20+ теплых комиксов о том, как мы лихо развлекались, когда никакого интернета еще и в помине не было

Жизнь до интернета была совсем другой. Вместо телефонов у нас были настоящие друзья, а приключения во дворе находились сами собой. Мы нарисовали комиксы, которые с одного взгляда вернут вас в беззаботное детство.

Раньше все было просто: проголодался — залез на дерево и набил карманы яблоками. Ни в какую «Пятерочку» идти было не надо

Наталия 1 час назад А мы на поле бегали за кукурузой (кормовой, но нас это не останавливало), а потом забирались на дерево во дворе и грызли свою добычу - - Ответить

Помните такие детские шубки из СССР, мы в 90-е их донашивали еще? Ну так вот, там ремешок на них из резинки. А моя старшая сестра в детстве очень любила лазить по деревьям, ну а я была ее хвостиком. Она полезла на яблоню, а я за ней и сорвалась в какой-то момент, но зацепилась ремешком за сук и осталась висеть там как жук. Она меня и так подергала, и этак — снять не получается. Ну, побежала домой за помощью. © Ketvizlll / Pikabu

Раньше почти у каждой девчонки была анкета для друзей. Ее давали самым близким для заполнения, берегли и не показывали посторонним, чтобы ненароком не раскрыть чью-нибудь тайну

Элина Че 4 часа назад Народ! я на днях увидела аналог анкеты, только созданный детьми, воспитанных тик-током и запретограмом. Там табличка, в каждой ячейке что-то написано. Надо заполнить табличку фотками, отвечая на вопросы в ячейках. - - Ответить

У нас девчонки в классе постоянно такие давали для заполнения. Благодаря им можно было узнать все о девчонках, которые тебе нравятся, потому что они-то всегда писали правду. А вот пацаны врали почти на каждый вопрос! © UorrenGuarding / Pikabu

В эту игру играли мы, наши родители и родители их родителей, но откуда же взялось знаменитое «Пол — это лава», никто не знает

Наталия 1 час назад У нас это называлось "Выше ноги от земли" - - Ответить

Это всего лишь тренировка перед выходом на улицу в слякоть. © Unknown author / Pikabu

Изощренная форма веселья после дождя — найти лужу поглубже, зайти в нее в резиновых сапогах и медленно уходить вглубь, наблюдая, как вода поднимается до краев обуви. Главное — вовремя остановиться

Кот Салатный 7 часов назад У меня в детстве была навязчивая идея - отследить ручеёк вплоть до его впадения в реку. Excellence - - Ответить

Полуторагодовалая дочка первый раз гуляла по лужам. 20 минут гуляли, потом переоделись — и еще 20 минут. Уделалась вся! Но довольная как слон! Еле затащила ее домой. Прохожие улыбались видя ее. Счастье же! А вещи отстираются. © nanya / Pikabu

Поднимите руку, кто в детстве не кормил полчища бездомных животных и не пытался притащить домой котенка или щенка хотя бы один раз

Переехали в новую квартиру с отцом. Никого не знаю, друзей нет. Притащила из подвала котенка, отмыла, накормила. Приходит вечером папа. Я, держа котенка в руках за спиной, толкаю речь: «Папа, мне так одиноко одной, у меня нет друзей и дома меня никто не встречает, а ты постоянно работаешь...» — и тут из-за спины разносится громкое предательское «мяу». Отец поржал — оставили. © Подслушано / Ideer

Жуков мы в детстве бесстрашно ловили и селили в трехлитровых банках

Мое детство прошло в постоянном поиске майских жуков. Мы носили их в спичечных коробках. А на лавке во дворе мы с ребятами устраивали турниры — чей жук перевернет соперника! © isprirody / Pikabu

Фишки были деньгами нашего детства: мы коллекционировали их, менялись друг с другом и никогда не играли на ту самую любимую фишечку

В моем случае годы тяжких боев не прошли впустую — я собрал их всех. Все 150 фишек лежали красивой стопкой в ящике. Спустя 15 лет случайно наткнулся на них и даже как-то взгрустнул. © lorrey / Pikabu

Мы называли это «блинчики» или «лягушки». Мало у кого получалось сделать больше 3-4 прыжков

Я в детстве 20 «блинчиков» делал — все пацаны завидовали! Брал всегда мелкие максимально плоские камушки, даже если угловатые. Кидал на малой высоте и как можно сильнее закручивал. © AMOH.PA / Pikabu

Не было во дворе девчонки, которая не умела бы играть в резиночки. А иногда к нам и парни присоединялись

Кот Салатный 6 часов назад Во взрослом возрасте не тянет ... В детстве максимально закрыла этот гештальт. - - Ответить

Недавно решила укрепить мышцы на ногах и в целом подкачаться. В спортзал ездить времени нет. Как-то ночью приснилось, как мы в школе с девочками до упаду играли в «резиночки». Утром пошла в магазин, купила моток резинки, привязала за спинки стульев и вперед! © Подслушано / Ideer

Игра в «вышибалы» — как и «горячая картошка» — редко когда обходилась без пары-другой синяков, но оно того стоило!

Евга 1 час назад В вышибалу мы играли с 2 водами, которые перекидывали мяч. А вот так у стенки ( только без окон) мы играли в козлика, когда надо было мяч как в чехарде перескочить - - Ответить

У нас садился каждый, кто последним коснулся мяча перед его падением. Вставать можно было, пока тебя не «окучили». Если мяч отскочил от тебя кому-то в руки, то тот пробивал по тебе (или по кому-то еще) прямо с руки. Если мяч снова отскочил кому-то в руки, то все повторялось. Завершалась игра либо когда кто-то из двух оставшихся уронит мяч, либо пока кто-то из жертв этот самый мяч не поймает. © I7EHETPATOP / Pikabu

В детстве мы брали фантик или цветочек, накрывали стекляшкой и засыпали землей. Получался «секретик»

У меня так сестра мамины сережки засекретила. Больше их никто не видел. © yexal / Pikabu

Наверное, не было среди нас детей, которые не мечтали бы о настоящем домике на дереве. А были они у считанных единиц

Black Pearl 6 часов назад даааа!! шалаш из подушек дивана - максимум, что можно было сделать. правда, в деревне строили шалаш с другом. дом на дереве - недосягаемая мечта.

хорошо все-таки, что сегодня есть всего полно, можно для детей сделать любой домик по вкусу! - - Ответить

Я бы и сейчас не отказался от такого! © z1k91 / Pikabu

Никаких ватрушек у нас в помине не водилось — катались на клеенке или кусках линолеума. При их отсутствии в ход шел картон

tama 38 минут назад Картонку или фанеру обливали водой и выставляли на мороз. Как заледенеет - можно кататься - - Ответить

На дворе были 90-е, санки и ледянки были далеко не у всех, поэтому катались на чем придется. Кто — на обрывке линолеума, кто — на картонке, а кто — на пятой точке. И вот однажды нам довелось обнаружить на помойке настоящий клад — огромную коробку от холодильника. Коробка была аккуратно «разобрана» по шву и получилось шикарное средство передвижения по заснеженным склонам. © Stilluss / Pikabu

Велосипеды у нас превращались почти в общественный транспорт: один рулил, другой на багажнике сидел, а бывало, что и кто-то третий присоединялся

Кот Салатный 6 часов назад В 7 лет на Урале ездили . мы сила. - - Ответить

В детстве не доверяла свой долгожданный велосипед подружкам, а катать на багажнике не умела и боялась. Однажды подруга начала всерьез обижаться, поэтому я ответила, мол, папа мне выдал паспорт на велик и там все мои запреты прописаны. Подружка попросила принести этот паспорт и показать. Короче, я всю ночь мастерила сей документ и сочиняла правила и запреты на велик. Зато совесть была чиста! © Подслушано / Ideer

Любимые песни мы заучивали наизусть, но для этого сначала надо было эту песню по радио поймать и успеть записать слова в тетрадку (и расслышать правильно!)

У моей бабушки есть толстенный блокнот, в который она записывала слова песен, популярных в то время на радио.

А чтобы переслушать любимый трек на кассете, приходилось проявлять смекалку

Iosi Merson 8 часов назад Карандашом, потому что батарейки на перемотку жалко было ...🤣🤣🤣 - - Ответить

Разгребали хлам в гараже, и нашла я свой первый кассетный магнитофон «Романтик», коробку кассет и карандаш в этой коробке. Кто в теме, тот поймет, как важен был карандаш! Дети вытягивали лица в процессе рассказа о его предназначении. Эх, ностальгия! © Подслушано / Ideer

Врагом каждого ребенка во дворе была крапива, и когда заняться было нечем, мы вооружались палками и шли на бой

Кошачья прислуга 1 час назад она доя еня и сейча враг. Я её триммером, триммером! - - Ответить

Так уж случилось, что в юности доступа ко всяким приставкам почти не было, разве что у знакомых мог поиграть. Поэтому большую часть сознательного детства я бил палкой крапиву и не жаловался. © RevanAegon1884 / Pikabu

Дозванивались до эфира телепередачи «Позвоните Кузе» единицы, а выигрывало и того меньше, но адреналин зашкаливал все равно

MelantoMania 7 часов назад О да, "смех-смехом, а по мне булыжник проехал..." Но это уже от детей наших.... - - Ответить

Мечтал поиграть, но телефона у нас тогда не было. Вообще никакого. Ни домашнего, ни мобильного, ни — уж тем более — смартфона. © DonPIJoN / Pikabu

А у нас был, но дисковый... © Eksalin / Pikabu

Собирать ягоды в лесу было сплошным весельем. Правда, собирали мы их в основном в рот, а не в корзинку

Евга 1 час назад У нас корзины были для грибов, а для ягод бидончики, позже пластиковые ведёрки - - Ответить

Все мое детство и юность прошла в лесных поселках — леспромхозах, как их тогда называли. И меня удивляло разное отношение в разных поселках к ягоде. В первом за ягоду не считали чернику. Ее было очень много. Я отходил несколько метров от дороги и ел чернику часами! Во втором поселке было невообразимо много жимолости, и ее почти никто не собирал, зато за десятки, а то сотни километров ездили за черникой — главным лакомством. Третий весь зарос малиной, а ее никто будто не замечает. Съедят горсточку и мечтают, чтобы был хороший урожай брусники. © lubitelo / Pikabu

Красивых композиций из сухоцветов тогда не было в массовой продаже, и мы занимали себя созданием собственного гербария

Nivere Kerli* 2 часа назад А мне всегда не нравились гербарии: листья становятся сухими и блёклыми, серыми. Грустно и неприятно было. - - Ответить

Раньше каждую осень с бабушкой собирали листья для гербария. Клали их между страницами в книги, и они потом становились волнистыми. В детстве всегда после жаркого лета с особенным удовольствием совершался этот ритуал. Эти походы за листочками знаменовали не только смену погоды, но и дарили какую-то волнительную радость, предвкушение чего-то нового. В некоторых книгах до сих пор сохранились эти листочки и чувствуются волны на страницах от их влаги. © Подслушано / Ideer

Мало какая осень обходилась без веселых прыжков в заботливо собранную бабушкой кучу листьев

Кошачья прислуга 1 час назад Сейчас так не попрыгаешь - собачьего говна выше крыши... - - Ответить

В моем детстве знакомый всем дворник собирал листву в кучи, а потом мы, дети, прыгали в них, кидались листьями. После жгли костры, пекли картошку, нанизывали на палку хлеб и держали над костром. Все чумазые, пропахшие костром, сопливые и счастливые шли крепко спать. © Подслушано / Ideer

А заканчивались наши гулянки почти всегда одинаково: кому-то очень хотелось попить, и самый рисковый отправлялся домой, чтобы вынести ковшик с водой — да так дома и оставался

Кошачья прислуга 1 час назад Если баба Нина в возрасте, она потом тупо со своего пятого этажа назад не спустится (в хрущовках лифта нет, если что). - - Ответить

Весна. Под окнами каждый день собирались бабки. Бойкие, шебутные, веселые. Сижу дома, звонок в дверь. Открываю — стоит баба Нина, соседка с верхнего этажа, одна из завсегдатаев посиделок. И говорит мне: «Вынеси попить». Я удивлен, мягко говоря. Баба Нина: «Да я просто если домой зайду, меня муж больше не выпустит». И что-то такое на меня накатило из детства: «вынеси попить», «а ты зайдешь и потом выйдешь?», «меня мама уже не отпустит» и так далее... © Fagot7878 / Pikabu

