Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы как по волшебству перенеслись в наше время
Фильмы конца прошлого века мало кого могут оставить равнодушным. Во-первых, они возвращают нас в детство и юность, во времена, когда мы бежали к телевизору, чтобы посмотреть «Терминатора» или, к примеру, «Назад в будущее». А во-вторых, мода той эпохи была настолько эффектной, что врезалась в память даже тем, кто ей и не интересовался. И вот мы подумали и решили, что будет здорово перенести героев культовых лент в наше время.
Сара, «Терминатор», 1984
Джон, «Теминатор 2: Судный день», 1991
Дана, «Охотники за привидениями», 1984
Марти, «Назад в будущее», 1985
Доктор Эммет, «Назад в будущее», 1985
от переноса в наши дни у него не исчезли бы залысины. Да и длинные волосы и сейчас носят.
Хезер, «Смертельное влечение», 1988
Венди, «Сияние», 1980
Джек, «Сияние», 1980
зачем Николсону сделали прическу героев Американского пирога?! еще и подкрасили их слегка
Тэсс, «Деловая женщина», 1988
Блин, она смешная и слегка нелепая вначале, что подчёркивается её слегка неумелыми укладками. Опять всю суть испортили
Синтия, «Деловая женщина», 1988
единственная, кому в современности образ подошел и выбивается из тренда статьи
Рита, «День сурка», 1993
Фил, «День сурка», 1993
Энди, «Милашка в розовом», 1986
Сэди, «Большой бизнес», 1988
Хелен, «Смерть ей к лицу», 1992
справа уже не Голди Хоун, а ее смесь с Эми Адамс, что не очень-то и идет героине.
Глен, «Кошмар на улице вязов», 1984
а почему жилет убрали - вроде бы "писк" сезона... по крайней мере в женской моде.
Салли, «Когда Гарри встретил Салли», 1989
рецепт прост: возьмите любую другую роль Мэг Райан и поставьте ее сюда...
Что и говорить, прическа сильно влияет на внешность человека и способна изменить его до неузнаваемости.
Комментарии
Сейчас Док, Марти и Терминатор прибудут к вам из прошлого, чтобы надавать по рукам и остановить это безумие. Надеюсь, что Вселенная не схлопнется! Будьте осторожны с написанием таких статей, все мы ходим по краю…
все равно, если бы нас перенесли в эпоху Древней Греции или раннего средневековья, когда женщины брили брови и делали себе высокие лбы.
Мне всегда казалось, что образ Сары Коннор построен на том, что она старается выглядеть модной девулей, но по сути своей она боец, и этот гламур с нее шаг за шагом отваливается.