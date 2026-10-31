8 пород собак: кому осенью пригодится свитер, а кому обычно хватает собственной шерсти

Интересное
31.10.2026
8 пород собак: кому осенью пригодится свитер, а кому обычно хватает собственной шерсти

Такса в дождевике, который ей чуть велик, грейхаунд, упорно пытающийся стянуть свитер, катаясь по куче осенних листьев, и хаски в теплом комбинезоне, который смотрит на хозяина как на человека, предавшего все, во что он верил. Осенью перед многими владельцами собак встает один и тот же вопрос: нужен ли питомцу свитер или комбинезон, или собственная шерсть справится без них?

Хорошая новость в том, что далеко не всем собакам нужен дополнительный слой одежды. Одним он помогает чувствовать себя комфортнее на прогулке, а другим только мешает.

Но порода — только отправная точка. Нужно учитывать также возраст, здоровье, привычку конкретной собаки к холоду и погоду за окном. Поэтому ориентироваться лучше не только на название породы, но и на поведение собственного питомца.

А в конце вас ждет история о 50-килограммовом добермане, благодаря которому одна фирма решила испытать одежду для крупных собак.

Хаски выходит на прогулку в собственной модной шубе

Стоит надеть на хаски теплый комбинезон, и ответ на вопрос «А нужен ли он вообще?» нередко появляется на собачьей морде. Моя хаски во время примерки замерла и посмотрела на меня так, что захотелось немедленно извиниться. После такого взгляда эксперимент мы закончили.

Котёнок по имени Кусь
только что

Хаски - это же вообще порода собак, которых исторически в сани запрягали. Одна из причин явно в том, что эти собаки с их мехом прекрасно переносят холод

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И в большинстве случаев это вполне разумно: густая двойная шерсть хаски приспособлена к холодному климату. AKC относит сибирских хаски к породам, которым здоровая собственная шерсть обычно обеспечивает хорошую защиту. Поэтому взрослому активному псу в обычную осеннюю погоду утепленный комбинезон чаще всего не требуется, а в слишком теплой одежде ему может стать жарко.

Маламуту природа выдала такую шубу, что осенний свитер выглядит немного лишним

Маламуты вообще живут будто на другой температурной шкале. Их относят к породам с арктическим типом шерсти — одним из самых густых среди собак. Особенно плотный подшерсток исторически помогал маламутам работать в суровом климате.

Поэтому здоровому взрослому маламуту в обычную осеннюю прохладу дополнительное утепление, как правило, не нужно. Свитер на таком псе немного напоминает шарф, который надели на медведя: выглядит уютно, но у самого пса могут возникнуть вопросы.

Котёнок по имени Кусь
только что

У меня тоже возникают вопросики: насколько безмозглыми должны быть хозяева, которым приходит в голову, что шерстяной собаке нужен свитер??? Видимо, настолько, что даже загуглить не могут, что по такому поводу советуется

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Бернского зенненхунда прохладной осенью скорее придется уговаривать идти домой

Хозяйка уже подняла воротник и думает о доме, а ее зенненхунд только вошел во вкус. Именно так проходят осенние прогулки у моей знакомой: пес медленно обходит парк, нюхает листья, останавливается у каждой лужи и совершенно не торопится домой.

И это неудивительно. Представители породы хорошо переносят холод, дождь и снег благодаря устойчивой к непогоде шерсти. В таких случаях хозяйка садится на скамейку и дает псу еще пять минут. Потом еще пять. Спорить с горной собакой, довольной погодой, бесполезно.

Ньюфаундленду трудно объяснить, зачем ему свитер, если собственная шерсть рассчитана даже на холодную воду

Капитан Джек Воробей
только что

Помню, наши знакомые, обладатели ньюфаундленда, пришли к нам в гости) Собака в один взмах языка облизала мне всё лицо))

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Нужен ли теплый свитер собаке, созданной для работы в холодной воде? Обычно ньюфаундленд прекрасно обходится без него: у породы плотная водоотталкивающая двойная шерсть. AKC относит ньюфаундлендов к крупным собакам, которым густой шерстный покров обеспечивает хорошую защиту от холода. Поэтому здоровому взрослому псу в обычную осеннюю погоду утепление чаще всего не требуется и может оказаться слишком жарким.

Если одежда нужна для защиты от грязи, можно выбрать легкий дождевик и проверить, не мешает ли он двигаться. А объяснять ньюфаундленду пользу теплого свитера — почти то же самое, что рассказывать рыбе, зачем ей зонт.

Таксе комбинезончик может пригодиться не из-за размера, а потому что живот почти у самой земли

У моей знакомой такса возвращается с осенней прогулки так, будто прошла по лугу на брюхе: мокрая от шеи до хвоста, хотя дождя не было. Длинное тело и короткие лапы означают, что живот постоянно касается сырой травы и легко собирает воду из луж. Такс относят к породам, которым из-за низкой посадки сложнее оставаться сухими и сохранять тепло. Поэтому в сырую погоду такой собаке может пригодиться легкий непромокаемый дождевик, желательно закрывающий живот.

У такс существует сразу три типа шерсти: гладкая, жесткая и длинная. Так что одно слово «такса» еще не дает полного ответа на вопрос об осеннем гардеробе.

Чихуахуа может начать мерзнуть раньше хозяина, особенно если шерсть короткая

Если вы еще идете в куртке нараспашку, а чихуахуа уже дрожит и просится на руки, это необязательно каприз. Маленьким собакам сложнее сохранять тепло, а короткая шерсть защищает от холода слабее густой двойной. У нас во дворе есть чихуахуа, которая в октябре выходит в вязаном жилете и выглядит в нем так же уверенно, как летом без него. Для нее это не просто наряд, а возможность спокойно дойти до ближайшего дерева и не проситься на руки через минуту.

Предком современного чихуахуа считают собаку течичи, которую разводили тольтеки около тысячи лет назад. Свое название порода получила в честь мексиканского штата Чиуауа.

Грейхаунд: большая собака тоже может нуждаться в свитере

Кажется, что крупной собаке свитер уж точно ни к чему? С грейхаундом этот вывод не работает. Он высокий, но очень стройный: у него мало жира и короткая гладкая шерсть. Поэтому осенняя сырость и ветер могут пробирать его не хуже, чем маленькую собаку. AKC отмечает, что стройным короткошерстным породам, в том числе грейхаундам, в холодную погоду часто бывает полезен свитер. Главное, чтобы он подходил по размеру и не мешал двигаться.

Кстати, грейхаунд считается самой быстрой породой собак. Во время бега он может проводить в воздухе до 75 % времени, зато дома с удовольствием превращается в завсегдатая дивана.

Доберман выглядит серьезно, но короткая шерсть плохо спасает от сырого холода

Суровый вид и мощная фигура добермана создают впечатление, что ему ничего не страшно. Но согласно стандарту породы, шерсть у него короткая и плотно прилегающая, без густого утепляющего подшерстка, характерного для северных собак. Поэтому в холодную, ветреную или дождливую погоду доберману может пригодиться дополнительная защита.

Мой приятель рассказывал, что его доберман в первый же осенний дождь развернулся на полпути и пошел домой с таким видом, будто его оскорбили. Теперь у них в шкафу висит непромокаемая попона, и прогулки больше не превращаются в переговоры.

Обещанная история:

  • Мой доберман весит 50 кг, а осенью мерзнет как цуцик. При этом в магазинах одежды на крупных короткошерстных собак почти нет, зато на шпицев с подшерстком — завались. Однажды я взяла и написала производителю: «А нам-то что делать?» Через несколько дней мне позвонили из компании. Оказалось, что это директор. Я уже начала объяснять: «Простите, наверное, слишком эмоционально написала...» А он перебил: «Да что вы! Мы как раз собираемся шить одежду для крупных собак и ищем того, кто испытает образцы». Вскоре нам прислали целую коробку попон и комбинезонов. Теперь мой грозный доберман работает моделью: ходит по двору в обновках, а я отправляю производителю отчеты о том, где что жмет, что сползает и в чем удобнее бегать.
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Так что осенний гардероб собаки начинается не с фотографии симпатичного комбинезона, а с наблюдения за самим питомцем. Одному понадобится теплый свитер, другому — легкий дождевик от грязи, а третьему будет комфортнее гулять в собственной шерсти.

А ваш питомец осенью с удовольствием носит одежду или при виде свитера делает вид, что впервые вас видит?

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Комментарии

Уведомления
Elenaki Kavardaki
только что

Маргоша в курточке. Она, хоть и наследница охотничьих генов, очень мерзла. Не смотрите, что трава зелёная, это зима. Летом трава жёлтая, сухая. А осенью и зимой, когда часто идут дожди, трава растет и зеленеет. На горизонте белая туча. Из нее вполне может посыпаться снег. Мы не в Австралии.

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