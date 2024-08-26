15+ историй о том, что выбрать имя ребенку — это вам не шуточки
Согласитесь, насколько бы проще была жизнь, если бы ребенок появлялся на свет, держа в руках табличку со своим единственным и неповторимым именем. Скольких ссор и разногласий тогда удалось бы избежать. Впрочем, тогда не было бы и семейных баек в стиле «помнишь, как бабушка хотела тебя Елисеем назвать, а папа поехал и Антоном записал».
- Назвали младшего сына Мишей, при регистрации специалист очень удивилась: «Редкое сейчас имя». И вот гуляю я с коляской на детской площадке, там мамаша зовет ребенка: «Миша!» Я подумала: «Ну вот, не редкое, еще рядышком Миша есть». А она как закричит: «Мефодий!» © Подслушано / Ideer
- Мой 30-летний муж на полном серьезе хотел назвать сына Ксавье. И все потому, что в подростковом возрасте ему в душу запал фильм, в котором томная девица смотрела на главного героя и спрашивала, растягивая слова «Ксааав, ты меняяя люююбииишь?»
Я назвала сына Александром и сказала, что при огромном желании можно называть его Ксавье. © Тильда / ADME
- В 2008 году назвали дочь Натальей. Не было ни одной нигде, очень редкое имя. Видимо, из-за того, что в моем поколении Наташи были популярны. Когда пошли в школу, на всем потоке из восьми первых классов нашлась еще одна Наташа. А младшую назвали Василисой, думали, тоже редкое имя, а вот и нет. Везде встречаем Василис: в любом садике, в любом дворе. Так что тут не угадать. © domovenok.Koozya / Pikabu
- У меня есть подруга с необычным именем Мелитина. Назвали в честь бабушки. На днях ей заинтересовался мой знакомый, которому нравятся необычные имена. Говорю ей: «Вот, Миль, назовете дочку Лукерьей». А она с абсолютным возмущением говорит, что не даст страдать ребенку, и рассказывает, как во времена, когда она училась в третьем классе, вышел фильм «Зеленая Миля» (а именно Миля мы все ее и называем), и мама купила ей зеленый сарафан. Ну вы поняли... © Подслушано / VK
- Я когда-то хотела назвать дочь Джоанной — в честь одной из героинь сериала «Элен и ребята». Эх, совсем молоденькой я была. Но под давлением мой матери девочку назвали Алисой. Если что, и фамилия была красивая, не Пупкина какая-нибудь. Дочь свое имя обожает, но и Джоанной была бы с удовольствием. © chrisonty / ADME
- У бабушки в 70-х годах был начальник. Солидный пожилой мужчина по имени... Трактор. Оказалось, он родился в глубокой глуши, и родители решили, что это будет сильное и прогрессивное имя. Трактор ведь тогда был чем-то вроде чуда техники. Парень вырос, уехал в крупный город на учебу, потом — в столицу. Выбился в люди. Хотел сменить имя, но махнул рукой: «Куча волокиты, а все равно все уже привыкли, что я — Трактор!» © Подслушано / Ideer
Работал с женщиной по отчеству Материаловна, его отца назвали Материалом, хотели дочь и назвать её Материя в честь "материалистической философии", тогда была такая мода...
- С детства ненавижу свое имя. Я Галадриэль. Приблизительно с пяти лет мои родители начали называть меня Галой и говорить: «Дай Гале», «Позови Галу», — и так далее. Я втайне сменила имя в паспорте на Галину, а для родителей я до сих пор Галадриэль. Если узнают, скажут, что я их предала. Устала врать. © Подслушано / Ideer
- Меня свекор со свекровью долго ругали, прямо прессовали, чтобы я не называла сына Даниилом. Имя, мол, странное, его дразнить будут. Прошли годы, и кто прав? А теперь думаю, может, Гали и Вали через 10 лет самыми модными именами окажутся. © BellaDonna15 / Pikabu
- Моя одноклассница рассказывала историю, как ее племянницу всей дружной толпой родственников пытались назвать красиво, со смыслом и чтобы никого не обидеть. Вся родня переругалась, но так и не пришла к единому мнению.
И вот отец малышки вместе с тестем сидят в машине и ждут, когда же уже народ определится и можно будет поехать и зарегистрировать новорожденную. Тесть сидел-сидел, озверел от длительного ожидания. Залетает в дом и орет: «Ну? Как будут внучку звать?» Сестра бабушки по отцовской линии не выдержала и рявкнула «Женей!»
Через час, когда все наорались до хрипоты и решили взять кофе-паузу, приехали отец и дедушка со свидетельством о рождении, где черным по белому было написано «Евгения». Народ пытался наехать на двух самостоятельных товарищей, которые отчебучили такой номер. Но мужики все стрелки перевели на ту, что орала про Женю. В общем, девочка так и осталась с этим именем и вполне довольна. © Катюша Азаренко / ADME
- Есть у меня бабушка Наташа. Ее сестры ласково до сих пор называют Натали. Но, оказалось, у Натали есть один секрет. Как-то помогала бабушке с уборкой и, вытирая пыль на полках, наткнулась на ее паспорт. Открыла, чтобы посмотреть на фото в молодости, а там написано «Зинаида». Я в шоке. А бабушка расхохоталась и рассказала про своего отца, который на радостях забыл, как хотели дочку назвать. В паспортном столе он просто записал ее именем женщины, которая принимала документы. Поэтому во всех документах бабушка Зинаида, но все зовут ее Наташа. Почему она не поменяла имя официально, я не знаю. © Подслушано / Ideer
Мою бабушку всегда называли Фёкла, а по паспорту оказалась Виктория. Почему - никто не спрашивал, привыкли и приняли как факт
- Когда у нас родилась дочь, мы с мужем решили назвать ее именем, которое нравится мне, и именем мамы супруга. В общем, теперь она Шанти-Дуся. Крестной выбрали мою подругу детства, но та наотрез отказалась, заявив, что имя ужасное, и ребенку тем самым испортили жизнь. Ладно, крестной выбрали другого человека, но подруга до сих общается сквозь зубы, приговаривая, что девочка в любом случае сменит имя и отречется от нас. © Подслушано / Ideer
- Я родилась 26 января, сразу после Татьяниного дня. Все родственники давили на родителей, что надо меня Таней назвать, а они сопротивлялись. Кстати, 25 января день рождения у прабабушки был, а она тоже нисколько не Татьяна. Она Мария была. В конце концов, отец вышел на улицу и спросил первого прохожего: «Таня или Ксения?» Спасибо, что теперь я Ксения. Иногда думаю, а был ли этот прохожий вообще. © Рамбацамба / ADME
- Надоел стереотип, что ребенка непременно называют в честь бывшего, которого не могут забыть. Родила сына, назвала Мишей — имя нравится, но ни с одним Мишей никогда не была знакома. Так самая «умная» из моих знакомых сразу «всё поняла»: это в честь Димы, с которым я пару месяцев встречалась в школе, потому что Диму можно назвать Митей, а Миша — это почти то же самое! © Подслушано / VK
- Мы назвали ребенка Василием. И оказалось, что такое простое имя оказалось самым редким. За 4,5 года только один раз встретили другого Васю. Зато в садике был мальчик Леон, я так и не поняла, каким уменьшительным именем его называть. © WhiskeredBobcat / Pikabu
Леона можно называть Левчик, Леня, Львуша
Вась и правда сейчас не видно. Неплохое имя, простоватое чуток
- У нас есть соседи, прекрасная семейная пара. Была знакома только с соседкой Александрой, просто здоровались, обсуждали проблемы подъезда. Затем у них появился ребенок, назвали Александром. Решила в шутку спросить, не в ее ли честь назван малыш, она посмеялась и сказала, что в честь нее и мужа. Я посмеялась в ответ, не поняв шутки. Только потом я узнала, что наши соседи: муж Александр, жена Александра и сын Александр. Решила не выяснять, какие у них отчества. © Подслушано / VK
- Мы дочке имя месяц дать не могли. Она у нас Денисовна. Потом вмешалась мама, типа, вы ребенка называть будете или как? Я уже психанула, была готова согласиться на Снежану, но муж привез свидетельство, в котором было написано Анастасия Денисовна. Теща подсказала. © Виктория / ADME
- В нашем поселке как-то один мужик слишком сильно отметил рождение сына. Пришел оформлять свидетельство о рождении. Его спрашивают:
— Как назовете?
Он отвечает:
— Мишка.
— Михаил, что ли?
— Нет. Пусть будет Мишка.
Так и назвали. До сих пор ходит тот парень Мишкой, а у его маленького ребенка теперь отчество «Мишкович». © Подслушано / Ideer
- Знаю сестренок-подростков Галину и Валентину и еще сестер Прасковью и Галину. Евфросинью знаю, пару Евдокий. У меня растет пятилетняя Аглая — Глаша. Обожаю это имя, ей оно безумно подходит — маленькая, круглолицая, русая-кудрявая. Такой типичный ребенок из повестей про деревню, который сидит на лавочке и ест кашу деревянной ложкой. У нее, кстати, любимая еда — манная каша. © Podrobnee / Pikabu
Придумать имя ребенку — это еще половина дела. Гораздо сложнее привыкнуть к художествам своего подрастающего отпрыска. Вот 20+ маленьких разбойников, которые дали жару родителям в отпуске.
Комментарии
по поводу Глаши: есть ещё, как минимум, два полных имени: Гликерия и Глафира.
Знакомый назвал дочь Ярославна. Не Ярослава, а именно Ярославна. Типа, думал, что это древнерусское имя, раз в "Слове о полку Игоревом" упомянуто. Я его спрашиваю - а ничего, что там еще и Глебовна есть? Что там женщин по отчеству зовут? И тут выяснилось, что "Слово" он читал в школе и ничего вообще оттуда не помнит. Так что живет теперь Ярославна Александровна
Был у меня знакомый, которого звали Владимир Владимирович. У него родился сын, он назвал его ... Владимир. Есть друг, который сам Александр Александрович, сына старшего тоже назвал Александром. Слава богу, что второго сына назвал Пашей, а то количество Александров бы зашкалило. Меня мать хотела назвать Юлией (в честь прабабушки моей), а потом - Прасковьей. Хорошо, что передумала и назвала Дарьей. Потом они с отцом решили, что мне нужна сестра. В результате - у меня два брата 😂.
а мне анекдот вспомнился:
Меня зовут Александра. Я выйду замуж за Александра - и будет у нас три ребенка: Александр, Александра и Сережа. Сережу мы будем почему-то недолюбливать...