15 историй о том, что в буднях родителей школьника есть все, от смеха до отчаяния

"кошмарный почерк - потому что высокий интеллект — рука не успевает за мыслью". Что за ересь?? Я очень хорошо училась, технический универ даже с красным дипломом окончила, но почерк у меня хороший. Не каллиграфический, но самый читаемый из потока - многие брали отксерить конспекты к экзаменам.

В школе чаще всего не надо было быстро писать, а в универе придумала свои сокращения слов, поэтому быстро и понятно писала. Вот это и есть интеллект: сообразить, как быстро и просто сделать поставленнную задачу. В данном случае, успеть записать так, чтобы смочь потом прочитать.

Кстати, теми сокращениями до сих пор пользуюсь 😁



Но вообще, прикольная отмазка, что рука не успевает за мыслью. Что дальше? Рот не успевает за мыслью, поэтому бессвязные речи? Или окружающие люди не успевают следить за мыслью, поэтому корзиночку никто не понимает?