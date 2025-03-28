Училке по трудам можно организовать круговорот фартуков с местным хозмагом)
18 случаев, когда родители поняли, что школа — это не просто здание, а портал в другое измерение
Семья
39 минут назад
Родители старшеклассников подтвердят, что школьные годы их детей мчатся незаметно. Вроде буквально вчера отвел ребенка в первый класс, и вот уже чадо собирается на выпускной. А между этими двумя событиями у детей и взрослых — школьные будни с домашками, экскурсиями и оценками.
- Сыну 9 лет. Приходит из школы и спрашивает: «Что такое синеба?» Ломаю голову: вроде страны они еще не проходили, Сенегал не подходит. Поинтересовалась, мол, а где ты такое услышал? Ответ: «Учительница сказала, что завтра будет синеба, надо прийти нарядными». Оказалось, осенний бал. © Мамдаринка / VK
- Пришло время моей младшей идти в школу. И вот посреди осени у них проходил конкурс на самых умных первоклашек. Моя мама привела наряженную внучку на этот конкурс, где несколько учителей начали активно выяснять ее знания, характер и даже IQ! Понятия не имею, как они вычисляли последнее, ну да ладно. Наконец-то этот спектакль закончился, и председатель комиссии объявил бабушке, что девочка им понравилась, но конкурс она не выиграла. Все бы ничего, но дочь, когда они вышли за ворота школы, сказала: «Бабушка, я устала быть воспитанной!» © Не все поймут / VK
- Говорила мне когда-то мама, что школа нужна для того, чтобы потом своим детям помогать делать домашку и не позориться. Я ей не верила, думала, мол, какие дети, мне еще очень рано. А время летит невероятно быстро, и вот у меня уже своя дочь, которая просит помочь с домашними заданиями. Даже с интернетом это все равно непростая задачка... Вчера в восемь вечера села помогать, в десять отправила дочь спать, а сама до двух ночи пыталась решить. Так и не смогла. Пришлось утром звонить подруге, у которой сын одного возраста с моей дочкой, просить помочь. А это всего лишь третий класс, что будет дальше? © Мамдаринка / VK
- Решила помочь младшей сестре с домашним заданием по математике. Открыла его, там какая-то задача легонькая с яблоками. Решила ее за 5 минут и стала настоящим героем для сестренки. Вот только через пару дней она пришла грустная домой, потому что получила двойку. Ее еще и мама заругала. А мне даже признаться стыдно было, что это я помогала, ибо не решить задачку для четвертого класса — полный позор. © Карамель / VK
- В школе была очень правильной и ответственной девочкой. Классе в восьмом получила от классной руководительницы особое поручение — положительно влиять на одноклассника-хулигана. С ним взрослые училки ничего сделать не могли, но почему-то считалось, что я могу и должна. Меня еще на собрании класса ругали, что я с ним уже месяц сижу за одной партой, а он как прогуливал, так и прогуливает. Собрание он тоже прогулял, конечно. Мой папа, как узнал, пошел разбираться. Наехал на классную в стиле: «Кто тут вообще учитель: вы или моя дочь?!» — и потребовал, если уж она на меня перекладывает свою работу, платить мне зарплату. Не знаю, как они это провернули, но к началу следующей четверти этот мальчик уже учился в другой школе. А папа сказал, что, если мне дают особые поручения, надо сразу говорить, мол, ищите другого дурака, а не радоваться, что мне доверяют. © Подслушано / Ideer
- Сыну в гимназии к уроку нa тему: «Почему осенью листья меняют свой цвет» нужны были листья. В ту осень у нас рано выпал снег, и я уже поздно вечером откапывала эти листья из-подо льда, мыла и сушила феном. © Ольга Курпякова / ADME
- Недавно нашла свой дневник. Мне сложно было в школе, я плохо училась, хоть и старалась. Перелистывала этот раритет и увидела замечание от учительницы: «Ваша дочь не хочет учиться и ничего не знает». Снизу ответ моего папы: «И что мне сделать? Мы для этого и отправили ее в школу!» Поэтому, наверное, папа ни разу и не ходил на родительские собрания. © Не все поймут / VK
- Собака разорвала дочкино домашнее задание. Дочь сначала расплакалась, а потом собралась, взяла камеру и стала записывать собачье «чистосердечное признание». Наставила на нее лампу, показала улики — разорванную тетрадь, сказала, что у нее есть свидетели, и что она не отвертится. Собака была в шоке, но искренне завыла под конец процесса. Раскаивается. © Не все поймут / VK
- Дочкам 10 лет и 3 года. Как-то почитала им на ночь и пошла спать в другую комнату, только легла, а старшая: «Мама-а-а, забыла тебе сказать, нужно фартук и нарукавники сшить к завтрашнему дню». У меня аж рот открылся, говорю: «Есть новый комплект — фартук и прихватки, неси его в школу завтра». Самое интересное, что в тот день еще трое детей принесли такие же наборы. © mgolanskaya@yandex** / Dzen
- Дали задание на уроке труда — сделать скворечник. Я честно, без помощи взрослых, сам его сделал. Конечно, получился он так себе. Трудовик указал на недочеты и сказал переделать. Как раз у нас гостил дед, мамин отец. Заводской инженер. Он посмотрел на мое творение. Высказал свое мнение о трудовике, типа, он чего, многоквартирный дом принимал? Крыша есть, не капает. Вход нормальный. Стены прочные, ветер птичек не потревожит. Но задание учителя надо выполнять. И мы приступили. Когда трудовик увидел на следующий день двухуровневый трехкомнатный скворечник с поилкой, дверями, защитой от кошек и других хищников, он, узнав, что мне дед помогал, только и сказал, что, если увеличить масштаб, он бы и сам в таком жил. © 554962 Башкирцев / Dzen
- Сыну в школе задали задание: «Представьте, что у вас есть машина времени». Я и давай помогать ему: нарисовали машину, написали, что на ней можно вернуться на три дня назад и исправить все ошибки в контрольных. Учительница поставила нам тройку. Говорит, что сын мало фантазии проявил. А я думала, что это лучший проект за всю историю школы. Обидненько, однако... © Мамдаринка / VK
- Когда дочь в школе готовилась к экзамену по физике, я развесила цветные листочки с формулами по всему дому. Потом сняла и забыла об этом. Этим летом она сдавала экзамен по физике в универе. Рассказала, что ей задали дополнительный вопрос, и она легко ответила, так как «эта формула в туалете висела, я из туалета крепче всего запомнила». © Fiaj / Pikabu
- Как-то вечером сижу дома, звонит подруга в состоянии, близком к истерике. Это она уроки с дочкой-первоклассницей делает. Зовет в гости. Прихожу и вижу картину: ребенок весь в слезах, мама мечется по кухне из угла в угол, как раненый тигр. Оказалось, детям в школе задали выучить скороговорки. Ну, пока учили про Сашу с сушкой и про траву с дровами, все было нормально. Но дальше проблемка вышла. Читаю: «Купи кипу пик». Помимо абсолютной невыговариваемости скороговорки, ее смысл не понятен ребенку. Из всех трех слов она знает лишь «купи», а что есть пика и кипа — темный лес. Объясняю. Пытаемся не то чтобы запомнить, а хотя бы выговорить. Тут приходит домой папа и начинает возмущаться, что времени уже почти одиннадцать, а ребенок не спит. И со словами «Ну чего вам тут не сделать?» хватает злополучный учебник, бодро начинает: «Купи пипу...», захлопывает книгу и говорит: «Доча, скажешь учительнице, что папа запретил тебе это читать». © Shpilyka09 / Pikabu
- Помню, как мой папа захотел помочь мне с поделками для школы. У нас было задание сделать макет извергающегося вулкана. Руки у меня растут из одного места, поэтому сам бы я такого никогда не смастерил. Оказалось, что у папы тоже, мы даже основу не могли слепить, а заставить это все еще извергаться или хотя бы сделать вид... Зато у папы были деньги. Он заплатил моему однокласснику, который сделал мне шикарный макет. © Не все поймут / VK
- Классная позвонила с вопросами, мол, все ли хорошо в семье, нормально ли ребенок питается? Дело в том, что накануне дети писали сочинение о дне рождения. Ну наш и написал: «Это мой самый любимый день. Собирается вся семья, и в центре огромного стола у нас стоит картошка в мундире». Он понятия не имел, что такое картофель в мундире, но решил, что это крутое блюдо, раз звучит так эпично. © v.tatarsky / Pikabu
- Звоню вчера сыну, чтобы узнать, пришел ли он домой из школы. Школа рядом, дорогу знает, но мало ли! Отвечает: «Мам, я в больнице». В панике собираюсь мчаться в ближайшую к нам больницу. Успеваю спросить: «Что случилось?!» А он: «Я просто проголодался, и мы с друзьями пошли в больничную столовую за булочками, потому что тут вкуснее, чем в школьной». © Мамдаринка / VK
- Звонит учительница моего сына-десятиклассника. Голос недовольный, строгий. Говорит, ваш сын по моему предмету ничего не знает, еще и огрызается! Я, конечно, вежливая, но не железная. Спрашиваю: «А вы там вообще зачем сидите?» Она аж зарычала в трубку, как будто я ей зарплату урезала. Начинает мне втирать, мол, ребенок не старается, не учит, не хочет. Я ей спокойно: «Так у него по остальным предметам нормально. Может, это не он не учит, а вы плохо объясняете?» Тишина. Потом опять за свое: «Вы должны контролировать!» Ну да, конечно. Давайте я еще зарплату за вас получать буду. © Мамдаринка / VK
- Ходила вчера на родительское собрание. Педагог озвучивал ответы детей на вопрос: «Почему ты ходишь в школу?» Они были стандартные — учиться, общаться. Но был и такой: «Потому что мать не оставила мне выбора». Естественно, это был ответ от моей саркастичной красотки. © piterskikhirina
Здесь мы писали об учителях, воспоминания о которых не оставляют людей спустя много лет:
- 15+ учителей, которым давно пора вручить медаль за стрессоустойчивость
- 14 историй об учителях, которые могли бы стать сценарием Ералаша
- 16 учеников, которым учителя продемонстрировали себя с совершенно новой стороны
Комментарии
Уведомления
По поводу предпоследней истории - мало информации.
Возможно да, учитель не очень. А возможно там такой сын, что оторви и выбрось, и остальные учителя просто хотят довести его до ОГЭ, чтоб забыть как страшный сон. С таким подходом как у мамы, не удивлюсь такому варианту.
-
-
Ответить
Похожее
15 человек, которым внезапно на голову свалилось их пушистое счастье
Истории
1 месяц назад
26 доказательств того, что мужчинам и женщинам не найти общий язык
Народное творчество
6 лет назад
15+ человек, для которых школа — это не только храм науки
Семья
1 месяц назад
16 историй о неожиданных поступках коллег, после которых любишь работу еще больше
Истории
2 месяца назад
17 человек, которые теперь долго будут вспоминать свой шопинг
Истории
1 месяц назад
15 историй о том, что может произойти, если усыновить чужого ребенка
Народное творчество
4 года назад
20+ бабушек и дедушек, внуки которых мечтают получить по наследству хоть чуточку их крутости
Народное творчество
3 года назад
25 твитов, которые вызовут желание немедленно потискать своего котика (Или завести его)
Животные
6 лет назад
«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было
Народное творчество
2 месяца назад
15+ историй про бывших, после которых остается только вздохнуть с облегчением
Истории
2 недели назад
15 историй об отношениях, где танго втроем чуть не довело до крайности
Истории
2 месяца назад
10 женщин, для которых участие в шоу о преображениях обернулось сплошным разочарованием
Дизайн
2 года назад