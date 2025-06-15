20 случайных фото, которые хоть в галерею вместо картин вешай

Народное творчество
2 часа назад

Чтобы полюбоваться произведениями искусства, не всегда нужно идти в картинную галерею. Иногда у обычных фотографов-любителей получаются настоящие шедевры, похожие на полотна эпохи Возрождения. Парадокс в том, что они не прикладывали особых усилий, чтобы создать этот снимок, а просто умудрились поймать нужный момент.

«Муж спит в нашем номере в отеле»

  • Не засмущаетесь из-за восторженных комментариев в адрес такого красивого мужа? © sidhescreams / Reddit

«Мы с подружками торопимся на мою свадьбу»

«Подружки чинят мне свадебное платье. Оно порвалось в самый ответственный момент»

«Жена пытается высморкаться»

«Мой кот бездельничает»

У любого кошатника найдется под сотню фотографий с его питомцем в разнообразных позах. И сложно сказать какие из них лучше — те, на которых его хвостейшество в вальяжной позе или же те, на которых невозможно смотреть без смеха.

«Щелкнул на свадьбе»

«Моя дочка за завтраком в 7 утра»

«Предвестник тени»

«Моя девушка иногда вот так засыпает — сидя и закутавшись в простыню»

  • Я смотрю-смотрю и все равно не понимаю, что тут происходит. Но выглядит действительно как на картинах эпохи Возрождения. © LowSelfEsteemButFine / Reddit

«Не хватает только мыльной пены, расположенной в нужном месте»

«Свадебный фотограф заставил меня почувствовать себя как на картине эпохи Возрождения»

Хорошие свадебные фотографы ценятся на вес золота. Они умеют делать не только идеальные кадры, как на картинке в глянцевом журнале, но и не упустить особенные моменты — смешные и сентиментальные, которые гораздо ценнее прилизанных фото.

«Битва при полке»

«Сходил на выходных поужинать»

«Я и моя новоиспеченная супруга»

Куры на солнце

  • Мне сложно поверить, что перья белой курицы — это не мазки кисти. © OutrageousLead / Reddit

«Мама делает мне химическую завивку»

«Мои друзья в день свадьбы. Фото на мобильный, щелкнули сквозь стеклянные двери»

«Мои спящие мальчики»

«Мой бульдог греется в лучах света в своем любимом свитере»

«Моя жена в саду»

Фото на превью Visual_Passion8382 / Reddit

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