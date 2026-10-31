8 пород собак: кому осенью пригодится свитер, а кому обычно хватает собственной шерсти

Такса в дождевике, который ей чуть велик, грейхаунд, упорно пытающийся стянуть свитер, катаясь по куче осенних листьев, и хаски в теплом комбинезоне, который смотрит на хозяина как на человека, предавшего все, во что он верил. Осенью перед многими владельцами собак встает один и тот же вопрос: нужен ли питомцу свитер или комбинезон, или собственная шерсть справится без них?

Хорошая новость в том, что далеко не всем собакам нужен дополнительный слой одежды. Одним он помогает чувствовать себя комфортнее на прогулке, а другим только мешает.

Но порода — только отправная точка. Нужно учитывать также возраст, здоровье, привычку конкретной собаки к холоду и погоду за окном. Поэтому ориентироваться лучше не только на название породы, но и на поведение собственного питомца.

А в конце вас ждет история о 50-килограммовом добермане, благодаря которому одна фирма решила испытать одежду для крупных собак.