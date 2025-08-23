Как бы выглядели герои «Служебного романа», если бы фильм снимали сегодня

Фразы из «Служебного романа» мы знаем наизусть, а в героях до сих пор узнаем себя и своих коллег. Мы полюбили их именно такими: стеснительного Новосельцева, строгую «мымру» Калугину и модницу-секретаршу Верочку. Но задумывались ли вы, как бы выглядели эти персонажи, если бы их история случилась в современном офисе? Мы решили пофантазировать и с помощью нейросети перенесли любимых героев в наши дни.