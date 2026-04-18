16+ светлых историй о людях, которые встретили свою любовь в школе
Говорят, что школьная любовь остается в школе, но герои нашей подборки готовы поспорить. Иногда родную душу встречаешь уже в 5 «Б», а одной красной розы на парте или искренней записки, которая вдруг попала не к тому адресату хватает, чтобы запустить сюжет на десятилетия.
В школьных коридорах полно таких маленьких радостей: мы собрали живые истории, которые согревают получше долгожданной «пятерки».
- Прихожу в школу, захожу первая в класс, а у меня на парте лежит красная роза. Подумала, что ошибка, положила ее учительнице. А на следующий день снова цветок на парте. Тайный ухажер, что ли? А сегодня я узнала, что это на самом деле трудовик нашей классной руководительнице оставлял на столе, но в последний момент убирал на парту назад, потому что не решался. Как я узнала об этом? А он сам признался ей сегодня, прямо на уроке, прямо при всех. Таких интересных дней в школе у нас еще не было за десять лет!
«На первом фото нам по 10 лет. А сейчас мы уже 10 лет официально женаты и растим тройняшек!»
- В 6 классе влюбился в девочку из параллельного класса. Она была такой милой и улыбчивой. Все никак не мог найти к ней подход. Решил рискнуть, когда она возвращалась домой с уроков. Была зима, она выходила с какой-то женщиной со школы, уже хотела садиться в автобус. Я спешил, бежал к ней. И вдруг поскользнулся, упал и сбил сразу двоих. Оказалось, что она шла с мамой. А ее мама — это учительница алгебры. Долго еще она думала, что я какой-то хулиган.
- Раньше я была ужасно застенчивой и сильно влюбилась в одного парня, который как-то странно флиртовал со мной на уроках. Однажды он сказал, что с распущенными волосами я похожа на какую-то актрису и какая она шикарная — и я с тех пор больше вообще не собирала волосы в школе.
Потом я ответила в своем стиле: подбросила ему в шкафчик записку без подписи. А через пару дней еще и футболку, которая, как мне казалось, ему понравится. Он не знал, от кого это, пока спустя несколько недель не надел ее в школу в надежде, что кто-то что-то скажет. Моя лучшая подруга как-то выдала меня, и он все понял. В общем, мы даже начали встречаться — и были вместе целый один день! Потом расстались, потому что были глупыми детьми.
А спустя 15 лет снова нашли друг друга — и теперь женаты. Так что план сработал.
«Познакомились в 1973 году в 3 классе, нас посадили за одну парту. Расставались, встречались. Но 30 лет назад все таки решили зарегистрировать брак»
- В 5‑м классе влюбился в Тамару из параллельного. Отменили урок — исписал асфальт признаниями, стою с розой, жду ее. Звонок — толпа вываливает, все гогочут. Стою в непонятках. И тут она с хитрой улыбкой подходит, наклоняется ко мне и вдруг шепчет на ухо: «Я не Томара, а Тамара. Придется исправлять, грамотей!» Оказалось, от волнения я допустил досадную ошибку. Но в тот вечер мы вместе оттирали асфальт, и это свидание стало началом нашей истории. Вчера на десятилетие свадьбы она подарила мне открытку, подписанную точно так же — через «О».
- Мы познакомились 32 года назад, когда я пришла к ним в 5"А". Друг друга мы не выделяли, хоть и ладили неплохо. В старших классах ему нравилась другая девочка, а мне мальчик из класса старше. После школы разъехались по разным городам. Вновь встретились только на вечере встречи 20 лет спустя. За плечами у каждого короткий неудавшийся брак по молодости и почти взрослые дети. Обменялись номерами, разговорились, и понеслось. В общем, сейчас у нас медовый месяц, мы влюблены и счастливы, как дети.
- 9 класс, урок литературы, рассуждаем на тему любви. Одноклассник, Илья, как свойственно подросткам, говорит, что не верит в нее, что это все чушь. К нему присоединяется соседка с аналогичной точкой зрения, дискуссия переходит в плоскость «Все девочки дуры! Все мальчики неандертальцы». Учительница, мудрая женщина в возрасте, тогда на них посмотрела строго, спорить не стала, только сказала Илье что-то вроде: «Посмотрим еще, как жизнь сложится, кто знает, ты может первым после школы женишься.» На следующий год я перешел в другую школу, из класса мало с кем общался. А недавно узнал, что летом после 11 класса Илья с Машей, соседкой по парте, расписались. Видимо, учительница тогда еще что-то увидела.
- 8 класс, я была влюблена в одноклассника и тщательно это скрывала. Ну мне так казалось. На уроке литературы нам задали написать сочинение про идеального человека — и я, увлекшись, описала его. Внешность, характер, даже привычку теребить ручку во время контрольной. Сдала, забыла. А через неделю учительница зачитывала лучшие сочинения и на мое выдала: «Очень живой портрет получился. Прямо как с натуры». Весь класс обернулся на него. Он обернулся на меня. Я смотрела в стол. После урока он подошел и сказал: «Я ручку не тереблю, я ее кручу. Но в целом точно». Через месяц мы начали встречаться.
«У подруги дочка учится во втором классе. Казалось бы, маленькая еще, какая любовь, какие интриги. Но вот однажды принесла домой такую записку от одноклассника»
- В восьмом классе мы с Наташей сидели за одной партой и терпеть друг друга не могли. Она считала меня выскочкой, я считал ее занудой. Весь год шло тихое противостояние: она передвигала пенал на мою сторону, я демонстративно двигал его обратно. Однажды после уроков нас обоих оставили дежурить. Два часа мыли полы и ругались. А потом как-то разговорились — и не заметили, как стемнело. Домой шли вместе. Пенал она больше не передвигала. Ну и да, мы поженились.
- Было мне 13 лет, и я решила написать записку мальчику, который мне нравился. Два вечера выбирала слова, переписывала, в итоге сложила и передала через подругу. А подруга перепутала и отдала записку другому мальчику, его другу! Тот прочитал, пришел ко мне сам и говорит: «Это мне?» Я говорю, мол, нет, это не тебе. А он говорит — жаль. Покраснел и ушел. Тот, кому я писала, так ничего и не узнал. А этот через год пригласил меня в кино. В этом году у нас родился второй ребенок. Подруге я до сих пор благодарна.
«Мы начали встречаться в 15 лет. В 1977 и в 2024»
- Когда нам было по 11 лет, мы с подругой-одноклассницей наблюдали за отношениями пары из старших классов. Даже клички им придумали: «красивый» и «красивая», легко догадаться, почему. Они выглядели для нас тогда как пара из кино, и мы переживали за их отношения, как если бы они были героями сериала. Мы весь день грустили, когда узнали, что они расстались, а подруга даже призналась, что пустила слезу. Почему-то вспомнила я эту историю и решила найти их в сети — интересно стало, чем они сейчас занимаются. Оказалось, что они женаты давно, есть ребенок! Вот так школьная любовь!
- Нравилась мне девочка с первого класса. Десять лет я не мог ничего сказать — просто ходил рядом, помогал с портфелем, решал задачки. На выпускном выпил для храбрости компоту, подошел и наконец сказал все, что думал. Она выслушала, помолчала и говорит: «Я ждала этого девять лет». Я спрашиваю — почему девять, а не десять? Она говорит: «В первом классе ты наступил мне на ногу и не извинился. Год я на тебя обижалась». Мы вместе уже 22 года. Про ногу она вспоминает каждый год на годовщину.
«Слева — мы на выпускном в 2003 году, а справа — отмечаем нашу 15-ю годовщину свадьбы»
- Мы учились в одном классе. Она сразу мне приглянулась. Сначала долго ходили вокруг да около, потом был первый поцелуй. Целых семь лет прожили в режиме «выходного дня», пока учились, но все выдержали. Потом съехались, купили дом, завели кота и поженились. Успели объездить полмира, завели второго кота и наконец-то дождались нашего малыша. Купили дом побольше, смотрели, как растет сын и как стареет наш первый кот. И я до сих пор каждое утро просыпаюсь рядом с ней. Мы уже не считаем прожитые годы — мы считаем десятилетия.
- В нашем классе все знали, что Сережа нравится Кате, а Катя нравится Сереже. Все, кроме них самих. Два года они сидели через ряд, здоровались, иногда списывали друг у друга — и ничего. Мы с одноклассниками не выдержали и на последнем звонке устроили им встречу: поставили рядом, сказали хором «ну давайте уже». Они оба покраснели, Сережа что-то промямлил, Катя убежала. Мы решили, что все испортили. А на выпускном они танцевали весь вечер и не отходили друг от друга. На свадьбу позвали весь класс. Я был тамадой, кстати.
«Познакомились в 2007, через 5 лет начали встречаться, а сейчас у нас две дочки»
- Был влюблен в свою одноклассницу. Знаки внимания я оказывать не умел, только подкалывал ее. На выпускном я окончательно все испортил: обидно пошутил. Потом уехал в другой город, окончил колледж, пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу выпускников, и там я встречаю ее. Она стала еще лучше! Но тут я совершил самый сумасшедший поступок в своей жизни: позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, согласилась. Позже выяснилось, что она меня тоже очень сильно любила. Теперь у нас все хорошо. Мы почти сразу же поженились, завели 2 прекрасных детей, недавно отметили 10 лет брака, с каждым днем любим друг друга все сильнее.
- В школе влюбилась в мальчика. Где-то в 8-м классе узнала, что тоже ему нравлюсь. Но мы были такими застенчивыми, что ничего не вышло. В итоге я поступила в вуз, там начала встречаться с парнем. Мы пробыли вместе 2 года, а потом я поняла, что чувства не обманешь. Порвала с парнем, написала тому, кого люблю. И вот прошло 6 лет. Через 2 недели мы съезжаемся. А еще планируем пожениться.
«Спустя 17 лет я встретила школьную любовь. Теперь мы вместе!»
- Я завуч, мне 43 года, и я была абсолютно уверена, что все личное осталось где-то в прошлом. И вот у нас появился новый учитель математики — Андрей, пришел из другой школы. Нормальный такой, спокойный, на совещаниях не спит, журналы сдает вовремя. Полгода мы общались исключительно по делу. И вот как-то после педсовета он задержался, все разошлись, и говорит: «Я хочу у вас еще кое-что спросить» Думаю, ну все, сейчас начнется: отпроситься ему надо, еще что-то. А он говорит: «Вы не хотите куда-нибудь сходить в субботу?» Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Чтобы не расслаблялся, уточнила: «Журналы за ноябрь сдали?» Он говорит: «Вчера». Я говорю: «Тогда можно». Ну и вот, у меня теперь любимый мужчина.
Похоже, школьные коридоры объединяют надежнее любых сайтов знакомств. Иногда достаточно просто перепутать парту или не извиниться за отдавленную ногу в первом классе, чтобы спустя годы нянчить общих внуков. А в вашей школе была пара, которая до сих пор вместе?
Можно было бы сострить, что такой любви не бывает, и что все это ИИ, но... В этом году 1 сентября будет как раз 50 лет как в наш 2Б класс вошла девочка, которая потом стала моей женой! :)
Временами сам себе завидую!