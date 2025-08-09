12 курьезов, которые произошли в очереди, и скучно уже не было никому

Очереди — это не только потерянное время и усталые взгляды в потолок, но и настоящий театр абсурда, если повезёт. То кто-то устроит мини-спектакль, то разговор случайных людей вдруг унесёт всех в дебри философии, а то и вовсе разгорится эпичная драма на ровном месте. В этой подборке — истории из очередей, которые начались как обычное ожидание и внезапно оказались курьёзом, о котором хочется рассказать друзьям.