15 человек, которые считали себя мастерами флирта — но не тут-то было

У меня был ухажер - 2 с лишним метра ростом, качок, все дела... Позвал на свидание, я согласилась. Нам было лет по 15. Он ехал на автобусе через весь город, чтобы меня встретить, повёл гулять, накормил от души, "привёз" домой (на автобусе 😂) и передал родителям в руки, хотя было часов 5-6 вечера, словом, моя мама была от него в восторге. Особенно от истории, что в кафе я увидела потрясающе красивую девушку, шепнула об этом ему, не сумев скрыть восхищение, а он даже не обернулся, сказав, что есть только одна красивая девушка, и это я.

Но я с ним рассталась в тот же день под мамино негодование 😅. Потому что он... Всё время ел! Он ел перед выходом, о чем сообщил мне смс-кой, повёл меня в кафе, съел там столько, что мне на неделю хватило бы, а после 15-минутной прогулки сказал: ты не голодная? А то я проголодался... Пошли поедим?

И мы тут же вошли в ближайшее кафе, и он опять ел как не в себя... После этого кафе он проводил меня и сказал, что поедет домой, потому что опять проголодался 🤭.

Растущий организм, все дела, он был спортивного телосложения, но всё же... Мне показалось это перебором 😅. В итоге он женился на нашей крупненькой однокласснице (она выше меня на голову и определенно "шире в талии", мягко говоря). Я за них радуюсь каждый раз, когда вспоминаю об этой истории 🤗. Но еще счастлива, что не стала продолжать отношения)) Такого едока я бы не вывезла - обожаемая мною готовка превратилась бы в ежедневную пытку... 🥴