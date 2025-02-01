15 историй о том, что в буднях родителей школьника есть все, от смеха до отчаяния
Учеба в школе далеко не всем дается легко, поэтому многие взрослые искренне рады тому, что им больше не надо ходить на уроки и зубрить домашку. Но потом у них появляются дети, и школьная жизнь вновь врывается в спокойную обыденность вместе со своенравными учителями, важными отметками и срочными поделками.
- У сына в школе задали задание: “Представьте, что у вас есть машина времени”. Ну, и как нормальная мать, я помогла ему придумать проект. Нарисовали мы машину, написали, что можно вернуться на 3 дня назад и исправить все ошибки в контрольных. Учительница поставила нам тройку. Говорит, что сын мало фантазии проявил. А я думала, что это лучший проект за всю историю школы! Обидненько, однако. © Мамдаринка / VK
- Дочка пошла в школу. Вызывает нас психолог на беседу и возмущенно так: «Почему ваша дочь ассоциирует себя с Маугли? Вы что, ребенком совсем не занимаетесь?!» И протягивает рисунок. А на нем девочка спит в обнимку с волком, рядом лежит Багира, фон размыт. Мы глянули и заржали: это же наша хаски Тундра и черный мейн-кун Арчи валяются с дочкой на зеленом диване. Ну да, пропорции не соблюдены, конечно, но вроде не критично. В общем, художника каждый может обидеть. Особенно психолог.
- Сын учился в начальной школе. В 22:00 объявил, что надо сделать космический корабль на День космонавтики. Я полночи делаю, клею, в итоге корабль готов. Утром говорю мальцу: "Как понесем такую красоту?" А сын в ответ: "А нам учительница сказала, что поделки можно не приносить!" © user8185148 / Pikabu
«Помогала брату с поделкой в школу. Оказывается, шишки в тепле раскрываются. Еж отреагировал на изменение температуры нормально, а вот сове стало плоховато»
- 2013 год. Переехали в столицу, дочь ходит в 4 класс, сын — в 3 класс. Через две недели нас вызывают в школу по поводу плохой успеваемости по математике (между прочим, в старой школе успеваемость у детей была отличная). Выяснилось, что мои дети учились до этого времени неправильно, а нужно было учиться по системе Петерсон. Спрашиваем у директора и завуча (учительница довольная стоит рядом): «Сколько будет 25 + 47?» Ответ: «Мы не для того здесь собрались, чтобы родители нам вопросы задавали!». Говорим учительнице: «Дочь и сын сейчас при вас будут прибавлять, отнимать, а также делить в рамках таблицы умножения, и если они не справятся, то мы принесем извинения». Итог: дети по обычной системе сдали все на пятерки, а по системе Петерсон даже учитель, завуч и директор не смогли нам и детям что-то доказать и объяснить. © Ильшат Исянгужин / Dzen
- Математичка планомерно издевалась над сыном. То трояк поставит за 4 выполненных примера, то скажет, что его Х похож на Y, и оценку снизит. Как-то звонит классуха и просит привезти завтра ребенка в другую школу на краевую олимпиаду по математике. Естественно, на следующий день я оставила сына дома, ибо нечего этой злой математичке за наш счет выезжать. А по математике у сына потом была пятерка, но уже в другой школе. © Slivkina / ADME
- У подруги была сотрудница с дочкой Полиной. Историй про Полину море, но особо запомнилась одна: «Утро. Сборы в школу. Полина маме: „Мам, мне сегодня надо прийти в костюме пингвина!“ Занавес». У этой же подруги есть еще и сын. Пишет изложение: «Охотник вщурился в зайца». Получил пять. Учительница сказала, что никогда не встречала такого емкого слова.
У другой подруги дочка. Разбираются с детенышами домашних животных: у утки — утенок, у собаки — щенок, у свиньи... Дочка зависла. Мама ей: «Ну, доченька, маленькие такие, розовые, есть пятачок, хвостик крючком!» Маша недоуменно-вопросительно: «Курочки, что ли?» © Рыжий лис / Dzen
Сигизмунд Кржижановский, "Возвращение Мюнхгаузена" 1927 :
"Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал"
- У моего сына кошмарный почерк, такой же был у моего отца. Потом мне объяснили, что это связано с высоким интеллектом — рука не успевает за мыслью. Но в первом классе его учительница, Инна Викторовна, потребовала справку от психиатра, потому что «такой почерк — это ненормально!» Пошли. Врач спрашивает:
— Ты боишься врачей?
Мой отвечает:
— Нет.
— У какого врача ты был недавно?
— У офтальмолога.
— И что доктор сказал тебе?
— Он сказал не мне, а маме, что у меня ослабленная конвергенция левого глаза.
На этом осмотр был закончен. На прощание врач сказала мне:
— Если ваша учительница присылает нам таких детей, то ей самой не мешает провериться! © Моя Америка / Dzen
- 80-е годы. Я учусь в 4 классе, с математикой у меня плохо. Отец много работает, но звонит мне с работы и спрашивает, как успехи. Плохо. Ничего у меня не получается решить. Отец просит надиктовать условия задачи, мол, на работе решит, а вечером придет и мне объяснит. Задачку они решали всей лабораторией. Был там у них один гений по фамилии Лидерман. Он быстро нашел решение. Вечером гордый отец решает со мной задачу повторно, объясняет. Я пишу решение, ответ. Приношу из школы двойку. Отец в растерянности: «А как же так? Ну, если сам Лидерман не решил...». © Акварель / Dzen
- Внуку дали задание сделать самому кроссворд. Целый вечер мы сидели, думали, сочиняли, сделали самостоятельно, как смогли, небольшой простенький кроссворд (это нелегко). В результате внук получил тройку. А остальные дети скачали из интернета готовые кроссворды и получили пять. Мы сделали вывод и в дальнейшем искали в интернете ответы на задания, сами уже не пытались ничего делать. © Вера Разлетаева / Dzen
- Когда дочь училась во втором классе, в школе проводился день татарской культуры (не знаю, почему, мы живем в регионе, никак с татарами не связанном). Дочь сказала, что ей предложили на выбор одну из тем: национальные кухня, песня, танец или костюм. Она выбрала последнее со словами: "Я не умею петь и танцевать, не хочу тащить в школу кастрюли с едой, поэтому решила, что сшить костюм - самое легкое". Я неделю по ночам корпела над зеленым шелковым платьем с оборками и жилетом, украшенным золотой тесьмой.
И вот возвращается дочь домой после проведенного мероприятия. Спрашиваю, мол, какой едой их угощали те, кто выбрал кухню? Отвечает, что никто никакую еду не готовил, просто картинки показали. И песни никто не пел, и никто не танцевал. А пятерки поставили всем. После этого я сказала, чтобы дочь больше никогда в таких мероприятиях не участвовала. © Ольга З. / Dzen
- Не помню, в каком классе, племяннику задали вырастить плесень. Росла она в старой хлебнице в крышечке, никого не трогала. И, как на грех, влез туда его отец, глянул, а там махровым цветом плесень колосится! Естественно, папа плесень выкинул вместе с крышечкой. Племяш в слезы - утром плесень надо предъявить. И тут я вспоминаю, что у меня в холодильнике ждет своей участи баночка варенья с очень подозрительным содержимым - честно говоря, забыла я про нее. Надо было слышать, как я объясняла мужу про важность доставки этой банки племяннику - он в толк не мог взять, почему родственникам надо везти именно эту банку, почему ее нельзя открывать и переворачивать. © Ольга Зайцева / Dzen
- Взяли мы в семью приемную дочку, Лили. Ей 8 лет. Перед школой накупили ей всякой канцелярии и подписали рюкзак, пенал, фломастеры, ножницы - вообще все. После первого же учебного дня Лили вернулась из школы расстроенной. Оказалось, что ничего подписывать было нельзя, потому что все школьные принадлежности должны быть собраны, перемешаны и розданы детям в случайном порядке. Я позвонила учителю узнать, что это за схема, а он заявил мне, что не у всех родителей школьников есть возможность купить детям канцелярию, поэтому он планировал распределить принадлежности поровну. К слову, Лили даже пристыдили за то, что она такая собственница и все подписала. Теперь я даже не знаю, что делать. © MoviegoingArtist / Reddit
«А нам сегодня вот что задали!»
А свою канцелярию этот особо одаренный учитель включил в общую массу для раздачи поровну? А то что он сидит, шикует, а у детей карандашей нет.
- Начался новый учебный год, а с ним и домашние задания у сына. Учителя как с цепи сорвались и сразу задают кучу всего. Мы вчера целый вечер с сыном сидели над химией. Ни я, ни он ни бум-бум. Он поворачивается, поднимает на меня глаза и спрашивает: “Мам, а ты сильно будешь ругаться, если у меня будут плохие оценки по химии? Потому что она мне ну вообще не идет”. Да, конечно, не буду! Я сама в школе с точными науками не дружила. Работаю преподавателем сольфеджио и музыкальной литературы, так что мне, по сути, из школьного курса только музыка и литература пригодились. А остальное я забыла, как страшный сон. А сын тянется к живописи, планирует и дальше этим заниматься. И вот на кой черт ему эти уравнения реакций сдались? © Палата №6 / VK
- Дочка поступала в первый класс гимназии. Брать нас не хотели — недостаточно блатные мы. Ее спрашивают: «Волк, лиса, свинья, белка. Кто лишний?» Дочь сказала, что свинья, потому что она домашняя. Но оказалось, что ответ неправильный! А надо отвечать, что лишний тут волк, потому что он - мальчик (то есть мужского рода), а лиса, свинья и белка - девочки. Серьезно? Дочку в гимназию не взяли. И, мне кажется, они специально составляют задания так, чтобы не брать тех, кто им по тем или иным причинам не интересен, ведь неправильным или правильным может оказаться любой ответ, в зависимости от желания комиссии.
- Моя дочка еще в первом классе поняла, что в конкурсе на лучшую картинку побеждает тот ребенок, у которого в семье кто-нибудь умеет красиво рисовать. А когда перешла из началки в среднюю школу, то неожиданно победила в конкурсе на лучшее сочинение. Очень обрадовалась и удивилась - сочинение ведь писала самостоятельно и никогда не побеждала. А потом на родительском собрании одна мамаша устроила истерику из-за того, что не ее дочь победила. Сочинение писала мама, а девочка даже не смогла рассказать, о чем оно, и по детской простоте так и выдала: "А я не знаю, что там мама написала". © Alfa xaos / ADME
Учить детей (да и взрослых) тоже бывает непросто даже за деньги — и репетиторы, как никто другой, знают об этом. И у нас есть целая статья о трудностях и радостях этой профессии.
Комментарии
Зачем простые родители упорно ломятся отдать детей в блатные школы? Чтобы детей там чморили?
"кошмарный почерк - потому что высокий интеллект — рука не успевает за мыслью". Что за ересь?? Я очень хорошо училась, технический универ даже с красным дипломом окончила, но почерк у меня хороший. Не каллиграфический, но самый читаемый из потока - многие брали отксерить конспекты к экзаменам.
В школе чаще всего не надо было быстро писать, а в универе придумала свои сокращения слов, поэтому быстро и понятно писала. Вот это и есть интеллект: сообразить, как быстро и просто сделать поставленнную задачу. В данном случае, успеть записать так, чтобы смочь потом прочитать.
Кстати, теми сокращениями до сих пор пользуюсь 😁
Но вообще, прикольная отмазка, что рука не успевает за мыслью. Что дальше? Рот не успевает за мыслью, поэтому бессвязные речи? Или окружающие люди не успевают следить за мыслью, поэтому корзиночку никто не понимает?
Х.з. у меня за это время шесть/ семь выпусков было , от 32 до 24 человек в каждом. Ни одного гения с плохим почерком, у которых мысль не успевала за рукою не было.