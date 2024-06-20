Офигеть, писала такой же коммент на днях про весы). Видимо, распространенная ошибка
16 человек, которые оконфузились так, что теперь еще долго в себя приходить будут
Провалы бывают разные: об одних быстро забываешь, а о других еще долго будешь помнить и со стыда сгорать. Есть люди, которым с провалами «везет» по-крупному: кто-то след от тоналки на пиджаке начальника оставит, а кто-то попадется на вранье прямо на юбилее свекрови.
- Повадилась я к приходу гостей покупать готовые блюда и выдавать их за свои. Вчера вот собрались все у меня, я заранее купила еды в кулинарии. Всем очень понравилось, а потом друг спросил: «Еда, поди, дорогая? Пальчики оближешь!» Я гордо заявила, что сама у плиты стояла. А друг засмеялся и выдал: «Не сочиняй, ведь вон же упаковка магазинная и ценник сбоку, дай гляну». И указал на тумбочку за мной. Вот раззява, забыла выкинуть. © Не все поймут / VK
- Я могу пришить пуговицу, но мне лень, нет времени и желания. Однажды отправила сына в мастерскую с джинсами, чтобы пришили пуговицу: самой неловко было, поржут еще. Он вернулся и мрачно сказал: «Пришили бесплатно». © enchantress123 / Pikabu
- Пришла в детский сад за сыном. Они еще ужинали, поэтому я решила немного постоять на улице. Захожу обратно, вижу — мой мальчишка в шкафчике своем роется, одежду перебирает. Подхожу к нему, глажу по голове и ласково так: «Кирюш, привет. Как день прошел?» И тут слышу сзади голос своего Кирилла: «Мам, я тут!» Упс, собственного ребенка перепутала! Стыд и срам! Я просто еще к его новой прическе не смогла привыкнуть, только недавно длинные волосы состригли... © Мамдаринка / VK
- Я застряла в платье в примерочной. Войти вошла, а назад никак. Стою в труселях с мишками, руки кверху, дергаюсь. Процесс вроде идет, но платье прихватывает за собой лифчик, и... все. Думаю, нет, пусть лучше по швам расходится, но позора надо избежать. А платье хорошо сшито, даже не трещит. В это время мой будущий муж гуляет по магазину и ничего не подозревает. Лето, жара, с меня пот ручьем льет, плохо физически и психологически. Пытаюсь пропихнуть коварную тряпку вверх, но она только крепче застревает под мышками. Слава богу, одна рука в локте сгибается. Лезу за телефоном, чуть не плача, звоню своему, а он не слышит. Я человек робкий — лучше задохнусь, чем помощи у чужих попрошу. В общем, только спустя полчаса он начал поиски, нашел меня зареванной и знатно офигел. Сейчас смешно, а тогда ух как стремно было. © 44fz / Pikabu
- Мы живем на 1-м этаже и, поскольку планировка позволяет, заложили входную дверь кирпичом, а выход на улицу сделали из маленькой комнаты, окна которой выходят на заднюю часть дома. Там же обустроили детям песочницу, а себе столик со скамейкой. Соседям неудобств ноль, а нам кайф: в подъезд не выходим совсем, да еще и свой маленький дворик. Иду на работу, во дворе встречаю соседку, которая сообщает, что ночью меня пытались ограбить. В замешательстве захожу в подъезд впервые за долгое время и начинаю дико ржать. Нам вскрыли входную дверь! Представляю лица воров, когда они наткнулись на стену. © Палата № 6 / VK
- На лице появились прыщики от мороза, попросил девушку замазать: была важная встреча, не хотелось светить прыщавым лицом. Та с утра нанесла мне тональник и еще что-то. Вообще заметно не было, и прыщей не было видно, но когда я споткнулся о ступеньку и влетел лицом в пиджак директора, то на нем остался след от тональника. Теперь ко мне много вопросов. Подшучивают, разговоры не помогли. © Подслушано / Ideer
- Проснулась в 4 утра от того, что рядом кто-то шепчет — монотонно, неразборчиво, жутко. Муж спит спокойно, дома больше никого нет. А у меня паника. Бужу мужа, он говорит, что не слышит ничего, и еще смотрит так, мол, совсем, мать, у тебя крыша едет. В итоге оказалось, что я уснула со включенной аудиокнигой. Наушники лежали рядом с моей подушкой, поэтому и слышала эти звуки только я. © Подслушано / Ideer
- Муж недавно у меня сел на диету, начал питаться правильно, салатики разные, курочка, гречка. Решил пожить скучной жизнью, еще и меня захотел в это все втянуть. Ну я и согласилась, лишь бы его поддержать. Только вот на второй неделе не выдержала, купила бутерброд в фаст-фуде. Сидела, наслаждалась вредной едой... И тут мне смс приходит от мужа: «Кааааааатя!» Совсем забыла, что картой его расплачивалась, а ему уведомление пришло... © Мамдаринка / VK
- Сегодня ехал в лифте вместе с другими пассажирами. Он остановился на 2-м этаже, и я увидел, как к дверям бежит папа с маленькой дочкой. Я, глядя на них и любезно улыбаясь, нажал на кнопку, которая держит двери открытыми. Они почти успели, но лифт закрылся прямо у них перед носом! В этот момент я понял, что на самом деле все это время жал на кнопку закрывания дверей. Другие люди в лифте смотрели на меня крайне неодобрительно, а я готов был умереть от стыда. © mobile1502 / Reddit
- Дело было в аэропорту. Ждали багаж. Раньше всегда летала с черным чемоданом, а в этот раз за пару дней перед отлетом приобрела со скидкой оранжевый. Стою жду, все никак не едет. Потом хватаю черный по привычке, вроде бы он. Пока читала имя и фамилию, подошел мужчина и сказал: «Женщина, это мой». Я говорю: «Извините, очень похож на мой». И в эту самую минуту едет мой новенький чемодан. Нужно было видеть лицо мужчины, когда со словами «Ах, да вот же он!» я схватила свой ярко-оранжевый чемодан. © Подслушано / Ideer
- В студенчестве искал подработку. Пришел грузчиком устраиваться, а мне сказали, что у меня вид представительный, и посоветовали идти в менеджеры: платят, мол, втрое больше. Я согласился, а на следующий день меня и еще одного новичка такой «менеджер» загрузил коробками с парфюмом, и мы на электричке поехали. Там он, как шпион в фильмах, учил нас проникать в офисы, договариваясь с охранниками. Мы ходили по кабинетам, впаривали не очень качественный товар, и мне было ужасно стыдно. Когда мы проникли в больницу и начали донимать своими духами несчастных женщин в гипсе, я сбежал. © Glicin / Pikabu
- На днях зашла в супермаркет, захотелось мне дыньки. Выбрала самую красивую и пошла взвешивать. Наживаю кнопку «дыня», а весы не работают. Бубню сама себе: «Да что с весами, где чек?» И тут чей-то голос сзади: «Вы бы дыню на весы положили...» © Мамдаринка / VK
- У меня было как в стандартной комедии: утро, у школы пробка из машин, ремонт дороги, конусы, знаки. Я припарковалась, отвела ребенка, возвращаюсь, смотрю — какой-то умник вот-вот наедет на один из конусов. Думаю, мол, вот тормоз. И тут на глазах у всех врезаюсь в предупреждающий знак. Хорошо хотя бы, что плечом, а не лбом, но звук «дзы-ы-ынь» с вибрацией на всю улицу был. © Формула Воды / ADME
- Пообещала свекрови испечь на ее юбилей торт, да не успела, поэтому купила «Наполеон» в кондитерской. Выложила на блюдо, упаковала и пошла к свекрам. Достаю эту красоту перед кучей гостей, те ахают, свекровь сияет: вот так невестка-хозяюшка! Режу его, и тут все понимают, что торт — не моих рук дело. А все потому, что под ним был фирменный картонный лист с логотипом кондитерской, который я не заметила. Так стыдно мне еще никогда не было.
Комментарии
История с рыжим чемоданом про меня. Точно такая же приключилась=)) всегда летала с черными сумками, как все. Только к ручке привязывала что- нибудь яркое, обычно брелок. Жду багаж, мимо проплывают сумки, хватаю черную с брелком в виде черепа. Какой-то мужик нагло выдирает ее у меня из рук, я аж опешила. Хотела драться за свои вещи.. И тут увидела свою оранжевую новинку.. Засмущалась.. Свалила в пампасы. Муж был в восторге.
Если бы джинсы подшить /укоротить и т.д. и заодно пришить пуговицу , тогда понятно . но отправлять чтобы пришили пуговицу , и всего одну ?
По времени это занимает как сложить штаны , положить в пакет, дать ребенку деньги и отправить , где смысл ?