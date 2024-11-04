ну 23 года верности - это неплохой результат для мужчины. некоторые через 2 недели улетают
19 женщин, которые не стали делать из развода драму, а нашли в нем свои плюсы
Истории
16 часов назад
Обычно в разводе мало приятного — все же это большой стресс даже для тех супругов, которые давно мечтали пожить отдельно. И все же зачастую интересно: что становится последней каплей в отношениях и как меняется жизнь после того, как семья распалась. Несколько женщин рассказали о своих историях развода, и мы поняли, что все не так уж и страшно.
- С мужем развелись из-за торта. А было так: я сидела в декрете. Он начал ограничивать меня в расходах, денег давал все меньше и меньше. Но на 2-летие ребенка я решила на свои декретные заказать у кондитера дорогой красивый торт. И вот сидим мы втроем за столом, и муж прицепился: «Почем тортик?» Ну, я и сказала. А он взбесился и швырнул прямо при ребенке этот торт в стену. Как же было обидно! Ребенок, конечно же, заплакал — он уже все прекрасно понимает. А я просто молча утром, когда муж ушел на работу, подала на развод! На днях переезжаем. Считаю, что это лучшее мое решение за последнее время. © Как мы расстались... / VK
- После 23 лет не самого плохого брака муж заявил: «Знаешь, я скоро стану отцом!» Оказалось, от него беременна молоденькая сотрудница. Ну, что делать, развелись. Мне морально было очень тяжело — такое предательство! Но меня поддержали наши дети, друзья. Выкарабкалась. А через полгода бывший муж пришел мириться. Оказывается, жизнь с младенцем, когда тебе полтинник, не сахар. Оказывается, малыш много плачет и не дает спать. Оказывается, у молодой мамы почти все время занято ребенком, а великовозрастному папаше не хватает внимания. Выслушала я его и спокойно закрыла дверь. Потому что за эти полгода я поняла, как же мне спокойно и хорошо одной, нашла новое хобби (я теперь делаю украшения из полимерной глины), записалась в бассейн. Не хочу ничего менять.
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- Муж мне изменил, не помогал в быту и с ребенком, мы развелись. Я очень тяжело переживала развод. Чтобы отвлечься, зарегистрировалась на сайте знакомств, познакомилась с хорошим мужчиной, начали встречаться. Бывший муж относился ко мне с пренебрежением. Но как только узнал, что у меня кто-то есть, сразу изменился: вдруг начал просить прощения, часто приходить якобы к сыну, дарить подарки, стал говорить, что понял, как ему нужна семья, как ему нужна я, как он хочет все вернуть и что я об этом не пожалею никогда. В общем, моей большой ошибкой было расстаться с хорошим человеком и опять сойтись с бывшим. Прожили мы 2 года, а потом опять то же самое: семья не нужна, живет с нами, но в своём мире, отдых отдельно, он вечно в телефоне, поговорить уже не о чем, ребенком не интересуется, после ссоры ушел к друзьям отдыхать. А я сижу и думаю: «Зачем я его тогда простила? Очень жалею!» © Как мы расстались... / VK
- Я с 6 лет занимаюсь бальными танцами. Началась взрослая жизнь, и на хобби не осталось времени. Я рано выскочила замуж: в 19 лет. Мы прожили вместе счастливые два года, потом начались недоразумения, ссоры, взаимные обвинения. Когда мы развелись, я переехала и начала жить одна. Тогда мне снова захотелось танцевать, времени появилось больше, и надо было как-то поддерживать свое ментальное состояние. Сначала я пыталась что-то вспомнить, вытанцовывая дома. Немного восстановив в памяти знакомые движения, записалась на танцы. Честно говоря, я жалею, что столько не занималась, потому что это такой кайф! © Палата № 6 / VK
- Двадцать лет назад я ушла от мужа и долго рыдала в подушку, думая, что наша дочь мне этого не простит. Но последние лет 10 она приходит от него иногда с цветами и говорит: «Мамочка, какая ты молодец, что развелась с ним! Я рада, что ты тогда приняла правильное решение». © Подслушано / Ideer
- Бывший муж рассказывал, как жили его родители. Отец городской, мать из деревни. Долго жили у его родителей, потом переехали в квартиру, которая свекру досталась по наследству. Сперва у них родилась дочь. Потом свекор потребовал сына: «Родишь еще одну девку — домой не возвращайся», — пошутил. Вторым родился сын — мой муж. Свекровь обязана была укладывать мужа спать, утром отправлять на работу с плотным обедом в пакете. И как же удивился мой муж, когда я отказалась рожать ему больше одного ребенка. И не обхаживала его так же, как свекровь своего мужа. Он со мной поэтому развелся. Потому что я не была такой, как его мать. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж говорит, что вообще-то мне уже 33 года (хотя мне 31), и я должна задуматься о втором и третьем ребенке до 40. Поэтому я могла бы с ним вместе взять ипотеку, отдать материнский капитал и стать дольщицей. Ну каков стратег! © aliceinjopa / Twitter
- Ни о чем не жалею. Да, пришлось переехать в дом поменьше и рассчитывать теперь могу только на себя. Но живу, честно сказать, неплохо. С мужем остались хорошими приятелями, ведь у нас есть общий ребенок, о котором мы должны заботиться. И у бывшего мужа и у меня появились вторые половинки, с которыми мы ладим. Хоть мы и разведены, но он всегда будет членом нашей семьи и я желаю ему счастья. © Sofia Domingos / Quora
- Недавно мой бывший муж заехал ко мне на обед, так как работал недалеко. Вспомнили его недавний звонок, посмеялись. Он с девушкой был в ювелирном магазине, и они никак не могли выбрать ей сережки. А у нас с ней вкусы схожи. Они позвонили мне и попросили помочь. В итоге подобрали, купили. А еще он мне с ремонтом помогал. А я ему с кредитом. И все это после развода. Я искренне считаю его своим лучшим другом.
Мы дарим друг другу подарки на праздники, ходим друг к другу на дни рождения.
Но, при этом, ни один из нас не пытается построить отношения друг с другом. © FenekUshastyi / Pikabu
- В прошлом году совершенно неожиданно обрела подругу. У меня был тяжелый брак: пять лет оскорблений, унижений, деньги муж где-то оставлял, но я надеялась что-то исправить и спасти. Разговоры, походы к психологу — не помогало ничего. В какой-то момент узнала, что у мужа есть любовница. Связалась с ней. Оказалось, она была уверена, что я его бывшая жена, регулярно ждала его из «командировок». Поговорили мило, доброжелательно, посочувствовали друг другу. В итоге я развелась и стала гораздо счастливее, она с ним тоже разошлась. Обе бросили мужика, а между собой общий язык нашли. © Подслушано / Ideer
- Муж просто однажды ушел ночью, ничего не сказав. Собрал вещи и укатил в закат. Отношения у нас были, конечно, не ахти, но мне казалось, что в последнее время все налаживается. Через несколько часов он вернулся и, внимание! — хотел забрать мою зарядку для телефона. Естественно, я отказала. А через несколько недель я копалась в вещах и нашла там список того, что он хотел забрать. Среди них оказалась моя черепаха. Моя! Мы ее даже не в браке купили, она у меня со школы. Хорошо, что он свалил! © Unknown author / Reddit
- Муж сестры постоянно придирался, делал замечания. Из цветущей женщины она превратилась в затюканное нечто. Но все переживала, что он надежный, зарабатывает, странно с ним разводиться. Забеременела, и муж завел, мол, как хорошо, будет сидеть дома, уйдет со своей глупой работы. Но это еще цветочки — ее муж придумал будущему ребенку имя, которое сестра терпеть не может, и на ее возмущения сказал: «Твое дело помалкивать и рожать, а уж назвать я сам могу». Сестра сказала, что разведется, а он в ответ: «А я у тебя заберу ребенка, у меня связи. А если его тебе присудят, я жизни не дам, по судам затаскаю». В общем, сестра сделала аборт и ушла от мужа. Он рвал и метал, но ничего сделать не мог. А моя сестра расцвела, сменила прическу, поправилась, сходила к стилисту, купила новые вещи. У нее как будто цвет глаз изменился — от невнятных мутных до искрящихся зеленых! Я очень рада за нее. © Подслушано / Ideer
- Когда мы разводились, бывший потребовал разделить белье, и даже составил список. Но самое забавное совсем другое. Его сестра отправила всем нашим знакомым в соцсетях сообщение, что им срочно нужно прервать со мной контакты. А еще, что я буду врать о причинах нашего с мужем развода. У меня в тот день было столько вопросов, но и смеялась я тоже очень громко. © kriso921 / Reddit
- Мама развелась с отцом через 27 лет после свадьбы. У нее наступил кризис среднего возраста и она начала переживать, что ничего нового в ее жизни не произойдет. Сейчас, уже будучи взрослым, я ее понимаю. Отец предпочитает стабильность и вечно пытается копить деньги, даже когда в этом нет необходимости. А мама после развода начала путешествовать, у нее появилась куча увлечений. Каждый из них должен жить так, как хочет, и сегодня они счастливее, чем когда были вместе. © depthandbloom / Reddit
То есть твоя сестра убила ребёнка из-за того, что они не договорились, как его назвать? Боже.
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- Развод с мужем — это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Так вышло, что мы поженились, потому что я забеременела. И уже в браке поняла, что мы абсолютно разные люди. Кроме того, он относился ко мне снисходительно и оскорблял, потому что «я его не слушала». Я тогда впала в депрессию, сильно набрала вес и чувствовала себя не очень. Когда сыну было 3, я ушла. И моя жизнь становилась с каждым днем все лучше и лучше. Я наконец-то закончила бакалавриат, магистратуру и поступила в аспирантуру, меня приглашают работать в хорошие места. Бывший муж с сыном видеться не особо хочет, поэтому мы переехали. Но и у сынули все хорошо: учится на отлично, участвует в соревнованиях, играет на гитаре. Так что я рада, что развелась. © Monique Kirkman-Bey / Quora
- После развода я жалею лишь об одном — что не развелась раньше. У меня не было никакого дохода, потому что в браке я полностью зависела от мужа. Но, к счастью, теперь это не так, хоть поначалу мне и было тяжело до того, как я нашла работу. © Natalie Hansard / Quora
- Бывший муж только вернулся из отпуска, где был со своей новой девушкой. Которая видимо большая молодец, а не такая терпила как я. Прислал сообщение, и я даже не знаю что ответить: «Ты самая адекватная девушка, которая у меня была, жаль, что потерял тебя». © Feministka_a / Twitter
- Когда мы с мужем познакомились, нам было по 45 лет. Все начали с чистого листа. Даже регион поменяли. Все было замечательно 7 лет. Но муж устал. И не уходит, и не живет семейной жизнью. Он катится вниз: уволили с должности, куча заболеваний. А я переезжаю в другой город, в новую квартиру. Жалею ли я? Нет. Меня выбили из зоны комфорта, но я не желаю тащить на себе чемодан без ручки. Итог: квартира, другой город, новая работа, новые люди. Помолодела, похудела, получила новые знания, новую профессию. Дом, который мы вместе строили, оставляю ему. © Kseniamira / Pikabu
- Поженились, когда нам было по 30. Первые 5 лет наслаждались жизнью, много путешествовали, ходили по театрам и концертам. Потом я захотела малыша, а муж сказал, мол, надо сначала квартиру побольше. Подкопили, взяли трешку. Я опять о детях, а муж мне с улыбочкой: «Ты не поверишь, но я бесплоден — я узнавал. Просто не хотел тебя расстраивать». Серьезно? Мне было 38, и я совсем не расстроилась — я обалдела просто! Развелась с мужем тут же, просто не смогла простить такого обмана, ведь он знал, как дети важны для меня. Теперь мне 42, у меня двое малышей, я счастлива с новым мужем в своем маленьком мирке. А бывший так же много путешествует, развлекается, тусит. Каждому свое, но почему нельзя было сказать сразу?
Комментарии
Уведомления
вот одно не понимаю - развелись и как все хорошо стало! а какого тогда женились, замуж выходили!?? характер партнера можно ж изучить и заранее, до загс
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