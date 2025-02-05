В сарае муж и его батя убирали в себя пивко под мамины закуски, иначе что там еще можно убирать каждые два дня?
15 родственников, которые будто созданы для того, чтобы жизнь скучной не казалась
Истории
1 день назад
Родственников не выбирают, хотя многим иногда, наверное, хотелось бы это сделать. Но приходится мириться со всеми плюсами и минусами близких людей, а они иногда такое вычудят, что не знаешь, смеяться или плакать.
- Когда родители были молоды, считалось правильным все крахмалить и гладить. И вот мама затеяла стирку. Потом накрахмалила все, нагладила. В общем, хорошая хозяйка. Папа ушел на сутки на дежурство. Пришел домой злой, как черт — оказалось, что натер себе все этими наглаженными трусами, которые мама тоже накрахмалила и они колом стояли. Долго ругался потом. © Подслушано / Ideer
- Муж каждые 2 дня ездит на полдня к своим родителям за 30 км от города, чтобы прибираться в сарае. Родители не инвалиды и сами прекрасно справлялись, пока мы на 2 недели уезжали на море. Я терпела, но однажды моему терпению пришел конец. Позвонила свекрови и сказала, что они могут справиться сами, а я хочу побыть с мужем. Так она сказала мужу, мол, этим звонком я плюнула им в душу, и они стали намекать ему о разводе. Сказала на свою голову. © Подслушано / Ideer
- Моя мама звонит мне сразу после того, как отправляет мне сообщение. Я поднимаю трубку, отвечаю: «Алло», и все, что я слышу на другом конце провода, это: «Ты получила мое письмо?» © septo****work / Reddit
- Приехали родственники мужа. Я весь день у плиты, хотелось их порадовать дорогим хорошим обедом. Они все съели, но тут говорят мне самый двусмысленный комплимент в жизни: «Удивительно, какие же мы голодные, все таким вкусным кажется!» © Подслушано / Ideer
-
-
Ответить
- Подруга рассказала, что ее сестра развелась с мужем, он ушел к другой, помоложе. А до этого жили хорошо, он был очень хорошим мужем и отцом, и подруга его воспринимала, как брата, как родного. И вот этот, когда-то близкий, очень хороший человек, приперся к ней в гости со своей новой избранницей. Она на пороге дала им от ворот поворот, а он удивился и обиделся. Муж подруги тоже вроде смутился, но и ему рот заткнули, для профилактики. © Наталья Борисова / Dzen
- На Рождество мы все дарим друг другу комплект нижнего белья, получив который нужно очень громко сказать: «О, спасибо», встать, надеть белье на голову и показать всем. При этом оно должно оставаться на голове, как корона, пока все подарки не будут розданы, и все члены семьи не повторят то же самое. Из-за этого мне пришлось серьезно поговорить с женой после ее первого Рождества с нами. © Hashtagbarkeep / Reddit
- Показала родственникам, где в ванной чистые полотенца лежат, но напрасно. Все равно полезли под раковину, в шкафчик, нашли там единственное полотенце, которое там лежало, а я им кошку после мытья вытираю. Промолчала. Нечего лазить по всем шкафам. © Ольга Михалева / Dzen
Заткнула всех для профилактики, но себя заткнуть забыла, так что потом и от тебя муж ушел...
-
-
Ответить
- Я молодая, у меня есть жених, он же мой первый и единственный мужчина. День свадьбы назначен. Моя бабушка каждый раз ему: «Сереженька, проходи, проходи». Мой жених: «Я не Сережа». Бабушка: «Ой, внученька, а что, вы с Сережей поругались, что ли?» И так каждый раз разные имена называет. И хитро так смотрит. При этом ни память, ни мышление ее не подводили. Скучно ей было. А вот мне не очень, после такого. © Tueri / Dzen
- Однажды мама, увидев на помойке дверь со стеклом, без коробки и ручек, заплатила одному доходяге, чтобы он эту дверь к ней занес. Дверь без дела простояла у нее пару лет, прислоненной к стене в комнате. Каждый, кто проходил мимо, обязательно царапался об обломки ручки. Потом она заплатила тому же соседскому доходяге еще столько же, но уже чтобы он отнес дверь обратно. © lu72 / Dzen
- Мой отец — стереотипный бородатый профессор физики. Он всегда использовал первый попавшийся лосьон, который находил дома, чтобы увлажнить свое лицо. И вот однажды моя мама купила большую банку лосьона с ароматом огурца и дыни и поставила его в ванной. Мой отец, не задумываясь, воспользовался им и не заметил, как его седая борода стала зеленого цвета. Но это его не остановило его экономную натуру. Он не выбросил эту бутылку, а пользовался лосьоном, пока он не закончился и больше месяца ходил с зеленой бородой. Даже интересно, что думали его ученики. © roslein / Reddit
- Отгенералила квартиру, куча хлама выкинуть собрала. Муж понес на помойку. Смотрю, еще подушку старую не взял. Не знаю, что на тот момент было в моей голове, наверное, вакуум после уборки, но я без задних мыслей взяла и кинула ему ее в окно с криком: «И гнездо свое забери». Муж поржал, а я надолго запомнила глаза незамеченных мною соседей у подъезда. © Подслушано / Ideer
- Знаю одну семью, там муж – моряк дальнего плавания. Как приходил из рейса, требовал, чтобы картошка была пожарена идеально ровными кусочками, иначе в ведро. Еще и стол надо, чтобы был сервирован полностью, как в дорогом ресторане. Вот несколько причин, по которым он отказывался есть: соусник из другого сервиза; вилку и нож местами перепутали; положили в чай сахар не из хрустальной сахарницы и громко мешали. © Marina M / Dzen
- Моя тетя всегда нелепо и неуместно одета. Она обязательно появится на обычных посиделках разодетая, как не знай кто. Смотреть, как она пытается пробраться на высоченных каблуках через траву мое любимое зрелище. И всякий раз она упирается и не снимает свою непрактичную обувь. © TBeIRIE / Reddit
- Маму пригласила на юбилей ее тетка. Ехать далеко, но очень давно не виделись. Мама решила ехать. Приехали, а у тетки дома побелка и конь с готовкой не валялся, даже продуктов нет. До назначенного времени празднования 2 часа. В итоге вся приехавшая родня засучила рукава и принялась за работу: кто за продуктами поехал, кто за готовку взялся, кто за уборку. На последующие юбилеи все дружно ехать отказываются, общаются через видеосвязь. © Светлана Жизньпрекрасна / Dzen
- Было мне 8 лет, заболел живот. Мама провела меня по всем врачам, и остался гинеколог. Зашли к нему на УЗИ, он маме: «Вот как быстро дети взрослеют, дочка ваша выросла». А она ему с гордостью: «Ваша!» Врач стал серого цвета и еле выдавил: «К-к-к-а-к м-м-оя?!» А мама так спокойно: «Ну, вы роды принимали!» Она сразу и не заметила его реакцию на свое заявление, зато потом долго смеялись. © Подслушано / Ideer
Вот еще несколько статей о том, какие у всех разные родственники бывают:
Комментарии
Уведомления
Почему-то мне кажется, что моряк дальнего плавания однажды вернется в пустую квартиру.
И там сам себе будет картошку жарить идеальными кусочками и правильно сервировать)
-
-
Ответить
А кому какое дело, что происходит в чужой семье? Это я про картошку. Жене там, видимо, ок. А ты чего лезешь?
-
-
Ответить
Похожее
«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было
Народное творчество
1 неделя назад
19 историй про бабушек и дедушек, которые показывают, что возраст — это просто цифра
Народное творчество
21 час назад
20+ человек, у которых нашелся крутой повод для гордости
Истории
3 месяца назад
15 историй о том, как женщины не ошиблись в выборе своих вторых половинок
Народное творчество
4 месяца назад
14 историй, которые поймут те, кто хоть раз жил в съемной квартире
Психология
6 лет назад
15 неоднозначных историй о том, что стоит за учебой на одни пятерки
Народное творчество
11 месяцев назад
20+ клиентов, чьи выходки стоят того, чтобы о них растрезвонили всему интернету
Народное творчество
1 год назад
17 человек рассказали, как им пришлось столкнуться с такой завистью, что верится с трудом
Культура
4 месяца назад
17 человек, разговор с которыми повернул не в то русло из-за одной ослышки
Народное творчество
2 года назад
17 женщин, которые подходят к решению повседневных проблем творчески и с улыбкой
Истории
4 месяца назад
15+ родителей, которые по себе знают, что накормить ребенка порой непросто
Народное творчество
4 месяца назад
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
2 месяца назад