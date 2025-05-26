10+ обаятельных злодеев из сказок нашего детства, которых вы могли не узнать в других фильмах

Актер снимался в экранизациях классических произведений, играл продавца, заправщика на бензоколонке и даже директора зоопарка. Но, пожалуй, лучше всего многим из нас запомнилась его роль министра-злодея Абажа в «Королевстве кривых зеркал». А без сложного грима Аркадия Цинмана можно было увидеть еще в одной сказке «Огонь, вода и... медные трубы», где он сыграл первого мудреца.