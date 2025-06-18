Я уступила летний отпуск коллеге и считаю, что ничуть не прогадала
Для кого-то летний отпуск — это просто мечта, а для меня — непростое испытание. Мы с семьей обожаем путешествия, но стараемся выбирать для этого так называемый «не сезон», когда другие люди уже убирают чемоданы на антресоли. Вот и в этом году я договорилась с коллегой поменяться датами в графике отпусков и уступила ей свои дни в июле. Сейчас расскажу, из-за чего я это сделала.
Летом от цен глаза на лоб лезут
Большая сердечная боль — цены в высокий сезон. Все, начиная от билетов и заканчивая едой, стоит как крыло самолета. При этом уровень сервиса заставляет моего внутреннего перфекциониста корчиться в муках. Понятно, что отельерам и владельцам ресторанов нужно зарабатывать. Но это мало утешает, когда ты за миллион денег снимаешь комнатушку, в которой даже окон нет.
Знакомая семейная пара поехала на юг в августе, в последний момент они смогли урвать номер в отеле буквально за копейки. Радовались как дети. И вот приезжают в гостиницу, заходят к себе в комнату — все вроде тип-топ. Тут жена решила полюбоваться видом. Распахивает занавески, буквально столбенеет, а потом шепчет: «Это что вообще такое?» Просто перед ней открылся шикарный вид на коридор. Зачем понадобилось окно, выходящее в другое помещение, ребята так и не поняли. Зато на протяжении 2 недель наслаждались воплями и топотом других гостей, которые по этому коридору бродили.
Та же ерунда и с другими штуками. Местные жители обычно радуются большому наплыву туристов и торопятся им втюхать еду и сувениры втридорога. Ошалевшие от курортной суеты приезжие зачастую не обращают на это внимание, а потом сетуют и клянут нерадивых продавцов.
Помню, подружка, задыхаясь от ярости, шипела мне, мол, какие дорогие на пляже кокосовые орехи. Продавцы вообще озверели, за $20 эту экзотику продают. Пришлось открыть ей глаза на то, что буквально за углом в овощной лавочке кокосы стоят в 10 раз дешевле. Правда, если отправиться за ними туда, можно потерять заветный шезлонг.
Приходится купаться не в море, а в людях
Я, конечно, не мизантроп, но один вид пляжа в разгар сезона приводит меня в обморочное состояние. Ладно, загорать мы особо не любим, поэтому проблема охоты за свободным лежаком обычно не стоит. Но забираться в водоем, раздвигая толпы людей, — вот уж увольте.
Как-то приехали мы с мужем на море в июле. С утра отправились на пляж, чтобы окунуться. А там среди людских голов даже воды не видно. Мыкались часа два по жаре, наконец набрели на уютный уголок: всего около 20 отдыхающих валяются, в море вообще никого. Я на радостях швырнула на песок полотенце и понеслась газелью в волны.
Бултыхаюсь в водичке, и вдруг откуда-то из-под меня выныривает огромный краснощекий мужик. Я чуть заикаться от неожиданности не начала, а этот товарищ как ни в чем ни бывало заявляет: «Женщина, у меня плавки волной унесло. Давайте вы поможете их найти, а я куплю вам за это горячую кукурузу?» Я покраснела в тон купальника и выскочила на берег пингвином. После этого мы ходили купаться по вечерам.
С другими отдыхающим на пляже так или иначе приходится общаться, что не всегда радует. Валяемся вот мы как-то с супругом на шезлонгах. Вдруг к мужу подлетает дядька. Глаза квадратные, волосы дыбом, аж трясется: «Мужик, умоляю, помоги!» Муж подумал, что кого-то спасать надо, и уже подорвался, но дядька выдохнул и объяснил: «Понимаешь, там за камнями такая дама лежит — ну просто богиня! Пойдем вместе попробуем познакомиться, поболтать. Если один пойду, мне жена сцену устроит. А так мы с тобой, мужиком, просто пошли куда-то вместе!» Видели бы вы лицо моего благоверного. Я аж с шезлонга от хохота свалилась.
Хочется весь день валяться в номере под кондеем
Я искренне завидую людям, которые легко переносят жару и даже наслаждаются ею. Я же, когда столбик термометра поднимается выше +26°C, превращаюсь в вялую тряпочку и мечтаю забиться в морозилку. Поэтому прогулки по знойным улицам или раскаленному пляжу мне только в кошмаре могут привидеться. Кондиционер, конечно, вещь хорошая, но нельзя же передвигаться по курорту перебежками, прячась то в одном магазине, то в другом.
Лет 15 назад черт дернул нас с мужем поехать в августе в Испанию. На побережье было еще более-менее прохладно, но мне захотелось культурного отдыха и я потащила благоверного в Севилью. Чтоб на дворец Алькасар посмотреть.
На улице +40°C, асфальт плавится от жары, мы стоим в огромной очереди за билетами. Через полчаса я поникла, как ромашка, готовясь отправиться в лучший мир, а бедный муж таскал мое бренное тело из одной аптеки в другую, пытаясь выяснить, как меня оживить. В итоге мы попали в Алькасар, но я мало что запомнила из той экскурсии. Единственная радость — во дворце было прохладнее, чем на улице.
Активированный уголь становится лучшим другом всей семьи
"Иногда мне кажется, что жара и всевозможные желудочные инфекции созданы друг для друга"
Вам не кажется
Иногда мне кажется, что жара и всевозможные желудочные инфекции созданы друг для друга. Достаточно просто съесть кукурузу на пляже или плохо промыть фрукты, и все — постельный режим на пару дней обеспечен. Прошлым летом мои подружки поехали с детьми на море. Где-то в теплых волнах чада умудрились подхватить ротавирусную инфекцию. Двое отделались легким испугом, один отправился прямо из гостиницы в больницу, где и провел неделю.
Никогда не забуду, как мы с родителями возвращались на поезде с юга. Папа смог отхватить только билеты в плацкарт. Духотища, народу — не протолкнуться, а я еще черешни немытой в самом начале путешествия поела. В итоге двое суток провела в туалете.
Начинаешь питаться подножным кормом
"... а я еще черешни немытой в самом начале путешествия поела. В итоге двое суток провела в туалете."
А самое забавное то, что в детстве мы ели почти все ягоды и фрукты немытыми.
Другая прелесть летнего сезона — это забитые под завязку кафе и ресторанчики. Надо постараться, чтобы найти свободный столик и выловить официанта. А потом остается только ждать свой заказ часами. И не факт, что он вообще когда-нибудь до вас доберется. Так что порой приходится переходить на питание овощами и фруктами или, засучив рукава, готовить самостоятельно. Та еще радость во время отпуска.
Мы как-то несколько дней безуспешно пытались прорваться в один ресторанчик на курорте. И вот пришли пораньше, успели занять свободный столик. Радостно потирая руки, заказали рыбу и салаты, замерли в ожидании. Проходит полчаса, час, а наш стол все еще девственно чист.
Пробегающие мимо официанты радостно рапортуют, что вот еще 5 минуточек и все будет готово. Наконец отловили своего. А он смотрит на нас как баран на новые ворота и выдает: «Так рыба же закончилась! На что вы хотите поменять?» В общем ушли мы из этого заведения не солоно хлебавши. Освободили столик для других счастливчиков.
На пляж можно выползти только глубокой ночью
Другая проблема — мы с сыном белокожие и совершенно не умеем загорать. То есть или сразу превращаемся в вареных раков или понуро бродим, покрытые толстым слоем солнцезащитного крема. Когда мы впервые вышли с чадом на пляж, народ, кажется, принял нас за вампиров на каникулах. И с некоторым опасением ждал, когда мы возгоримся. Южное летнее солнце нам показано в весьма ограниченных дозах. Бродить же по курорту, завернувшись в многослойные одежды и с зонтиком наперевес, развлечение сомнительное.
А еще у меня, похоже, иногда бывает аллергия на солнце. Как-то по молодости отдыхала на югах. Жарилась я на пляже и решила искупаться. Томно встаю и тут вижу, что дядька с соседнего шезлонга странно на меня пялится. Руками провела — купальник на месте. Смотрю на мужика с немым вопросом. Он набрал побольше воздуха и выдал: «Женщина, а вы вообще не видите, что вся в пятнах? Как леопард какой-то, ей-богу». И правда: вместо ровного шоколадного оттенка я получила странный окрас из припухших красных пятен. Пришлось к врачу тащиться.
Давно катаемся осенью и безмерно довольны
Так что в отпуск мы теперь предпочитаем выбираться в конце сентября или в октябре. Народу уже мало, цены вменяемые, купаться еще можно. Для ребенка это вообще двойной праздник — можно заодно и школу прогулять.
Летом мы просто отправляемся на выходные за город, ну и иногда пару отгулов берем, чтобы мини-отпуск устроить. Сын же просто проводит несколько недель на даче: то с одной бабушкой, то с другой.
Здорово, что кто-то умеет организовать свой отпуск именно летом и получать от него искреннее удовольствие. Да и отдохнуть в другое время года некоторые люди просто не могут. Для нас же пара недель на курорте в высокий сезон — это испытание. Так что спасибо, конечно, но я лучше поработаю или дома посижу.
Бонус: несколько историй от людей, которые тоже не особо любят лето
- Очень плохо переношу жару, терпеть не могу солнце и ненавижу по той же причине лето. Каждый отдых у моря за день до отлета заканчивался тяжким ОРВИ или какой-то аллергией непонятно на что.
В этот раз нам с мужем отказались переносить отпуск на осень, так что мы полетели на море в августе. Итог: первая половина отпуска прошла хорошо, вторая — я лежу в номере, под солнце больше ни ногой, у меня из ниоткуда аллергический дерматит на груди и плечах, сделали укол, чтобы избежать распространения. Муж переживает, а для меня это стандартная проблема, когда организм хоть чем-то накажет меня за жару.
Вернусь домой, все пройдет за день. Потому что так всю жизнь. Но больше я на юг летом никогда в жизни, это была последняя капля! Лучше на даче у родителей зависну одна, если отпуск опять выдадут летом. © Подслушано / Ideer
- Муж, дочь и сын терпеть не могут жару: сразу краснеют как раки и растекаются лужицей по кровати. Я прекрасно переношу жару (зато на холод аллергия), но понимаю, что проще сидеть дома, чем уговорить всех рвануть на море и неделю смотреть на медленное угасание семейства. © Мастер Юлия / ADME
- Ненавижу лето, всем сердцем ненавижу! Это же бесконечные укусы, жуки, пауки, а если увязалась оса, то бегаешь от нее как ошпаренный или машешь руками как больной. Ад, от которого хочется с себя кожу снять, а спать вообще невыносимо — жарко! Солнце светит прямо тебе в лицо, спину и голову печет, начинается головная боль. Все так беспокоятся, что лето быстро закончится, но я уже сейчас жду, когда оно будет позади. © Подслушано / Ideer
- Впервые выбралась на море в 28 лет, в Таиланд. Все выбирала по отзывам и советам опытных друзей, денег не жалела — хотела выжать максимум наслаждения из своего первого курортного отпуска. А там ужасная жара, влажность, духота. Море классное, но три раза искупаться хватило за глаза. Четыре дня через «не хочу» ходила на пляж, гуляла по окрестностям, остальное время до возвращения домой провела в отеле, наслаждаясь кондиционером, потрясающим видом из окна и бесконечным валянием в постели. Вот всегда же знала, что пляжный отдых — не мое, но нет надо было мне съездить на это море, которое все так обожают. Безумно жалко потраченных денег и отпуска. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Зачем же так над собой издеваться, если не любишь лето и жару?
«Ах, лето красное, любил бы я тебя,
Когда б не пыль да грязь, не комары да мухи!…»
А С Пушкин
Летом отпуск нужен детным, особенно тем, у кого бабушек-дедушек нет. Особенно если дети маленькие, одних дома не оставить. Особенно если лагерь по карману бьёт.