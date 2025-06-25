12 читателей ADME рассказали о случаях, когда интернет-заказы обернулись фееричной историей

Интернет-шопинг — это всегда немного лотерея. Кажется, что за пару кликов ты легко и непринужденно получишь именно то, что нужно, но на деле всё может обернуться сюжетом для анекдота. Читатели ADME поделились своими историями о покупках, которые начинались с обычного онлайн-заказа, а заканчивались искренним смехом, сконфуженным недоумением или совершенно абсурдным поворотом событий.