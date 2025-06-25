Кнопочной нокией нечистых этих не заинтересуешь скорее. У меня нечисть какая-то скомуниздила телефон, по которому видно было сразу, что надо менять экран и корпус...Не остановило это инфернальных сущностей...
10 хитростей, которые помогут путешествовать комфортно и спокойно
Порой мы отказываемся от дальних путешествий только из-за того, что знаем, сколько нервов придется потратить на поездку. Это же и долгие сборы, и вываливающиеся из чемодана вещи, и досадные недоразумения при досмотре в аэропорту, и забытые вещи в отеле. Но поверьте, есть определенные хитрости, которые помогут избежать многих из этих проблем.
1. Изолента или скотч на технике могут отпугнуть воришек
Если вы путешествуете с дорогим фотооборудованием или электроникой, попробуйте сделать на них ложную заплатку из клейкой ленты. Есть высокая вероятность того, что нечистые на руку люди не заинтересуются «сломанными» вещами и не попытаются присвоить их.
2. Шляпа станет незаменимым помощником в путешествии
А еще, если шляпа водонепроницаемая, из нее можно есть борщ.
Во-первых, она выделяет вас в толпе. Это поможет встречающим быстро заметить вас среди туристов в аэропорту — достаточно лишь заранее предупредить: «Я буду в синей шляпе». Во-вторых, в нее можно сложить вещи из карманов при прохождении контроля в аэропорту. В-третьих, в шляпе хорошо хранить мелкие предметы типа часов или сережек в номере отеля. Ну и наконец, ее можно бросить на стул в кафе или пляжный шезлонг, чтобы обозначить, что это место уже занято.
3. К твердому шампуню не будет никаких претензий
Ну если совсем не хочется расставаться с любимым шампунем, наа любом маркетплейсе можно купить бутылочки подходящего объёма и перелить в них... твёрдый шампунь - наа любителя. В моей юности это называлось кусковое мыло
Сейчас можно приобрести и шампунь, и кондиционер в виде бруска. В таком виде их будет легко провезти целиком, а точнее — пронести через пункт досмотра, где приходится оставлять все флаконы емкостью более 100 мл. Это особенно актуально, если вы летите только с ручной кладью. Есть и другие плюсы: мало того, что пассажир не останется без шампуня, так еще и жидкость не разольется в дорожной сумке. Да и хватает бруска надолго, так что можно будет забыть об экспериментах с отельными средствами гигиены.
4. Вещи лучше упаковывать по-особому принципу
Да що вы такое говорите! А то мы не знали. Я всегда полтора килограмма собранных на берегу камешков гладу наверх, на дорогующую вазу из китайского фарфору...
При сборе дорожного чемодана желательно размещать более тяжелые предметы на его дне. Так они окажутся возле колесиков и создадут центр тяжести, который поможет чемодану лучше маневрировать в аэропорту или при передвижении по улице.
5. Надувной подушке для самолета всегда можно найти замену
6. Не забыть вещи в сейфе поможет обычная ленточка
Если вы пользуетесь сейфом в отеле, привяжите один конец яркой ленты или веревочки к его ручке, а другой — к чему-то, что вы точно не сможете забыть. Например, к чемодану. Так вы наверняка не оставите в сейфе ничего важного после выселения из номера.
7. Перед поездкой желательно выбрать подходящую обувь
Как это сделать? Перед покупкой обуви проведите небольшой тест: переверните ее и поставьте босую ногу на подошву. Если нога не выходит за ее края, то все в порядке. Именно эти босоножки, сандалии или кроссовки могут идеально подойти для дальней поездки.
8. Разноцветные носки лучше оставить дома
Кого-то в детстве мама не научила вертеть дульки из пары носков?
Мы же знаем, что эти предметы одежды обожают теряться и появляться в самых неожиданных местах. Поэтому желательно взять с собой в дорогу носки только одного цвета, чтобы избежать необходимости постоянно искать подходящую пару.
9. Полеты в праздничные дни могут быть дешевле
О, да хотели полететь na майские отдыхать, но там оверпрайс аж до смешного
Если вы не привязаны к летним каникулам детей или не считаете, что в праздничные дни все непременно должны сидеть за накрытым столом, попробуйте забронировать билеты на даты, когда большинство людей уже находятся в пунктах назначения. К примеру, рейсы в Новый год часто оказываются дешевле. Заодно и попутчиков у вас будет гораздо меньше.
10. Есть один хитрый трюк для тех, кто летит вдвоем
Всегда так делала, когда с сыном летала)) часто это срабатывало. И даже если нет, сын любит у "окна", а я с краю, вытянув ноги в проход.
Если вы можете забронировать места онлайн, выберите пустой ряд и займите себе кресла у окна и прохода. Другие пассажиры вряд ли захотят сидеть на среднем месте. Так что, если самолет не будет забит полностью, у вас появятся неплохие шансы лететь только вдвоем в этом ряду. Если кто-то все же появится, просто скажите, что вы бы предпочли сесть рядом со своим спутником.
Интересно, вы всегда отдыхаете только в сезон? Героиня нашей следующей статьи уступила летний отпуск коллеге и считает, что ничуть не прогадала.
Комментарии
Вот изобретают советы про фальшивые заплатки или яркие веревочки...
А реальной вещи - не забывать про страховку багажа и техники в поездку, никто не напишет. А зря)