16 душевных историй про школу, после прочтения которых невольно хочется снова сесть за парту

Школа — это не только уроки и звонки. Это место, где каждый день случается что-то неожиданное: то учительница заявится в свадебном платье, то оценки выставят мемами. Иногда одна случайная фраза или поступок могут перевернуть все с ног на голову. Мы собрали душевные сюжеты из школьных будней, после которых вы точно скажете: «О, у нас было не менее весело!»

  • Cо мной в средней школе приключилась одна история. Как-то вызвала меня учительница к доске решать задачу. Звучала она приблизительно следующим образом: «Представь, Дениска, что вас трое друзей, а яблок всего два. Как поделить их поровну?» Я насупился, долго молчал и когда учительница уже хотела попросить кого-то и класса помочь, вдруг как выдам: «Никак! Надо просто компот из них сварить и все довольны!» И гордо удалился обратно за свою парту. Класс весь выпал, а меня потом похвалили за сообразительность, но сказали, что надо обязательно посидеть над математикой дома с кем-то из родителей. Когда моим рассказали про это, то папа ухахатывался со смеху. Ну а что я могу сказать? Я как был хитрым в детстве, так и остался, ничего не изменилось!
  • У нас в школе есть одинокая преподавательница. Ей немного за 40, мужа нет и не было, но женщина милая и спокойная. Недавно она заявилась на урок в свадебном платье и с фразой «Прощайте, ребятки!» ушла из кабинета. После она нагрянула к директору и оставила заявление по собственному и ушла. И ведь реально недавно вышла замуж. Счастливая женщина...
Интересно, что ей больше счастья принесло - замужество или уход из школы.

  • Вызвали в школу. Сын учится в 6 классе. Учится хорошо, голова умная, без преувеличения... Но чувство юмора у него особое! Когда узнали причину, не знали с мужем, ругать или смеяться. Принес в школу... кастрюлю. У них челлендж с пацанами оказывается, необычные вещи принести с школу, не школьные так сказать. Из необычных вещей были принесены: валик для покраски стен, молоток, пульт, кастрюля.... Мы конечно выдохнули, что молоток не наш. Кастрюлька эта — надежный запас, я в ней крышки стерилизую для огурчиков, поэтому сразу и не заметила пропажу.... она еще и старенькая такая.
«Когда пришел в школу и учительница дает тебе задание»

Никогда не понимала прикола снимать и фотографировать исподтишка, даже если человек тебе сильно не приятен, это низко

  • 10 или 11 класс, одноклассник в составе юниорской сборной по хоккею с мячом уезжает на соревнования, потом в основном составе «Енисея» играл. На полтора или два месяца, возвращается в конце февраля. Учительница истории:
    — О! А ты где был два месяца?
    — На чемпионат мира ездил!
    — Выиграли?
    — Нет.
    — А зачем тогда ездил?
  • Была на педпрактике в школе: после физкультуры забегают ученики 3 класса. Классная руководительница говорит им: «Опять в футбол на улице гоняли?» Я в недоумении: ребята умылись, переоделись из спортивок в форму, переобулись. Как она узнала? Окна класса не выходят на спортплощадку. Учительница показывает на ухо ученика — все уши в пыли, а сверху на ушной раковине тонкий слой песка. Умылись они, а уши не моют!

«Сегодня вернулись в школу после каникул, и один из учеников подарил мне эту брошку. Такая милая!»

  • Школа. Младшие классы. Новогодний утренник. Моя мама в костюме Деда Мороза отжигает вокруг елки с толпой зайчиков и снежинок. Это был лучший школьный праздник. Наряды, сверкающие огоньки, буря, феерия, танцы, елка. Но все хорошее заканчивается, все подарки розданы, стишки рассказаны, Дедушка Мороз, прощаясь с ребятней, пробирается к выходу. Но я была не готова к концу бала, на весь спортзал раздается мой истошный крик: «Мама, не уходи-и-и!»
  • В школе у меня была замечательная учительница по литературе, которая долгое время безуспешно пыталась привить мне любовь к чтению. Читать я любил только комиксы, но больше предпочитал смотреть фильмы, играть на компьютере и гулять на улице. Когда я ходил в восьмой класс, мы с ней договорились действовать по следующей схеме: я читаю одну книгу по школьной, а она читает любой комикс, который я ей принесу или проходит игру, которую я посоветую. В том году я прочитал практически все, что было в программе, а она в свою очередь честно прочитала всего Аквамэна и Зеленого Фонаря, а еще прошла Vice City и San Andreas.
  • Дочь перешла в 7 класс, на лето задали кучу всего читать. У нас в планах еще две поездки. И я не представляю, как это все прочитать, даже если сидеть 3 месяца дома. Пишу учителю, мол так и так, как это все успеть. Так она выдала: «Вот ссылка на сайт, где все произведения сокращенно». Спасибо.
Всегда любила читать, но заданные на лето книжки за все 11 классов прочитала 1 раз. Золотую медаль получить не помешало)

«После тяжелого дня в школе мама мне сделала пасту а-ля Карбонара»

  • Заглянула недавно в школу к своему младшему брату. Такое чувство, что я попала в новый дивный мир будущего! Все такое красивое, современное, компьютеры классные стоят, столовая приятная. А еще я узнала, что учительница им вместо оценок ставит мемы! Хорошо сделал задание — получаешь наклейку с котиком, который одобрительно показывает палец вверх. Средне справился — значит наклейка с задумчивой обезьянкой. А если прям не очень все сделал, то тебе достается наклейка с грустной собачкой! Причем каждую неделю эти оценки-мемы меняются! Господи, да это гениально! Я бы в такой школе стала бы отличницей, потому что хотела бы собрать все наклейки с котиками!
  • Школа. Урок географии, проходим атмосферное давление. Учительница, в попытке смотивировать нас на подумать, спрашивает:
    — Что бы вы заметили, спускаясь с третьего этажа нашей школы на первый с барометром в руках?
    Но мы были не пробиваемы. Кто-то из класса:
    — Что у школы три этажа и очень много ступенек!
  • Вспомнила школьные годы. У меня был одноклассник Марлен. У его родителей была своя пекарня и весь район покупал у них хлеб. Марлен был красивый, из состоятельной семьи, но среди девочек популярностью не пользовался, потому что был троечником. Понимаете, ценности у нас тогда были другие, мы любили отличников. Перед 23 февраля учительница начала делить класс на пары, чтобы мальчики и девочки дарили друг-другу подарки. Помню, Марлена никто не хотел выбирать, как и других хулиганов-двоечников. Наступило 8 марта. Мы все счастливые, у кого розы в пластиковой упаковке, у кого рамки для фото...И вдруг, открывается дверь, заходит Марлен с огромной коробкой куклы. До сих пор помню первую мысль в моей голове: «Почему я не его выбрала?» Девочки тогда все были вне себя.
«Моя работа»

  • В шестом классе влюбился в девочку из параллельного класса. Она была такой милой и улыбчивой, покорила меня своим смехом, когда мы встретились на совмещенном уроке физкультуры. Все никак не мог найти к ней подход, не знал, как лучше познакомиться, думал-гадал, что же нужно делать. Решил пойти в наступление, когда она возвращалась домой с уроков. Была зима, она выходила с какой-то женщиной со школы, уже хотела садиться в автобус. Я спешил, бежал к ней, хотел остановить. И у меня это получилось. Я поскользнулся, упал и сбил сразу двоих. Оказалось, что она шла с мамой. А ее мама это учительница алгебры. Короче, в одну секунду я умудрился разрушить все надежды на наше общение, еще и учительницу против себя настроил, ибо она подумала, что я какой-то хулиган...
  • Мне 12. В школе предложили поехать в аквапарк с учителями, папа все оплатил, но сказал если увидит двойку в электронном дневнике, то я никуда не поеду и плевать на деньги. Двойку я получила за день до отъезда. Тогда я придумала хитрый план: спросила у учительницы, когда она будет выставлять оценки в электронный дневник. Она сказала, что в понедельник. Так как папа сказал, если увидит двойку то я не еду, а он до понедельника не увидит, значит я могу поехать. Съездили отлично, хорошо отдохнули, но когда наступил злосчастный понедельник все раскрылось. Считаю, что это была моя самая лучшая афера за всю жизнь.

«Чаепитие в классе, начало 2000-х»

  • Спрашивала на днях, как там у доченьки дела в школе. Она только пошла в первый класс, я волновалась за ее адаптацию, нашла ли себе друзей. Дочь отвечает: «Я дружу с Сашей, которому нравлюсь, он мне постоянно свою вафельку отдает в столовой. Он думает, что у нас с ним любовь, но мне нравится Дима, а Дима ничего не подозревает о Назаре, он постоянно помогает мне с уроками. Но никто из них не знает, что на самом деле мне нравится Андрей, самый красивый мальчик! Но Саше я ничего не говорю, потому что люблю больше всего вафельки».
  • Мне здорово повезло в 9 классе. Возвращался с тренировки домой и увидел у своего подъезда нашего физика. Удивился, подошел поздороваться. Оказалось, он переехал в мой дом на несколько этажей ниже. Стоял в окружении кучи коробок с вещами и мебелью. Сказал, ему самому предстоит это все носить. Я предложил помочь, еще и брата на помощь позвал. Мы втроем достаточно быстро справились и перетащили все в его новое жилище. Я и не рассчитывал ни на что, кроме благодарности. Но физик запереживал, что я наверняка из-за потраченного времени не успею подготовить всю домашку. И на следующий день в школе поставил мне наперед несколько хороших оценок. 2 месяца не отвечал у доски!
  • Училась я в 4 классе, пришел папа в школу забирать. А у нас дети тогда по школе сами не ходили, охрана забирала или учитель провожал. Задают папе вопрос: «В каком классе ребенок?» Папа отвечает, что в третьем. А нет, кажется в четвертом. В пятом? А? Б? Нет, В кажется. В общем, папе очень повезло, что в этот момент класс шел мимо и я с воплем «папочка» повисла у него на шее, потому что меня уже никто не хотел ему отдавать: мало ли что за дядя тут пришел ребенка забирать. Причем папа у меня крайне вовлеченный был.
Наверняка, вы также скучаете по школе? Если у вас были похожие ситуации, не стесняйтесь поделиться ими в комментариях после статьи.

