут выдает: «Я тоже». На мой вопрос: «Что тоже?», дама уставилась на меня и говорит: «Опаздываю! Что тебе непонятно?» Слегка офигев, говорю: «Вы или попросите нормально, или стойте в очереди» Она вся надулась и начала недовольно бормотать. © ПОЗОР / VK
- Муж поехал делать флюорографию. Зашел домой и ржет. Говорит, приехал, а там народу тьма! Занял очередь. Вдруг сзади женский голос: «Вы меня не пропустите? А то я с ребенком». Повернулся, а там стоит женщина с детиной лет 16-17. Сам под 2 метра ростом и в носу ковыряет. Она с сыночкой проходила комиссию для поступления в училище. Вся очередь валялась. © Маргарита Иванова / Dzen
- Пришла в женскую консультацию к своему времени. В очереди сидели муж с женой. Мужик выдал, что они сейчас пойдут, ибо договаривались с заведующей. Я глаза округлила, он повторил. Потом вскочил, забежал в кабинет и вышел оттуда красный, аж пар из ушей. А его жена так и сидела, глядя на меня как на врага, и молчала. Ведь у нее есть защитник, который любую беременную женщину отгонит от своей львицы. Я, конечно, зашла в свое время. Не знаю, что там дальше было. © Василиса Васильева / Dzen
Да уж, в очереди к врачу или на кассу можно узнать о людях больше, чем за годы знакомства. И хотя в моменте хочется просто закатить глаза, со временем эти неловкие и смешные ситуации превращаются в отличные байки.
А какой случай в очереди запомнился вам на всю жизнь?