Большинство туристических регионов так и живёт. Летом чёс, в остальное время -вынужденный отдых
15 гидов, которые будут вспоминать истории со своих экскурсий даже на пенсии
Экскурсоводы каждый день встречаются с массой людей. В то время как одни туристы внимательно слушают, другие умудряются найти себе приключение. Они постоянно опаздывают, теряются в музее или пытаются дернуть за хвост барракуду. Сегодня вы убедитесь, что работа гидов, экскурсоводов и сотрудников музея полна внезапных поворотов.
В бонусе — вкусный и простой рецепт шарлотки, который я привезла после своего путешествия в Санкт-Петербург.
- Работаю в Питере гидом-переводчиком с испанцами. Перед началом работы нам всегда давали список туристов из группы, чтобы мы могли их «выловить» после прохождения таможенного контроля с корабля. Я сразу приметила пассажирку по имени Нева. Оказалось, что родители девушки 20 лет назад уже были в Питере. Тогда женщина узнала, что беременна, и решила, что если родится дочь, то назовет в честь нашей главной реки. И вот спустя столько времени Нева увидела Неву. Романтика!
- Очень понравились бабушка с внучкой, которые задержались у кресла из дома Строгановых. Внучка спрашивает: «Бабушка, а это что, трон короля или принцессы?» А бабушка, видимо, уже замученная расспросами, отвечает: «Да, наверное, куда еще такое».
- Знаю грибные места около города. Решила: почему бы не организовать девчачий тур? Соберем грибы, пофоткаемся, а я заработаю денежку. Дала объявление в соцсетях, записалось 8 человек. И вдруг — странное сообщение. Открыла. Расхохоталась так, что аж муж прибежал. А там пишет мне какая-то местная бабулька. Мол, ты им сейчас, такая-сякая, все грибные места покажешь, а нам ничего не останется. Глаза им завяжи, что ли, чтобы не знали, куда едут. Представила картину маслом, как толпа женщин с завязанными глазами идут по лесу к поляне с грибами, и чуть не упала с дивана.
- Интересный случай из музейной практики. Работала на детской музейной площадке. Тема занятия «Времена года». Загадываю загадку по теме «Весна»:
«В синенькой рубашке
Бежит по дну овражка».
Детей человек 10, возраст 5-6 лет. Все молчат, только самый маленький тянет руку... и гордо отвечает: «Милиционер!» И ведь не поспоришь, хотя правильный ответ — ручеек. Родители, особенно папы, долго не могли успокоиться.
- Давным-давно, когда я работала экскурсоводом в музее, к нам на экскурсию пришли первоклашки. Экскурсию, к слову, вела тогда не я. На тот момент туалета для посетителей у нас не было, но детям же не откажешь. Чтобы попасть в туалет, нужно далеко идти. И вот, значит, я беру по паре детишек и веду их к туалету. Одну парочку, другую, третью... и тут меня в холле, где они все ждали своей очереди, ловит за руку одна девчушка и так проникновенно говорит: «Скажите, а вы такая специальная тетя, туалетная, да?»
Музейная туалетная фея, ага.
- Водила экскурсии в Париже. Дети часто называют самую знаменитую достопримечательность «Эльфовой башней». А после длинной экскурсии по Лувру одна из туристок на полном серьезе спросила: «А кто сейчас король во Франции?»
- Я гид. Помню, лет 10 назад приехали мои первые американцы. Отработала с ними 3 дня с утра до вечера. По окончании они благодарят, оставляют чаевые и вдобавок говорят: «Ну и приплюсуй еще сюда два чая и пирожок, который мы тебе вчера покупали». Я растерялась, даже не знала, как отреагировать. Вишенка на торте: я сама тогда хотела заплатить за свой чай с пирожком. Но они меня остановили и сказали: «Нет, это подарок»".
- Я — гид в Петербурге и живу как на качелях. Летом белые ночи, по три экскурсии в день, туристы оставляют чаевые и обнимают на прощание. А с ноября — пустой Невский, дождь и почти ноль заказов до мая. У меня есть зонт с ручкой-уткой, по нему меня находят группы у Казанского собора. Летом этот зонт попадает в кадр сотне туристов в день. В ноябре я хожу с ним в магазин у дома и считаю, хватит ли до зарплаты, которой нет.
А в Мурманске сезон как раз зимой: полярная ночь и сияние. Я написала тамошнему турагентству, им нужен гид с живой речью. С декабря по март вожу группы на сияние, жилье и дорога за их счет. Зонт-утку беру с собой.
- Есть одна пальма, чьи плоды похожи на грозья винограда. И меня в Ботаническом саду как-то туристка спросила: «Ого, это что, пальма, дающая виноград?» Я с умным видом подтвердила, да, она самая, мол, наши ученые вывели особый сорт таких полезных пальм. Туристы оживились и стали ее фоткать. Пришлось признаться, что это шутка.
- В Черногории шикарный гид, высаживая нас на маленьком островке с какой-то церквушкой, громко говорил: «Если вы будете опаздывать — ничего страшного! Мы будем тут со следующей экскурсией в четверг и в субботу!» Никто не опоздал.
В групповых экскурсиях одна из самых неприятных вещей - такие вот опоздуны, которых вся группа сидит и ждёт, пока они нагуляются.
А вторая - обязательные заезды на всякие "фабрики" и в аффилированные магазины, на которые порой уходит больше времени, чем на саму экскурсию.
Поэтому я предпочитаю самостоятельные путешествия
- У нас была морская экскурсия. Один из туристов, который был в воде, увидел барракуду и попытался схватить ее за хвост! Я вовремя шлепнул его по руке, ведь парень не знал, что барракуда — хищная рыба, и ее лучше не злить.
- Моя подруга давно работает гидом. Одна из первых поездок с группой в Швецию. Какая-то пожилая бабуля попросила своего мужа сфотографировать ее рядом с живой статуей. Но бабуля-то не знала, что это не статуя, а человек. И ну бабушка говорит что-то вроде: «Ого, какие статуи, как на людей похожи!» А статуя возьми да и моргни. Бабуля от нее на два метра отскочила под хохот всей группы.
- Были на экскурсии на острове Санторини. Я сразу сказала, что в 17:00 автобус отъезжает, иначе мы не успеем на паром и придется ночевать на острове. То есть опоздал — автобус уехал без тебя. И вот во время экскурсии были две тетки, которые все время всех задерживали: то туалет, то сувениры. Весь автобус на них злился за это. Так вот, угадайте, кто не пришел в 17:00? Короче, уехали без них. На следующий день они вернулись в отель и плакались, что ночевка на острове им обошлась в 700 евро.
На очередном автобусном туре у нас была строгая сопровождающая и по совместительству экскурсовод. В первый же переезд из Амстердама в Брюссель предупредила, что автобус не будет ждать опоздавших, назвала адрес отеля, в котором мы остановимся в Брюсселе и сказала, что опоздавшие пусть добираются сами на такси. Конечно же, нашлась безалаберная парочка, ждали их 15 минут, потом уехали. И добирались они на такси. После этого не было ни одного опоздания, все шло по графику, поездка прошла успешно!
- Посетитель на выставке по археологии спрашивает:
— А это здесь нашли?
Я, не особо задумавшись:
— Не здесь, но рядом, в нашем районе, ну километров 220-250, не далеко.
Для Сибири и правда не далеко, у нас до райцентра больше 200 км, а посетитель с Урала, он долго надо мной смеялся.
- Сын-первоклассник провел почти все лето у меня на работе в музее. Напитался атмосферой. Возвращаемся вчера домой, а у подъезда бабушки сидят в ряд на скамеечке. Увидев эту картину, сын с восхищением изрек: «Ой, смотри, мама! Выставка бабушек открылась!»
Бонус: рецепт шарлотки из Санкт-Петербурга
Недавно была в Петербурге и снимала квартиру у милой хозяйки. Она угостила меня шарлоткой, а я выпросила у нее рецепт. Попробовала испечь дома, и теперь делюсь с вами. Действуем поэтапно:
- Взбить 4 яйца со половиной стакана сахара и третью чайной ложки соли.
- Туда добавить 200 гр сметаны и 4 ст. ложки растительного масла, взбить.
- В тесто просеять через сито 1,5 граненых стакана муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Добавить цедру с одного лимона. Взбить.
- Вымыть и мелко нарезать 4 средних яблока. Вмешать их в тесто.
- Форму обмазать сливочным маслом. Вылить туда тесто.
- Выпекать шарлотку в духовке на 180 градусов 55 минут.
Делитесь вашими рецептами шарлотки!