Чтоб я так работала — чистильщиком рыбы на вонючей кухне, да с такой зарплатой, чтобы можно было уволиться и отправиться в путешествие на несколько недель.
18 историй о том, как случайная встреча в путешествии обернулась незабываемым приключением
Место встречи, уготованное судьбой, изменить нельзя. А встретить там свою любовь — можно. В самолете, на пароме или в маленьком кафе на узкой улочке. Я лично верю, что такие совпадения неслучайны. Даже так: это вовсе не совпадения. Вселенная ждет, когда вы выйдете за порог в поисках впечатлений, чтобы столкнуть вас с «вашим» человеком. Здесь истории, которые люди привезли из путешествий — и кстати, некоторые привезли не только истории. Пристегните ремни, мы взлетаем.
- Я увидела его, когда путешествовала, это было кафе в Мюнхене. Мир остановился, как и мое сердце, и я видела только этого парня. И тут он проходит мимо, мы встречаемся взглядами. Это была «любовь с первого взгляда», я даже не могу описать словами свои чувства в тот момент. Я была с подругой, и мы шли в другую сторону, я вся в переживаниях — очень страшно было заговорить с ним! Но спустя пару минут я схватила подругу и потащила ее обратно, мчась со всех ног. Я подбежала к этому парню и просто сказала: «Привет». С этого момента поездка стала одной из самых прекрасных в моей жизни. Я изменила маршрут своего путешествия и через две недели снова поехала к нему в Мюнхен. И вот, спустя полгода я снова лечу из США в Германию, к теперь уже своему парню, с планами и надеждами на наше общее будущее. Я еще никогда не была так влюблена. © Unknown author / Reddit
- Не я, а моя подруга познакомилась со своим партнером, когда путешествовала, в Таиланде. Они влюбились друг в друга и в один прекрасный день решили провести остаток жизни вместе. Они объездили всю Азию, Европу, и сейчас живут в Австралии и воспитывают двоих детей. Прошло около 10 лет, а они все еще вместе. Им было нелегко, они, конечно, несколько раз расставались, но они все это пережили. Они до сих пор друг без друга даже 24 часа не могут, просто сходят с ума! © whitew0lf / Reddit
- Мои мама с папой с рождения жили в одном подъезде, она на 2 этаже, он на 5, ходили в одну школу с разницей в год, потом в колледж, были знакомы, но не общались, у каждого были свои компании и интересы, которые вообще не пересекались. Папа поступил в один город, а мама в другой. Оба вернулись в одно лето обратно в родные места, встретились случайно в троллейбусе и вот уже 32 года вместе. © sofa_pushina
- Самая яркая и судьбоносная встреча произошла со мной в другой стране. Я плыл на пароме (дело было на Кипре) и сразу заметил девушку с книгой как у меня — мы оба читали Гессе. Я сразу влюбился в ее рыжие кудри и улыбку, но был слишком застенчив, чтобы подойти. И тут она сама подошла познакомиться. Мы провели прекрасный вечер, а потом попрощались, думая, что больше никогда не увидимся. Проходит неделя, и тут я случайно снова ее встречаю! Она пообещала, что когда-нибудь вернется на Кипр, и я стал ждать. Я оставил записки во всех хостелах, надеясь, что она их увидит, чтобы меня найти. Написал там, что жду ее, и что работаю в рыбной лавке. Но я и представить не мог, что однажды, работая на вонючей кухне чистильщиком рыбы, я услышу ее голос за спиной. Она нашла меня, и я, не раздумывая, уволился. Мы несколько недель вместе путешествовали, это было лучшее время в моей жизни! А потом она все же уехала. Мы еще очень долго переписывались бумажными письмами, она присылала мне их из разных стран, и они всегда согревали мое сердце. © jippiejee / Reddit
- Как-то приезжаю в столицу к подругам в гости, посмотреть город. Но все мои планы в один момент пошли крахом — я нашла маленькую кошечку, которой была нужна помощь! Не смогла пройти мимо, так и сказала подругам: «Поезжайте в центр, гуляйте, если хотите, я останусь с мелкой и понесу ее по ветеринаркам». Они плечами пожали, но решили помочь мне с этим черно-белым приключением. Всю оставшуюся неделю мы нянчились с котенькой, как с ребенком, выхаживали и откармливали, вымывали от блошек. Вместо трех часов домой были двое суток в поезде — в самолет бы просто не пустили с животным. Я осталась без денег в кармане под конец. И уже повзрослевшая кошечка меня недолюбливает, шокирует характером, но я ни о чем не жалею. Если бы вернули в прошлое и дали выбор, то поступила бы так же. Мое самое лучшее и вредное воспоминание. © Подслушано / Ideer
- Я как-то из поезда выскочил, стоянка поезда то ли 40 минут, то ли час. Пошел купить выпечку и фрукты. Ровно 15 минут меня не было — прихожу на платформу, а там мой поезд отъезжает! Я не стал бежать, потому что опасно. А позади шла дежурная по вокзалу, молодая девушка. Спрашивает: «Только не говорите, что это ваш поезд». Я говорю, что да и стою в шоке. Пошли с ней оформлять заявление опоздавшего. Пока я заполнял, у меня вся жизнь перед глазами: вещи, документы — все в поезде. Тут она набирает по телефону диспетчера и быстро проверяет поезд. Оказалось, в моем поезде были отцепные вагоны, а сам поезд переехал на соседний путь. Она с улыбкой сказала — бегите на свой поезд, и я, не поблагодарив девушку, просто умчался — только пятки сверкали. Но когда я сел в поезд, мне позвонил неизвестный номер, это оказалась та самая дежурная. Она уточнила, сел ли я. Я просто был счастлив из-за того, что в заявлении я вписал свой номер. Сейчас мы встречаемся и все идет к свадьбе. © nomber_one00
- Рассталась с парнем, он меня предал. Потеряла вкус к жизни, в сердце холодно и пусто. И так захотелось тепла! Проходила мимо турагентства, зашла на автомате, мне предложили горящую путевку в Египет. Подумала — там тепло. Загрузилась в самолет и отправилась в теплые края: новые лица, новые впечатления, новая обстановка, экскурсии. И вот еду я на верблюде, а он решил прилечь. Отъехали еще не очень далеко, но что делать? Солнце припекает, а верблюд лежит. В этот момент послышался звук мотора и подъехал парень на машине, спас меня от солнечных ожогов и паники. Пока ехали, рассказала о себе, и он предложил изменить обстановку. Изменила настолько, что теперь работаем вместе. Спасибо верблюду, ведь его упрямство помогло мне встретить человека, который смог отогреть мою душу, а все грустное и болезненное осталось за горизонтом. Теперь я живу, дышу и люблю. © Палата ** / VK
- Всегда даю мелочь или небольшие суммы людям, которые подходят с просьбой на улице. Просто помню, как семилетняя я вместе с мамой приехали в большой город к моему отцу, который уже полгода там работал. А он отказался нас встречать, потому что завел новую семью. Мама же хотела сделать сюрприз, и сказала о приезде только тогда, когда мы приехали, позвонила на вокзале из таксофона. И вот мы одни, никто нас не встретил, 23:00 и на обратную дорогу денег просто нет. Мама ходила и просила у прохожих помочь — добавить на билеты. И все проходили мимо. Только один молодой мужчина спросил, что случилось, пошел вместе с нами в кассу и купил билеты. А потом ждал до утра вместе с нами, посадил на поезд, и даже положил мне с собой в дорогу какую-то булочку, чай и шоколадку. Кстати, этот мужчина — теперь мой отчим. Но это уже совсем другая история. © Не все поймут / VK
- Прилетела с мужем и детьми в Турцию, все включено, море, отель 5 звезд. И тут я встретила его... Он такой свежий и красивый. Поняла, что хочу его, срочно. Пошла с ним в номер, он так и жаждет меня, а я его. Муж с детьми был на прогулке. Ах, вот это был арбуз! Пока шла из кафе с этим арбузом и бешеными глазами, меня заметила официантка, теперь обходит стороной. © Подслушано / Ideer
- Дело было в выпускном классе, когда мне только исполнилось 18, я все переживала из-за экзаменов, хоть и была отличницей. И вот иду я на дополнительные, по дороге встречаю старую знакомую — нам было по пути, разговорились, узнала, что она уезжает в столицу через 3 часа. Подруга, что должна была ехать с ней, в больнице, а одна она не хочет никуда ехать. И тут она серьезно так смотрит на меня: «А ты не хочешь отдохнуть, отвлечься от всего и всех, пожить для себя?» Сначала я отказалась, но через пару шагов на меня непонятно что нашло, мы быстро побежали ко мне домой, я собрала вещи, взяла деньги, что копила на новый ноутбук, оставила записку родителям: «Вернусь через 10 дней. Люблю». И мы поехали на вокзал. Взяли билеты. И уехали. Поняла я только в поезде, что натворила, но деваться некуда уже. Приехали и понеслось. Прогулки до утра, клубы, вечеринки и люди. Там же я познакомилась со своим сейчас уже женихом. Это было прекрасное время. Дома мне, естественно, дали по ушам и заперли дома на месяц, но я не жалела ни о чем. Я расслабилась и исполнила детскую мечту и нашла потрясающего человека. © Не все поймут / VK
«Подруга в поезде едет и присылает мне это. И нет, она не Наташа»
- От скуки я начала учить французский язык. Никогда не думала, что он мне пригодится. Но когда я улетала домой, мой рейс задержали. Сидела в зале ожидания и читала книгу на французском, ко мне подсели 2 француза и завели беседу, которую мне удалось поддержать. В моем городе мы гуляли каждый день. Прошло 3 месяца, и завтра я встречаю своих друзей-иностранцев, только теперь их не 2, а уже компания большая. А летом полечу к ним во Францию. Получайте знания во всех сферах, любите и будьте счастливы! © Не все поймут / VK
- Я встретила свою школьную любовь, когда ехала в автобусе. Это было в другой стране, и я подумала, что мне показалось, что это он. Он шел по улице, я увидела его из окна. Но я вышла на остановке и побежала за ним, чтобы узнать, он ли это. Мы не виделись более 10 лет. Оказалось, что он приехал по контракту работать, а я училась тогда в магистратуре. Сейчас женаты 8 лет. Благодарна себе за решительность и судьбе за случай. Не расставайтесь с любимыми. © nikakarpach
- Стояла в очереди под Эйфелевой башней и познакомилась с парнем. Мы провели целый день вместе, а на следующий день я улетела домой. Через несколько недель он вернулся домой — и оказалось, что мы из одного города! Начали встречаться, через 7 месяцев обручились, еще через 8 месяцев поженились, и вот уже 24 года в браке. У нас двое замечательных детей. Кстати, детям мы тоже привили любовь к путешествиям и приключениям. Я всегда говорю им быть открытыми всем возможностям вокруг. © AcBc2000 / Reddit
- Случайно встретила человека из своего северного города в столице Таиланда, куда, внимание, доехала по земле! Автостопом, через много стран, включая Китай и Лаос. Мало того, что он из моего города, так еще и наши мамы оказались экс-одногруппницами! Но и это не все: выяснилось, что татуировки на наших телах сделаны одним и тем же мастером. © Подслушано / Ideer
- Забеременела в двадцать лет, будучи два года в браке. Мужа любила очень, но через месяц после того, как тест показал две полоски, услышала, что он меня не любит и никогда не любил. На шестом месяце родители забрали меня домой, за что им отдельный поклон и благодарность. Когда ребенку было чуть меньше полутора лет, мы ехали домой на поезде от бабушки, дорога почти сутки, и там встретили нашего нового папу. Мне его сын за руку привел. Он в шутку предложил выйти замуж, а я согласилась. Теперь мы очень счастливая семья, родился еще один сынишка. Скоро год как женаты, люблю своих мужиков. © Мамдаринка / VK
- Школа организовала летний лагерь, куда меня усиленно звала знакомая, просто встретив меня на улице. До поездки оставалась неделя, меня еле отпустили родители. И также она уговорила поехать своего парня. В итоге ее наказали родители и не отпустили в лагерь. А мы тогда с этим парнем приглянулись друг другу и подружились. Это был горный лагерь с палатками, вечера под гитару, костер и яркие звезды. Он меня научил играть на гитаре. Через полгода он признался мне в любви и расстался с той девушкой. Уже прошло 13 лет, сейчас у нас 4 детей, ждем пятого, очень счастливы вместе! Спасибо огромное судьбе за такие подарки, а то ведь ходили в школе мимо друг друга и не замечали даже. © Не все поймут / VK
- Пока я была в Таиланде, получилось так, что я полдня помогала монаху в монастыре с уборкой территории. Когда мне было пора идти, он отвел меня к другому монаху постарше. Меня усадили на колени, три раза стукнули каким-то веником по голове и сказали поклониться. Прошло чуть больше недели, а я успела сменить работу и квартиру, встретить потрясающего мужчину и даже съездить с ним покататься на лыжах. И все происходит даже лучше, чем я мечтала. По ходу, сработало волшебство. © Подслушано / VK
- Мой сын рос без отца. Когда ему было 7 лет, мы поехали отдыхать на горное озеро. Почти сразу он познакомился с парнем, который одновременно с нами жил в доме отдыха. Они подружились. Мы уехали, не попрощавшись с ним. Сын очень страдал. Через 3 месяца пришло письмо от того парня с просьбой приехать. Я долго раздумывала, но на Новый год разрешила ему приехать к нам. Предложение он сделал в первый же день. Мы вместе 30-й год. Наша общая дочь уже мама двоих детей. © Подслушано / Ideer
- Мне было 27 и мои родные никак не могли принять тот факт, что я не замужем. И мама постоянно рассказывала мне о бабушкином квартиранте. Какой он красивый, спортивный, работает в турагентстве. Терпеть не могу, когда мне пытаются с кем-то сватать, да и ничем хорошим это обычно не заканчивается. Но я сдалась и пошла с ним на свидание. Мы болтали обо всем, было довольно неплохо. Тема перешла на работу, но стал рассказывать о своей работе, заикнулся о том, что будет одна крутая поездка и довольно дешевая. Забились поехать вместе. Однако, поехать он в итоге не смог, так как заболел (по крайней мере, он так сказал), и я поехала одна. И знаете что? Встретила в самолете своего будущего мужа — сидели рядом и познакомились. Мужа безумно люблю. Впервые не пожалела, что меня решили с кем-то посватать. © Не все поймут / VK
Люди встречаются, люди влюбляются. И в путешествии, кроме приключений, фотографий и достопримечательностей, можно встретить свою судьбу и кардинально изменить свою жизнь, или хотя бы несколько ее мгновений. Самолеты улетают, поезда отправляются, а воспоминания остаются. Каждая история в этой подборке — напоминание, что Вселенная знает, кому и когда вас нужно встретить. Доверьтесь интуиции, берите билет туда, где всегда мечтали побывать, и пусть ваше сердце всегда будет открыто для магии случайных встреч и прекрасных совпадений.
