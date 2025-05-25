Ну, я бы сказала,- дай-ка сюда, посмотрю, оценю. И хвать колечко в карман или в сумку. И продолжила бы - фигня кольцо, бижутерия, твоей новой не понравится! Конечно, он полез бы наверное отнимать. Тогда бросила бы нна пол и сказала, - да забери ты эту дрянь и больше ко мне не подходи!
Как вам такой финал?
15 пассажиров, которым поездка в общественном транспорте подкинула ярких впечатлений
Многие из нас на своем опыте убедились, что в маршрутках, междугородных автобусах или в метро порой попадаются весьма оригинальные попутчики. Впрочем, кое-кто из нас тоже способен повеселить других пассажиров — например, начать с выражением рассказывать стихи. А уж если попадется водитель-приколист — так хоть стой, хоть падай.
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- Еду в автобусе, и тут он — бывший. Заметил меня, улыбается. Я пытаюсь не смотреть в его сторону, но он все равно садится рядом. Начинает копаться в кармане и достает кольцо. Я в шоке, а он без тени смущения сообщает: «Это кольцо для моей новой девушки. Мы с ней уже год вместе. Как тебе?» Я злюсь и отвечаю: «Знаешь, ты мне всегда больше нравился с закрытым ртом».
Ну, я бы сказала,- дай-ка сюда, посмотрю, оценю. И хвать колечко в карман или в сумку. И продолжила бы - фигня кольцо, бижутерия, твоей новой не понравится! Конечно, он полез бы наверное отнимать. Тогда бросила бы нна пол и сказала, - да забери ты эту дрянь и больше ко мне не подходи!
- Однажды я опаздывала на работу. Дождалась маршрутку, едем. И вдруг водитель останавливается и выходит в ларек за шаурмой. Маршрутка с открытой дверью и пассажирами просто стоит на остановке. Минут 10 так сидели, ждали, пока он закажет себе шаурму, заберет ее и там же ее съест. На работу я опоздала. Когда объясняла, из-за чего это произошло, глаза у всех были по две тарелки. © LinaCorvus / Pikabu
- Однажды я наблюдал, как мужчина в автобусе делал сэндвич. И не простой. Он достал половину французской булки и разрезал ее вдоль. Затем он вытащил из сумки упаковку масла и намазал его на хлеб. Потом достал банку майонеза и сделал еще один слой. После этого из сумки появился контейнер с нарезанными помидорами, огурцами и салатом. Овощи легли слоями на хлеб. Следом на свет появилась банка, полная мясных деликатесов, которые тоже пошли в дело. Под конец мужчина украсил сэндвич несколькими оливками из банки, воткнул в него несколько зубочисток и принялся есть. Его баул реально был похож на волшебную сумку Мэри Поппинс, где чего-только не хранится. © A_Redheads_Ramblings / Reddit
- Ехала как-то в метро. По вагону прошелся парень-музыкант. Пел и играл на гитаре. Со мной заговорила женщина, сидящая рядом, мол, красиво же поет, почему же в метро, а не на сцене? Говорю: «Да. Я, как музыкант, знаю как тяжело найти работу для нас». И вот мы разговорились. И вдруг женщина спросила, не пойду ли я на свидание с ее сыном. Что? Попросила мой номер, сказала, что было бы очень хорошо найти ее сыну такую девушку. Новый опыт, у меня раньше такого еще не было. © Не все поймут / VK
У мужика, делавшего сэндвич в автобусе - ничего не улетело, и он не забрызгал рядом сидящих?
- Одна тетка, как дракон, не давала никому пройти на последнее свободное место в маршрутке. Водитель завел мотор, а она: «Стойте, Леночка уже бежит из конторы!» Мы ее еще пять минут ждали. Но как только тронулись, водитель на весь салон наехал на эту тетку, мол, это не такси и не ее личный транспорт, и что в следующий раз он никого ждать не будет. А я наблюдала за этой сценой и думала, сколько же мне еще предстоит узнать о мире. © Ellaneris / Pikabu
- Живу в мегаполисе, не все районы города знаю. Когда еду в очередное «новое» место, обязательно включаю приложение с онлайн-картами, чтобы не потеряться на местности. Однажды забыла выключить звук, голос из телефона говорит: «Через 300 метров поверните налево». На что водитель маршрутки ответил: «Э-э-э, нет, там пробка, поедем дворами». Ничего не поделать, водители лучше знают. © Палата № 6 / VK
- Однажды я видел голубя, который стоял на железнодорожной платформе и будто бы ждал поезд. Состав подъехал и голубь сел в вагон, спокойно прошел по центральному проходу к следующей двери, а затем вышел на следующей остановке. © mmmmmpopplers / Reddit
Городская живностью эволюционирует. У человечества ещё ряд проблем наметился
- Наблюдала в электричке: девушка случайно села в обычный состав вместо экспресса, и он уже успел поехать, казалось бы, ситуацию не спасти. Но! На ее причитания сразу собрался консилиум из тетушек, двое мужчин на своих смартфонах быстренько сравнили предложенные дамами варианты решения и общими усилиями нашли тот, благодаря которому девушка железно не опоздает на самолет. Выходя из электрички, девушка сказала всем спасибо. А я сижу и улыбаюсь. Какие люди бывают замечательные! © Не все поймут / VK
- Однажды автобус отъехал от остановки, а за ним побежал только что вышедший из него парень. Бежит по тротуару, руками машет, сигналы подает водителю. Хорошо, что следующая остановка была не так далеко, добрый молодец догнал, вбежал в салон и бросился искать что-то. Автобус, конечно, отправился в путь. Оказалось, что юноша думал, будто рюкзак оставил. Рюкзак же благополучно все это время висел за спиной. Видимо, не особо тяжелый, раз впопыхах и панике его не почувствовал владелец, преследуя транспорт. © Скорпионистый скорпион / Dzen
- Мне было около 4 лет. Ехали в автобусе с мамой, мне стало скучно, я влезла на сиденье и начала читать стихи — все, которые помнила, еще и с выражением. Автобус в пробке, народу битком, все мокрые, взмыленные. Читала долго, но все же закончила и села на место. Врезался в память огромный яркий апельсин, бухнувшийся мне на колени — мой первый гонорар, и аплодисменты сквозь общий смех © Михаль Морозова / Dzen
Прекрасный гонорар за чтение стихов. Я тоже готова читать стихи в автобусе за апельсины. 😀
- У меня был очень плохой день, и я решил уйти с работы пораньше. По пути домой в метро я полностью погрузился в свои переживания. Но тут в вагон зашел мужчина с микрофоном и каким-то черным ящиком. Он начал петь, танцевать и протягивать микрофон случайным пассажирам, чтобы они подпевали. И вдруг он нажал кнопку на своем ящике, а это, оказывается, была машина для мыльных пузырей. Раз! — и пузыри повсюду. © littleawkwardturtle / Reddit
- Уже два месяца с моим мужем, водителем маршрутки, ездит одна женщина. Она садится всегда на переднее сиденье, платит приличную сумму и просто катается целый день. Если в маршрутке есть дети, она выходит и раздает им конфетки, да и взрослым настроение поднимает. Не понимаю, зачем она это делает. © Лиза Прекрасная / ADME
- Ехали междугородным рейсом ночью. В автобусе жарища — не продохнуть, на улице — ветрище, снег-метель, окна особо не откроешь. Попытались воздействовать на водителей — отвечают, что у них печка работает либо так, либо никак. Естественно, все стянули с себя что могли. Остановка на 30 минут, из автобуса в метель вываливается толпа народа — кто в футболке, кто куртки накинул, но под ними тоже что-то легкое. Подмерзли, зашли в магазин, там продавцы в теплых жилетах, видимо, у них не жарко. Пялятся на нас, один мужик из наших выдает: «Полярники мы, а у вас прямо курорт. Водичка в холодильнике есть?» © Светлана С. / Dzen
Раньше ездила с учебы/работы в метро и молилась, лишь бы никаких музыкантов,певцов ,актёров с мульными пузырями или продажников в вагон не занесло. Это как н а пляже лежать и постоянно слушать :кукурузаааа горячаааая🤣
- Рядом со мной в автобусе сел мальчик лет 8-9 с рюкзаком. Несколько остановок в салоне было достаточно свободно, но потом набился народ и все сидячие места заняли. На следующей заходит мадам с пацаном лет 11-12, подходит прямиком к моему юному соседу, толкая перед собой сына, и заявляет: «Мальчик, уступи место ребенку!» © Voyager / Dzen
- Дело было в 2018 году. Я на работе, когда снимала трубку, должна была говорить: «Отдел кадров». Как-то еду я домой, уже подъезжаем к моей остановке. Я встаю и на всю маршрутку кричу «Отдел кадров!» © Emel.yana / Pikabu
Продолжим читать жизненные истории обо всем на свете? Вот, например, подборка про невесток, которые своим свекровям в лицо улыбаются, а сами творят, что хотят.
Комментарии
Транспортных историй - море. Каждая поездка может оказаться приключением весёлым или грустным.
Однажды ехала в переполненом автобусе. Напротив меня сидели две девушки. Девица у окна - толстуха, начала краситься никого не смущаясь. От тональника нна лицо до глаз и бровей. В конце она достала дезодорант и стала брызгать подмышки. При этом она уронила колпачок и он ускакал в проход между сидениями кому-то под ноги. Так эта мадама сказала соседке-девочке, чтобы та подняла и отдала ей. И та полезла вниз и нашла её колпачок. Я была в шоке. Что там дальше было не знаю, потому что вышла нна своей остановке.