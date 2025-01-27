20 историй о репетиторах, работа которых — та еще трагикомедия

Многим кажется, что труд репетитора легкий: ведешь столько занятий, сколько хочешь, никакой особой ответственности, как у школьных учителей, при этом нет, можно заниматься у себя дома — тоже плюс. Но только те люди, кто знают эту профессию изнутри, понимают, что индивидуальные занятия за деньги — это зачастую та еще работенка, ведь нередко встречаются крайне своеобразные ученики и их родители.