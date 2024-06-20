16 человек, которые оконфузились так, что теперь еще долго в себя приходить будут

История с рыжим чемоданом про меня. Точно такая же приключилась=)) всегда летала с черными сумками, как все. Только к ручке привязывала что- нибудь яркое, обычно брелок. Жду багаж, мимо проплывают сумки, хватаю черную с брелком в виде черепа. Какой-то мужик нагло выдирает ее у меня из рук, я аж опешила. Хотела драться за свои вещи.. И тут увидела свою оранжевую новинку.. Засмущалась.. Свалила в пампасы. Муж был в восторге.