15 пассажиров, которым поездка в общественном транспорте подкинула ярких впечатлений

Транспортных историй - море. Каждая поездка может оказаться приключением весёлым или грустным.

Однажды ехала в переполненом автобусе. Напротив меня сидели две девушки. Девица у окна - толстуха, начала краситься никого не смущаясь. От тональника нна лицо до глаз и бровей. В конце она достала дезодорант и стала брызгать подмышки. При этом она уронила колпачок и он ускакал в проход между сидениями кому-то под ноги. Так эта мадама сказала соседке-девочке, чтобы та подняла и отдала ей. И та полезла вниз и нашла её колпачок. Я была в шоке. Что там дальше было не знаю, потому что вышла нна своей остановке.