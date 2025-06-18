Я уступила летний отпуск коллеге и считаю, что ничуть не прогадала

Большая сердечная боль — цены в высокий сезон. Все, начиная от билетов и заканчивая едой, стоит как крыло самолета. При этом уровень сервиса заставляет моего внутреннего перфекциониста корчиться в муках. Понятно, что отельерам и владельцам ресторанов нужно зарабатывать. Но это мало утешает, когда ты за миллион денег снимаешь комнатушку, в которой даже окон нет.

Знакомая семейная пара поехала на юг в августе, в последний момент они смогли урвать номер в отеле буквально за копейки. Радовались как дети. И вот приезжают в гостиницу, заходят к себе в комнату — все вроде тип-топ. Тут жена решила полюбоваться видом. Распахивает занавески, буквально столбенеет, а потом шепчет: «Это что вообще такое?» Просто перед ней открылся шикарный вид на коридор. Зачем понадобилось окно, выходящее в другое помещение, ребята так и не поняли. Зато на протяжении 2 недель наслаждались воплями и топотом других гостей, которые по этому коридору бродили.