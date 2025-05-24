15 историй о людях, чья наглость вообще никаких границ не знает

Истории
2 часа назад

Трудно прожить жизнь и не накопить за это время множество историй, связанных с людьми и их характерами. Особенно поражает порой человеческая наглость — настолько беспредельная, что остается только удивленно моргать, не веря своим глазам, либо ставить на место таких самоуверенных.

  • Были как-то с другом на рыбалке. Отправились на платное озеро, где рыбы валом, бери и лови себе столько, сколько захочешь. Мы разложились в тени, поставили стулья со спинками, закинули удочки, облокотились и давай ждать. Буквально за пару часов наловили целое ведро рыбы средних размеров. Радостные, решили сделать перерыв, оставили ведро, пошли посидеть в беседке рядом. Вдруг замечаю, что самую маленькую рыбешку пытается голубь стащить! Я такой наглости давно не видел, сразу же побежал его отгонять! Друг в шутку сказал: «Я знаю, это они специально голубей обучают рыбу воровать у рыбаков, чтобы деньги отбивать за озеро!» © Не все поймут / VK
  • Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу таксист без умолку рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне три года не повышали зарплату, и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
  • Шел я как-то утром за хлебом. Прямо у меня под домом есть шикарная пекарня, где в семь утра уже продают свежеиспеченный хлеб, разные булочки, пирожные и остальную бакалею. Хотел успеть туда первым, ибо очередь там всегда огромная, а мне еще по делам нужно бежать. Иду себе, как вдруг слышу — какая-то бабушка кричит мне. Оборачиваюсь, а там бабуля старенькая с палочкой, еле-еле ногами передвигает и спрашивает у меня: «Сынок, а ты не в пекарню случайно?» Я говорю, что да, туда, на что она мне говорит: «Тогда за мной будешь в очереди!» Люди не перестают меня удивлять своей наглостью. © Не все поймут / VK
  • Не могла заснуть из-за шумных соседей. По батарее стучала — ноль эмоций. Спустилась к ним, те открывают и в наглую, мол, в чем дело. Я не растерялась и спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов». Те такие, мол, нет. Так я взяла и вывалила им все спойлеры и пошла спать. Ибо нужно уважительно относиться к соседям. Они потом, кстати, быстро затихли. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Есть у меня подруга, всегда были не разлей вода. Но вот недавно она начала встречаться с моим бывшим. Причем знала, что я еще не отошла от разрыва. Я ей, конечно, предъявила, а она мне: «Ну, ты же его уже не любишь, в чем проблема?» Я аж задохнулась от такой наглости. И что самое удивительное, теперь они вместе, а я осталась одна, без парня и без подруги. © Палата № 6 / VK
  • Встречались 7 лет. Жили в складчину, почти все расходы делили пополам. Часто за съемную квартиру я платила больше, чем он. Перед моим днем рождения пообещал сюрприз. Поехали на метро до конечной одной из веток. Завел меня в какой-то подъезд и жестом фокусника достал из кармана ключи, открыл дверь, завел меня в квартиру. Квартиру, которую он купил на сэкономленные во время жизни со мной деньги. Квартиру, оформленную на него. И вот посреди пыли и бетонных стен он встал на одно колено, чтобы сделать мне предложение. Отказала. Ремонт я буду делать, пожалуй, в своей квартире. © Подслушано / Ideer
  • Как-то шел домой из универа, зашел купить шаурмы, но увидел, что чувак в будке говорит с кем-то по телефону и на меня внимания вообще не обращает. Я подождал минутку, подождал две, а потом обошел ларек, зашел внутрь и, полностью игнорируя продавца, начал крутить себе сам. Тот на секунду умолк, удивленно глядя на эту наглость, но увидел, что деньги я сразу оставил на столе, надел перчатки и начал делать все довольно грамотно. Еще минутку понаблюдал, чтобы я ничего не испортил, а потом подсказал, где стоит лучший соус, вышел на улицу и продолжил говорить по телефону. Я сделал себе идеальную шаурму, вышел, мы с продавцом друг другу кивнули, после я ушел, а он вернулся на рабочее место. © Палата № 6 / VK
  • Мой супруг вложился в ресторан наших друзей. Они должны были вернуть ему кругленькую сумму, когда бизнес начнет приносить плоды. Прошел уже далеко не один год, а денег все нет. Недавно одна из занимавших заявила: «Ну ты же нам отдал эти деньги просто как подарок. Сказал, что веришь в нас, мол, если не будет денег, то ничего не возвращайте». Вот только, когда они занимали у мужа, ни о каком подарке не шло речи и условия обсуждались совершенно другие. Поражает чужая наглость.
  • Мама мыла нашу лестничную клетку в подъезде. Подходит к ней соседка с другого крыла и говорит: «Мне открыть вам наш тамбур?» Мама удивленно: «Зачем?» А соседка: «Ну вы у себя моете, можете и к нам сходить, прибраться». Мама решила ее проучить и говорит: «А вы тогда идите и мне пропылесосьте дома, договорились?» Почему-то соседка не согласилась.
  • Еду в маршрутке в семь утра на работу. Людей полно, я сижу у окошка, рядом мужчина какой-то. Остальные места забиты, некоторые пассажиры стоят. Слушаю себе музыку, как вдруг ощущаю, что мужчина уснул. Оборачиваюсь аккуратно, а он у меня на плече лежит. Другая женщина уже давно бы его скинула, наверное, посчитала бы подобное за наглость. Но я понимаю, что, может, человек устал, может, ему сложно сейчас, может, его ждет тяжелая работа впереди. Нужно быть чуточку добрее к людям! Он минут 10 так полежал, потом сам поднял голову, извинился передо мной и вышел спустя пару остановок. © Палата № 6 / VK
  • В студенческие годы задали нам сделать презентацию про рекламу в разных странах. Я выбрала Японию. Написала об этом в общем чате группы. Прихожу на пару и выясняется, что одногруппник, который выбрал Чехию, решил украсть мою тему. Подошел к преподавательнице перед парой, сказал, что плохо себя чувствует и показал ей презентацию раньше меня. А потом довольный ушел домой. Хорошо, что преподаватель вошла в мое положение и поверила мне. Другие одногруппники тоже подтвердили, что он готовил материал по Чехии. После этого перестала с ним общаться.
  • Недавно случайно подслушала разговор моих родственников. Они жаловались, что я стала мало денег дарить на праздники их детям. И вообще подарки мои — фигня. Раньше я действительно дарила деньгами и большими суммами. И каждый раз они устраивали концерт: «Ой, да чего ты, не надо так много, забери». Ну я и стала дарить, как все (перед этим спрашивая, кто сколько дарит). А потом вовсе поняла, что деньги идут не на детей и не в детские копилки, а на взрослые хотелки. И стала дарить то, что просят дети, чтобы подарок был действительно для ребенка. Да уж, быстро люди привыкают к хорошему. © Подслушано / Ideer
  • Продавали машину, которая пробыла у нас 2 года. Она в отличном состоянии, но мы присмотрели себе новую. Приятельница, с которой я близко общалась, попросила продать ей с мужем в полтора раза дешевле с аргументом, что в «надежные руки». Мы, естественно, отказались. Клянусь, она всему городу растрезвонила, что я жуткая жадина и не смогла сделать им малюсенькую скидочку. Подозреваю, что она приукрасила историю. Теперь даже наша общая знакомая со мной не здоровается. Круто. © Подслушано / Ideer
  • У нас дома два крупных кота. Как следствие, раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем для лотка. Вес покупки выходит обычно 40-50 кг. И столкнулись с регулярной наглостью и хамством со стороны курьеров-грузчиков. При заказе маркетплейсы берут с нас дополнительную оплату за подъем груза до квартиры. Лифт в доме тоже есть. Но каждый раз курьеры звонят и говорят: «Спускайся, выгружаем у подъезда». И постоянно под разными предлогами: «Ну помоги мне по-братски», «Мне пофиг, я здесь все оставлю». Писала несколько раз жалобы на курьеров. Решили с мужем, что я буду подходить к телефону, когда звонят из доставки. Разговор сразу заиграл новыми красками:
    — Ну, попроси мужа, пусть, спустится и половину возьмет. Ну тяжело же.
    — Да, без проблем. Только дополнительную доплату за доставку до квартиры на двоих тогда поделим, договорились?
    Курьер после этого трубку бросил, видимо обиделся, но доставку все-таки принес. © Velelada / Pikabu
  • Работал в тренажерке: одна дама оставляла ребенка на 2 часа, а сама пропадала на 4. Руководство пыталось уладить — без толку. Потом пришел ее муж, а жены нет. Оказалось, что никаким спортом эта мадам не занималась, в освободившееся время она изменяла своему мужу.
  • Ездила на обследование в больницу. Естественно, когда мне поставили холтер для измерения сердцебиения, доехать домой без приключений было просто невозможно. Вызвала машину, жду. Водитель даже не доехав до меня, нажал кнопочку, что он уже доехал. Начали капать деньги после бесплатного ожидания, он катался непонятно где. Я ему звонила, писала, но он игнорировал меня. Уже написала в поддержку и мне его отменили. Как вдруг звонит неизвестный номер, подхожу, а это таксист. Начал на меня орать, мол, как я посмела отметить поездку. Он уже почти подъехал, а я вот так подставила. А то, что уже 20 минут прошло с того момента, как он «доехал» до меня, его не смущало. Просто бросила трубку.

Комментарии

Уведомления
Alena
18 часов назад

Деловой спешащий дядя мог бы бабушке с палочкой, еще и еле-еле идущей,
купить то, за чем она ковыляла. Вот пусть бы представил свою маму нна ее месте.

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