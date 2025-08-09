Как там в анекдоте было - "Ты не выделывайся, ты пальцем кнопку покажи". Берешь за руку и ведешь к весам, ну или если совсем приспичило - сам сходишь :)
12 курьезов, которые произошли в очереди, и скучно уже не было никому
Истории
1 час назад
Очереди — это не только потерянное время и усталые взгляды в потолок, но и настоящий театр абсурда, если повезёт. То кто-то устроит мини-спектакль, то разговор случайных людей вдруг унесёт всех в дебри философии, а то и вовсе разгорится эпичная драма на ровном месте. В этой подборке — истории из очередей, которые начались как обычное ожидание и внезапно оказались курьёзом, о котором хочется рассказать друзьям.
- Рядом с моим домом есть супермаркет, где я бываю по несколько раз в день и знаю всех работников в лицо. Как-то стояла в очереди, и передо мной внезапно оказался известный певец. Я аж растерялась, пока кассирша не сказала: «Хорошо, что волосы сегодня помыла. Как знала, что с вами фоткаться придется». Все в очереди засмеялись, а певец вдруг предложил ей встретиться и попросил номер. Что было дальше — не знаю, но эту девушку я больше в магазине не видела. Недавно не выдержала, спросила у одного сотрудника, куда она делась. Оказалось, уволилась через пару недель после того дня. Кажется, кому-то круто повезло! © Палата № 6 / VK
- Сидела однажды в больнице в очереди — долго, утомительно, с кем только ни успела перекинуться парой слов. Завязался разговор с девушкой, я ненароком похвалила её духи, а она вдруг, как ни в чём не бывало, подарила мне флакон. А духи, между прочим, за 15 тысяч! Я в шоке, приятно так удивлена. А потом думаю: ну точно, вселенная вернула! Вспомнила, сколько всего сама дарила — хватит на мини-магазин. Вот круг и замкнулся. © Подслушано / Ideer
- Это случилось, когда мне было около восьми, мы с мамой были на встрече выпускников её школы, а там стоял автомат с едой — бургеры, хот-доги, попкорн. Я выбрала бургер, но очередь была огромная, поэтому я решила подождать с мамой, пока люди не растекутся. Когда вернулась, чтобы разогреть еду, какая-то тётя лет сорока просто встала передо мной.
— Простите, я тут стояла, — говорю ей.
— Я просто отлучилась к подруге, вообще-то я была впереди, — с «милой» улыбкой отвечает она.
— Но вас вообще не было в очереди.
— Не разговаривай со взрослыми таким тоном, детка. Иди к маме или стой сзади.
Я пошла к маме — и вот тут началось весёлое. Мама врубила режим «медведицы», привела меня обратно и строго объяснила тёте, что та явно не стояла в очереди. Та, конечно, завелась, начала орать, обвинять маму в плохом воспитании, а меня — в наглости. Я расплакалась. Но охранник всё видел и встал на нашу сторону. Сказал либо в конец очереди, либо на выход.
Тётя, конечно, не успокоилась, но пошла в конец. А я, разогревая свой бургер, не удержалась — повернулась к ней, хмыкнула и показала язык. Она только пробормотала «нахалка». Так что мораль простая: не лезь без очереди, особенно если рядом есть мама. © AntiqueOpening1227 / Reddit
- Стою в очереди в супермаркете, передо мной — девочка лет десяти, вся такая аккуратная, в стильной курточке и сапожках. В руках у неё одинокий сок за 19 рублей. Даёт двадцатку и говорит: «Сдачи не надо». Собралась уходить, как кассирша строгим голосом ей заявляет, мол, мама твоя работает, старается, а ты рубль не забираешь! Девочка даже не моргнула и выдала: «Моя мама не работает... У нас свой бизнес. Заберите себе!» — и гордо ушла. © Подслушано / Ideer
- Стою в очереди на кассе супермаркета. Передо мной — элегантная английская леди, недоумевает, почему кассир не может пробить ей бананы, которые нужно было взвесить заранее. Кассир взывает к помощи зала: «Кто-нибудь говорит по-английски?» Весь такой герой, поднимаю руку: «Я говорю!»
Сотрудница просит: «Скажите ей, что нужно было взвесить, кнопка 16».
Я в панике разгребая лингвистическую кашу в голове, выдаю: «Надо взвесить... BUTTON NUMERO ШЕСТНАДЦАТЬ!»
Англичанка грустно оставляет бананы и тихо уходит. Помог, называется... © arkady_jam
- Сегодня в ТЦ стою в очереди в примерочную. Выходит девушка в бежевом платье — ну прям красотка. Показывает его подруге, та скривилась: «Нет, не бери, не идет тебе совсем». Девушка, видно, доверяет ей на сто процентов — переоделась, выбрала другое, ушли. Проходит час, я возвращаюсь в тот же магазин, чтобы все-таки взять ту футболку, которую жаба душила брать. И кого я вижу у кассы? Ту самую подругу. С тем самым платьем, которое забраковала не далее, чем час назад. © _elnare_a_
- Стоим в очереди на паспортный контроль. И тут рядом девушка с телефоном у уха на весь зал ожидания как возопит:
— Что значит, ты рожаешь?! Алёна, я в очереди на самолёт, а ты — рожаешь?! Немедленно перестань! Алёна! © inga.vocalcoach
- Вечером стою в очереди в магазине, беру только бутылку воды. Передо мной девушка с полной корзиной: шоколадки, йогурты, какие-то масочки для лица. Кассир пробивает, и тут у неё не хватает что-то около 50 рублей. Она начинает шариться в сумке, нервничает, люди позади уже вздыхают. Я предлагаю:
— Давайте, я доплачу.
Она благодарит, уходит. Я, довольный собой, стою дальше. Но через пять минут вижу её у банкомата — снимает деньги, и не мелочь, а пачкой. Подхожу:
— Это что было?
А она спокойно отвечает:
— Ну, у меня деньги были, просто не хотелось разменивать крупную купюру.
И ушла. © strange_might
- Стою в очереди за мужчиной средних лет. В магазине акция — скидка только по бонусной карте. На кассе выясняется, что карты у него нет. Кассир спрашивает, можно ли пробить покупку на мою карту — я не против, ничего не теряю от этого.
Протягиваю карту, и тут мужчина вдруг заявляет:
— Подождите, это ей бонусы с моей покупки начислятся?
Кассир объясняет:
— Да, но вы получаете скидку, а бонусы — буквально копейки.
А он в ответ:
— Нет, я тогда теряю деньги. Девушка, отдайте мне эти бонусы наличными.
Ему, разумеется, вежливо, но уверенно было предложено забыть дорогу к чьим-либо скидочным картам. В итоге заплатил полную цену и ушёл, гордо не подарив никому бонусных три копейки. © _elnare_a_
- Однажды стою в длинной и медленной очереди в «Пятёрочке». Подхожу к кассе и замечаю табличку: «Кассир-стажёр». Девушка за кассой явно уставшая, на каждом товаре задерживается, будто впервые в жизни видит пачку гречки.
Я поворачиваюсь к толпе лицом и радостно им сообщаю:
— Тут стажёр, лучше идите на другие кассы!
На что кассир обиженно отвечает:
— Я всё делаю правильно! Это покупатели неправильно покупают. © la_maga_barcelona
- Сижу я как-то в ЖЭКе — батареи холодные, душа горячая, жить так больше нельзя. Очередь медленная, лица вокруг страдальческие. И тут заходит он: высокий, в чёрной куртке, волосы в идеальном беспорядке. Подходит ко мне и спрашивает: «Девушка, а вы не подскажете, куда тут с жалобами?» Я, не моргнув, отвечаю: «Если не на жизнь, то вон в третье окно». Он улыбнулся, а у меня внутри будто что-то щёлкнуло. Пока я дошла до своего окошка, он уже всё решил и ушёл. Ну, думаю, всё, судьба дала шанс и тут же его отобрала. Но выхожу на улицу — а там он стоит и ждёт. Пригласил на кофе. Я кивнула, и вот мы уже идём по улице, смеёмся, обсуждаем коммунальный ад и жизнь. А через год он сделал предложение. Вот так, люди знакомятся в кафе, на сайтах, а я нашла себе мужа среди квитанций и очередей. © Мамдаринка / VK
- Стою как-то у кассы в супермаркете, передо мной бабушка с двумя батонами. Выскребает мелочь из всех карманов, не хватает двух рублей. Ну, думаю, сделаю доброе дело — хоть у самого в кармане двести рублей и пять дней до зарплаты. Оплатил ей батоны, выслушал ворох благодарностей, аж на душе тепло стало. Выхожу на улицу — а она стоит, батоны крошит и голубей ими кормит. © Подслушано / Ideer
Ну, а чтобы в очередях не стоять — можно закупаться в онлайн-магазинах. Правда, и в таком случае бывает, что фееричных историй лопатой не разгребешь.
