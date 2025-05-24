15 историй о людях, чья наглость вообще никаких границ не знает

Трудно прожить жизнь и не накопить за это время множество историй, связанных с людьми и их характерами. Особенно поражает порой человеческая наглость — настолько беспредельная, что остается только удивленно моргать, не веря своим глазам, либо ставить на место таких самоуверенных.