14 человек, которые даже не догадывались, что судьба преподнесет такой сюрприз

Истории
2 часа назад

В круговороте дел и забот мы часто забываем оглянуться по сторонам. Каждый день похож на предыдущий, и кажется, что все под контролем. Но судьба — та еще выдумщица: стоит только на мгновение остановиться, как она уже готовит свою маленькую неожиданность.

  • Пока мой брат был в командировке, его девушка втайне прокачала внешность. Увеличила губы, сделала челюсть с резкими углами, сменила имидж, постриглась, покрасилась, увеличила грудь. И тут возвращается брат домой и чуть ли не падает. Фото она ему не показывала специально, да они вообще не пересекались целый год. Сюрприз не получился, потому что брат полюбил ее скромной девочкой с пухлыми щечками и льняными волосами, а встретила его высушенная девица со злым взглядом. Расстались. Слишком уж контраст был сильный. Брат уже несколько месяцев не может отойти. А девушка недоумевает, что она сделала не так, ведь ради парня же старалась. © Подслушано / Ideer
  • Жена часто тратила мою зарплату на всякую ерунду, а меня это бесило. Намекал — не понимала. Тогда я придумал гениальный план: перевоспитать ее с помощью невзрачного подарка. Подарил ей книгу «Как экономить деньги». И знаете что? Теперь я бросил вредные привычки, хожу на работу пешком и похудел на 5 кг. © Не все поймут / VK
  • Муж должен был уйти на корпоратив, и я в шутку написала у него на груди маркером: «Муж — мой, тронешь — тебе не поздоровится». Вернулся утром, конечно, никакой. Раздела его и, когда укладывала, увидела на спине ответ, тоже маркером: «А Саня танцевал на столе! Но один!» © Палата № 6 / VK
  • Встречался с девушкой. С самого первого свидания она настойчиво платила за себя. Однажды я купил ей и себе билет в кино, но она сразу же вернула мне деньги. В кафе она первой брала счет и платила за то, что съела. Сначала я был очень удивлен, но потом решил, что это ее выбор и ее убеждения. Через три недели знакомства она ушла от меня, аргументировав это тем, что я жадный, потому что никогда за нее не плачу. © Подслушано / Ideer
  • А я в студенчестве снимала комнату у бабки. И вот заходит она как-то ко мне в комнату без стука, в руках у нее книжка. И таким раздраженным тоном сквозь зубы говорит:
    — Маша, у меня тут в книжке $ 10 лежали...
    Я сначала не поняла, а потом как поняла! Я начинаю лепетать, мол, ничего не брала. А она мне менторским тоном такая:
    — А я уже нашла их. В другой книге. Просто на будущее имей в виду: я не потерплю! © mishkamasha / Pikabu
  • В детстве мой дедушка работал на лесопилке и часто брал меня с собой. Он рубил деревья и рассказывал мне, как можно узнать возраст дерева по кольцам на стволе. Было невероятно интересно и познавательно. Только вот потом я как-то дома прошелся напильником по всем куклам своей младшей сестры. Очень хотелось узнать их возраст. Думал, что там тоже будут кольца, как у деревьев. Больше мама не отпускала меня с дедом на лесопилку. © Не все поймут / VK
  • Шла домой из магазина с 2 огромными пакетами еды. Догнали меня 2 парня, попытались познакомиться. Завела с ними разговор, не останавливаясь при этом. Намекнула, что мне очень тяжело нести пакеты. Предложили помочь. Я уж было обрадовалась, а они отказались, когда узнали, что нам не в одну и ту же сторону. Отдали мне пакеты, сказали, что им в другую сторону, похлопали по плечу и ушли вперед. © Подслушано / Ideer
  • Я всегда просила у своей бабушки рецепты блюд, которые мне понравились, но, как ни пыталась по ним что-то приготовить, получалось отвратно. Бабуля всегда меня подбадривала, мол, не волнуйся, тебе просто не хватает опыта. Недавно ее не стало, и отец, перебирая ее вещи, нашел рецепты. Оказывается, она нарочно давала мне неправильные. Сейчас мне уже 43. Я начала готовить по этим секретным записям и поняла, что я вовсе не никчемный повар. © eczblack / Reddit
  • Моя мама обожает фотографировать все подряд. У мамы есть даже какие-то снимки с тех времен, когда у нее появился первый пленочный фотоаппарат. Неделю назад у этой чудесной женщины был юбилей, 50 лет исполнилось. Я долго думала над подарком, прям очень долго, месяцев 7. В итоге мне в голову пришла гениальная идея. Я взяла все мамины фотоаппараты и отнесла их специалисту, который распечатал все снимки и оформил их в альбомы. Чтобы вы понимали масштабы: один альбом идет на 200 фото, а всего получилось 19 альбомов. Мама была в восторге. Мы сели смотреть некоторые фотки. Листая очередную страницу, я заметила знакомое лицо. На снимке была я, катающаяся на роликах, а на фоне бежал мальчик. Мальчик, который сейчас является моим парнем. Вот так совпадение. © Палата № 6 / VK
  • Как-то по дороге на работу я нашел бумажник — он лежал на парковке возле моего дома. Внутри были документы. Я их посмотрел и понял, что мужик живет в моем доме. Было раннее утро, поэтому я не стал будить человека, а просто закинул кошелек в его почтовый ящик. Проходит 3 дня. Слышу стук в дверь, открываю, а передо мной стоит парень с моим кошельком в руке. Я даже не заметил, что потерял его. © oddvr / Reddit
  • Лучшему другу брата досталось наследство в виде 2 квартир в области и больших сбережений от бабушки с дедушкой. Его жена уже начала потирать ручки, думая, что сейчас они купят квартиру побольше, родят детей и заживут, но нет. Он все продал, причем ниже рыночной цены, так как хотел быстрее получить деньги, и на все вырученные средства купил себе крутой спорткар. Жена подала на развод, мужик радуется жизни. Вроде все хорошо, только вот даже месяца не прошло, а у него отобрали права за нарушение правил дорожного движения. Сейчас рвет волосы на голове: продать машину не получается, так как за такие деньги ее брать никто не хочет. © Подслушано / Ideer
  • Недавно была встреча выпускников. Впервые все увиделись спустя 7 лет после выпускного вечера. Я не желаю пропускать такие дни, потому что полезно узнать, кто и чем сейчас занимается. Вот мне нужна была помощь хорошего юриста, а моя бывшая одноклассница как раз сейчас им и является. Обменялись контактами, на днях пишу ей, мол, нужна твоя помощь, а она мне сбрасывает скриншот 8-летней давности, где она просит у меня домашнее задание скинуть, а я ей отказываю. В общем, припомнила она мне мой грешок, не захотела помогать. © Не все поймут / VK
  • Однажды мы с другом пошли в кафе. Определились с выбором и стали ждать своей очереди. Перед нами стоял мужик. Сделав заказ, он вдруг обнаружил, что забыл кошелек. Я предложил заплатить за него, он согласился и поблагодарил меня, на том и разошлись. Какое-то время спустя уже в другом заведении я сделал заказ и понял, что не взял с собой деньги. Вдруг меня кто-то хлопает по плечу, я оборачиваюсь и вижу того самого мужика. Он рассмеялся и предложил оплатить мой заказ. Это до сих пор одно из самых странных совпадений в моей жизни. © oodlesofnoodles4u / Reddit
  • Моя сестра была беременна вторым ребенком, ее первой дочке было тогда 3 года. Она рассказывала дочурке, что в животике растет малыш, он появится на свет, как только будет готов. И вот наступил день икс, мы все собрались в роддом, купили цветы, поехали. Дочка сестры любовалась новорожденным минут 15, целовала его и все такое. И вдруг озадаченно спросила: «А где его родители?» Она не поняла, что теперь ей придется делить с малышом своих маму и папу. © Geraldine Merola / Quora

Так что, стоит хоть изредка сбавлять темп и прислушиваться к тому, что шепчет жизнь. Ведь самые запоминающиеся моменты часто случаются тогда, когда их совсем не ждешь. Например, как у людей, которые даже не подозревали, какими неожиданностями обернется для них свидание.

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