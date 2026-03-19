А мама счастлива, что девочка считает доесть огрызок более важным, чем выйти к доске.
15 душевных историй о том, что родители в школе тоже могут найти себе приключения
Кто же знал, что, когда отдаешь ребенка в школу, посещать это заведение придется так часто, будто ты сам ученик. Но иногда даже на собраниях можно найти настоящих друзей! Например, если нужно доказать, что прошлогодние шторы все еще хороши. Или элегантно выяснить, почему ваши дети, сидящие за одной партой, все время ругаются. Кстати, в самые трудные творческие минуты объединяются не только взрослые, но и дети. Иногда и вовсе возле школы своего ребенка можно встретить любовь! Но обо всем по порядку.
- Мой сосед по парте Витя вечно меня задирал. Классная только руками разводила. И вот мой папа твердо решил поговорить и с учительницей, и с папой одноклассника. Возвращается из школы весь растрепанный и с порога заявляет: «Марина, накрывай на стол! Ты не поверишь, кого я встретил». За папой в квартиру зашел вредный одноклассник Витя, его мама и папа. Оказалось, что наши родители вместе учились в техникуме, не виделись сто лет. И вот — их дети сидят за одной партой! К счастью, шуточки Вити прекратились. Мы с ним даже продолжили семейную традицию — дружим уже 12 лет.
- У нас на родительское собрание приходил только один папа, Пети Ковалева. Когда мы начинали обсуждать досуг детей — походы в театр, экскурсии, выставки, постановку спектаклей — папа Пети скромно спрашивал: «А может, что-то посерьезнее?» Конечно, нашу дамскую команду он перекричать не мог. И вот на одно собрание пошел мой муж. Они там со вторым папой скромно постояли в уголочке. И тут я узнаю, что наш сын не идет в субботу в театр. Почему? Потому что он с мужем, Петей и папой Пети едет на рыбалку с ночевкой. Вот он какой, настоящий мужской отдых.
- Моя мама в свое время, чтобы как-то скрасить родительские собрания, подружилась с отцом и матерью моего соседа по парте. Они приходили, садились за последнюю парту и хихикали, обсуждая сам процесс и всех его участников. Конечно, получая при этом замечания от классручки. В конечном итоге наша бедная классная выдала: «Ваши дети ведут себя в сто раз лучше».
Эх, наши мамы и папы не получали фотографии своего ребенка прямо с урока в прямом эфире
«Учительница прислала фото. Говорит, дочь не поддалась уговорам и не убрала яблоко».
- Воспитываю сына сам, так уж вышло. И вот как-то утром отвез его в школу, и у ворот ко мне подошла симпатичная девушка. Спрашивает: «Вы папа Артема? Меня Виктория зовут. Моя дочка в него влюбилась, зовет в гости, если мама не против». Я ей такой: «У него нет мамы». Она замолчала. Предложил кофе попить, поговорить. Сидим, болтаем, вроде все круто. А потом она выдает: «Если честно, дочка моя вашего сына даже не знает, я случайно услышала как его зовут в коридоре, а вы мне очень понравились, не знала как познакомиться». В общем, не знаю, как, но мы уже третий год вместе. Наши дети как брат и сестра.
- Зашла в класс на родительское собрание. Там — все такие стильные, приличные. А я сижу в дутой куртке, с авоськой, волосы пучком. Уже приготовилась выйти, сбежать, чтобы не выделяться на фоне этих успешных леди. Решила, что подойду к учительнице отдельно после всех. И вдруг одна из «стильных» подсела ко мне и прошептала: «Ненавижу эти собрания. Такое чувство, что все специально наряжаются, чтобы нервы мне потрепать».
- На собрании мама одного отличника заявила, что надо скинуться на интерактивную доску за 100 тысяч. А чей-то батя выдал: «Зачем, если тут пол ходуном ходит?» Началась такая перепалка, что классная сбежала. Но самый сок случился через неделю — этот батя привел каких-то мужиков и вместе с ними начал срывать старый линолеум. Оказалось, он строитель, привел свою бригаду — они за день идеальный пол в классе сделали. Родители теперь горой за Юрочку по любому поводу.
Интерактивная доска за 100 тысяч?
Шторы и линолеум отдыхают, а золотой унитаз с частным вертолетом хитро подмигивают активной мамашке)
А вы после долгих сборов ребенка на общее фото класса достаете свой старенький альбом с немного потертыми снимками?
«Наш 4 „Г“. 1986 год. Самое интересное — попытаться вспомнить фамилии одноклассников»
- Мне в 6-м классе одноклассник на 8 марта серьги золотые с рубинами подарил. Массивные такие. Моя мама тактично поинтересовалась у его мамы насчет такого неожиданного подарка. Та ни сном ни духом. Короче, серьги, конечно же, мы вернули. И его мама обещала моей не ругать сильно незадачливого кавалера. Потом на одном из родительских собраний она еще рассказала маме, как сын в ответ на упрек, что такие вещи нельзя брать без спроса, парировал: «А зачем они тебе? Ты же все равно их не носишь».
- Когда еще не было электронных дневников и родительских чатов, была я классным руководителем 8-го «Б» класса. Незадолго до конца учебного года проводила очередное родительское собрание. Уже все родители собрались, как вдруг влетает незнакомый мне мужчина: «Здравствуйте! Я папа Васильева. Простите, что опоздал. Меня жена попросила вместо нее прийти, она не успевает с совещания». Папу Миши Васильева я действительно никогда не видела, на все собрания ходила мама. Долговязый папа примостился за партой и начал рассматривать какие-то свои бумажки. За все собрание ничего не говорил, только спросил, много ли двоек у сына. Я еще удивилась, ведь Миша — прилежный ученик. В конце папа Васильева сдал деньги на «сладкий стол» по случаю окончания года и ушел. Потом оказалось, что это был папа Васильева из другого класса — Антона. А на наше собрание он попал случайно. Деньги мы ему вернули, конечно.
- Страх как боюсь родительских собраний. Рома сидит на диване с трагическим лицом: «Мам, может, не пойдешь? Мария Васильевна опять будет говорить, что я отвлекаюсь». Но я иду, сажусь на заднюю парту и понимаю, что не зарядила наушники. Мария Васильевна произносит фразу: «А теперь о подготовке к новогоднему празднику», — и мое лицо каменеет. Неужели опять придется шить костюм? Последний раз, когда я пыталась сделать костюм снеговика, Рома выглядел как недоспавший зефир. «Нужны ответственные родители для украшения класса», — добавляет учительница, обводит взглядом аудиторию и останавливается на мне. Я зачем-то отвечаю, что справлюсь. Дома начинаю искать в интернете статьи «как украсить школьный класс и не разориться». А Ромка, узнав, что происходит, с горящими глазами заявляет: «Мам, я придумал! Давай сделаем гигантского робота из коробок!» И я понимаю — мы справимся, ведь у нас дома есть много скотча.
Генетический страх перед училкой, впитавшийся в подкорку, не позволяет маме Ромы сказать "Нет, я не буду этим заниматься"?
Подготовить детей к выпускному — та еще задача
- Когда я училась в 8 классе, хотела быть отличницей. Но не получалось, потому что с математикой никак разобраться не могла. Поэтому я часто плакала из-за этого, а мама меня успокаивала и говорила: «Не переживай, придумаем мы что-то с математикой твоей. Будешь отличницей». И самое интересное, что через год она вышла замуж за моего учителя математики. Мой отчим почти каждый вечер занимался со мной, делал домашку по математике и всегда объяснял так, что я все понимала. В общем, школу с медалью окончила и в универе с вышкой дружила благодаря отчиму.
У нас в школе девочка шла на золотую медаль. Круглая отличница, за четвёрки ругали, как меня за двойки. Но... Нашли в начальной школе годовую четвёрку по какому-то предмету. Девочка медаль не получила. А тут не дружила-не дружила и по итогам года вдруг медаль.
- У моей мамы лучшая подруга — наша соседка тетя Люда. Правда, по их рассказам, было так не всегда. Когда дом только построили, они друг друга невзлюбили. То шум одной мешает, то коляску вторая не так поставила. Мы с соседской дочкой, Кристиной, родились в один год, и в школу пошли вместе. И вот после родительского собрания наши мамы и сдружились. Одна дама там начала говорить про то, что в классе нужно купить и то, и это. И шторы новые вместо прошлогодних, и детям можно форму покрасивее. Все молчали, моя мама только возмутилась, тетя Люда ее поддержала. И, как они любят рассказывать, с тех пор эти две подружки сэкономили родителям нашего класса уйму денег.
- Сыну очень повезло с классом — дети все дружные, добрые, вот прям как на подбор. За 9 лет учебы ни одного конфликта в классе. Много времени класс проводит вместе в неурочное время: гуляют, ездят на экскурсии, ходят в кино и т.д. В прошлом году у одного из ребят в семье были трудности. Когда дети в классе заметили, что их друг осенью пришел в школу в прошлогодних кроссовках, был в них и на уроках, и на физре, то все забеспокоились. Они договорились между собой (родителей в известность даже не ставили, мы узнали уже после) и стали копить карманные деньги. Спустя три месяца весь класс до единого скинулся и однокласснику купили две пары обуви — ботинки и кроссовки. Ребенок был счастлив. А когда дети рассказали нам о своей инициативе, то мы скинулись и отправились со всем классом в кафе отмечать их пока самое большое доброе дело!
В начальной школе мы тянем руку с большим рвением, чем на родительском собрании, когда учительница просит помочь с украшением класса. Или так же?
- Математика мне давалась с трудом. Учительница из-за этого все время меня высмеивала даже. Мол, два плюс два сложить не могу. Мама решила поговорить с ней по душам, может дополнительные занятия со мной проводить. И вот сидят они друг напротив друга, учительница рассказывает, что без синусов и логарифмов жизнь у меня будет тяжелой. И тут моя мама хлопает по столу и как завизжит: «Это ты, Ленка? Я Вика Морозько!» Оказалось, что они вместе учились до 8 класса и мама у нашей Елены Сергеевны списывала математику.
- Сменился у нас как-то директор. Пришла одна дама и начала придумывать всякие новшества из серии, что учителя обязаны делать очень много всего, кроме как учить детей. Наша классная была не из робкого десятка и высказала свое мнение. На это она услышала: «Значит, уволим!» Я, конечно, помню много случаев, когда родители были возмущены чем-то после собраний, пеняли на нашу учительницу, но в день ее увольнения почти все отпросились с работы, вызвали местный телеканал и публично попросили у директора объяснений. Классная потом еще шутила, что в таком широком составе она наших родителей так больше и не увидела.
Чтобы учитель делал с детьми что-то, кроме обучения, родители, для начала, должны научить, что учителя надо уважать и слушаться.
- Как-то раз в начальной школе задали нам написать сочинение о том, что мы любим больше всего на свете. Все написали о своих увлечениях, прогулках с друзьями, играх, еде и т.д. Лишь я написала о своих родителях. О том, как я счастлива, когда они улыбаются, как мне нравится, когда они меня обнимают и берут на прогулки. Как мама с папой делают мою жизнь интереснее, увлекательнее и счастливее. Никогда не забуду, как они пришли с родительского собрания в слезах и принесли мне огромный вкусный торт, потому что любят меня так же сильно, как и я их.
Так все поняли задание правильно "ЧТО любят", а не кого. Но вот одна задание не поняла
В августе всем родителям школьников нужно выдавать ромашковый чай со свежими пирожными, потому что пока закупишь все тетрадки, ручки и фломастеры...
