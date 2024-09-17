20+ человек, которые надеялись съездить в отпуск без приключений. Но не тут-то было
Истории
10 часов назад
Иногда после отпуска кажется, что нам не помешало бы отдохнуть еще пару недель. Слишком уж много энергии ушло на долгожданную поездку к морю или в другой город. Именно это и произошло с героями нашей статьи, каждого из которых в отпуске поджидало небольшое приключение.
- Поехали с женой в отпуск на поезде. Незадолго до нашей станции у меня сильно отекли руки, пальцы как сосиски стали, аж в кулак не сгибались. А на безымянном пальце было кольцо. Не простое, а титановое. Выпил все, что было с собой от аллергии, стал ждать конечной, благо уже было недалеко. Пришлось звонить в службу спасения. Приехали специалисты, вкололи противоотечное, пару минут поработали инструментами и быстро сняли с меня кольцо. Я прямо лужицей растекся от счастья. © amputator13 / Pikabu
- Приезжаю в отель, а мне там заявляют: "Вы кто такой? Брони вашей нет". Предлагают люкс в два раза дороже. Мол, платите полностью или идите отсюда. Ладно. Сажусь на ступеньки и начинаю по телефону разбираться с бронированием. И тут слышу, как администратор начинает общаться со службой поддержки, потом звонит какому-то начальству, потом еще были какие-то звонки. Видимо, автоматическая система бронирования там не работает, все надо было делать вручную. В результате меня через 40 минут ожидания и переговоров заселили в тот самый люкс, не взяв никакой дополнительной оплаты. Как-то так. Не знаю, всегда ли это работает, но мне повезло. © paveljpc / Pikabu
- Есть у меня история как я с бывшим мужем и его мамой и бабушкой в отпуск на юг ездила. Была у них такая традиция семейная. Бабушка живет в Таганроге, свекровь с семьей в Питере. В общем, каждое лето бабушка приезжает в Питер к своей дочери в гости, а потом оттуда с дочерью и внуком отправляется на его машине на юг. На обратном пути бабушку закидывают домой в Таганрог. Такая вот планировка отпуска.
В определенный момент в этой схеме появилась я, как жена внука. Что ж, поехали все вместе, думала, отдохну классно. Итак, едем со свекровью и бабушкой мужа. В дороге началось: дует, выключите музыку. Говорю мужу: "Давай где-нибудь остановимся и поедим". Нет! У нас же тут курочка, яички! Стали решать вопрос с ночевкой, так свекровь без стеснения начала навязываться дальним родственникам, снимающим студию на окраине города. Молодая пара. В студии. С кошкой и собакой. И нас 4 человека. А ничего, приютят на одну ночь.
Утром поехали дальше, опять эти бутерброды, яички и курочки, уже сутки пролежавшие в тепле в машине. На следующий день меня, спящую по выходным до часу дня, начали будить в 6 утра. Зачем? Чтобы пойти на море, ведь именно в это время надо купаться, мы зачем вообще приехали. Видимо, уже просто от перенапряжения у меня потекли слезы и я стала чуть ли не орать, что в отпуск езжу, чтобы отдохнуть. В общем, я, естественно, оказалась истеричкой и «тяжелым случаем». © MeaMoorMew / Pikabu
- Ездили недавно в Болгарию с подругами. Сняли на пару дней квартиру. Весь день гуляли, ночью вернулись. Бац, а подъезд-то не помним! Все перепробовали. И тут подруга хватает ключ и несется к какой-то левой двери. Ура, наша! Спрашиваем: «Как поняла?» А она говорит: «Я как увидела лифчики, которые висят на витрине магазина, так сразу поняла, что это то самое место. Магазин из окна квартиры видела. Рассчитала направление, угол и вычислила подъезд». Девочки такие девочки. © Татьяна Лобанова / ADME
- Таиланд. Отпуск. Младшая дочка уговорила сходить с ней в аквапарк. Жена идти отказалась. Старшая дочка согласилась. Аквапарк оказался в шаговой доступности от нашего отеля. Перед входом понимаю, что забыл купальные шорты. Оставил детям денег и вернулся в номер. Жена сразу начала гундеть.
— Как ты мог бросить детей в другой стране?!
— А ничего, что старшая уже год учится в университете в другом городе?
— Она помощи на родном языке может попросить! А здесь?
— Пять минут идти до отеля!
— А вдруг они поскользнутся? Для меня они еще дети!
Вечером за ужином младшая дочка заказала очень много блюд из мяса. Спрашиваю:
— Ну как вам в аквапарке? Не поскользнулись?
— Папа, было очень круто!
— Ты, со всех горок скатилась?
— Со всех! Кроме одной.
— Испугалась?
— Нет, конечно! Меня не пустили.
— Почему?
— Не хватило одного килограмма!
— Правда?
— Да! Ну, я им покажу! Давайте еще стейк закажем? И бургер. © AlexBessonov / Pikabu
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке. Денег взяли немного, чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку для душа. Мы в панике, боимся, что нам припаяют минимум 5 тысяч, которых просто нет. Но тут вдруг приходит в голову идея. Побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали "паклю". Обезжирили поверхность спиртом, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично, даже перестал подтекать из стыка! Мы были счастливы и невероятно горды смекалкой! © Подслушано / Ideer
- Как-то отдыхали в пансионате без питания, а есть ходили в кафешки на берегу. Поначалу было нормально, но со временем меня стало воротить от запаха баранины. Она была везде: в плове, в шурпе, в манной каше, даже в чае! Я попросил хозяйку кафешки залить мне кипятком куриный кубик, захотелось просто чего-то похлебать не из баранины. Приносит она мне тарелку с кубиком. Смотрю, а там сверху слой жира в палец толщиной! А она мне выдает: «А чего ты пустую воду хлебать будешь? Я тебе бульончика добавила!» © badabumka / Pikabu
- Когда мне было 15, я с мамой поехала в Турцию. Во время отдыха я влюбилась в аниматора, ему было 19. Умный, высокий, симпатичный, так еще и порядочный. У нас начались отношения: танцы до упаду, болтовня у моря и переписка после моего отъезда. И вдруг через три года в очередной из переписок он говорит, что едет в мой город и просит экскурсию. Я согласилась. Мы сошлись. Уже 4 года вместе. Через две недели свадьба. Люблю своего кудрявого турецкого ботана. © Подслушано / Ideer
- Поехали с подругой отдыхать в Турцию. С нами в отеле был перекаченный мачо, явно живущий в тренажерке. Подруга все пыталась обратить его внимание на себя, но у нее никак не получалось. В итоге эта дурочка ничего лучше не придумала, как ходить вокруг него выпадами, мол, физическое упражнение. Намотала кругов десять и удовлетворенная пошла спать. В итоге он только поржал, а она старалась больше не попадаться ему на глаза. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад мы с друзьями путешествовали на машине. Едем, шутим, веселимся. И тут друг-водитель выдает: «Ой, кажется, у нас бензин закончился». Да, он просто забыл заправиться перед выездом. А вокруг нас на многие километры ни души. Связь не ловит. Каким-то чудом один из нас смог поймать одно деление на телефоне и вызвать эвакуатор. Жара. Кондиционер не работает. А у нас только бутылка воды и пачка чипсов на всех. В итоге мы прождали 6 часов, пока до нас доедут. Теперь у меня чертовски большой страх остаться без бензина на длинных участках автомагистралей. © XxDragonOfMoherxX / Reddit
- Как только мы с мужем начинаем копить на отпуск, так свекровь тут же придумывает какое-нибудь дело, для которого ей срочно нужны деньги. То ремонт надо сделать, то крышу на даче перекрыть, то ей обследоваться надо, то страховку их машины оплатить. Муж каждый раз ведется и отдает своей маме все деньги, которые откладывал на отпуск. После того как он прихватил и мои сбережения, оправдываясь тем, что ему не хватило, я стала свои деньги хранить отдельно от его, на банковском счете. Стала ездить в отпуск одна. Когда возвращаюсь, он ходит передо мной грустный, демонстративно вздыхает и спрашивает с завистью: «Хорошо тебе было?» Он уже лет пять не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают — мамины капризы всегда в приоритете. Я даже просила мужа не говорить свекрови, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. Все чаще у меня возникают мысли о разводе, так как я уже боюсь с таким мямлей детей заводить. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в школе мы планировали дальнюю поездку. Но наш рейс задержали из-за каких-то технических неполадок, поэтому мы ждали несколько часов в душном самолете, изнывая от жары. Затем нам сообщили, что рейс и вовсе отменен. Мы провели ночь в конференц-зале аэропорта, спали на полу под тонкими одеялами, которые нам выдали. Утром наша группа продолжила попытки перебронировать другой рейс, но безуспешно. Оказалось, что наш багаж вообще улетел в другое место. В итоге нас решили отправить на автобусе. И что бы вы думали? Сломался кондиционер в автобусе, и поездка превратилась в сущий кошмар. Когда мы добрались до отеля в очередном городе, то из вещей у нас было лишь то, что было на нас надето. В конце этого путешествия мы вернулись домой, а багаж улетел в другую страну. Это был худший отдых в моей жизни. © A88Y_391 / Reddit
- Моя сестра двоюродная поехала с семьей и друзьями ее родителей на Байкал. Дикарями. И только они приехали, как она свалилась с ветрянкой. Все гуляют и фоткаются, а она в зеленых пятнышках вся в плед укутывается © Iriadum / ADME
- Отдыхали как-то с друзьями в Испании, у нас в квартире закончилась туалетная бумага. Отдыхать оставалось всего сутки, поэтому решили не заморачиваться и просто взяли бумажные полотенца с кухни. Ох, как же мы ошибались! Оказалось, что эти бумажные полотенца очень плохо растворяются в воде, а напор воды из бачка слишком слабый. В итоге нас затопило. Вся квартира буквально поплыла. Вода не останавливалась, даже не успевали ее собирать. И тут пришли соседи и сказали, что у них вода с потолка капает. Не стали их расстраивать, что это из канализации. Ох, как же долго ругался хозяин квартиры, когда мы сообщили ему обо всем. © MidnightHost55 / Reddit
- Как-то раз поехала с бывшим парнем первый раз в отпуск. Заселились в отель и стали разбирать чемоданы. Спрашиваю: «Какие вещи с собой взял?» А он мне как выдал: «Я не знаю, что мне мама положила, она собирала». Парню 28 лет! Думала, что такое только в анекдотах. А когда уезжали, он еще просил помочь ему собрать чемодан, а то он не умеет. Как же я рада, что он давно уже бывший. Маменькины сынки — зло. © Подслушано / Ideer
- Выполнял ночной рейс. Стюардесса заходит ко мне в кабину:
— У нас с там мужчине стало плохо, хочет сняться с рейса.
— Скорую вызвать?
— Нет. Сказал, что сам дойдет до медпункта.
— Пусть посидит. Может, полегчает. Вылет через полчаса только.
— Говорит, что в груди болит.
— Скорую вызывай!
Приехала скорая. Мужик сам встал и пошел по салону, затем по трапу. Смотрю в открытую форточку кабины и вижу, как он бодрым шагом, чуть ли не вприпрыжку подходит к скорой и не садится, видимо, говорит, что ему не нужна помощь. И тут у меня возникли некие догадки. Спрашиваю старшую:
— А с кем он летит?
— С женой, тещей и двумя дочерьми.
И тут мы со вторым пилотом начали смеяться. Эффектно мужик решил сбежать из своего женского царства. © true_story / Pikabu
- Приехали на отдых с тремя детьми. Гуляем. По дороге встретился симпатичный отель. Решили узнать, сколько стоит номер. Зашли. Оказалось, что отель довольно дорогой. Почти все номера двухместные. Спрашиваю: «А сколько будет стоить номер на нашу семью с детьми?» Пауза. А мне в ответ: «А у нас нет таких номеров. К нам с детьми не приезжают. К нам отдыхать приезжают». © schewa6** / Pikabu
- Поехали с мужем на море. Ключи оставили свекрови, чтобы раз в неделю цветы поливала. Лежим на пляже, приходит СМС: «Лена, я решила белье у вас постирать. А где твои трусы лежат?» Я обалдела. Пишу, что не надо никуда лазить и ничего стирать. Тишина. Через 5 минут приходит: «Я и не думала, что у тебя тут все так аккуратно разложено. Поправишь сама потом». На следующий день она спрашивала, где чистящее средство для зеркал. Потом еще и еще. Муж несколько раз звонил и ругался, но она словно не хочет слушать, что нужно только цветы полить. Весь отпуск не могли расслабиться и все думали, во что она нам квартиру превратит. Зареклись ей давать ключи. Будем надеяться, что хоть дубликат не сделала.
- Мой муж отравился едой на второй день нашей поездки в Японию. Все оставшееся время отпуска мы провели в номере, а как отпустило — пора улетать домой. © Plastic_kangaroo / Reddit
- Когда я училась в 6 классе, мы с папой поехали в другой город. Внезапно у меня начались месячные. Впервые. Я думала, что умираю, поэтому сильно испугалась. Да так испугалась, что даже не стала говорить отцу. Решила подождать, пока вернемся домой, чтобы сказать маме. В итоге она очень смеялась. © xXBekachuXx / Reddit
- Отдыхали с женой в Турции, и там предприимчивые граждане занимали шезлонги с вечера. Кто шляпу положит, кто — полотенце, кто — еще что-нибудь. Мы на шезлонгах почти не лежали, но дело принципа. Вечером после гуляний по пляжу, мы проходили мимо бассейна, собирали весь хлам и складывали на один шезлонг. Утром многих ждал сюрприз. © e8428631 / Pikabu
И зачем это делать? Тем более что сами этими шезлонгами не пользуются. Дело принципа? Какого принципа, блин? Испортить отдых всем, кому получится?
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Ответить
- Позвали нас друзья с собой в отпуск. Мы с женой на берегу предупредили, что мы не высыпаемся весь год, потому, раз едем на две ночи, мы будем оба утра спать до обеда. У приглашающей же стороны все было расписано с восьми утра - такой-то музей, такой-то магазин, туда-сюда. Забронировали они двушку, квартира опрятная, чистая, но в одной комнате - нормальная двуспальная кровать и раскладное кресло, а в другой - кровать-полуторка, которая досталась нам с женой. Первую ночь кое-как промучились, утро началось со сборов друзей в походы и воплей их ребенка: "Ма! Я не хочу надевать носки!" Пацан открывал без спроса и стука дверь в нашу комнату, родители громко переговаривались на кухне.
Наконец-то они ушли, но к одиннадцати начали нам трезвонить на мобилки: где вы, а когда проснетесь, а где встретимся. Все закончилось ворчанием, что мы неинтересные, с нами скучно, а вот могли бы сходить еще туда-то. © igles / Pikabu
- Собрались с женой на море к друзьям. За день до отъезда обились от тещи с ее "возьмите меня с собой". В итоге она положила в сумку тонну солений, варенья, бутербродов на дорогу (лететь 3,5 часа). Эту сумку мы обратно вручили владелице, на что она обиделась. А когда мы прилетели и расположились у друзей, теща начала названивать по несколько раз в день. Собрались с друзьями на пляж, а тут уже у друзей мама нарисовалась: "На грязевые вулканы? Я с вами. На пляж? Я с вами". Она реально не давала никому покоя. Отдохнули, конечно, неплохо, но не доставали бы нас старшие поколения родственников, было бы еще лучше. © Rol88Ex / Pikabu
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