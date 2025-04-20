14 человек, которые даже не догадывались, что судьба преподнесет такой сюрприз

В круговороте дел и забот мы часто забываем оглянуться по сторонам. Каждый день похож на предыдущий, и кажется, что все под контролем. Но судьба — та еще выдумщица: стоит только на мгновение остановиться, как она уже готовит свою маленькую неожиданность.