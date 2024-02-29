20+ женщин, которые рискнули сменить прическу и теперь себя от радости не помнят

Народное творчество
6 часов назад

Коко Шанель говорила, что если женщина стрижет волосы, значит, она собирается изменить свою жизнь. Насчет жизни не знаем, но внешность новая прическа действительно может преобразить полностью. С ее помощью можно быстро сменить образ, почувствовать легкость и на какое-то время словно превратиться в другого человека, новую версию себя. И героини нашей статьи яркое тому доказательство.

«Я годами боялась состричь все эти сухие волосы, но наконец-то сделала это»

«Мой новый образ в 52 года»

«Сделала пикси. Не пойму, идет ли мне эта стрижка или нет»

  • Ты шутишь? Ты выглядишь потрясающе! Твое лицо просто создано для коротких волос. © HumanNonHuman / Reddit

«Импульсивно отрезала свои волосы в ванной. Теперь они выглядят намного здоровее»

«Вышла из салона просто другим человеком»

«Как думаете, какая длина волос лучше подходит под форму моего лица?»

Ana.Rok
1 час назад

Хе. Выражение лица на левом фото подсказывает, что лучше выбрать короткую длину. Но на самом деле на правом фото длина волос - не единственное положительное изменение. И оправа очков, и макияж, и декольте, и освещение. Даже положение прядей.
В общем, по мне - так обе длины хороши

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  • Вы выглядите моложе с более короткими волосами. С этой стрижкой вы такая милашка. © bhang1out / Reddit

«Стала суперблондинкой!»

«Я спрашивала, что такого можно сделать с волосами, чтобы они выглядели не так уныло. И в итоге выбрала многослойный боб»

«Спасибо всем, кто убедил меня вернуться к короткой стрижке»

«Мое до и после»

Чадо Брюн
3 часа назад

Тут проблема в том, что как только женщина помоет голову после парикмахерской, она скорее всего вернется к той же «укладке», только еще и очень грязного цвета(((

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«У меня и так были короткие волосы, а я подстриглась еще короче. Моему парню не понравилось, и теперь я чувствую, что зря это сделала»

Ana.Rok
1 час назад

Глаза и вправду прекрасные. Но волосы стоит отпустить (до линии носа, может быть) и сделать легкие волны. "Брутальности" и так слишком много, сделать бы контраст в другую сторону

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«До и после того, как я вчера импульсивно отрезала себе челку. Это было ошибкой? Стоит ли сделать ее покороче?»

«Скучаю по розовым волосам, но после обесцвечивания они сильно испортились. Мне нужна была перезагрузка»

«Я просто в восторге от прически, которую сделал мой стилист! Давно не ходила с короткими волосами»

ELESIK
5 часов назад

Ну не знаю...
Как вроде бы сама себе кончики обкромсала не глядя в зеркало
Девушка и так симпатичная , но при чем тут стилист

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«Вчера я покрасила волосы, и теперь вот думаю, не слишком ли темный цвет получился?»

  • Темный цвет создает классный контраст с вашими прекрасными голубыми глазами! © meowmeowincorporated / Reddit

«При слове „пикси“ все в парикмахерской аж охнули от ужаса. Но я все равно отрезала волосы. Никогда еще не чувствовала себя настолько самой собой»

Ana.Rok
59 минут назад

Прелестно. Глаза стали глубокими, лицо тоньше, и ушки изящные.
Макияж слева не идет совсем, и волосы искусственного цвета

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«Сделала стрижку боб и химическую завивку»

«Давненько у меня не было таких коротких и рыжих волос. Я в восторге»

«Хотела сделать пикси, но меня отговорили. Пришлось пойти на компромисс. Чувствую себя теперь более „зрелой“, но в хорошем смысле»

«Сделала себе стрижку пикси»

«Мне всегда казалось, что с длинными волосами я выгляжу лучше. Но как же я ошибалась! Я так рада, что решилась на эту стрижку»

  • Вы отлично выглядели и с прежней прической, но с короткими волосами вы будто стали еще моложе и стройнее! © NapsCatsPancakeStax / Reddit

Да, новая прическа кого угодно может изменить до неузнаваемости. Так же, как и макияж. Казалось бы, всего-то капелька тонального крема, немного туши для ресниц и помады — и вот перед нами словно другой человек.

Фото на превью oddgoblins / Reddit

Комментарии

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Криптокартограф даркнета
6 часов назад

Суперблондинка!😁
Не понимаю, когда человек боится укоротить сухие, больные и поломанные волосы, и ходит с паклей, зато длинной.
У меня была пацанячья привеска пикси, в принципе прикольно. Но отращивать асимметрию задолбалась)

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Светлана
1 час назад

А я как-то отращивала волосы с выбритой наполовину головы, иээх, то ещё приключение)))

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