18 случаев, когда родители поняли, что школа — это не просто здание, а портал в другое измерение

По поводу предпоследней истории - мало информации.

Возможно да, учитель не очень. А возможно там такой сын, что оторви и выбрось, и остальные учителя просто хотят довести его до ОГЭ, чтоб забыть как страшный сон. С таким подходом как у мамы, не удивлюсь такому варианту.