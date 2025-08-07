А еще есть такая удобная штука переносной холодильник (термосумка). Сутки холод держит.
10 хитростей для поездки в поезде, о которых вам не расскажут на кассе
Даже если вы любите путешествовать поездом, поездки, длящиеся более суток, могут быть весьма утомительными. Но благодаря следующим лайфхакам от опытных путешественников вы сможете провести время в поездке в относительной тишине и покое, и выйти из поезда, по-настоящему отдохнув. А в качества бонуса мы разыскали для вас советы от опытного проводника, которые могут избавить вас от лишних проблем.
Выбирайте непопулярные полки
Если вы предпочитаете спокойно ехать одному или вдвоем, а не вести разговоры по душам с незнакомцами, то есть несколько способов, как добиться относительного уединения.
Вот как выбрать полку, если вы собираетесь ехать в купе.
- Если едете в одиночку, выбирайте то, в котором уже есть 1 человек. Компании и семьи стараются выбирать пустые купе, так что есть шанс, что к вам больше никто не подселится, особенно если вы едете не в сезон или по непопулярному для туристов направлению.
- Выбирайте 13-й вагон и 13-е место или полки неподалеку. Найдется немало суеверных людей, для которых такое размещение покажется непривлекательным.
- Если вы едете вдвоем, то берите места по диагонали — одну верхнюю и одну нижнюю полку. Большинство пар предпочитают брать верхние и нижние места с одной стороны, а, значит, шансы получить попутчиков ниже.
Если вы едете в плацкартном вагоне, вариантов расположиться вдалеке от шумных соседей меньше. Но вот что может помочь.
- Выбирайте последние вагоны — они чаще остаются полупустыми.
- Покупайте места в более дорогих вагонах: как правило, билеты в более дешевых расхватывают первыми.
- Боковые верхние полки — самые непопулярные. Поэтому, если взять нижнюю боковую полку, то в несезонный период можно так и не обзавестись соседом за всю поездку.
Путешествие с детьми должно быть не только увлекательным, но и безопасным
Даже самый веселый ребенок может за секунду оказаться в коридоре или под столом у соседей. Поэтому в поезде стоит быть особенно внимательным и заранее предусмотреть риски:
- Постоянный контроль — даже если кажется, что ребенок спит, будьте рядом: поезда качают, а с верхней полки легко упасть.
- Защита от падения — если малыш спит на нижней полке, можно соорудить бортик из пледа или рюкзака, а вещи отодвинуть от края. Также существуют удобные защитные манежи для поезда — это специальная сетка, которая натягивается от верхней полки к нижней. Хотя в купейном вагоне он может оказаться у проводника, лучше приобрести подходящую к вашему вагону модель самостоятельно заранее.
- Наклейка с номером — на рюкзаке или одежде можно оставить бумажку с твоим телефоном на случай, если ребенок вдруг потеряется.
Здоровый сон превыше всего
Добиться полноценного отдыха в вагоне бывает непросто: шум, свет, сквозняки и неудобные позы легко могут все испортить. Опытные путешественники советуют позаботиться «сон-комплекте», который поможет создать подходящие условия для сна даже в сидячем кресле:
- Маска для глаз спасает от яркого освещения в вагоне или света, который включают другие пассажиры. Если маски по рукой не оказалось, на помощь придут солнцезащитные очки. Дремать в них днем особенно удобно: окружающие точно не смогут понять, спите ли вы, а значит, и риск того, что вас обворуют, снижается.
- Беруши помогут заглушить разговоры, звук колес и объявления по громкой связи.
- Приложение с белым шумом. На случай, если вы не очень любите использовать беруши, этот звук может стать отличной альтернативой. Белый шум — это ровный, однотонный шум, который звучит всегда одинаково и помогает заглушить другие звуки.
Все эти вещи весят совсем немного, но могут существенно повлиять на качество вашего сна и общее самочувствие в дороге.
Не заряжайте телефон или планшет из розетки в поезде
Если есть возможность, лучше заранее купить и зарядить аккумулятор для зарядки мобильного телефона. Во-первых, поблизости может не оказаться работающей розетки, а, во-вторых, напряжение в поездах часто нестабильно, и есть риск повредить телефон. А если берете с собой ноутбук, лучше купить для него сетевой фильтр.
Готовьте и упаковывайте еду перед поездкой правильно
Помимо еды быстрого приготовления, на первые сутки можно взять с собой и обычную. Но есть некоторые нюансы.
- Лучше всего хранится не отварной картофель, а запеченный в мундире без масла.
- Отварные яйца лучше варить не 10 минут, а до получаса.
- Хлеб лучше брать бездрожжевой и завернуть его в бумагу: так он дольше не заплесневеет.
- Запекать или жарить курицу лучше с перцем, причем добавить его побольше — он продлевает срок годности мяса.
- Соберите «резервный перекус» на случай задержек. Например, мюсли, орешки, снэки или растворимую овсянку.
- Картофель, мясо, сырокопченую колбасу и готовые блюда лучше вакуумировать. В этой упаковке продукты практически не контактируют с кислородом, азотом и углекислым газом, за счет чего продукт не окисляется и сохраняет вкус в 2-3 раза дольше, чем в условиях обычной атмосферы. Если у вас нет вакуумного упаковщика, оберните еду в фольгу или пергамент.
Многие вещи можно взять у проводника
Если в пути оторвется пуговица, вы забудете кружку или что-то еще — не спешите паниковать: опытные проводники действительно часто помогают пассажирам. Но вот что стоит знать и взять с собой:
- Небольшая удобная сумка всегда с собой — проводник Герман Соломин рекомендует носить с собой документ‑сумку буквально каждый раз, даже при кратком походе в туалет или за водой.
- Наличие наличных денег — мелкие купюры пригодятся для покупки напитков у проводника или на станциях, где безнал не работает.
- Обязательно имейте при себе медицинский полис — его могут спросить в непредвиденных ситуациях.
- Не лишним будет распечатанный билет и паспорт — для оформления остановки или решения других бюрократических вопросов на промежуточных станциях.
Заранее позаботьтесь о досуге для ребенка
Маленькие дети быстро теряют интерес, особенно в замкнутом пространстве. Поэтому лучше подготовиться заранее и превратить дорогу в увлекательный квест. Вот проверенные лайфхаки от опытных родителей:
- Подавайте игрушки как сюрпризы. Пусть несколько детских игр, которые вы берете в дорогу будут сюрпризом для ребенка. Эффект «подарка» вызывает восторг у детей и продлевает интерес к игре.
- Выбирайте компактные и бесшумные игрушки. Магнитные кубики, конструкторы на присосках, раскраски и книги с наклейками — все это отлично подходит. Главное — ничего, что громко гремит или может укатиться под сиденье.
- Дайте экран — но с умом. Планшет с любимыми мультиками и детскими приложениями в наушниках — спасение, особенно в конце дня. Лайфхак: если ограничить экранное время за неделю до поездки, в поезде оно будет восприниматься как супернаграда.
- Сделайте паузы на сон. Большинству малышей все еще нужен дневной отдых. Устройте уютное гнездышко и заложите от 1 до 3 часов на сон — это даст передышку всем.
- Используйте интерес к самому поезду. Обсуждайте, что видно в окно, читайте детские энциклопедии о поездах, сходите вместе в вагон-ресторан за «специальным угощением».
- Запаситесь перекусами. Много. Частые мини-приемы пищи — лучший способ избегать капризов и скуки. Подойдут нарезанные фрукты, снеки, мини-бутерброды и вода с трубочкой.
Еду можно заказать и прямо к поезду
Если цены в вагоне-ресторане кусаются, а лапша быстрого приготовления уже в горло не лезет, можно заказать еду прямо к поезду — лучше на станциях, где поезд стоит 30 минут или дольше.
- Так получилось, что я и моя коллега оказались в поезде на полтора дня без еды. Цены в вагоне-ресторане нас неприятно удивили, но есть хочется. И так родилась очень простая идея: ведь можно же заказать еду на дом, так почему нельзя на вокзал? К вагону? Итого: посмотрели ближайшую длинную остановку поезда, вбили в браузере «пицца-роллы-доставка» в городе остановки, созвонились с оператором, назвали номер поезда, вагон и через 1,5 часа счастливые и довольные поедали вкусную пиццу и запивали счастье чаем. © chakichun / Pikabu
Экономьте на поездках с ребенком
Если вы едете вдвоем с ребенком, есть простой способ сэкономить и при этом обеспечить комфорт в поезде: это занять двухместное купе с 37 и 38 местом, причем на нижнее место оформить ребенка, чтобы получить скидку, а верхнее оставить для себя. Но есть и некоторые минусы. Во-первых, в таком купе достаточно тесно и места короче, так как часто оно используется только для хранения постельного белья. Во-вторых, такие места бывают только на фирменных поездах, которые находятся в пути более 36 часов, и редко продаются.
- Все знают, как иногда тяжело ехать в одном купе с ребенком. Искала наименее раздражающий меня и соседей вариант и нашла такой. Так это двухместное купе мне с сыном обошлось дешевле, чем просто нижняя полка в четырехместном. © preciouse / Pikabu
Отдыхайте день-два после поездки
Это не всегда осуществимо, но лучше не планировать важные дела или, тем более, выход на работу сразу после возвращения домой из поездки. Есть риск, что вам попадутся шумные попутчики и вы не выспитесь или просто устанете после путешествия. Дополнительные день-два выходных помогут вам восстановить силы и спокойно разобрать вещи.
Бонус: несколько советов от проводника РЖД
Проводник Герман Соломин поделился некоторыми рекомендациями, которые могут быть полезны пассажирам поезда. Мы решили привести несколько не самых очевидных.
- В титане вода не бывает сырой, она всегда кипяченая. Даже если он еще не нагрелся.
- Не открывайте в вагоне окна. Если в вагоне кондиционер, это лишь запускает летом горячий воздух.
- Если вы гуляли по платформе, а поезд уехал без вас, обратитесь к работнику станции. Вы доплатите только за плацкарту и переоформление билета, и вас заберет следующий поезд, который едет по этому же направлению.
- На всякий случай сделайте фото документов, которые берете с собой, на телефон и сохраните их в облаке.
Теперь, когда вы знаете эти фишки, никакая долгая поездка вам не страшна — будет уютно и приятно! А может, у вас тоже есть свои секреты комфортных путешествий? Пишите в комментариях, делитесь опытом!
