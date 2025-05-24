15 историй о людях, чья наглость вообще никаких границ не знает

Условия займа надо не обсуждать, а прописывать в договоре) не благодарите)))
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Трудно прожить жизнь и не накопить за это время множество историй, связанных с людьми и их характерами. Особенно поражает порой человеческая наглость — настолько беспредельная, что остается только удивленно моргать, не веря своим глазам, либо ставить на место таких самоуверенных.
Условия займа надо не обсуждать, а прописывать в договоре) не благодарите)))
Вот еще истории о том, что чужой наглости не бывает предела:
Деловой спешащий дядя мог бы бабушке с палочкой, еще и еле-еле идущей,
купить то, за чем она ковыляла. Вот пусть бы представил свою маму нна ее месте.