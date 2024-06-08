16 историй о людях, которые хотели причинить добро, а вышло, как вышло

Мой дядя так однажды мою сестру двоюродную, когда она руку сломала, отправил к нашей бабушке на пару недель, все равно в школу не ходит, а бабушка рада. Потом в гости заехала я. Увидела тетради по математике, заглянула и схватилась за голову. Я училась в университете на 2 курсе, сестра - в 6 классе, она меня младше на 6 лет. Но я закончила мат.класс, еще помнила всё))) в итоге сестра вместо халявы и отдыха каждый день делала и домашнюю работу, и классную, просто решали с ней весь учебник. С больничного она вышла весьма довольной и разобравшейся во многих темах, потом опережала класс по знаниям, ее хвалили и она еще года полтора, пока я не уехала в другой город, ходила ко мне несколько раз в неделю заниматься, мы жили в соседних домах.