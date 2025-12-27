Кстати, приготовить и покормить - явно дороже несчастной розы в пакете 😆 так что пусть доплачивает))
15 человек, которые считали себя мастерами флирта — но не тут-то было
Не всегда можно сходу сообразить, как реагировать на оригинальный или странный подкат. Например, когда некто делает комплимент вашим брекетам, пытаясь завязать знакомство, или приходит в ваш дом с газонокосилкой. Эти истории напоминают: порой самые забавные романтические моменты рождаются из наших провалов. И именно они потом остаются в памяти на годы.
- Подруга рассказывает про коллегу, который к ней неровно дышит: «Этот кадр принес розочку в целлофане и попросил кофе покрепче. Ложек 5 сахара забабахал. Спрашиваю, мол, здоровье позволяет так кофе пить? И тут он отморозил: ’’А это чтобы твой букет отбить, если у нас ничего не получится. Кстати, ты меня покормишь, если что?»«
- Долго переписывались с парнем и вот первое свидание. Парень одет с иголочки и протягивает мне подарок — пластиковую игрушку в виде единорога. Я спрашиваю: «Это что, шутка?» Он гордо: «Нет, это тест на твое чувство юмора. Если смеешься — мы идеально подходим друг другу. Если нет — единорог от тебя уйдет... как и я!»
- Познакомила меня как-то невестка со своей подругой. Все хорошо, я ей цветы регулярно дарю, в кафешки вожу, дверь в машину открываю и вообще весь из себя джентльмен. Однажды она спрашивает: «Где ты так научился за девушками ухаживать?» А у меня в голове сразу смех, я чуть не ляпнул, мол, в деревне в детстве за скотиной ухаживал. Промолчал, в общем, это и продлило наши отношения еще на три месяца, пока не ляпнул другую глупость... Не сдержался. © Убойные Истории / VK
- Самый большой провал, связынный с флиртом, случился со мной на одной вечеринке в колледже. Я уходил домой, симпатичная девушка предложила подвезти меня. Я отказался, потому что жил в квартале от нее. Она настаивала... Мне понадобилось несколько дней, чтобы понять, как я затупил. © TheCS***** / Reddit
- Когда мне было около 14 лет, я написал девушке в соцсети: «Ты очень милая». Она ответила: «А вот ты совсем не милый. Пока». © ******plumber / Reddit
- Мне было лет 11, я ехал на монорельсе в парке аттракционов. Там была девочка, которая мне показалась симпатичной, но я не мог придумать, что ей сказать. Прямо перед тем, как она уехала на свою остановку, я выдал: «Мне нравятся твои брекеты». Она посмотрела на меня так, будто у меня есть третий глаз. Эта сцена до сих пор преследует меня. © HotforSega / Reddit
- Когда я учился в средней школе, я был влюблен в одну девочку, поэтому решил написать ей любовное письмо. Набрал в поисковике «Любовное стихотворение» и записал первые несколько стихотворений, которые мне попались. В конце записки я добавил: «Будешь моей девушкой?» На следующий день, когда мы уходили из школы, я отдал ей сложенную записку и сказал: «Прочитай это, тут несколько шуток», и пошел домой. На следующий день я пришел в школу как ни в чем не бывало и не спросил у нее ничего о своем послании, потому что был слишком стеснительным. Мы до сих пор иногда общаемся, но никогда не вспоминаем об этом случае. © sapelgas431 / Reddit
- Был у меня в магазине бытовой технике сотрудник Денис. Парень очень общительный, активный, и вообще по жизни легкий. А фамилия у него Сенаторов! Круто, верно? Так вот. Ходит по отделу девушка. Денис от профессиональных вопросов переходит к личным. Подходит диалог к следующей теме: «Девушка, а выходите за меня замуж! Знаете, какая у вас фамилия будет? Все будут завидовать!» Она: «Да ладно, это вы мою фамилию возьмете!» В итоге: «Ну какая у вас фамилия»? Ден, гордо и снисходительно: «Сенаторов! А у вас?» Девушка отвечает: «Князева!» © Убойные Истории / VK
- Помню, как за мной ухаживал мой будущий первый муж. Он подрабатывал в пельменной обвальщиком мяса. Ну и кто получал пакет пельменей или кусок вырезки вместо цветов?! Конечно, я. Нужды мы не знали, мясо я почти не ела и не особо была рада, а вот папа мой будущего зятька оценил по достоинству. © Убойные Истории / VK
- Симпатичный бармен, который мне так нравился, принес напиток и сел рядом. Я так испугалась, что дважды пролила напиток на себя, прежде чем мне удалось хоть немного его выпить. © Unknown author / Reddit
- Зашли с коллегой, который за мной ухаживал, к нему домой. Истинный джентльмен, там он преподнес мне букет роз, дал кофту, чтобы не замерзла. Уже на выходе надел ботинок, выставил ногу и говорит: «Танюш, завяжи шнурки». Я в замешательстве, а он добавляет: «Наступишь же, споткнешься и упадешь». И показывает пальцем на мои кеды с болтающимися шнурками, продолжая завязывать свои. Хорошо, что я не успела отложить букет и броситься завязывать парню шнурки. Хорошего человека напугала бы. © Убойные Истории / VK
- История про моего знакомого. Одно время он ухаживал за мной, и вот как-то в разговоре спрашивает: «Вера, а у тебя собака есть?» Я говорю, мол, да, любимец живет с нами и радует душу уже несколько лет. Тут он пожелал угадать, что у меня за собака. «Твоя собака такая маленькая, черненькая, беспородная, все время лает». — «Правильно, Андрюша, а как ты догадался?» Отвечает: «Это же очень просто: у красивой богатой девушки должна быть большая породистая собака!» © Убойные Истории / VK
- Я пытался завязать разговор с симпатичной девушкой на кассе. Беседа как-то сама собой затихла, и мы оба неловко стояли, она ждала, когда я уйду. Но я ничего не замечал и не хотел прекращать разговор, поэтому выпалил: «Сегодня я купил расческу». Она посмотрела на меня как на дурака, и я со стыдом вышел из магазина. © H0use0fpwncakes / Reddit.
- Когда я учился в 9 классе, был влюблен в одну девочку. Однажды я пришел к ней с папиной газонокосилкой и постучал в дверь. Мой план был таким: спросить, не хочет ли она, чтобы я подстриг ей газон. Я думал, что это хороший способ оценить ее реакцию. Открыла ее мама, но к такому повороту событий я не был готов. В итоге косил газон ее семьи за 20 долларов в неделю... Потом ее отец попросил помочь ему почистить водосточные желоба, подстричь деревья и кусты и выполнить другие работы по уходу за садом. Единственное, что я получил — это приличная сумма денег. А потом она рассказала всем своим друзьям, что я потратил все лето на работу вместо того, чтобы наслаждаться каникулами. © InfiniteMaybe / Reddit
- Однажды я был один в кафе быстрого питания и заметил симпатичную девушку, тоже одну, поэтому решил попробовать. Я не стесняюсь, умею выражать свои мысли и не чувствую себя неловко в общении с женщинами. Но почему-то, подойдя к ней, я запнулся и сказал: «Хороший сэндвич». © Casual_***_Reference / Reddit
Расскажите в комментариях о самом неловком подкате, который вы когда-либо видели.
Комментарии
У меня был ухажер - 2 с лишним метра ростом, качок, все дела... Позвал на свидание, я согласилась. Нам было лет по 15. Он ехал на автобусе через весь город, чтобы меня встретить, повёл гулять, накормил от души, "привёз" домой (на автобусе 😂) и передал родителям в руки, хотя было часов 5-6 вечера, словом, моя мама была от него в восторге. Особенно от истории, что в кафе я увидела потрясающе красивую девушку, шепнула об этом ему, не сумев скрыть восхищение, а он даже не обернулся, сказав, что есть только одна красивая девушка, и это я.
Но я с ним рассталась в тот же день под мамино негодование 😅. Потому что он... Всё время ел! Он ел перед выходом, о чем сообщил мне смс-кой, повёл меня в кафе, съел там столько, что мне на неделю хватило бы, а после 15-минутной прогулки сказал: ты не голодная? А то я проголодался... Пошли поедим?
И мы тут же вошли в ближайшее кафе, и он опять ел как не в себя... После этого кафе он проводил меня и сказал, что поедет домой, потому что опять проголодался 🤭.
Растущий организм, все дела, он был спортивного телосложения, но всё же... Мне показалось это перебором 😅. В итоге он женился на нашей крупненькой однокласснице (она выше меня на голову и определенно "шире в талии", мягко говоря). Я за них радуюсь каждый раз, когда вспоминаю об этой истории 🤗. Но еще счастлива, что не стала продолжать отношения)) Такого едока я бы не вывезла - обожаемая мною готовка превратилась бы в ежедневную пытку... 🥴