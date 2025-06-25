Может сроки годности к концу подходили, решили "побаловать" покупателей 🤣
12 читателей ADME рассказали о случаях, когда интернет-заказы обернулись фееричной историей
Интернет-шопинг — это всегда немного лотерея. Кажется, что за пару кликов ты легко и непринужденно получишь именно то, что нужно, но на деле всё может обернуться сюжетом для анекдота. Читатели ADME поделились своими историями о покупках, которые начинались с обычного онлайн-заказа, а заканчивались искренним смехом, сконфуженным недоумением или совершенно абсурдным поворотом событий.
- Заказала я 3 мешка наполнителя для кошачьего туалета, по 20 кг каждый. С доставкой в квартиру. Когда заказ уменьшили на 1 мешок, я удивилась, но ок. Окончательно выпала в осадок, когда курьер, здоровенный мужик, вдруг спросил у меня, какого лешего я заказываю такие тяжелые вещи. Ну так были бы легкие, сама бы в пункте выдачи получила. © Светлана К. / Dzen
- Муж заказал себе шорты в интернет-магазине. 50-й размер, на фото — только вид спереди. Правда вот, по прибытии обнаружилось, что прямо на пятой точке гигантскими буквами было написано «Цапля». Зачем такая надпись сзади на шортах 50-го размера — загадка. © Юлия / Dzen
- Однажды 31 декабря к моему заказу неожиданно добавили бонус — паштет, творожный сыр и еще что-то третье, уже не вспомню. Я, как человек порядочный, сразу написала в поддержку, мол, ребята, это не мое, случайно положили. Понимаю, конец года, у всех аврал, можно перепутать. Но в ответ мне просто пожелали счастливого Нового года и сказали: «Оставьте себе». © Vitzli / Dzen
- Однажды моим родителям доставку привезли... в Питер. Хотя сами они живут в Москве. Заподозрили неладное когда позвонил курьер и задал неожиданный вопрос: «А какая у вас парадная?» Тут сразу стало понятно — что-то пошло не так. Улицы с одинаковыми названиями, города разные, с легким паром, как говорится. © Элли / Dzen
- Заказала на маркетплейсе обычное защитное стекло для телефона, а курьер приносит... целый пакет собачьих игрушек. А у нас собаки в помине не было. Написала в поддержку — те лишь развели руками, мол, забрать обратно не можем, деньги вернем. В итоге гору игрушек пристроила через домовой чат: раздала соседским псам. © Мартиша Адамс / Dzen
- Заказала средство от тараканов, прихожу в пункт выдачи, а там вместо отравы — антисептик. Вместе с сотрудниками долго смеялись: то ли тараканы должны от смеха сами испариться, то ли я — этим душевные раны лечить, после того как они из-под плинтуса повыскакивают. © Ольга / Dzen
- Недавно впервые заказала набор для сна — шорты с футболкой. Приехал, размер тот, что заказывала, шорты сели как влитые, а вот футболка... просто безразмерная. Ладно, подумала, может случайность. Заказала другой комплект у другого продавца — и снова та же история! На бирке размер мой, на фото сидит нормально, а в реальности — не в пример больше. Деньги за оба комплекта вернули без вопросов. Но теперь вот гадаю: это теперь так шьют или я чего-то не понимаю про ночные футболки? © Оксана / Dzen
- Как-то заказала учебник по астрономии в двух частях. Вначале приехала вторая часть. Ладно, ждем первую... Наконец прислали, открываю коробку — а там вместо учебника зелёная тетрадка в клеточку на 12 листов, с таблицей умножения на обложке. © Y D / Dzen
- Племянник у меня обожает пиццу, и я решила устроить ему сюрприз — заказать горяченькую из новой пекарни в районе. Все по уму: оформила заказ с доставкой точно к 11:00, в приложении даже специальное поле есть для времени. До этого момента еще час с лишним, я себе ванну набрала, полезла расслабиться... И вот через 15 минут — звонок в дверь — доставка, пицца уже тут. Я, мокрая, злая, выскочила, все курьеру высказала — зачем мне через полтора часа будет холодная пицца? © Lidiya T / ADME
Мне б такая пижама подошла🤣 низ 42 размер, верх 46 🤣 всегда проблемы с любыми комплектами.
- Однажды, перед тем как открыть домофон, я честно предупредила курьера, что лифт в подъезде не работает. Он в ответ: «Открывайте быстрее». Немного удивилась, но открыла. У нас тамбур на три квартиры, он шустро всучил мне заказ и исчез. Занесла все домой, распаковала — и поняла, что это вообще не мой заказ. Написала в службу доставки. Через час курьер вернулся с виноватым видом: перепутал пакеты. С тех пор все проверяю прямо в тамбуре, хоть свет там и очень тусклый. © Ольга Курпякова / ADME
- Несколько лет назад заказала я у китайцев килограмм трусов — буквально мешок всяких, чтобы надолго хватило. Все шло как обычно: отслеживание, таможня, посылка уже в Москве — значит, скоро и до нашей подмосковной деревни дойдет. Но тут она внезапно вместо меня уезжает... в Ижевск. Пишу продавцу: «Ты точно трек верный дал?» А он мне, мол, все хорошо, скоро приедет. Через пару дней вижу: посылка «ожидает вручения» на почте в Ижевске. Пишу снова: «Где мои трусы, брат?!» А он все твердит «Потерпи да потерпи». Открываю спор — продавец не соглашается, спор уходит в арбитраж. Пока они там решают, посылку вручают получателю с фамилией на «-ко». Я уже переживаю, вдруг какой-нибудь дедушка случайно получил килограмм женских трусов, и я тому виной... Но все закончилось хорошо — деньги мне вернули, спор выиграла, и через два месяца — бац, извещение: «Получите посылку». Да-да, ту самую. © fur red coat / ADME
- Заказывала через интернет две стеклянные кружки с елкой — пришли в полной сохранности, даже не верилось. Упаковка была такая, будто я заказала не кружки, а музейные экспонаты: все мотаны-перемотаны в пузырчатую упаковку. Зато радость была недолгой — две другие посылки доставили вообще не туда и не тому. Деньги вернули, но нервов это стоило прилично. Пришлось несколько раз по кругу объяснять разным операторам, что я живу в другом городе, по другому адресу. © Oksana Roman / ADME
А вот еще люди, которые заказали доставку, а получили повод поделиться с друзьями курьезной историей.
Комментарии
У меня в год коронавируса массажный коврик-колючка путешествовал где-то 4 месяца, но потом таки доехал.
Жив и используется до сих пор)
Я не жду новогодней суматохи. Подарки начинаю уже в октябре собирать))