Зависит от реакции отца ребенка. В двенадцать лет надо отвечать за свои поступки.
16 человек, которые уперлись рогом, но не одобрили новую пассию своих близких
В романах Шарлотты Бронте или Джейн Остин богатые и знатные красавцы влюбляются в простушек, пока все окружающие находятся в шоке от такого мезальянса. Но и в реальной жизни есть место таким страстям, что английским романисткам и не снилось. Вот, например, взрослые дети обиделись на маму, решившую выйти замуж в 50 лет или теща, которая жить не может, пока гадостей про зятя не наговорит. Мы решительно осуждаем тех, кто препятствует большой и светлой любви. Надеемся, что герои наших историй вынесли ценные уроки из противостояния с родными и близкими. А иначе зачем это все?
- Три года назад я решила съехать от мамы к парню. Мама не одобряла ни моего выбора, ни решения. В день моего переезда случился лютый скандал. Мама сказала, что если я сейчас переступлю порог дома, то могу забыть о ней. Я уехала. Работали мы с мамой на одном предприятии, она при руководителях, я рядовой рабочий. Но в течение дня пересекались. Так мама со мной даже не здоровалась. Я пыталась к ней подойти, поговорить, даже с тортиком пришла. Но нет, она делала вид, что в кабинете никого нет. Проходит год, подходит ко мне мама с банкой солянки. Я просто обожала ее солянку, нигде еще такой не ела! Я ее обняла, поблагодарила и с удовольствием на обеде съела все, что принесла мама. А через неделю мамы не стало... И получается, что принесенная мамой солянка осталась самым теплым последним воспоминанием, связанным с ней © Рабочие истории / VK
- Собираюсь выходить замуж за мужчину, у которого от прошлого брака есть 12-летняя дочь. Ну ладно, я приняла все, как есть. С бывшей женой они разделили опеку 50/50, а дамочка та еще штучка: они встречались еще с колледжа и бывшая лелеет надежды, что мужчина мой вернется «в семью». Хотя с развода прошло уже 6 лет и разошлись они после ее измен, истерик и непотребного поведения. Девочка — тоже не подарок: временами отпускает в мой адрес едкие комменты в стиле «Ты здесь вообще никто», «Папа все равно скоро вернется к маме». Мы даже к психологу ходили, чтобы как-то все наладить, пытались повлиять на девочку через мать, но та отмахнулась и сказала, что это все мои тараканы.
И вот мы подобрались к событиям сегодняшнего вечера. Я готовлюсь к свадьбе и уже сшила платье мечты. Оно висит в шкафу в спальне, завернутое в толстый чехол. Жду я, значит, будущего мужа с работы, его дочь крутится рядом и пропадает на некоторое время. Тут меня будто что-то кольнуло — я бегу в спальню и вижу, что девочка разорвала мое платье на куски. Подоспевший жених спросил дочь, мол, как же так? А та нагло выпалила: «Да чего такого? Она просто старая толстая тетка». Это стало соломинкой, которая сломала хребет верблюду. Очень люблю своего парня, но понимаю, что его дочь будет в нашей жизни навсегда. И теперь думаю: послать его или дать им с дочерью еще один шанс? © ThrowRA_AngryBride / Reddit
- Моя дочь в 19 лет влюбилась в мужчину сильно старше. Я предложила немного подождать со свадьбой и пожить вместе. Ее хватило ровно на год: быт, постоянное брюзжание и глупая ревность с его стороны. А еще отсутствие компании — в его компании скучно ей, а в ее — лишний он). Все это никак не способствовало укреплению отношений. Вернулась она домой, а через год вышла замуж за ровесника. А недавно, по прошествии 18 лет, встретила ту самую «первую любовь» и ужаснулась какой он теперь старенький. © Ириша / Dzen
- Знакомство с родителями девушки выпало на 8 марта. Хотелось понравиться, сделать подарок матери девушки. Спросил у отца, что дарил он. Ответил, что теща его была в восторге от фартука и набора полотенец. Купил я набор ложек красивый, думал все, понравится точно, да и девушка говорила, что мать у нее — женщина простая. День икс. Подарил сервиз, вроде счастливая была, благодарила и приговаривала, мол, не стоило. А потом услышал, что девушке мать жалуется: жмот твой новый парень, вы не пара. И ведь расстались. © Подслушано / Ideer
Так надо было с девушкой согласовывать подарок потенциальной теще, а не со старым мужиком, который дому ни разу не видел.
- Папа на старости лет женился. Я, конечно, рада за него и желаю счастья. Но хочу радоваться подальше от него и его жены. Но, как назло, он каждое воскресенье зовет на ужин, и его жена — своего взрослого сына. Я не пошла бы, если б он не платил мою ипотеку. Приходится, стиснув зубы, терпеть его новую семью. Не знаю, как и чем шантажирует своего сына новоиспеченная мачеха, но у него тоже вид угнетенного человека. За все встречи он максимум 50 слов сказал и то маме своей, а меня и папу игнорирует. Как стремно все это. © Подслушано / Ideer
- Будущая супруга познакомила с родителями. Было все хорошо, кроме одной вещи — вечером погуляли, кино посмотрели, мороженку поели. Около подъезда расцеловались и расстались. При следующей встрече полные страдания и слез глаза, или СМС с текстом «Не обижай меня больше так». При разборе полетов появлялся список того, что я вчера неправильно сказал. Пару раз я обалдел знатно, а потом понял — она заходила домой и пересказывала события вечера маме. А мама составляла список моментов, где ее дочь ущемили. Причем, дочь об этом и не подозревала до того, как ей мама объяснила. Вылечил тем, что пару раз при виде страдальческой физиономии разворачивался и уходил. Запретил обсуждать наши встречи с матерью. Не знаю, перестала ли, но страдальческой физиономии больше не видел. © SliderNsk / Pikabu
- Встречалась с парнем три месяца. Причем, это не парень, а мечта: высокий, симпатичный, смешной, заботливый и добрый. Когда он предложил встретиться для серьезного разговора в кафе, у меня аж коленки задрожали: размечталась как буду знакомить его с родителями. Прихожу в кафе, а он сидит там потерянный, мнется и, наконец, говорит: «Нам надо разойтись». Вот так, без прелюдий. Я в шоке и слезах, задаю себе вопросы: «Что я сделала не так?» и «Чем могла обидеть его?» Но голову я ломала недолго, звонит мне теперь уже бывший и рассказывает: расстаться его надоумила подруга! Я показалась ей подозрительной и лучше бы со мной расстаться, чтоб жизнь не усложнять. Ну что ж, я пожелала ему и его подруженьке всего хорошего и бросила трубку. Бывший названивает мне, строчит СМС, но разговаривать я больше не хочу. © N0t_m33 / Reddit
Девочка, а не бежать ли тебе от этого лекаря. Прынц какой, от его вида не писают кипятком от счастья, так разворачивается и уходит, ещё и условия выкатывает кому о чем девушке говорить. Да и пусть себе катится. Кажется, мать твоя, мудрая женщина, на раз считала нарциссические манипуляции.
- Бесят родственники, потому что когда я привела парня в гости знакомиться, мне потом высказали всякий негатив в его адрес. То нам не подходит, это нам не подходит. И вообще «наша порода достойна большего». Всю жизнь слышу эти фразочки в стиле. Господи, как меня это достало! Порода Петровых, ей-богу! © Подслушано / Ideer
- Мне 39 лет, бывшему мужу — 38. Мы уже лет 5 как в разводе: разошлись тихо-мирно, разделили опеку над тремя детьми (стараемся вкладываться в их воспитание поровну, устраиваем им праздники, посещаем спортивные турниры и все такое, родительское). И вот уже три года бывший встречается с 24-летней девушкой. Отношения не сказать, что плохие — просто натянутые. Дети говорят, что в ее присутствии папа ведет себя как-то непривычно, ну и вообще чувствуется напряжение. На совместных посиделках — те же соревнования — они садятся как можно дальше от меня.
Бывший поставил меня в известность, что девушка чувствует негатив от меня. На вопрос, что же я такого делаю, бывший отвечает: «Кислое лицо». Ну ладно, это мы, допустим, переживем. А тут, под Рождество, бывший позвал свою девушку замуж. Дети в замешательстве, ведь им он об этом ни словом не обмолвился. Но через пару дней звонит и говорит: «Даю тебе год на то, чтобы обратно поменять фамилию на девичью. Моя невеста считает странным, если у вас — нынешней жены и бывшей — будут одинаковые фамилии». Детский сад какой-то. Мои доводы о том, что я не хочу иметь разные с детьми фамилии и вообще в бракоразводном процессе все сошлись на том, что старая фамилия — это окей, его никак не убеждают. Вот сижу и думаю: что делать? © ThrowRAHappyLiving / Reddit
- Мама моя тоже свекровь. И у нас тоже есть сыночка-корзиночка 31 года от роду. Нянчили с мамой по очереди. Ни ума, ни денег, ни образования. Ничего. Живет в квартире своей девушки. Работает как-то где-то. О женитьбе и детях и в мыслях нет. А девушка у него нормальная, как ни странно. И образована, и квартиру сама купила. И зарабатывает хорошо. Дочь взрослая от первого брака. Ну постарше немного брата. Так мама мне заявила на днях — хитрая она, пользуется нашей корзиночкой. Он и работает и еду готовит. И, страшно сказать, полку иной раз приколотит. А она, такая-сякая, не зависит от него, замуж не просится, учиться ходит по вечерам, вместо того, чтобы кормить сыночку.
Я чуть не заржала в голосину. То есть, она квартиру купила, взрослого мужика к себе поселила. Зарабатывает сама на себя. Ну просит ужин приготовить. Еще и пользуется мальчиком! Он же несмышленый еще! Еще 40 нет! © RedHedPolly / Pikabu
- Лучший друг собрался жениться и позвал меня свидетелем. С деньгами у меня не очень: дом недавно купил и жене рожать скоро. Но я все же взял фрак напрокат, приготовил конверт с деньгами, посадил жену в машину и отправился на праздник. Но тут невеста друга (теперь уже жена) начала СМС-ить мне какие-то странные инструкции. Например: моя жена не должна говорить о свой беременности, чтобы не перетягивать на себя внимание с невесты; она также не должна требовать для себя какие-то особенные блюда; я должен оплатить часть счета, согласовать с невестой свою речь, ну и вишенка — моя жена должна надеть свободное платье, чтобы не отсвечивать беременным животом. Я было пожаловался другу, но он отмахнулся: «Подыграй ей. Представь, тебе надо один вечер перетерпеть, а мне с ней всю жизнь мучиться». Все это меня выбесило — я не дал им прочитать свою речь и когда пришло время произносить тост, а просто пересказал ответ друга про «всю жизнь мучиться», пожелал им всяческой удачи и заверил его в том, что навсегда останусь другом. Особенно когда он будет разводиться со своей змеюкой. © CaregiverHuge1686 / Reddit
"а мне с ней всю жизнь мучиться"
Мужики, вот объясните дуре: зачем дерниться, если вы еще до брака знаете. что будет херово? Про девушек с таким знанием До не спрашиваю: вопрошала уже раз 100500, ответа кроме как "он неее быыыл такооооой!" ничего не слышно было.
- Мой сын привел в дом сорокалетнюю женщину в качестве своей избранницы. Хочет жениться и усыновить двух ее детей. А я, как порядочная мать, должна поддержать своего единственного ребенка в его решении и взять кредит им на свадьбу. Я бы поняла, если бы она самостоятельная была. Но сын ее вместе с детьми мне на иждивение приволок. Сам работает на заводе за копейки, зарплату откладывает ей на колечко. Не знаю, как образумить ребенка. © Wildwildworld / Pikabu
- Я очень люблю своего отца, но никогда не прощу его выбор. Десятый класс. Через год выпуск, экзамены, поступление. Моя мачеха настаивала на том, чтобы я занималась с репетиторами, хотя я и так могла все сдать. Один раз я перенесла репетитора на день позже из-за дня рождения, а мачеха устроила показательный скандал перед отцом, который на тот момент был в рейсе где-то в Атлантическом океане. Когда папа вернулся, на мой вопрос: «Ты думаешь, я вру?» — он сказал, что одно слово мачехи стоит десяти моих. © Подслушано / Ideer
- Во время учебы в вузе встречалась с парнем. Я живу в городе-миллионике, а он приехал из маленького села, затерянного в степях. Мама, конечно, в восторге не была от такой «партии», а вот отчим подозвал меня как-то и говорит: «Ты же понимаешь, что он очень рассчитывает на тебе жениться и в городскую квартиру прописаться?» Я психанула, старших слушать не стала и продолжила крутить роман с парнем. Но время идет, пути наши разошлись и неожиданно нашлось подтверждение словам отчима. Звонит мамаша парня моей маме говорит: «Леночка, да что же ваша дочь там такое удумала? Мы уже и к свадьбе готовимся и распланировали, что первое время у вас поживут, пока на ноги не станут. А мы бы продуктами деревенскими помогали». Мда, все-таки к взрослым иногда надо прислушиваться.
"Не знаю, как образумить ребенка"
"начнем с того, что начнем называть писю х*ем" (С)
раз готов жениться и заботиться о детях - пусть идут жить отдельно, и там же заботиться обо всех. И о вас, кстати, тоже: мама старенька, немощная, требует помочь. И от будущей невестки тоже.
- Мне 53 года, я вырастила двух дочерей одна. Обе уже давно замужем и имеют своих детей. Только в пятьдесят лет наладила личную жизнь: познакомилась с мужчиной моего возраста, вдовец, дети тоже уже взрослые. Когда он сделал мне предложение, я вроде должна была радоваться, но не смогла. Так как понимала, что моим дочерям это не понравится. За ужином, мы сообщили о своей помолвке. Мои страхи подтвердились: дочери были против. Оказывается, старшая собралась рожать второго и надеялась на мою помощь; младшая с мужем собрались лететь в отпуск без детей, и тоже надеялась на меня. Моего мужчину они принимать не хотят и считают, что тот хочет отобрать у меня квартиру. Вот только у него свой автосервис, он купил квартиры своим двум детям. Мне было высказано много претензий: слишком ярко крашусь, одеваюсь и вообще мне уже 53, а я все пытаюсь молодиться. Наш с ним брак они вообще высмеяли, и сказали, что невеста из меня никакая и я буду смешно смотреться в белом платье. Самое ужасное, что его дети такого же мнения: считают меня вертихвосткой и думают, что я хочу отобрать деньги и дом. Мы оба расстроены, нас поддержала только моя подруга и его племянник, все остальные крутят пальцем у виска. Скоро дата свадьбы, а нам даже пригласить особо некого. © Подслушано / Ideer
- Моя семья несколько раз в месяц собирается на обед, чтобы пообщаться. Приехали и мы с невестой, но никто еще не знал, что мы уже на месте, стоим буквально в прихожей. В общем, родные мои что-то совсем расслабились: сестра ляпнула, что моя девушка — назойливая липучка и хорошо, что ее здесь нет. Брат согласился. Папа возразил было, что девочка милая и надо бы как-то поуважительнее о ней говорить. А мама заявила, что да, конечно, милая, но только непонятно, как я с ней сошелся, ведь фигура у нее не очень. С этим согласились все, даже папа. А вторая сестра добавила, что я встречаюсь с ней просто, чтобы забыть свои прошлые отношения. Самое ужасное, что все это слышал не только я, но и моя девушка. Она очень милая, добрая и не давала ни единого повода так о ней говорить. Да, она не худенькая, но я всегда любил девушек в теле. Вообще не понимаю претензий родни. Причем, когда я спросил у родных: «Что, черт побери, вы несете?», они просто пожали плечами. Я в шоке, не знаю теперь что и делать. © familysuxthrow / Reddit
Да уж, в некоторых семьях кипят страсти похлеще, чем у Монтекки и Капулетти. Держите теперь подборку добрых историй — мы даже прослезились, когда их читали.
Комментарии
"Скоро дата свадьбы, а нам даже пригласить особо некого."
Конечно, никто не доволен: ведь уходят нянька и кошелек на выслуге у деток. Послать всех в сад, и пожениться хоть вдвоем (кстати, мы с мужем без скопа недовольных самим только вдвоем в загс поехали). И жить для себя - вы оба точно это заработали.