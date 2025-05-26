КАК их можно не узнать? Настолько самобытные, выделяющиеся актеры!
И кстати, я помню из детства эту сцену из Жил-был настройщик))) Санаеву там переодели в японку. ( настройщик, естественно, Ролан Быков)
10+ обаятельных злодеев из сказок нашего детства, которых вы могли не узнать в других фильмах
В детстве мы лишь сжимали кулачки перед экраном и желали, чтобы вредного Карабаса-Барабаса или Весельчака У поскорее постигло заслуженное наказание. А когда стали взрослыми, то обнаружили, что этих злодеев сыграли настоящие кинозвезды XX века, в актерской копилке которых было немало других известных фильмов.
Елена Санаева
В 1976 году на экраны вышел фильм «Приключения Буратино», где актриса сыграла коварную лису Алису. Елене Санаевой в то время исполнилось 34 года. Три года спустя она появилась перед зрителями совершенно в другом образе, исполнив роль возлюбленной главного героя в киноленте «Жил-был настройщик».
Владимир Этуш
КАК их можно не узнать? Настолько самобытные, выделяющиеся актеры!
В детстве мы запомнили этого актера в образе Карабаса-Барабаса из «Приключений Буратино», а во взрослом возрасте оценили его игру во многих других фильмах, включая знаменитую комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Ролан Быков
В актерской копилке Ролана Быкова собралось множество разноплановых ролей — от кота Базилио в «Приключениях Буратино» до бравого Лукьяна Чебакова в комедии «Женитьба Бальзаминова».
Андрей Файт
Андрей Файт — это и главнейший министр Нушрок из «Королевства кривых зеркал», и магрибский колдун из «Волшебной лампы Аладдина». На счету у актера, который начал сниматься в кино в 20-е годы прошлого века, несколько десятков сыгранных персонажей. А самые внимательные зрители могли заметить его сразу в двух эпизодических ролях в фильме «Бриллиантовая рука», где Андрей Файт сыграл продавца лотерейных билетов и одного из посетителей ресторана «Плакучая ива».
Анатолий Кубацкий
Благодаря своей колоритной внешности актер часто исполнял роли сказочных персонажей. К примеру, в «Марье-искуснице» он сыграл подводного царя Водокрута XIII. Но доводилось ему сниматься и в экранизациях классических произведений: в фильме «Анна Каренина» 1967-го года Анатолий Кубацкий появился в небольшой роли Матвея — камердинера Стивы Облонского.
Тамара Носова
В сказке «Новые похождения Кота в сапогах», которая вышла на экраны в 1958-м году, актриса сыграла роль коварной статс-дамы Двуличе, обожавшей плести придворные интриги. А в 1984-м любители классики смогли оценить игру Тамары Носовой в «Мертвых душах», где она мастерски создала образ помещицы Коробочки.
Лидия Вертинская
Михаил Кононов
Интересно, в 1984-м году, когда на экраны вышел фильм «Гостья из будущего», все ли зрители узнали в космическом пирате Крысе скромного учителя из «Большой перемены»? Михаил Кононов исполнил роль молодого историка Нестора Петровича еще в 1973-м году и завоевал сердца женской аудитории своей мягкостью и обаянием.
Вячеслав Невинный
В 1984-м году актер исполнил роль космического пирата Весельчака У в многосерийном фантастическом фильме «Гостья из будущего». А десять лет спустя, в 1994-м году, была завершена работа над сказкой «Волшебник Изумрудного города», в которой маленькие зрители и их родители увидели Вячеслава Невинного в образе добряка Страшилы.
Фаина Раневская
В 1947-м году знаменитая комедийная актриса сыграла злую мачеху в сказке «Золушка». Среди других ее работ был и телеспектакль «Дальше — тишина...», который зрители увидели в 1978-м году. Фаина Раневская в дуэте с Ростиславом Пляттом исполнили роли престарелых супругов, оказавшихся в тягость выросшим детям.
Вера Алтайская
Аркадий Цинман
Актер снимался в экранизациях классических произведений, играл продавца, заправщика на бензоколонке и даже директора зоопарка. Но, пожалуй, лучше всего многим из нас запомнилась его роль министра-злодея Абажа в «Королевстве кривых зеркал». А без сложного грима Аркадия Цинмана можно было увидеть еще в одной сказке «Огонь, вода и... медные трубы», где он сыграл первого мудреца.
Георгий Вицин
В покрытом пылью и паутиной злом волшебнике Андрее Андреевиче из «Сказки о потерянном времени» сложно было узнать одного из участников знаменитого трио «Трус, Балбес и Бывалый» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Георгий Вицин органично вписался в обе роли — и сказочного злодея, и мелкого правонарушителя Труса.
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Комментарии
Хорошие сказки. Очень любила смотреть Королевство кривых зеркал, Сказку о потерянное времени, другие. Самая любимая передача в детстве - В гостях у сказки.