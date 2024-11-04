19 женщин, которые не стали делать из развода драму, а нашли в нем свои плюсы

Обычно в разводе мало приятного — все же это большой стресс даже для тех супругов, которые давно мечтали пожить отдельно. И все же зачастую интересно: что становится последней каплей в отношениях и как меняется жизнь после того, как семья распалась. Несколько женщин рассказали о своих историях развода, и мы поняли, что все не так уж и страшно.