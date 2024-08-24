19 историй о фееричных коллегах, которые обитают буквально в каждом офисе

Всех жалко и за всех обидно. Есть же неадекватные и хитрые жадные мерзкие коллеги ! Надо уметь постоять за себя и просто говорить слово: НЕТ"
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Даже в дружных коллективах встречаются сотрудники, которые как ложка дегтя в бочке меда: их выходки заставляют остальных коллег возводить глаза к небу и мысленно считать до десяти. Особенно яркие случаи мы собрали в этой статье. Делитесь с нами и своими историями про несносных коллег.
А вот и еще несколько статей про коллег, с которыми не соскучишься:
Всех жалко и за всех обидно. Есть же неадекватные и хитрые жадные мерзкие коллеги ! Надо уметь постоять за себя и просто говорить слово: НЕТ"