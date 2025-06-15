20 случайных фото, которые хоть в галерею вместо картин вешай
Чтобы полюбоваться произведениями искусства, не всегда нужно идти в картинную галерею. Иногда у обычных фотографов-любителей получаются настоящие шедевры, похожие на полотна эпохи Возрождения. Парадокс в том, что они не прикладывали особых усилий, чтобы создать этот снимок, а просто умудрились поймать нужный момент.
«Муж спит в нашем номере в отеле»
- Не засмущаетесь из-за восторженных комментариев в адрес такого красивого мужа? © sidhescreams / Reddit
«Мы с подружками торопимся на мою свадьбу»
«Подружки чинят мне свадебное платье. Оно порвалось в самый ответственный момент»
- Вы как Золушка и две феи-крестные. © CeriLuned / Reddit
«Жена пытается высморкаться»
- Мадонна с насморком. © seafoamangel / Reddit
«Мой кот бездельничает»
У любого кошатника найдется под сотню фотографий с его питомцем в разнообразных позах. И сложно сказать какие из них лучше — те, на которых его хвостейшество в вальяжной позе или же те, на которых невозможно смотреть без смеха.
«Щелкнул на свадьбе»
«Моя дочка за завтраком в 7 утра»
«Предвестник тени»
«Моя девушка иногда вот так засыпает — сидя и закутавшись в простыню»
- Я смотрю-смотрю и все равно не понимаю, что тут происходит. Но выглядит действительно как на картинах эпохи Возрождения. © LowSelfEsteemButFine / Reddit
«Не хватает только мыльной пены, расположенной в нужном месте»
«Свадебный фотограф заставил меня почувствовать себя как на картине эпохи Возрождения»
Хорошие свадебные фотографы ценятся на вес золота. Они умеют делать не только идеальные кадры, как на картинке в глянцевом журнале, но и не упустить особенные моменты — смешные и сентиментальные, которые гораздо ценнее прилизанных фото.
«Битва при полке»
«Сходил на выходных поужинать»
«Я и моя новоиспеченная супруга»
Куры на солнце
- Мне сложно поверить, что перья белой курицы — это не мазки кисти. © OutrageousLead / Reddit
«Мама делает мне химическую завивку»
«Мои друзья в день свадьбы. Фото на мобильный, щелкнули сквозь стеклянные двери»
«Мои спящие мальчики»
«Мой бульдог греется в лучах света в своем любимом свитере»
«Моя жена в саду»
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