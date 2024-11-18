16 человек, которые в такой ситуации однажды оказались, что даже неловко как-то

Каждый хоть раз оказывался в ситуации, когда молчание было таким неловким, что хотелось либо мгновенно исчезнуть, либо вернуться назад во времени и избежать этой неловкости. Герои сегодняшней статьи поделились спорными моментами, в которые закинула их жизнь.