10 хитростей, которые помогут путешествовать комфортно и спокойно

Сейчас можно приобрести и шампунь, и кондиционер в виде бруска. В таком виде их будет легко провезти целиком, а точнее — пронести через пункт досмотра, где приходится оставлять все флаконы емкостью более 100 мл. Это особенно актуально, если вы летите только с ручной кладью. Есть и другие плюсы: мало того, что пассажир не останется без шампуня, так еще и жидкость не разольется в дорожной сумке. Да и хватает бруска надолго, так что можно будет забыть об экспериментах с отельными средствами гигиены.