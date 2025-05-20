14 невесток, которые в лицо улыбаются, а сами творят, что хотят
Не всегда бывает просто смириться с тем, что любимый мальчик вырос и теперь уделяет внимание не только матери. А уж к порядкам, которые начинает наводить избранница сына, и вовсе нелегко привыкнуть. Героини этой статьи честно признались, как сложно им выстраивать отношения со своими невестками. Причем, одни успешно справляются, а у других уже опускаются руки.
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- Моя невестка в день выписки из роддома постирала. Я взялась помочь развесить. О ужас! Крохотное светлое бельишко малышки стиралось с невесткиными ночнушками и носками мужа, которые он без нее поднакопил. Я взяла и тихонько сказала, что всегда стирала детское отдельно. Она не поняла, почему. Больше не вникаю, сын не велел. Но аж передергивает, когда вижу, как светлые водолазки стираются с джинсами, мол, они уже не линяют. И не видит, что новые вещи сразу выглядят ношеными. Внучке уже 5 лет, одежда как с чужого плеча, хотя все гладится и ровно в шкафу сложено. Наверное, в ее семье так было заведено. © Любовь Глухова / Dzen
- Невестка не принимает мою помощь с внучкой. Сперва 1,5 месяца после родов на порог не пускала, ссылаясь, что пока нельзя. А теперь пускает только на пару часов, не чаще двух раз в неделю. С коляской без нее гулять не дает.
Я собиралась с работы увольняться, чтобы с внучкой сидеть, а она нарычала, что меня об этом не просили, и ребенку нужна мама. Пыталась помогать с уборкой, еду готовить — все на корню обрубает. Всякий раз приношу что-то (консервацию, борщик домашний или котлетки) — психует, отказывается, демонстративно не ест. Хотя видно, что едва на ногах стоит, зашивается.
Когда внучка ходить начала, ничего не изменилось. Невестка месяц как вернулась к работе, думала, наконец-то мое время пришло! А она наняла няню. Неужели кто угодно лучше родной бабушки? Злит эта неблагодарность. Едва сдерживаюсь. Зато живут в квартире, которую мы купили. © Подслушано / Ideer
- Я лично вообще не хочу пересекаться со своей невесткой. Она показала себя с не особо хорошей стороны. Что ж, это выбор сына. Я ему высказала свое мнение, но лезть в их семью ни в коем случае не буду — потом сама же виноватой останусь.
У нас на праздники принято обмениваться маленькими подарочками, можно и большими. Это уважение и внимание к друг другу. Но наша невестка так не считает. Принимать она любит, но в ответ дарить — не очень, мол, нет денег.
Последней каплей для меня стало ее требование собирать продуктовую сумку для сына. Я не против помощи своему сыну, но не на полном же пансионе его держать. Я спросила: «А твои мама и папа помогают вашей молодой семье?» Она сказала, что им и так денег не хватает, с чего они будут помогать. Поэтому общение с невестушкой я свела к минимуму. Как сын выстраивает отношения с ней, не могу понять. © Елена Макейкина / Dzen
- У тети и дяди есть сын. Ему около 25 лет. Уже успел жениться, у пары есть маленький сын. Живут они вместе со свекрами — в их доме и почти полностью за их счет, невестка не работает. Недавно узнала, что невестка готовит только на себя, мужа и сына. Дядя с тетей приезжают с работы, а на ужин нет ничего. Невестка ест свои приготовленные мидии, а дяде и тете приходится жарить яичницу, потому что в холодильнике пусто. Контраст за одним столом. В моей голове не укладывается, как можно готовить только на себя, живя в их доме. © Подслушано / Ideer
"Зато живут в квартире, которую мы купили" - вижу здесь скрытый шантаж. Тамара Игиловна, перелогиньтесь.
- Я пока еще официально не свекровь, но у моего взрослого пасынка есть подруга, она же мать его двоих детей. Я на 19 лет моложе мужа и на 12 лет старше его сына. Так вот, эта девушка на полном серьезе ревнует меня к моему пасынку. Я никогда не давала ей повода, и вообще думаю о нем только как о сыне. Ощущение, что она она просто ненавидит меня. Однажды я зашла к ним в гости, она была приветлива, но мой пасынок получил нагоняй, когда вернулся с работы. Грустно. Она не хочет, чтобы мы были в их жизни. © jaylynn110117 / Reddit
- У меня сын привел девушку, год прожили вместе, хотели жениться, а девица та слишком прямолинейная. Однажды она мне заявила: «Я не люблю вашего сына, но если я выйду за него замуж, а потом разведусь, эта квартира будет моя?» Я ей сказала, что нет. Ну она и уехала домой. © Ирина П. / Dzen
- Сын привел девушку знакомиться с родителями. Мать пожарила маленькую сковородку мяса и большую картошки на гарнир, ушла переодеваться а отец выскочил в магазин. Пока молодые сидели за столом, девушка: «Ой, мяско вкусное, положу немного», потом еще и еще — схомячила почти всю сковородку.
Мать пришла: «А где мясо?»
Сын: «Эм... мы съели случайно».
Позже за ужином мать спрашивает девушку: «Картошечки положить?»
Та: «Нет, спасибо, я что-то наелась». © M.skier / Pikabu
- Приехала к сыну с невестушкой в гости, чтобы внука чуток понянчить. На второй неделе сын меня усадил и выдал: «Мам, прости, но ты слишком много ешь». У меня аж слезы навернулись. Я разве виновата, что его Кристиночка их кормит будто птичек? На всю семью один салат и по две куриные ножки на каждого готовит. Мне вот не хватает! А воспитание не позволяет в чужой кухне к плите становиться.
- Меня раздражает жена сына и вся ее семейка. Они живут куда богаче нас и строят из себя добряков: отец невестки помогал детям делать ремонт в новой квартире, мать вечно нянчится с внуком. И сама невестка такая же зажравшаяся: ходит на маникюры, покупает себе постоянно одежду, еду берет дорогую, дешевой брезгует, при этом не работает. Добило меня то, что сватье они на день рождения подарили кофемашину, якобы она такую хотела. А родной матери при этом копейки подарили. © Подслушано / Ideer
- Сын с женой после свадьбы год жили у меня в квартире. Невестка постоянно жаловалась, что я очень шумно убираюсь и беспокою ее, когда вызываю монтера или сантехника. Потом вообще потребовала у сына забрать у меня ключи от моей квартиры, потому что ее пугает, когда я открываю дверь снаружи, вернувшись после работы или из магазина.
Я не вступала в конфликты, выполняла привычные функции и полагала, что в семейные отношения не следует вмешиваться. Тем более, что ожидался их скорый переезд в свое жилье. Но приехав из отпуска, я обнаружила невестку, сидящую на чемодане. Оказалось, что сын, вернувшись внезапно с работы, застукал ее с другим мужиком и дал ей 24 часа на выезд с последующим разводом. Мои подруги крутили пальцем у виска на то, что я пыталась их помирить и сохранить семью. © Sky Ya / Dzen
Зажравшаяся потому что "ходит н.а маникюры"??? А если ещё и педикюр сделает, то это, наверно, с жиру бесится?) Родители невестки и с ремонтом помогали, и с внуками сидят, от мадам ни слова про свою помощь, зато подарки подсчитаны до копейки.
- У знакомых невестка развела мужа на кредит на свадьбу и для бизнеса, который она замутила со своей матерью. Через 3 месяца супруги разбежались. Внутрянку отношений конечно не знаю, но выглядит все как продуманный план. © Belchiorius / Pikabu
- Приезжала за внуком невестка. Сидели за столом, разговаривали. У них с сыном сейчас размолвка вышла. Причину мне не говорят, хоть я и беспокоюсь.
Зашел разговор, что надо быть в семье, на что она мне говорит, что с ней-то все в порядке, а муж часто бывает не дома. С намеком, что он ездит ко мне дом облагораживать. Я говорю: «А кто еще все это сделает? Внучок подрастет — помогать будет». И тут она поднесла мне прямо к носу фигу и сказала: «Семью нашу развалила со своим домом, сына своего тебе не отдам!» И смотрит, прямо прожигает взглядом. Мне теперь боязно. © Подслушано / Ideer
Удивляюсь я такой свекрови - терпеть в своём доме, бояться наглой и хамоватой невестки. Надо прямо сказать: "В моем доме так себя не ведут! Фиги показывай там, где тебя этому научили. Встала и пошла отсюда, научись себя вести, а потом и приходи".
- Невестка настойчиво зазывает в гости, а стоит нам прийти, со словами: «Ой, да чайник только недавно закипел», — хлебосольно заливает пакетики едва горячей водой. Раз попила эту ерунду, второй. На третий раз сама молча клацнула кнопкой электрочайника. Так невестка чуть ли не в слезы! Оказалось, у нее на чайнике написано «до семи тысяч включений», и она серьезно эти включения считает. Очевидно думает, что сломается ровно на семитысячном. © Подслушано / Ideer
- История эта произошла с подругой жены. Она по делам была недалеко от квартиры сына. С делами справилась, купила вкусняшки и пошла проведать сына и внуков. Невестка после декретов на работу не пошла. Зашла их гостья на кухню: плита грязная, столешница грязная, пол грязный. Захотелось ей порядок навести, мол, сынок и внуки в грязи живут, взяла губку и стала столешницу протирать. Неожиданно вспомнила, что у нее тоже беспорядок на кухне, да еще обои в комнате отклеились. Положила губку на место. Решила, что сын и невестка в своей квартире как-нибудь сами приберут, и пошла пить чай с вкусняшками, которые принесла внукам. © PolAnd1234 / Pikabu
Бонус: взгляд с другой стороны
- На свадьбе дочери ее новоиспеченная свекровь начала чудить. Она решила всем показать, как будет строить невестку. Шпыняла ее постоянно, гостям даже было неудобно. Я уже хотел ее урезонить, но жена попросила не раздувать скандал на торжестве. Потом свекровь перехватила микрофон у ведущего и заявила, что сейчас невестка должна поклониться ей в ноги.
Смотрю — дочка сидит красная, муж ее тоже в осадок выпал. Встаю, говорю: «Все, дочка, едем домой, не затем я тебя растил, чтобы ты там кому-то в ноги кланялась». Свекровь начала пытаться шутить, я дочку под руку взял и иду к выходу. Смотрю — ее муж вскочил, взял ее за вторую руку и тоже на выход. Гости тоже начали вставать, свекровь что-то вопила, я не слушал. Приехали домой, отметили торжество пиццей и разошлись. Прошло уже полгода, дочь счастлива в браке, зять с матерью только по телефону общается, та себя виновной не считает и наоборот ждет извинений от меня. Что это было вообще — до сих пор не понимаю. © Подслушано / Ideer
Недопонимания могут возникнуть не только у невестки со свекровью. Вот 15+ настоящих приключений, которые произошли в съемных квартирах.
Комментарии
Не статья, а жесть - с такими новоиспечёнными родственниками и врагов не надо.
Не во всех историях чудят невестки, свекрови тоже те ещё "подарочки" даже с их стороны рассказа
Из всех историй меня убил мужик, который свою мать за еду укоряет. У меня даже нет цензурных слов, чтобы сказать кто он
неблагодарная невестка с работы уволиться не дала, гулять по расписанию даёт и готовит и убирает сама, так ещё и ребёнка воспитывает сама. кошмар и няню наняла. гадина просто слов нет. 😁