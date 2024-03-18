18 человек, у которых оказалась не родня, а золото

Когда семья становится настоящей поддержкой и опорой, кажется, можно горы свернуть. Поэтому людям, которым повезло с родственниками, можно только позавидовать. Ну и поучиться у них выстраивать теплые отношения с близкими.

К сожалению, с родственниками везет не всем — от некоторых близких по крови людей хочется сбежать в Антарктиду, лишь бы никогда больше не пересекаться. Но, вероятно, они поедут следом.