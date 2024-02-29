20+ женщин, которые рискнули сменить прическу и теперь себя от радости не помнят

Коко Шанель говорила, что если женщина стрижет волосы, значит, она собирается изменить свою жизнь. Насчет жизни не знаем, но внешность новая прическа действительно может преобразить полностью. С ее помощью можно быстро сменить образ, почувствовать легкость и на какое-то время словно превратиться в другого человека, новую версию себя. И героини нашей статьи яркое тому доказательство.

«Я годами боялась состричь все эти сухие волосы, но наконец-то сделала это»

«Мой новый образ в 52 года»

«Сделала пикси. Не пойму, идет ли мне эта стрижка или нет»

Ты шутишь? Ты выглядишь потрясающе! Твое лицо просто создано для коротких волос. © HumanNonHuman / Reddit

«Импульсивно отрезала свои волосы в ванной. Теперь они выглядят намного здоровее»

«Вышла из салона просто другим человеком»

«Как думаете, какая длина волос лучше подходит под форму моего лица?»

Вы выглядите моложе с более короткими волосами. С этой стрижкой вы такая милашка. © bhang1out / Reddit

«Стала суперблондинкой!»

«Я спрашивала, что такого можно сделать с волосами, чтобы они выглядели не так уныло. И в итоге выбрала многослойный боб»

«Спасибо всем, кто убедил меня вернуться к короткой стрижке»

Теперь я тоже хочу отрезать свои волосы. © Horror_Ad_4450 / Reddit

«Мое до и после»

«У меня и так были короткие волосы, а я подстриглась еще короче. Моему парню не понравилось, и теперь я чувствую, что зря это сделала»

Да кому нужны длинные волосы с такими-то глазами! © ChampionshipRude8622 / Reddit

«До и после того, как я вчера импульсивно отрезала себе челку. Это было ошибкой? Стоит ли сделать ее покороче?»

Нет! Пожалуйста, не делайте ее короче. Сейчас она идеальной длины. © Healthy_Neat_8101 / Reddit

«Скучаю по розовым волосам, но после обесцвечивания они сильно испортились. Мне нужна была перезагрузка»

«Я просто в восторге от прически, которую сделал мой стилист! Давно не ходила с короткими волосами»

«Вчера я покрасила волосы, и теперь вот думаю, не слишком ли темный цвет получился?»

Темный цвет создает классный контраст с вашими прекрасными голубыми глазами! © meowmeowincorporated / Reddit

«При слове „пикси“ все в парикмахерской аж охнули от ужаса. Но я все равно отрезала волосы. Никогда еще не чувствовала себя настолько самой собой»

«Сделала стрижку боб и химическую завивку»

«Давненько у меня не было таких коротких и рыжих волос. Я в восторге»

«Хотела сделать пикси, но меня отговорили. Пришлось пойти на компромисс. Чувствую себя теперь более „зрелой“, но в хорошем смысле»

«Сделала себе стрижку пикси»

Ты такая красивая! Тебе очень идет. © crazy_tooth / Reddit

«Мне всегда казалось, что с длинными волосами я выгляжу лучше. Но как же я ошибалась! Я так рада, что решилась на эту стрижку»

Вы отлично выглядели и с прежней прической, но с короткими волосами вы будто стали еще моложе и стройнее! © NapsCatsPancakeStax / Reddit