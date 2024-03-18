18 человек, у которых оказалась не родня, а золото
Народное творчество
9 минут назад
Когда семья становится настоящей поддержкой и опорой, кажется, можно горы свернуть. Поэтому людям, которым повезло с родственниками, можно только позавидовать. Ну и поучиться у них выстраивать теплые отношения с близкими.
- Я рано поняла, что не красавица, и очень переживала, порой даже плакала из-за этого. А мой папа повторял неоднократно: «Да, ты не стандартная красотка, но глянь на себя в зеркало! Ты же, дочка, необычная, не как все. Ты потрясающая, талантливая, смелая, яркая, прям сверкаешь, когда мимо этих всех красавиц идешь, а они не сверкают!» Это и стало моей психологической установкой. Не важно, что обо мне думали, я всегда знала сама, что я — необыкновенная! Моя жизнь удалась. Ошибок не было. Ожогов не было. Ударов судьбы не было. Разбитого сердца не было. Всегда себе цену знала — что я не грош в базарный день. Спасибо, мой любимый папа! © Hlhurricane / Pikabu
- Когда я был маленьким, мы жили недалеко от автострады. Однажды я спросил маму, куда ведет эту дорога и как долго ехать до конечной точки. У мамы была карта, и можно было просто поглядеть по ней, но мама сказала: «Посмотрим». Мы сели в машину и ехали несколько часов, пока нам обоим это не надоело. Потом мама вытащила карту, и мы увидели, что домой можно вернуться по другой дороге, вдоль озер. Мама могла бы не пускаться во всю эту авантюру, а ответить на мой вопрос, не вставая с дивана, но она хотела, чтобы я знал, куда ведет дорога, и, возможно, сама хотела знать. Она всегда была такой. И это потрясающе! © Panic_Azimuth / Reddit
- Есть у меня бывшая коллега, Юля. Жила Юля с парнем, потом они расписались, она ушла в декрет. Когда их сыну было около года, парень улетел в кювет: не спасли. Так в 25 лет она стала вдовой. Вернулась к матери. Родители погибшего мужа ее очень поддерживали. Когда ребенку было 3 года, свекровь сказала: «Юля, ты реально молодец: сын твой чуть подрос — ты бегом работать. Нет у нас к тебе никаких претензий. Хватит тебе вдовствовать и безвылазно сидеть дома, выходи уже замуж! Ты молодая, может, и детки еще будут». Юля в шоке: «В смысле замуж?! Только отошла от потери...» Но потом она познакомилась с парнем, сыграли свадьбу, родилась у них дочь. Сейчас сыну 8 лет, дочке около 2,5. Сын уверен, что почти у всех детей по 3 добрые бабули и 2 деда. Юлиному второму мужу первая свекровь объяснила, что если хотите сходить погулять и отдохнуть, идите, только внуков нам оставляйте. Юля так и делает, и все довольны. © user4735956 / Pikabu
- Я — пятый, поздний ребенок. Папы не стало, когда мне было 11. Старших детей он обеспечил жильем и средним образованием. Мне жилья не досталось, но брат отучил меня в вузе и очной аспирантуре. Он же устроил мне хорошую свадьбу (последняя свадьба в семье все-таки!), а потом стал поручителем по ипотеке. От остальных я видела только фиг с маслом. Даже дурачком брата называли, что поручился за нас, так как я была в декрете, а у мужа моего зарплата нестабильная. Брат всегда говорил, что он вместо отца остался. Здоровья ему! © ildiko / Pikabu
- Папа женился на моей маме, когда мне было 2 годика (биологический отец сбежал в неизвестном направлении, как только узнал о беременности мамы). Потом у них родился мой младший братец. Когда ему было лет 12-13, он решил открыть мне глаза на то, что я папе не родная, и заявил: «Иди к своему отцу, проси у него вещи и деньги, а здесь не твоя семья!» Папа, узнав об этом, так на место мозги вставил сынуле, что нам уже под 40 обоим — ни разу об этом и речи не было больше. Папы нет уже 10 лет, и я по нему очень скучаю. © Unknown author / Pikabu
- Моя сестра недавно родила. Муж ее много работает, нянек она боится. Устает страшно, ребенку почти 2 года. Я предложила ей гулять с малышом, так как все равно 2 раза в день выхожу с собакой. Гуляем мы каждый день почти. Мне в кайф возиться с дитем, а сестра получила время на себя. Я рожать пока не хочу, но детей безумно люблю. Получается, двойной профит. А если считать, что прогулки с собакой стали почти в 2 раза дольше, то тройной. © HeresyHero / Pikabu
- Мои родители неидеальны, но они многое сделали правильно. Они поддерживают то, что нравится мне и моему брату, даже когда им самим это не близко. Например, им не особо нравился скейтбординг, но они потратили кучу денег на то, чтобы мой брат наслаждался своим хобби. Родители не только помогли мне купить ударную установку, но и позволили группе проводить репетиции в нашем подвале и возили нас на все наши концерты. Они хотели, чтобы я стал юристом, но я выучился на повара — и мама с папой не против. Они дали мне понять, что я сам выбираю и строю свою жизнь — нет какой-то предначертанной судьбы, все зависит от меня. Я могу делать все, что мне нравится, и мои родители всегда будут рядом и всегда будут на моей стороне. Это круто! © mgraunk / Reddit
- У моего мужа золотая теща. Каждый раз, когда у нас с ним какие-либо конфликты, она становится на его сторону. Когда я у нее спрашиваю: «Мама, почему такая несправедливость?!», она всегда отвечает одной и той же фразой: «Я не уверена, что в этом мире найдется еще один такой супергерой, способный терпеть твой скверный характер!» Поэтому я не понимаю: кто пишет все эти анекдоты про тещу? © Карамель / VK
- Когда моему сыну было 3 недели, я умудрилась подхватить воспаление груди. Картина маслом: грудь каменная, молоко не выходит, я лежу в коматозе с температурой 40+, голодный ребенок орет как не в себя, муж в панике хватается за все подряд, в квартире полный разгром. Лечить меня никто не берется: педиатр отправляет в гинекологию, гинеколог в роддом, там разводят руками. Чудом находим массажиста, который за 4 дня расцеживает мне грудь. Все это время и еще неделю спустя свекровь каждый день после работы едет ко мне, убирает, готовит, вывозит ребенка на прогулку и возвращается к себе на другой конец города. И таких случаев вагон и маленькая тележка. © NikulaG / Pikabu
- Я обычная деревенская девушка: с кривыми зубами, носила очки. А уверенности в себе у меня на десятерых. Это бабушка внушила мне и сестрам, что мы — красотки! Помню, купили нам шорты. В деревне (начало 90-х) девочки в шортах — это ж позор! Бабушка мигом закрыла всем злюкам рты, заявив: «Молодым девочкам можно!» Эта безоговорочная любовь дала нам уверенность в себе. У меня всегда было много поклонников. Если где-нибудь на меня не обратили внимание парни, значит, это с ними что-то не так. Замечания по поводу внешнего вида? Фи... Бабушка учила, что одежда должна быть чистой, опрятной, остальные параметры (можно, красиво и прочее) надо соблюдать по возможности. Хочу быть такой же бабушкой. © Violet80 / Pikabu
- Одно из самых приятных воспоминаний детства: мне 9 лет, я сдаю экзамен на зеленый пояс по джиу-джитсу. Мой отец стоит в сторонке с гигантской видеокамерой на плече и чертовски громко поет: «Ты лучший в мире!» Он водил меня на эти занятия 3 раза в неделю, а обратно нес на своих плечах, потому что я уставал, а машины у нас не было. Он отличный папа! © Unknown author / Reddit
- Сыну года 4 было. Лето, жара. Только вышли гулять — ливень. Ребенок домой засобирался. Спрашиваю: «Хочешь по лужам походить?» — «Хочу!» Пошли домой, переоделись и вышли гулять. Смотрим — большая лужа. «Папа, можно?» — «Да не вопрос. Только сильно не бегать, чтобы не споткнуться — кто знает что там под водой? А так — бегай, шлепай, брызгай — дело твое!» В общем, 20 минут счастья, ребенок мокрый снизу по пояс, с сапог льется. Пошли домой. Сапоги в сушку, белье в стирку. Надели сухое, взяли строительную технику и пошли карьер разрабатывать, пока песочница не просохла. © Dolotoboec / Pikabu
- Мой парень вчера пришел домой поздно ночью, причем не один, а с какой-то бабой! Я злая вышла на кухню и хотела уже всыпать этой «разрушительнице семьи», но внезапно оказалось, что это его мама. Парня мы уложили спать и и начали наше знакомство (мы с ним уже год встречались, но с родственниками друг друга не виделись). В итоге мы с мамой парня просидели и проболтали на кухне до утра! Он проснулся и не мог поверить своим глазам. Заходит такой на кухню и говорит: «Мам, это Оля. Оля, это моя мама». А мы уже часов 6 как знакомы и знаем друг о друге почти все самое интересное. © Карамель / VK
- Я очень сильно любила свою бабушку, все лучшие детские воспоминания связаны именно с ней. К сожалению, ее рано не стало. На мое 18-летие родители вручили мне блокнот, исписанный бабушкиным почерком, который она готовила специально для меня. Он очень большой и больше похож на книгу, потому что там даже разделы есть. Например, рецепты моих любимых блюд, всякие советы по дому, рассказы о ее яркой жизни, и все это разбавлено смешными историями из тех дней, когда я приезжала к ней на каникулы. Но самый любимый мой раздел — любовный. Это просто сокровище! В конце раздела бабушка написала: «Главное, чтобы твой любимый был щедрым и смешно шутил. Тогда ты точно будешь счастлива!» Этого совета я строго придерживалась и я уверена, что бабушке понравился бы мой муж. А еще я очень ей благодарна, ведь без этого чудного блокнота моя жизнь не сложилась бы так хорошо. © Карамель / VK
- У меня невероятно строгий папа, который очень многое мне запрещает. Поэтому я много чего ему не рассказывала, ибо он во всем видел опасность. Год встречаюсь с парнем и решила наконец-то поделиться этим с отцом. Думала, что криков и возмущения будет слишком много, ведь не раз слышала его мнение, что сначала учеба, работа, а потом уже любовь и все такое. Я набралась смелости, поставила папу перед фактом, а в ответ услышала лишь спокойное: «Он мой ровесник?» Я ответила, парню моему 22, то есть он на 2 года старше меня. Тогда папа оторвал взгляд от ноутбука, посмотрел на меня так, что у меня внутри все застыло, и выдал: «Ладно, тогда можете жить у нас». А я ведь просто хотела сказать, что у меня есть парень... © Карамель / VK
- А мой папа мне сказал, что девочка для отца — это самое лучшее. Что женщины совершеннее мужчин: сильнее, мудрее, и прочее — вот как сказал мне мой папа. А еще он воспитывал меня с 1,5 лет самостоятельно. С матерью они разошлись и он — мальчишка двадцати с небольшим лет — растил меня один. Ближайшие родственники жили за тысячу километров! Утром отводил в сад, сам — на работу, потом из сада самую последнюю меня забирал (ездил с противоположного конца города.) И мы ехали в кино! Могли и на несколько сеансов сходить. Он многому меня учил, все время рассказывал, как выживать в той или иной ситуации, как вести себя там и там. Купил фортепиано за дурные деньги, чтобы я могла учиться в музыкалке. Он учил меня карате, шахматам, печь на сковородке торт. Блин, какой же офигенный у меня отец! А ведь когда мать была беременна, они ждали сына, а родилась я... © LunaBrawa / Pikabu
- Моя бабушка — лучший человек в мире. Мне никогда не вбивали в голову эти глупые стереотипы о единственном суженом на всю жизнь, о хранительнице семейного очага и так далее. Все благодаря бабушке, которая воспитала мою маму так же, а моему папе пришлось смириться с ними и не спорить. Бабушка постоянно была активной, всегда улыбалась, каждый год куда-то ездила и получала от жизни максимум даже в самые сложные времена. Помню, в старшей школе мои одноклассницы много говорили о том, что хотят иметь одну любовь на всю жизнь, и это вызывало у меня некий диссонанс, потому что в то же время моя бабуля вышла замуж уже четвертый раз (и это даже не последний брак у нее был). Спустя пару лет я поинтересовалась у нее, не было ли у нее чувства, что она что-то делает не так, если со всеми разводится. На что эта прекрасная женщина ответила: «У меня нет цели быть с одним мужчиной всю жизнь. У меня есть цель быть счастливой, а для этого мне мужчина и вовсе не нужен так-то». Ну говорю же, просто лучшая! © Карамель / VK
- Муж на сутках, у меня жуткая мигрень, которая не снимается ничем. Ребенку на тот момент месяцев 8 было. Суббота. Дома адовый бардачелло. Пожаловалась супругу на голову и мы пошли с ребенком гулять. Три часа гуляли. Вернулись. Я только села на диван, оглядывая масштаб трагедии... Звонок в дверь. Открываю — свекровь со свекром стоит. Я обалдела, спрашиваю, что случилось. Оказалось, муж им сказал, что я плохо себя чувствую, и они решили ехать меня спасать. Мне было велено лежать и не шевелиться. Я порывалась встать что-то поделать, но снова была изгнана на диван. Свекор навел порядок на кухне, приготовил котлеты, суп и еще что-то. Свекровь навела порядок в комнате, искупала ребенка, уложила спать. Все, говорят, справились. Забрали мусорные пакеты и отбыли домой. Я обалдела от такого расклада. Они у меня лучшие! © Orehsenkka / Pikabu
К сожалению, с родственниками везет не всем — от некоторых близких по крови людей хочется сбежать в Антарктиду, лишь бы никогда больше не пересекаться. Но, вероятно, они поедут следом.
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Рассказики "няшные". Во всех историях
"happy and". Даже не хочется обсуждать и осуждать.
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