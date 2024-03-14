Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы как по волшебству перенеслись в наше время

Фильмы конца прошлого века мало кого могут оставить равнодушным. Во-первых, они возвращают нас в детство и юность, во времена, когда мы бежали к телевизору, чтобы посмотреть «Терминатора» или, к примеру, «Назад в будущее». А во-вторых, мода той эпохи была настолько эффектной, что врезалась в память даже тем, кто ей и не интересовался. И вот мы подумали и решили, что будет здорово перенести героев культовых лент в наше время.