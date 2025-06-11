20 историй о наглецах, которых бы не помешало поставить на место

Есть такие люди, которых мало интересуют личные границы и комфорт окружающих. И живут они по принципу «А что такого?» Такие индивидуумы попадаются почти всем. И, хотя удается поставить на место их далеко не всегда. Иногда все же получается проучить всяких хамов и наглецов.