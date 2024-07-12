Один раз на работу я приехала в футболке наизнанку, а шефиня в разных шлепках. Все ржали, а мы просто не спали всю ночь и доделывали работу, а потом уже тупо вставать надо было. Так что не знаю, не знаю. Кстати, доделывали ща всех, каждая у себя дома
15+ гениев, которые так эпично спалились, что хоть ситком по их историям снимай
В детстве нам любили повторять, что все тайное становится явным. Годы идут, а кто-то до сих пор не усвоил этот урок. Как результат — удивительные истории о том, как люди попались на лжи. Мы, конечно, им сочувствуем, но некоторые такой исход заслужили.
- У подруги муж уехал на длительный срок денежку зарабатывать и строго-настрого наказал блюсти верность. А подруга что? Гуляла, как кошка, но следы красиво маскировала. Муж приехал, все проверил: и телефон, и компьютер. Чисто, комар носа не подточит. Но спалилась подруга на приложении, где сердечком отмечала каждую встречу с любовником. Нет мужа у подруги теперь. © Подслушано / Ideer
- Подружка в институте жаловалась мне, что один наш сокурсник ее преследует. Мол, она ему тысячу раз отказала, но он не хочет от нее отстать. А у нее есть парень, она боится его из-за этой истории потерять. И вот как-то я с этим «сталкером» делала общий проект. К моему удивлению, парень оказался адекватным. Под конец я его в лоб спросила: «Что же ты мою подругу преследуешь?» У него глаза по пятаку. В таком шоке был, что показал мне их переписку. Она там с ним заигрывает, авансы раздает, жалуется на своего парня. Вот до сих пор думаю: зачем было врать, особенно с учетом того, что все учились вместе и общались? А потом я еще и оказалась виновата в том, что она потеряла «запасного» кавалера. © shanghai48 / ADME
- Как-то раз спалилась на работе, что была не там, где должна. Вернулась с обеда с довольным лицом и в кофточке наизнанку. Недоуменные лица коллег были бесценны. Правда в том, что я в магазине была — распродажи, все такое. © Подслушано / Ideer
- Жена уехала, позвал любовницу. Мы отлично проводили время, но любимая вернулась раньше и нас застукала. Не придумав ничего лучше, ляпнул, что это пранк такой. Мол, хотел увидеть твою реакцию, позвал подругу подыграть. Короче, мы с женой теперь разводимся. © Подслушано / Ideer
- В самом начале отношений мне приснился сон, что бывшая моего парня, которая переехала за границу, беременна. Рассказала парню про этот сон, а он вдруг стал белый как мел. Но потом сказал, мол, да ну, абсурд какой-то. А через 2 дня признался, что общался с бывшей. Она позвонила ему и сообщила, что ждет ребенка от него. Они переписывались неделями, она даже прислала ему жуткий рисунок их счастливой семьи. © Chaotic-NTRL / Reddit
- В детстве ненавидела суп. После нескольких сливов супа в унитаз родители все просекли и стали следить за мной каждый раз, когда я выходила из комнаты, в которой его ела. Стоило мне тихо подойти к туалету и повернуть ручку, как они выбегали из кухни и ловили меня на преступлении. Не растерявшись, я стала рыть в горшках с цветами ямы, сливать туда суп и закапывать. Искреннее считала, что раз суп такой полезный, то и цветочкам понравится. Но растения завяли, родители все поняли и устроили разбор полетов. © Подслушано / Ideer
Я тоже ненавидела супы в детстве. Единственный суп, который я признавала за еду, - это югославский куриный суп из пакетика. Kokosija supe. Могла хоть каждый день его есть. А! Летом - окрошка и холодные зеленые щи. Все. Выжила как-то. Сейчас могу по настроению сварить и слопать в одно лицо (муж тоже не любитель супов).
- Моя девушка жила вместе с подругой, ту звали Сэнди. Как-то мы пошли гулять большой компанией. В итоге мы с девушкой вернулись к ней домой, а Сэнди задержалась. И вот посреди ночи я просыпаюсь от того, что у девушки звонит телефон. Хотел сбросить вызов, но на экране высветилось, что это Сэнди. Я подумал, может, ключи забыла или ее забрать откуда-то надо. Представьте себе мое удивление, когда на другом конце провода оказался мужик. Он искал мою девушку и очень хотел узнать, кто я такой. Короче, она в телефоне записала своего хахаля под именем лучшей подружки, чтобы спокойно с ним переписываться при мне. Хитро, ничего не скажешь. © RaptureMasquerade / Reddit
- Знакомая гуляла с сыном на детской площадке. Как водится, болтала с мамочками. И вдруг смотрит, а один малыш — копия ее сына, только младше на полгода. Ну, мамы мальчиков радостно заобщались, пока не выяснилось, что у деток общий папа. Вот только для знакомой он был еще и мужем. Кстати, когда шок прошел, дамы продолжили общение. © Татьяна Чистякова / Dzen
- Мама моего молодого человека рассказала мне о его неверности: «Девочка моя, он изменяет тебе с несколькими женщинами. Такой же ветреный, как его отец. Не страдай, как я. Мне некуда было идти, а тебе есть. Брось его, если уважаешь себя». Конечно, я пошла к бойфренду с вопросами, а он разорался в ответ. Но когда я сказала, что информация от его мамы, резко замолк. Шах и мат! © Yazzok2021 / Reddit
Врагу такую маманю не посылаешь, которая так запросто "сдаёт" своего сына какой-то соске, которых у её сына ещё будет и будет
- Как-то рассчитывалась на кассе. Смотрю, а в блюдце деньги лежат. И как раз мужик с пакетом отходит. Я ему кричу, что он сдачу забыл. Он возвращается, забирает деньги, уходит. А кассир такая: «Так это не его сдача, ее перед ним оставили». © John / Dzen
- Решила устроить своему парню вечеринку-сюрприз. Очень волновалась и много сидела в телефоне, пытаясь все организовать. В это время молодой человек начал вести себя странно: обвинял в скрытности, провоцировал ссоры. У меня появилось гадкое чувство, что что-то не так. И вот накануне запланированной вечеринки он признался. Мол, я в курсе, что ты изменяешь, но все нормально, потому что я сам месяцами изменяю тебе с коллегой. Вечеринки я дождалась. А когда все гости собрались, рассказала ему, почему была такой скрытной. И пожелала удачи с его новой девушкой. © ItsMeChara / Reddit
- Жена как-то заявила, что хочет пойти одна порыбачить. Когда уже стемнело, я заволновался. Набрал ее — сказала, что в парке. И тут я услышал на заднем фоне какой-то звук, будто маленькая собачка лает. Жена сказала, что это кто-то собаку выгуливает. Я почему-то подумал тогда, что она врет. А через неделю мне пришли странные штрафы за парковку. Моя тачка слишком долго стояла на одном и том же месте в центре города, возле многоквартирного дома. Тут я уж совсем заподозрил неладное и пошел проверять соцсети женушки. Думал, что там найду зацепки. И — о чудо — вышел на страничку ее начальника. На одной фотке он был с маленькой собачкой. А еще одно фото было сделано на фоне многоэтажки, возле которой на мою машину штрафы прилетели. Вот так, благодаря лаю одной собачки, я узнал, что жена — уже бывшая — мне изменяла. © AP201190 / Reddit
- Вспомнилась история коллеги, Максима, который стал флиртовать с коллегой Машей. Они гуляли после работы, целовались. Через пару недель жена Максима случайно обнаружила его переписку, в которой были поцелуйчики, договоренности о встречах. Устроила ему разнос, он пообещал свернуть общение с Машей. Проходит 2 недели, Максим с Машей ни разу не общался. Как-то вечером сидит он в телефоне, и тут жена заявляет: «Ты что, опять с Машей переписываешься?» Макс говорит, что нет, и протягивает жене телефон. Она берет его в руки, и именно в этот момент приходит сообщение от Маши: «А что ты ушел из офиса и даже не попрощался?» Почему Маша решила написать именно в тот момент — загадка. Был жуткий скандал, жена его «простила». Но с тех пор никуда не отпускает, контролирует, часто припоминает ту обиду. Хотя уже 10 лет прошло. © bish80 / Pikabu
- Это случилось во времена, когда дамы зимой носили теплые гамаши. До перерыва минут десять, наша сотрудница Лариса под столом натянула две штанины. Осталось только встать, приподнять юбку и натянуть верх. Но не тут-то было. В кабинет пришел с вопросами коллега, присел на стул, да так и остался там. Ситуация дурацкая: лезть под стол и снимать — не вариант. Можно было бы спустить юбку на полуодетое и походкой гейши прошмыгнуть в соседнее помещение, но как? Мужик понимает, что что-то происходит: раз посмотрел, второй. Уже спрашивает: «Вам плохо? Может быть, воды или корвалола принести?» Мы все в курсе, сразу такие: «Несите капли!» Он вышел, все выдохнули. Лариса подскочила, юбку задрала, гамаши натягивает. И тут коллега возвращается со словами: «А, может, валидол?» Мама дорогая! © Светлана С. / Dzen
- Мою знакомую с ребенком новорожденным на плановый прием к неврологу отправили. Пока в очереди сидела, заметила, что все из кабинета с какими-то потухшими лицами выходят. Подходит ее очередь. Врач с порога начинает пугать страшными диагнозами: гипертонус, еще что-то, ребенок не так развивается. Срочно надо делать массаж. И тут же свою визиточку подсовывает. Подруга засомневалась, пошла к платному врачу. Он сказал, что все с ребенком хорошо, никакой массаж не нужен. Вот так вот. © Инесса Федоровна / ADME
- Мы с девушкой скидывали друг другу свою геолокацию. Как-то раз она поехала к подружке с ночевкой. Уехала она, а через 5 минут мне пришло уведомление о том, что она перестала делиться своим местоположением. Я удивился, но никак это не прокомментировал. А пару недель спустя мне пришло письмо со штрафом за езду по автобусной полосе в центре Лондона. Я сложил части пазла и предъявил все девушке. И она призналась, что встречалась с коллегой. Они, мол, немного покатались по Лондону. © Xixii / Reddit
Если даже близкий человек способен удивить, то незнакомец — и подавно! От одних отходишь с мыслью: «Что это вообще было?», а другие западают в душу своей добротой.
Комментарии
Муж подруги спалился, случайно отправив мне сообщение, предназначенное девушке с его работы. Он был в командировке в Словакии, в конце компания устраивала поездку в Татры на выходные. Неожиданно получаю от него сообщение: " Люимка моя, хочешь на выхи прилететь? поедем в горы, целулю." И несколько фото. Это дословно. Я позабавилась - подруга дама серьезная, "выхи" себе не позволяла и он всегда разговаривал грамотно, не сюсюкал, я и не подозревала, что он такой игривый. Ну я не сомневалась, что сообщение ушло мне случайно, ответила, что получила его письмо про горы, пусть еще раз напишет жене, пожелала хорошо провести время. Он:" Упс, извини, ошибка вышла, пожалуйста, можешь ничего не говорить Лене ( его жена), я приеду и все объясню." Действительно упс, что уж тут объяснять, но ладно, написала, что пока не скажу и надеюсь, за это время он не наделает глупостей. Не знаю, чем он там занимался и прилетал ли кто-нибудь к нему в Словакию, он потом все отрицал. Привез мне бутылку татранского чая и умолял не рассказывать Лене, у них маленький ребенок, Лена психанет и уйдет, а у него ничего серьезного на стороне и не виноватый он, она сама ему навязывалась. И вообще ничего не было, кроме переписки и в моих руках семейное счастье. Врал, но я подумала, что была бы на его месте Лена, я бы ему ничего не сказала, а жили действительно хорошо, он был заботливым мужем. Обещала сейчас не говорить, но если Лена что-то заподозрит и мне пожалуется, я его покрывать не буду. Он согласился и они благополучно жили дальше, хотя с его стороны чувствовалось напряжение и я старалась у них не бывать, со временем почти перестали общаться. Они вместе уже больше 20 лет и подруга всем довольна, так что не жалею, что промолчала тогда.
коллега поехала в торговый центр забирать у клиента деньги в новом пальтишке. порядки на работе строгие - каждая секунда на счету.
приезжает раздетая)), пышет негодованием и рассказывает - представляете!!?? пальто угнали, а я его только на минуточку на банкетку положила, пока сапог примеряла))). потом понимает, что сказала))))
А гамаши вместо панталон или рейтуз никого, видимо, не смущают? :)
Гамаши 🤦♀️ Блин, ну хоть бы значение слова посмотрели перед писаниной 🙈