Как бы выглядели герои «Служебного романа», если бы фильм снимали сегодня

1 месяц назад
Фразы из «Служебного романа» мы знаем наизусть, а в героях до сих пор узнаем себя и своих коллег. Мы полюбили их именно такими: стеснительного Новосельцева, строгую «мымру» Калугину и модницу-секретаршу Верочку. Но задумывались ли вы, как бы выглядели эти персонажи, если бы их история случилась в современном офисе? Мы решили пофантазировать и с помощью нейросети перенесли любимых героев в наши дни.
Мода меняется, технологии развиваются, а истории о любви, дружбе и человеческих отношениях остаются вечными. Даже в таком современном обличье мы все равно узнаем и любим этих героев, потому что главное в них — не прическа или костюм, а характер. А какой из современных образов вам понравился больше всего?