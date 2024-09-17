20+ человек, которые надеялись съездить в отпуск без приключений. Но не тут-то было

Иногда после отпуска кажется, что нам не помешало бы отдохнуть еще пару недель. Слишком уж много энергии ушло на долгожданную поездку к морю или в другой город. Именно это и произошло с героями нашей статьи, каждого из которых в отпуске поджидало небольшое приключение.