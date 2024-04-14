16 человек, которые уперлись рогом, но не одобрили новую пассию своих близких

В романах Шарлотты Бронте или Джейн Остин богатые и знатные красавцы влюбляются в простушек, пока все окружающие находятся в шоке от такого мезальянса. Но и в реальной жизни есть место таким страстям, что английским романисткам и не снилось. Вот, например, взрослые дети обиделись на маму, решившую выйти замуж в 50 лет или теща, которая жить не может, пока гадостей про зятя не наговорит. Мы решительно осуждаем тех, кто препятствует большой и светлой любви. Надеемся, что герои наших историй вынесли ценные уроки из противостояния с родными и близкими. А иначе зачем это все?