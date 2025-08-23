Как бы выглядели герои «Служебного романа», если бы фильм снимали сегодня

Фразы из «Служебного романа» мы знаем наизусть, а в героях до сих пор узнаем себя и своих коллег. Мы полюбили их именно такими: стеснительного Новосельцева, строгую «мымру» Калугину и модницу-секретаршу Верочку. Но задумывались ли вы, как бы выглядели эти персонажи, если бы их история случилась в современном офисе? Мы решили пофантазировать и с помощью нейросети перенесли любимых героев в наши дни.

Новосельцев Анатолий Ефремович

Калугина Людмила Прокофьевна

Самохвалов Юрий Григорьевич

Рыжова Ольга Петровна

Бубликов, начальник отдела общественного питания

Шура, профсоюзная активистка

Секретарша Верочка

Жена Самохвалова

Алена, приятельница Верочки

Сотрудник статистического учреждения

Жора, завхоз

Мода меняется, технологии развиваются, а истории о любви, дружбе и человеческих отношениях остаются вечными. Даже в таком современном обличье мы все равно узнаем и любим этих героев, потому что главное в них — не прическа или костюм, а характер. А какой из современных образов вам понравился больше всего?

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image, Служебный роман / Мосфильм, AI-generated image

