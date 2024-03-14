Как бы выглядели герои фильмов прошлого века, если бы как по волшебству перенеслись в наше время

Кино
3 часа назад

Фильмы конца прошлого века мало кого могут оставить равнодушным. Во-первых, они возвращают нас в детство и юность, во времена, когда мы бежали к телевизору, чтобы посмотреть «Терминатора» или, к примеру, «Назад в будущее». А во-вторых, мода той эпохи была настолько эффектной, что врезалась в память даже тем, кто ей и не интересовался. И вот мы подумали и решили, что будет здорово перенести героев культовых лент в наше время.

Сара, «Терминатор», 1984

Foxy Rainard
3 часа назад

Мне всегда казалось, что образ Сары Коннор построен на том, что она старается выглядеть модной девулей, но по сути своей она боец, и этот гламур с нее шаг за шагом отваливается.

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Джон, «Теминатор 2: Судный день», 1991

Дана, «Охотники за привидениями», 1984

Марти, «Назад в будущее», 1985

Доктор Эммет, «Назад в будущее», 1985

Евгений Бем
1 день назад

от переноса в наши дни у него не исчезли бы залысины. Да и длинные волосы и сейчас носят.

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Хезер, «Смертельное влечение», 1988

Венди, «Сияние», 1980

Джек, «Сияние», 1980

Tina Tanton
20 часов назад

зачем Николсону сделали прическу героев Американского пирога?! еще и подкрасили их слегка

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Тэсс, «Деловая женщина», 1988

Ириска
3 часа назад

Блин, она смешная и слегка нелепая вначале, что подчёркивается её слегка неумелыми укладками. Опять всю суть испортили

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Синтия, «Деловая женщина», 1988

Tina Tanton
20 часов назад

единственная, кому в современности образ подошел и выбивается из тренда статьи

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Рита, «День сурка», 1993

Фил, «День сурка», 1993

Leron
3 часа назад

это он в один из дней экспериментирует со своим внешним видом

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Энди, «Милашка в розовом», 1986

Сэди, «Большой бизнес», 1988

Хелен, «Смерть ей к лицу», 1992

Tina Tanton
20 часов назад

справа уже не Голди Хоун, а ее смесь с Эми Адамс, что не очень-то и идет героине.

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Глен, «Кошмар на улице вязов», 1984

Tina Tanton
20 часов назад

а почему жилет убрали - вроде бы "писк" сезона... по крайней мере в женской моде.

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Салли, «Когда Гарри встретил Салли», 1989

Tina Tanton
20 часов назад

рецепт прост: возьмите любую другую роль Мэг Райан и поставьте ее сюда...

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Что и говорить, прическа сильно влияет на внешность человека и способна изменить его до неузнаваемости.

Фото на превью Ghostbusters / Columbia Pictures and co-producers, The Terminator / Cinema '84 and co-producers

Комментарии

Уведомления
Криптокартограф даркнета
1 день назад

Сейчас Док, Марти и Терминатор прибудут к вам из прошлого, чтобы надавать по рукам и остановить это безумие. Надеюсь, что Вселенная не схлопнется! Будьте осторожны с написанием таких статей, все мы ходим по краю…

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Tina Tanton
20 часов назад

все равно, если бы нас перенесли в эпоху Древней Греции или раннего средневековья, когда женщины брили брови и делали себе высокие лбы.

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