Когда я училась в старших классах, то преподаватель английского рассказала нам такую историю - за несколько лет до этого, в 10 выпускной класс поступил мальчик, сын дипломата, который до этого несколько лет с родителями жил на Кубе, и вот, когда он сдавал экзамен по английскому языку, а раньше этот экзамен сдавали в устном виде, то члены комиссии ничего не поняли из его ответов. Через несколько дней собралась специальная комиссия из нескольких учителей английского из разных школ, плюс преподаватели английского из пединститута, но тоже ничего из его ответов не поняли. Спросили у него, на каком языке он говорит, ответил, что на английском - преподаватели сделали вывод, что, скорее всего, это был местный английский, смешанный с испанским, на котором говорят на Кубе.
14 родителей рассказали, за что их вызвали в школу и почему теперь это — семейная байка
Фраза «Родителей в школу!» обычно не сулит ничего хорошего, но для героев нашей статьи она стала началом занимательных семейных баек. В этой подборке вы узнаете, как один папа ловко ответил на замечание о короткой юбке дочери и почему иногда «на ковер» к учителю стоит послать свекровь.
- Дочь пошла в лицей с углубленным изучением английского. К третьему классу «шпрехала» вовсю. Тут мы сменили город, и дочь пошла в новую школу. Там дети только алфавит начали изучать, что для дочери было уже пройденными азами. Помню, как учитель вызвала меня в школу и заявила, что у дочери нет никаких знаний и ей надо учить алфавит вместе со всеми. Я настояла, чтобы собрали педсовет во главе с директором и проверили ее знания — все учителя поставили высший балл, кроме учителя английского. Сейчас дочь сама преподает английский и знает еще два языка! © Луна Норд / Dzen
- Меня вызвали в школу под предлогом: «Ваш сын неправильно прыгает со скакалкой и бросает мяч в кольцо». Ну, я пришел и спрашиваю, мол, а вы-то хоть показали ребенку, как правильно это делать? А она взяла в ответ и директора позвала. Ей я уже и объяснил, что учитель математики показывает, как решать примеры и задачи, учителя физики и химии рассказывают и показывают опыты. А учитель физкультуры? Пусть хоть раз прыгнет через скакалку и сама бросит мяч в кольцо. Короче, потом сын ходил на физкультуру и получал пятерки, а после уроков радостно бежал в свою любимую секцию дзюдо. © Демедрол Прокопян / Dzen
- У меня родителей в колледж вызывали за то, что я не улыбаюсь! Они ржут над этим даже спустя 15 лет. Говорят, тогда моего куратора спросили: «А на парах надо улыбаться или все-таки учиться?» © Наталья Стан / Dzen
- В 9 классе мне красной ручкой в дневнике написали: «Остановлена за ношение короткой юбки. Родителям явиться в школу». Пошел папа. Классная как зарядила: «Да это же не юбка, а набедренная повязка». Папа слушал, слушал, а потом выдал: «Я не понимаю. Если у моей дочери красивые ноги, почему она должна это скрывать под длинной юбкой?» В кабинете повисла тишина. Челюсть классной падает на пол. Папа встает: «Приятно было познакомиться. До свидания». © smile_fairyy
- Сегодня меня вызвали первый раз в школу в Дубае. Младший конкретно там накосячил, но меня удивило наказание. Оно заключается в том, что ему нельзя завтра приходить в школу! © rustem.ess
- Дочь училась в 5 классе. Звонят мне из школы и говорят: «Срочно приезжайте и забирайте ее домой. Она на три дня отстранена от занятий». Приезжаю, и директор рассказывает, что случилось. Дочь моя увидела, как шестиклассник донимает ее стеснительную одноклассницу. Стерпеть такое не смогла и вступилась за девочку — шуганула пацана, и он побежал жаловаться, что она его обижает. © ataraxiary / Reddit
- Мама рассказывала, как ее родителей вызвали в школу за то, что она с соседкой по парте во время урока пела. Они пели сначала шепотом, а потом забылись и громко что-то спели именно в тот момент, когда в классе полная тишина наступила. Мама, кстати, стала певицей. © Акхе / ADME
- Вызвали меня в школу. Пришла, долго объясняла на входе, что я к Славице, классному руководителю сына. Пришлось кучу каких-то листков подписать. Наконец привели меня к Славице. «Что надо?» — спрашиваю. «Ничего не надо», — отвечает. Оказалось, я случайно приперлась не в ту школу. Кубок «Мать года» достается мне. © kinkymiu
- Бабушку вызвали в школу, потому что мама надела короткую юбку. Приходит она, и учительница высказывает ей претензию. Тут бабушка распахивает плащ, а там юбка еще короче маминой. «Я же не могу запретить дочери короткие юбки, если сама их ношу». Мне она тоже всегда шила и рекомендовала короткие юбки и шорты, а я мечтала о длинной в пол. © Ефегырф / ADME
- Однажды мою маму вызвали в школу и намекнули, что она могла бы меня воспитывать чуточку лучше. Она в ответ: «Интересно. Я справляюсь с тысячью сотрудников на предприятии, а вы не можете справиться с одним ребенком». Раунд. © daray.vladimirovna
- Меня недолюбливает учительница. Все мои сочинения исправляет и пишет огромные замечания. В итоге вызвала маму в школу. Она подготовилась: сочинения прочитала и сама не поняла, почему в них все красным исчеркано. Пришла она, достала листок и ручку и говорит учителю: «Пишите». Та в шоке. Мама продолжает: «Напишите правильное сочинение. Покажите ребенку пример». Оценки у меня после этого сразу улучшились. © ШКогвартс / VK
- Меня как-то вызвали к психологу. Задание: «Нарисуй человечка». Под ним рисунок — ручки-ножки палочками, голова кружочком. Мол, не должен ребенок 6 лет так примитивно рисовать. Дочь так-то рисовала прилично. Я ее дома спрашиваю, в чем дело. А она в ответ: «Мам, а ты задание читала? Сказали бы „нарисуй человека“ — я бы нарисовала человека. А там — „нарисуй человечка“. Что не так?» © NPh / ADME
- Сын, когда учился в 6 классе, математикой дополнительно занимался со свекровью. Она очень хорошо объясняла. А учительница в школе постоянно ставила ему трояки. Мне она сказала, что ребенок математику не знает. Ну я и отправила в школу свекровь. Оказалось, что им на уроках показывали сложные решения задач, а свекровь сыну давала простые решения, но так и не смогла переубедить учителя, что ее способы лучше (ответ-то в итоге все равно правильный). В общем, после похода в школу свекровь сказала, что надо перевести ребенка в другую школу. © Муборак Хусаиновна
- Вызывают меня в конце 5 класса в школу. Спрашиваю дитятко, что он натворил, чтобы подготовиться морально. Отвечает, что «чесслово, понятия не имею». Прихожу в кабинет директора, и классная спрашивает: «Сын жалуется на кого-нибудь из класса?» «Нет, — говорю, — любит всех безмерно». Оказалось, что сердобольным девочкам из класса показалось, что над ним издеваются мальчишки, а это просто у них такие развеселые игры были, которые мой же сын и придумывал. В общем, шла обратно и ржала в голос. © Екатерина Харламова
