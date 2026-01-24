14 родителей рассказали, за что их вызвали в школу и почему теперь это — семейная байка

Когда я училась в старших классах, то преподаватель английского рассказала нам такую историю - за несколько лет до этого, в 10 выпускной класс поступил мальчик, сын дипломата, который до этого несколько лет с родителями жил на Кубе, и вот, когда он сдавал экзамен по английскому языку, а раньше этот экзамен сдавали в устном виде, то члены комиссии ничего не поняли из его ответов. Через несколько дней собралась специальная комиссия из нескольких учителей английского из разных школ, плюс преподаватели английского из пединститута, но тоже ничего из его ответов не поняли. Спросили у него, на каком языке он говорит, ответил, что на английском - преподаватели сделали вывод, что, скорее всего, это был местный английский, смешанный с испанским, на котором говорят на Кубе.