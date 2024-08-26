15+ историй о том, что выбрать имя ребенку — это вам не шуточки

Знакомый назвал дочь Ярославна. Не Ярослава, а именно Ярославна. Типа, думал, что это древнерусское имя, раз в "Слове о полку Игоревом" упомянуто. Я его спрашиваю - а ничего, что там еще и Глебовна есть? Что там женщин по отчеству зовут? И тут выяснилось, что "Слово" он читал в школе и ничего вообще оттуда не помнит. Так что живет теперь Ярославна Александровна