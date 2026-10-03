19 мам и пап, которые просто хотели сходить на собрание, а вернулись с ворохом впечатлений
Родительские собрания — та часть семейной жизни, где мамам и папам приходится быть готовыми буквально ко всему. Кто-то узнает неожиданные подробности о своем ребенке, кто-то попадает в занятную ситуацию сам, а кому-то достаточно просто послушать других взрослых. Мы собрали истории родителей, которым обычный поход в школу подарил отличный повод еще долго вспоминать этот вечер дома.
- На родительском собрании учительница попросила меня встать. Я обалдела. Она обвела взглядом всех и сказала: «Давайте посмотрим на эту маму». Пока другие родители переглядывались, я лихорадочно вспоминала, что мой троечник мог натворить. И тут слышу: «Ваш сын был единственным, кто заступился за новенького! Спасибо вам!» Я шла на собрание с готовой речью в защиту его двоек, а в итоге сидела и улыбалась до ушей. Такими поступками сына я горжусь куда сильнее, чем любыми пятерками.
- Мой младший брат в школе стеснялся того, что папе уже 55 лет. Папа об этом знал. Поэтому на каждое родительское собрание он специально приходил с тростью. Там он еще и вел, себя как настоящий старый дед. Так что выбранный образ папа поддерживал на каждом собрании.
Когда приходишь на собрание в школу, а на всех столах помимо учебников лежат презенты от учителя
- На первом собрании учительница предложила выбрать родительский комитет. Все двадцать человек одновременно опустили глаза в телефоны. Примерно минуту в классе стояла абсолютная тишина. Наконец-то, один папа не выдержал и спросил: «А если никто не согласится?» Учительница улыбнулась: «Тогда выберем тех, кто первым заговорил». Больше до конца собрания этот мужчина не произнес ни слова.
- Сын учится в школе, и я периодически хожу на родительские собрания. Обычно сажусь на заднюю парту и поражаюсь тому, как вопросы на двадцать минут можно обсуждать полтора часа. Учительница четко говорит: «20-го числа, в понедельник, в 10:00 прийти туда-то, белый верх, темный низ». Через двадцать минут начинаются вопросы: когда приходить, во сколько, что надеть ребенку и считается ли синий темным. А ближе к концу собрания непременно появляются фразу: «А вот мой Ванечка...» или «А вот моя Сонечка...»
Люди отучились воспринимать информацию, как на слух, так и письменно, увы.
Реальный свежий пример: в группе моего города размещено объявление из 4 строк:
"В городе Тиква книжный магазин "Исрадон" ищет продавца.
Адрес магазина такой-то (самый центр города, огромные витрины и вывеска).
Условия работы такие-то.
Опыт работы с книгами приветствуется."
Все!
Первые два коммента:
*Нет там такого магазина, мы искали и не нашли!
*Напишите, какой город?
Одни вешают грамоты на самое видное место, а другие вот так
Единственное место, где можно сосредоточиться на мыслях о важности этой грамоты.
Мужчина исправно ходил на родительские собрания, хотя окружающие воспринимали его регулярные визиты чуть ли не как подвиг. «Классная называла меня суперменом, а директриса после окончания учебы даже вручила почетную грамоту», — вспоминает он. Награда, кстати, до сих пор на почетном месте. Правда, висит она в туалете.
- Так получилось, что мой 11-летний брат уже год живет со мной, и я устроил его в школу. На первом родительском собрании меня добавили в беседу в мессенджере. За целый год там появилось только одно сообщение классного руководителя: «Карантин до понедельника». Потом учитель рассказал мне, в чем дело. Сначала он создал общий чат, но его быстро заполнили бесконечными сообщениями от мамочек. Тогда педагог решил писать важное в дневнике, а срочное и важное отправлять в отдельную беседу, куда добавил только отцов.
У дочки в 3-4 классе было 3 чата.
1 - учительский, для важных объявлений (как раз в год ковида). Для всех, но без возможности оставлять комментарии.
2 - мамский, где обсуждались вопросы класса, в т.ч. и то, что учителю и детям знать не положено. Без учителя и детей.
3 - чат учеников, домашки там, самоорганизация и пр. Чисто для учеников.
Идеальное, на мой взгляд разделение
- На родительском собрании учительница долго рассказывала нам о комфорте в школе и заботе о детях. Я спросил, почему тогда в туалетах нет бумаги. Она объяснила: «Когда ребенку нужно в туалет, он подходит к учителю, и тот отматывает ему бумагу». Ну а я что? Я тут же поинтересовался: «А вы тоже ходите за туалетной бумагой к директору?» Ответа на этот вопрос я так и не получил.
Нет никаких сомнений, что записка от родителей настоящая
Феруза - ну прям очень русское имя...
Видно, что мамочка старается, но язык пока что не родной.
Я тоже в первый год жизни в другой стране с похожими ошибками писала. Особенно все эти буквы с хвостиками, "крэсками" и по два варианта Ж и О. Ну и топчик - попутать в кириллице и латинице Р, С, У и В
Учительница начальных классов получила очередную объяснительную от родителей третьеклассницы, но автор записки довольно быстро себя выдал. «Девочка Феруза раскололась под натиском ошибок», — рассказывает педагог. Особенно ее умилила подпись «Мама». А вот взрослый почерк школьница старалась выводить очень старательно.
- Как-то раз опоздал на родительское собрание, но жена уже была там. Захожу, здороваюсь и сажусь рядом с женой, а она мне тут же говорит: «Ну все, тогда я пошла домой». И тут классный руководитель с удивлением поняла, что эта женщина — мама Лены. За десять лет жена была на родительском собрании всего один раз. Поэтому наше совместное появление стало для классной небольшим открытием.
- Я была классным руководителем 8-го «Б» и проводила собрание незадолго до конца учебного года. В класс вошел незнакомый мужчина, представился папой Васильева и объяснил, что жена задержалась на совещании. Почти все собрание он читал свои документы, а под конец спросил, не выходят ли у сына двойки. Я удивилась, потому что Миша Васильев учился почти на одни пятерки, а мужчина обрадовался, сдал деньги на поход класса в пиццерию и ушел. Через час мне позвонила мама Миши и сказала, что ее муж, вообще-то, в командировке. На следующий день выяснилось: к нам пришел отец Антона Васильева из шестого класса, которому учительница математики указала не тот кабинет. Его не насторожили даже разговоры о физике и химии, которых у сына еще не было.
У меня физика началась в 6 классе, и для меня было бы естественно услышать про этот предмет. А то, что программы режут каждые 3 года - за этим не уследишь
Такое чувство, что кто-то в школе очень торопился зайти... или выйти
- На собрании классная рассказывала родителям, что детишки шумят и забывают тетради. Потом добавила: «Но один мальчик — исключение!» Она посмотрела прямо на меня, и я приготовилась гордиться. Аж выпрямилась. И тут прилетает неожиданная фраза: «Ваш сын уже третий день болеет, поэтому про него ничего не могу сказать». Именно в этот момент я узнала, что сын прогуливает школу и, как оказалось, играет в компьютерные игры у друга дома.
- После детского сада меня отдали в школу, но уже в первой четверти пришлось перейти в другую. На первом родительском собрании учительница сказала маме, что мне нужно следить за поведением. Мама стала выяснять, что именно я делаю не так. Оказалось, педагог говорила «ложить», «зво́нит» и допускала другие речевые ошибки, а я постоянно ее поправляла. Родители решили, что наши отношения с учительницей дальше вряд ли сложатся. Поэтому меня перевели в другую школу.
Учителя — это те же дети, но которые остались в школе работать после учебы
На родительские собрания к этому учителю обычно приходит не так много взрослых, поэтому он решил немного изменить привычный формат встречи. «Я придумал вот такой вариант, чтобы развеять скуку», — объясняет он.
- Мой папа, как и остальные отцы одноклассников, очень не любил ходить на родительские собрания. Однажды наши мамы договорились и все-таки добились, чтобы папы начали туда приходить. Постепенно мужчины втянулись настолько, что уже сами вызывались идти на каждую встречу. Позже выяснилась причина: после собраний они всей компанией отправлялись в находившееся неподалеку кафе. Там продолжали обсуждать учебу детей, а потом переходили к футболу, хоккею, рыбалке и машинам. Папы так сдружились, что мамам, узнавшим об этой традиции, пришлось уже отговаривать их от родительских собраний.
- Вернулась с родительского собрания и тут же спросила сына: «Как думаешь, о чем мне сегодня рассказала учительница?» Его глаза забегали, он задумался и ответил: «Смотря сколько она знает». После этой фразы уже мои глаза округлились. Сын еще немного помолчал, а потом как ляпнул: «Мам, а можно сначала ты расскажешь, а потом я буду оправдываться?»
Когда родители на собрании думают, что учитель делает важные пометки у себя в тетради
Пока родители заняты своими вопросами, у учителей тоже находится минутка для собственных занятий. Автор этого снимка решила показать, чем занимается в такие моменты сама. «Если вам интересно, что делают учителя на родительских собраниях, пока не разговаривают с родителями, то вот чем. По крайней мере, я», — написала она.
- Мой папа впервые за семь лет пришел в школу, и классная тут же начала отчитывать его за проделки моего хулиганистого одноклассника Санька. Санек всем рассказывал, что его отец получил на предприятии желтый «Москвич-412», а у моего папы случайно была точно такая же машина. Видимо, поэтому классная решила, что перед ней отец Санька. Папа слушал поток претензий к нему и все сильнее удивлялся. Когда учительница добралась до двоек по физике и химии, которые папа лично помогал мне учить, он спросил, точно ли речь идет о его ребенке. Классная уверенно ответила: «Ну, естественно, о вашем Александре!» Тогда папа объяснил, что он отец другого ученика. После этого выяснилось, что ко мне претензий нет и у меня все в порядке.
Порой родительское собрание превращает в детей даже взрослых, ведь одни путают кабинеты и детей, другие готовы часами обсуждать очевидное, а третьи неожиданно узнают о школе такое, о чем даже не догадывались. Наверняка и у вас есть парочка занятных историй, а пока что можете заглянуть в подборку истории о приключениях родителей в школе или же об учителях, чьи поступки и чувство юмора остались в памяти учеников.
Комментарии
Эх, какие родительские собрания были в моей школе! Мама была на них всего два раза: в первый - никаких претензий, во второй - про выпускной 8-й класс. И ее не вызывали (хотя я сачковала безбожно, но она об этом так и не узнала), ибо училась хорошо.
И ведь нас учили, а не только проверяли знания (которых не дают, как сейчас во многих школах).