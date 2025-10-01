16 комиксов о том, как нас видят собаки. Скорее всего, мы в их глазах — те еще чудаки

Мы считаем себя образцом логики для питомцев: добываем еду, открываем двери... Но с точки зрения собаки мы — странные чудаки, которые целый день смотрят в светящиеся коробки, а потом внезапно десяток раз кидают палку в реку. Эти 16 комиксов — шанс посмеяться над собой и увидеть мир глазами самого преданного критика.

1. Нам кажется, что это просто очередная грязная палка, а наш пес, скорее всего, думает: «Неблагодарность! Я обошел весь район, чтобы найти этот совершенный трофей... Для тебя!»

2. Мы с любовью говорим: «Ну чего ты сопротивляешься, ты же такой грязный!» А наш пес, скорее всего, думает: «Предательство! Я только что обрел идеальный, неповторимый аромат свободы и приключений»

3. Мы видим, как он «радуется» поездке, и искренне этому умиляемся. А он, скорее всего, вовсе не рад.. И думает, когда же мы наконец-то остановимся, чтобы пойти по своим делам...

4. Иногда мы не понимаем, что нужно быстро собираться, ведь каждая секунда на счету! Это же катастрофа вселенского масштаба!

5. Нам кажется, что мы делаем нашего питомца звездой района, надевая на него очаровательный комбинезончик или милый свитер. Но ему, скорее всего, это вообще не нравится...

6. Нам кажется, что мы просто делаем рутинную уборку, и наш пес зря так пугается этого обычного прибора. А вот он, скорее всего, думает, что должен защищать нас, так как он — защитник семьи...

7. Нам кажется, что он просто очень радостно приветствует гостей. А для него эти новые люди — это самые интересные ароматические объекты...

8. Мы играем с ними, почесывая их животик, а они думают: «И почему они прекращают это делать так быстро? Я готов отдать им свою любимую игрушку, лишь бы это продолжалось вечно!»

9. Мы в панике вскакиваем с кровати, чтобы проверить, что происходит. А наш пес, скорее всего, думает, что мы очень трусливы...А еще у него на уме что-то точно есть...

10. Для нас уход на работу — это пара часов. Для него — целая вечность расставания. И каждое возвращение — величайшая радость

11. Нам кажется, что мы наконец-то можем побыть в уединении. Мы закрываем дверь, чтобы спокойно посидеть, но наш верный пес тут как тут. И он, скорее всего, думает, что мы в опасности

12. Мы знаем, что мы просто едем на рутинный осмотр, чтобы наш питомец был здоровым. А наш пес, скорее всего, думает, что мы везем его в какое-то страшное место

Елена Яилимаф 22 минуты назад Наш пёс (бордер-колли) за четыре больших квартала от ветеринарной клиники поворачивал на 180 гр. и тянул домой.

А в клинику его надо было заносить втроём. - - Ответить

13. Нам кажется, что наш питомец просто хочет познакомиться с другой собакой, и у него будет новый друг.

А он, скорее всего, думает, что на его территории появился конкурент

14. Нам кажется, что наш питомец с ума сошел, ведь мы только что его помыли! А наш пес, скорее всего, думает, что он нашел самое лучшее место для отдыха на свете, которое так хорошо пахнет!

15. Вот мы купили ему лучший и самый дорогой корм! А он «умирает от голода». А еще ему не нравится, что мы едим свою вкусную еду, а он — свою «странную»...

16. Нам кажется, что это критическая ситуация: Рекс стащил из корзины то, что любит... и разорвет в клочья! А наш пес, скорее всего, думает: «Ого! Это самая крутая игра!»

Lisenok21 4 часа назад Почему на второй картинке, пол стал в красных пятнах, а люди пропали? 🤔 - - Ответить