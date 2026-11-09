15 гидов, которые будут вспоминать истории со своих экскурсий даже на пенсии

Экскурсоводы каждый день встречаются с массой людей. В то время как одни туристы внимательно слушают, другие умудряются найти себе приключение. Они постоянно опаздывают, теряются в музее или пытаются дернуть за хвост барракуду. Сегодня вы убедитесь, что работа гидов, экскурсоводов и сотрудников музея полна внезапных поворотов.

В бонусе — вкусный и простой рецепт шарлотки, который я привезла после своего путешествия в Санкт-Петербург.