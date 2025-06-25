10 хитростей, которые помогут путешествовать комфортно и спокойно

Путешествия
4 часа назад

Порой мы отказываемся от дальних путешествий только из-за того, что знаем, сколько нервов придется потратить на поездку. Это же и долгие сборы, и вываливающиеся из чемодана вещи, и досадные недоразумения при досмотре в аэропорту, и забытые вещи в отеле. Но поверьте, есть определенные хитрости, которые помогут избежать многих из этих проблем.

1. Изолента или скотч на технике могут отпугнуть воришек

Черепуха Ку
3 часа назад

Кнопочной нокией нечистых этих не заинтересуешь скорее. У меня нечисть какая-то скомуниздила телефон, по которому видно было сразу, что надо менять экран и корпус...Не остановило это инфернальных сущностей...

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Если вы путешествуете с дорогим фотооборудованием или электроникой, попробуйте сделать на них ложную заплатку из клейкой ленты. Есть высокая вероятность того, что нечистые на руку люди не заинтересуются «сломанными» вещами и не попытаются присвоить их.

2. Шляпа станет незаменимым помощником в путешествии

Во-первых, она выделяет вас в толпе. Это поможет встречающим быстро заметить вас среди туристов в аэропорту — достаточно лишь заранее предупредить: «Я буду в синей шляпе». Во-вторых, в нее можно сложить вещи из карманов при прохождении контроля в аэропорту. В-третьих, в шляпе хорошо хранить мелкие предметы типа часов или сережек в номере отеля. Ну и наконец, ее можно бросить на стул в кафе или пляжный шезлонг, чтобы обозначить, что это место уже занято.

3. К твердому шампуню не будет никаких претензий

Немудрая Сова
1 час назад

Ну если совсем не хочется расставаться с любимым шампунем, наа любом маркетплейсе можно купить бутылочки подходящего объёма и перелить в них... твёрдый шампунь - наа любителя. В моей юности это называлось кусковое мыло

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Сейчас можно приобрести и шампунь, и кондиционер в виде бруска. В таком виде их будет легко провезти целиком, а точнее — пронести через пункт досмотра, где приходится оставлять все флаконы емкостью более 100 мл. Это особенно актуально, если вы летите только с ручной кладью. Есть и другие плюсы: мало того, что пассажир не останется без шампуня, так еще и жидкость не разольется в дорожной сумке. Да и хватает бруска надолго, так что можно будет забыть об экспериментах с отельными средствами гигиены.

4. Вещи лучше упаковывать по-особому принципу

Кошачья прислуга
9 часов назад

Да що вы такое говорите! А то мы не знали. Я всегда полтора килограмма собранных на берегу камешков гладу наверх, на дорогующую вазу из китайского фарфору...

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При сборе дорожного чемодана желательно размещать более тяжелые предметы на его дне. Так они окажутся возле колесиков и создадут центр тяжести, который поможет чемодану лучше маневрировать в аэропорту или при передвижении по улице.

5. Надувной подушке для самолета всегда можно найти замену

Если вы не любите возиться с дорожной подушкой — сначала надувать ее, а потом таскать с собой на шее — возьмите из дома обычную наволочку. При необходимости ее можно набить мягкой одеждой и подложить под голову в самолете или в зале ожидания.

6. Не забыть вещи в сейфе поможет обычная ленточка

Если вы пользуетесь сейфом в отеле, привяжите один конец яркой ленты или веревочки к его ручке, а другой — к чему-то, что вы точно не сможете забыть. Например, к чемодану. Так вы наверняка не оставите в сейфе ничего важного после выселения из номера.

7. Перед поездкой желательно выбрать подходящую обувь

Как это сделать? Перед покупкой обуви проведите небольшой тест: переверните ее и поставьте босую ногу на подошву. Если нога не выходит за ее края, то все в порядке. Именно эти босоножки, сандалии или кроссовки могут идеально подойти для дальней поездки.

8. Разноцветные носки лучше оставить дома

Мы же знаем, что эти предметы одежды обожают теряться и появляться в самых неожиданных местах. Поэтому желательно взять с собой в дорогу носки только одного цвета, чтобы избежать необходимости постоянно искать подходящую пару.

9. Полеты в праздничные дни могут быть дешевле

Если вы не привязаны к летним каникулам детей или не считаете, что в праздничные дни все непременно должны сидеть за накрытым столом, попробуйте забронировать билеты на даты, когда большинство людей уже находятся в пунктах назначения. К примеру, рейсы в Новый год часто оказываются дешевле. Заодно и попутчиков у вас будет гораздо меньше.

10. Есть один хитрый трюк для тех, кто летит вдвоем

ucTepu4ka
8 часов назад

Всегда так делала, когда с сыном летала)) часто это срабатывало. И даже если нет, сын любит у "окна", а я с краю, вытянув ноги в проход.

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Если вы можете забронировать места онлайн, выберите пустой ряд и займите себе кресла у окна и прохода. Другие пассажиры вряд ли захотят сидеть на среднем месте. Так что, если самолет не будет забит полностью, у вас появятся неплохие шансы лететь только вдвоем в этом ряду. Если кто-то все же появится, просто скажите, что вы бы предпочли сесть рядом со своим спутником.

Интересно, вы всегда отдыхаете только в сезон? Героиня нашей следующей статьи уступила летний отпуск коллеге и считает, что ничуть не прогадала.

Комментарии

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Руконожка Ай-Ай
8 часов назад

Вот изобретают советы про фальшивые заплатки или яркие веревочки...
А реальной вещи - не забывать про страховку багажа и техники в поездку, никто не напишет. А зря)

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