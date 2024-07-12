15+ гениев, которые так эпично спалились, что хоть ситком по их историям снимай

Муж подруги спалился, случайно отправив мне сообщение, предназначенное девушке с его работы. Он был в командировке в Словакии, в конце компания устраивала поездку в Татры на выходные. Неожиданно получаю от него сообщение: " Люимка моя, хочешь на выхи прилететь? поедем в горы, целулю." И несколько фото. Это дословно. Я позабавилась - подруга дама серьезная, "выхи" себе не позволяла и он всегда разговаривал грамотно, не сюсюкал, я и не подозревала, что он такой игривый. Ну я не сомневалась, что сообщение ушло мне случайно, ответила, что получила его письмо про горы, пусть еще раз напишет жене, пожелала хорошо провести время. Он:" Упс, извини, ошибка вышла, пожалуйста, можешь ничего не говорить Лене ( его жена), я приеду и все объясню." Действительно упс, что уж тут объяснять, но ладно, написала, что пока не скажу и надеюсь, за это время он не наделает глупостей. Не знаю, чем он там занимался и прилетал ли кто-нибудь к нему в Словакию, он потом все отрицал. Привез мне бутылку татранского чая и умолял не рассказывать Лене, у них маленький ребенок, Лена психанет и уйдет, а у него ничего серьезного на стороне и не виноватый он, она сама ему навязывалась. И вообще ничего не было, кроме переписки и в моих руках семейное счастье. Врал, но я подумала, что была бы на его месте Лена, я бы ему ничего не сказала, а жили действительно хорошо, он был заботливым мужем. Обещала сейчас не говорить, но если Лена что-то заподозрит и мне пожалуется, я его покрывать не буду. Он согласился и они благополучно жили дальше, хотя с его стороны чувствовалось напряжение и я старалась у них не бывать, со временем почти перестали общаться. Они вместе уже больше 20 лет и подруга всем довольна, так что не жалею, что промолчала тогда.