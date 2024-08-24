19 историй о фееричных коллегах, которые обитают буквально в каждом офисе

Народное творчество
1 час назад

Даже в дружных коллективах встречаются сотрудники, которые как ложка дегтя в бочке меда: их выходки заставляют остальных коллег возводить глаза к небу и мысленно считать до десяти. Особенно яркие случаи мы собрали в этой статье. Делитесь с нами и своими историями про несносных коллег.

  • Мы как-то приняли девочку на должность секретаря (максимально легкая работа, для студентки идеально). Она начала уходить на обед молча. Сделали замечание, что если уходишь, нужно кого-то предупреждать. На следующий день в обед пишет в обед СМС: «Я ушла». Мы думали, обедать пошла, посмеялись, что своеобразный способ предупреждения она выбрала. А оказалась, что она совсем ушла. © PicapyTrikapy / Pikabu
  • Есть у нас одна любительница задержаться дольше остальных, и еще и попричитать, что вот мол, все по домам, тунеядцы такие, а я пашу как конь, сидя до ночи. При этом приходит она на работу к 10-11-ти. И вот как-то вечером сидит наша звезда, двери в кабинет настежь, чтобы все видели работника года. Мимо ее кабинета пробегает начальница из совета директоров: «А чего вы домой не идете? Уже начало седьмого!» А звезда выдает: «Эх, конец месяца, столько работы, а все по домам! Должен же кто-то остаться...» А начальница задумчиво говорит: «Да-а, вы, оказывается, совершенно не умеете планировать свое рабочее время». И упорхнула. «Трудоголичка» залилась краской, а мы только порадовались. © Pria / Pikabu
  • Коллега после развода с женой перестал стирать свои вещи. Это было видно, а еще это было нельзя не унюхать. В коллективе у нас никто не церемонится, поэтому ему об этом прямо и сказали. В ответ услышали гениальное оправдание: «Я никогда сам не стираю свои вещи, потому что это унижает меня как личность». Сразу отпали вопросы, почему ушла жена, но это его никак не оправдывало. Мы ответили, что или он начинает принижать себя, как личность и стирать вещи, или мы засунем его самого в стиральную машину. На следующий день пришел в чистом. © Палата № 6 / VK
  • У нас коллега была. Собралась переезжать в другой город, но еще работала, ждала, когда муж в новой квартире ремонт доделает. Мы все приносили чай, кофе, сахар, перекус, она — ничего и никогда. Начинается перерыв на чай, она приходит и смотрит всем в рот: «Ой, а я на чемоданах, ничего не покупаю!» Ну на тебе чай, конфетку, бутерброд, печеньку. И так все лето и осень. Она с каждой зарплаты покупала хлебопечку, микроволновку, швейную машинку, и при этом ела нашу еду. Достала самых терпеливых. Как-то раз я пришла налить себе кипятка в чашку с кофе 3-в-1, она влетает и кружку протягивает: «И мне!» Я говорю: «Да у меня 1 пакетик!». А она: «Ну половинку отсыпь!» И я, глупая, отсыпала. У нее фраза дежурная была: «Я бы купила, да жаль разменивать крупную купюру». Противные впечатления о ней на всю жизнь. © IChungaChanga / Pikabu
  • Мы как-то с корпоратива все несъеденное отнесли из ресторана в офис, забили холодильник под завязку салатами, нарезками и тортом. С корпоратива я уходила из последних, мы с директором забрали из офиса вещи, закрыли двери и ушли. На следующий день шла на работу, даже не позавтракав: полный холодильник еды будоражил воображение. Но не тут-то было, там оказались только колбаса и сыра чуток. Одна дама не поленилась прийти ночью и все вынести. © VikkyBro / Pikabu
  • Я вышла замуж, на работе никто не знал. В понедельник принесла торт и, между делом, сообщила, по какому поводу. Коллега: «Я тебя поздравляю, хотя лично я считаю, что поздравлять тут не с чем». Остальные офигели от ее слов. И только потом до меня дошло, что она одна осталась единственной незамужней девушкой в коллективе. Пока я оставалась незамужней, ей, видимо, было не так обидно. А когда даже я, в 35-то лет, вышла замуж, она не сдержалась. Зависть, она такая. © VKisutannata / Pikabu
  • У меня была начальница. По утрам с коллегами пили чай в ее кабинете, на столе всегда были бутерброды или что-то сладкое. И если не забрать принесенное, то начальница съедала чужую еду втихую, еще до обеда. И потом с невинным взглядом: «Я голодная была...» Однажды мы распределили, кто что на обед принесет: кусочек сыра, или колбасу, или овощей с огорода, а ей надо было принести буханку хлеба. Приносит четверть буханки (а нас пятеро) и на наши недоуменные взгляды выдает: «Ой, я такая голодная была, а что вам, не хватит?» И сама же половину бутеров съела. Потом мне это надоело, я сказала, что на диету сажусь, и стала свое в контейнере носить, и ни с кем не делиться. © Staktika / Pikabu
  • Работаю сисадмином. Пишет коллега: «Можно мне мышку поменять, а то что-то глючит?» Говорю: «Ок, приносите старую, выдадим новую». Приносит. Я: «А в чем проблема-то?» Она: «А я там снизу подписала». И убежала быстренько. Заинтригованный, переворачиваю, а там написано: «С этой мышкой долго открываются файлы». © ololosha*** / Pikabu
  • 50-летний подлец, который был сыном владельца. Этот избалованный хам постоянно напоминал мне, кто он, если я вдруг пыталась ему перечить. Но на самом деле стало жутко, когда он, человек, который почти никогда не делал комплиментов другим женщинам, однажды сказал мне, что мои ноги выглядят красиво. На мне была юбка. Это был последний раз, когда я надевала ее на работу. А новую работу я нашла в течение месяца. © soaringcats / Reddit
  • Помощник так хотел мою должность, что всячески способствовал моему увольнению. Я узнал об этом от рабочих, которые сказали мне, что он всех агитирует стать на его сторону. Меня все-таки понизили в должности (по другим причинам) и поставили в разные смены с ним. После того как он несколько раз сдал смену по телефону (у нас это запрещено), я специально пришел на 4 часа раньше и не увидел его на месте. И мне при этом все еще звонили, убеждая, что он еще на месте. Я дал знать охранникам, они сняли видео, и его уволили. © charlie2135 / Reddit
  • Была у нас женщина. Она никогда не признавала свою вину, не выдерживала даже мягкой конструктивной критики и постоянно жаловалась. Одна из моих любимых коллег часто получала из-за этой особы нагоняй, поскольку женщина регулярно создавала одни и те же проблемы, а исправлять их не училась. Однажды приятная мне коллега пошла к машине, чтобы взять лекарство, а та женщина пошла к менеджеру. Выяснилось, что, по ее мнению, моя коллега пошла за оружием и сейчас учинит женщине расправу. Естественно, это был бред. Но приятную коллегу уволили. Я была в шоке. © ItsAnEagleNotARaven / Reddit
  • В первый день работы она подожгла свой стол. На второй день она съела свой обед, и у нее началась крапивница. На третий день она приехала на работу и сидела у себя на пассажирском сиденье, пока один из нас не вышел узнать, что с ней. Она сказала, что повредила спину, пытаясь поднять сумочку, и заставила одного из коллег отвезти ее домой. А еще она не позволяла нам использовать ту же микроволновку, что и она, потому что у нее «аллергия на чеснок». Список странностей рос и рос, пока ее не уволили. О, Мэриэн. Мне так интересно, где ты сейчас. © Get_AfterIt / Reddit
  • Этот случай я надолго запомню. Я сказал коллеге, что моя мама вручную сшила свадебное платье для моей будущей жены. Большинство людей отвечают что-то вроде «О, это так мило». А эта негодяйка ляпнула: «А вы не могли позволить себе приличное платье?» © lankymjc / Reddit
  • Я работаю с дамой, которой изводит других женщин, особенно если они моложе и образованнее, чем она. Она постоянно пытается отговорить их от дальнейшего самообразования и активно добивается их увольнения. Ее поведение — настоящий кошмар. © adoptdontshop1 / Reddit
  • Мой менеджер. Это была технологическая компания, мы занимались цифровым продвижением. Так вот, она плохо понимала, как работают наши платформы, и однажды сказала мне, показывая свое недовольство публикацией видео в соцсетях в аккаунте нашего бренда: «Я реально не вижу смысла в интернете». Она говорила это всерьез. В 2014 году. В конце концов ее уволили. © Robearsn / Reddit
  • Одна женщина меня ненавидела и стремилась показать, что она лучше меня. Это было ужасно. Но однажды я поймала ее на наглой лжи. Взяла выходной, и, когда вернулась, она сказала, что начальница интересовалась, где я была. Но моя начальница точно знала ответ (я сама ей сказала), так что я поняла, что это ложь, а мадам просто сует нос не в свое дело. Вызвали ее на ковер, она ничего не объяснила, но плакала из-за того, как я поступила с ней. Было очень приятно видеть, как начальница вывела ее на чистую воду после многих лет лжи и манипулирования коллегами. © fridayj1 / Reddit
  • Я работаю в отделе продаж, и у меня хорошо получается. Я много трудилась, чтобы добиться успеха, и сейчас занимаю руководящую должность. Коллега-мужчина (который был новичком) сказал мне в свой первый день, увидев, как у меня все получается, в отличие от него: «Ты хороша лишь потому, что ты женщина». © dutch_horse_girl05 / Reddit
  • Она пыталась переиграть меня буквально во всем, потому что мой менеджер сделал меня «работником месяца». Коллегу не заботило качество работы или обслуживания. Она делала самые простые вещи и спрашивала: «А где моя награда? Когда я стану работником месяца?» © CakeDay_CTFU / Reddit
  • Однажды мой начальник наградил нас бесплатными молочными коктейлями из соседнего магазина. Я был счастлив и не мог дождаться, когда же смогу выпить свой. Но мне нужно было доставить заказ (работал в пиццерии), поэтому я написал на коктейле свое имя и поставил его в холодильник. Когда я вернулся, я увидел, что мой коллега пьет его. Он допивал коктейль, глядя мне прямо в глаза. © KingStowey / Reddit

А вот и еще несколько статей про коллег, с которыми не соскучишься:

Комментарии

Уведомления
Ирина Веселкова
3 дня назад

Всех жалко и за всех обидно. Есть же неадекватные и хитрые жадные мерзкие коллеги ! Надо уметь постоять за себя и просто говорить слово: НЕТ"

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