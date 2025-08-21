18 историй о том, как случайная встреча в путешествии обернулась незабываемым приключением

Люди встречаются, люди влюбляются. И в путешествии, кроме приключений, фотографий и достопримечательностей, можно встретить свою судьбу и кардинально изменить свою жизнь, или хотя бы несколько ее мгновений. Самолеты улетают, поезда отправляются, а воспоминания остаются. Каждая история в этой подборке — напоминание, что Вселенная знает, кому и когда вас нужно встретить. Доверьтесь интуиции, берите билет туда, где всегда мечтали побывать, и пусть ваше сердце всегда будет открыто для магии случайных встреч и прекрасных совпадений.

У нас есть полезные лайфхаки и еще истории для тех, кто собирается в путешествие: