19 мам и пап, которые просто хотели сходить на собрание, а вернулись с ворохом впечатлений

Феруза - ну прям очень русское имя...

Видно, что мамочка старается, но язык пока что не родной.

Я тоже в первый год жизни в другой стране с похожими ошибками писала. Особенно все эти буквы с хвостиками, "крэсками" и по два варианта Ж и О. Ну и топчик - попутать в кириллице и латинице Р, С, У и В